Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2025: Poikkeukselliset tapahtumat vaikuttivat kannattavuuteen, näkymiä laskettu

AVAINLUKUJA

7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 2025 2024 2025 2024 2024 Liikevaihto, milj. euroa 99,8 111,6 317,1 343,8 462,3 Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 3,4 3,3 10,7 12,8 17,0 Vertailukelpoinen käyttökate, % 3,4 3,0 3,4 3,7 3,7 Käyttökate, milj. euroa 3,3 3,4 10,0 11,8 17,2 Käyttökate, % 3,3 3,0 3,1 3,4 3,7 Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa -0,7 -1,5 -1,9 -1,2 -1,4 Vertailukelpoinen liikevoitto, % -0,7 -1,3 -0,6 -0,3 -0,3 Liikevoitto, milj. euroa -0,8 -1,4 -2,7 -2,1 -1,3 Liikevoitto, % -0,8 -1,3 -0,8 -0,6 -0,3 Raportointikauden voitto, milj. euroa -2,0 -3,2 -8,2 -6,1 -5,3 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 15,7 -2,6 5,2 -2,6 3,9 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,27 -0,04 0,09 -0,05 0,07 Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,03 -0,06 -0,14 -0,11 -0,09 Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − -1,0 -0,8 -0,7 Velkaantumisaste (gearing), % − − 76,0 57,1 51,7

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Heinä–syyskuu 2025 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 11 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 99,8 milj. euroa (111,6)

- Vertailukelpoinen käyttökate nousi 3,4 milj. euroon (3,3)

- Liiketoiminnan rahavirta oli 15,7 milj. euroa (-2,6)

- Charles Héaulmé aloitti toimitusjohtajana 11.8.2025

Tammi–syyskuu 2025 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 8 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 317,1 milj. euroa (343,8)

- Vertailukelpoinen käyttökate laski ja oli 10,7 milj. euroa (12,8)

- Liiketoiminnan rahavirta oli 5,2 milj. euroa (-2,6)

Näkymät vuodelle 2025

Suominen julkaisi 15.10.2015 päivityksen koko vuoden näkymiinsä. Yhtiö odottaa nyt, että vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 tulee olemaan vuotta 2024 alhaisempi. Vuonna 2024 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 17,0 milj. euroa.

Suominen arvioi 5.3.2025 julkaistussa vuoden 2024 tilinpäätöstiedotteessaan sekä 7.8.2025 julkaistussa puolivuotiskatsauksessaan, että yhtiön vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 paranee vuodesta 2024.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé:



”Kuitukankaiden kysyntä on historiallisesti ollut vahvempaa toisella vuosipuoliskolla. Volyymien elpyminen vuoden ensimmäisen puoliskon toimitusketjuhäiriöistä eteni kuitenkin kolmannella neljänneksellä aiemmin arvioitua hitaammin.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto pieneni 11 %:lla ja oli 99,8 milj. euroa (111,6). Myyntimäärämme pienenivät, mutta myyntikate parantui edellisvuoden vastaavasta vuosineljänneksestä. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli 3,7 milj. euroa negatiivinen.

Vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 3,4 milj. euroon (3,3). Kaksi merkittävää tapahtumaa vaikutti Yhdysvaltain tehtaisiimme kolmannella neljänneksellä: yhdellä tehtaalla tapahtuneen laiterikon vuoksi yksi tuotantolinja oli pitkään pois käytöstä ja aiheutti lisäkustannuksia, ja toisen tehtaan varastoalueella tapahtunut mittava vesivahinko johti varastossa olleiden tuotteiden pilaantumiseen. Nämä tapahtumat vaikuttivat toimituskykyymme kolmannella neljänneksellä, ja niiden negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli 2,8 milj. euroa. Vahingoista tehdään selvitystä mahdollisten korvausten saamiseksi, mutta niiden saamisen aikataulu on epävarma.



Olemme vauhdittaneet toukokuussa 2025 julkistetun kustannussäästöohjelmamme toteuttamista. Ohjelman odotetaan tuottavan yhteensä 10 milj. euron säästöt seuraavan 24 kuukauden aikana. Pääosa säästötoimista tullaan toteuttamaan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä.

Vastuullisuus on sekä strategiamme että päivittäisen toimintamme ytimessä, etenkin vastuullisten ratkaisujen innovointi. Uusien tuotteiden osuus liikevaihdosta pysyi hyvällä tasolla ja oli 30 % kolmannella vuosineljänneksellä ja 28 % tammi–syyskuussa.

Saimme 2025 toisen kerran peräkkäin EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnista kultatason. Tällä tuloksella olemme parhaan 2 %:n joukossa EcoVadiksen arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa sekä parhaan 2 %:n joukossa kaikista EcoVadiksen arvioimista yrityksistä kaikilla toimialoilla. Toteutamme johdonmukaisesti strategiaamme olla edelläkävijä vastuullisuudessa, ja investointimme Espanjan Alicantessa ja Yhdysvaltojen Bethunessa etenevät suunnitellusti..

Markkinoiden odotettua hitaampi elpyminen ja tapahtumat tehtaillamme vaikuttivat odotuksiimme koko vuoden tuloskehityksestä, ja päivitimme näkymiämme koko vuoden vertailukelpoisesta käyttökatteesta. Odotamme nyt, että käyttökate jää vuotta 2024 pienemmäksi. Suuntaamme katseemme eteenpäin, ja keskitymme yhtiön suunnan kääntämiseen sekä tuloskehityksen parantamiseen.

LIIKEVAIHTO

Heinä–syyskuu 2025

Suomisen liikevaihto laski heinä–syyskuussa 2025 vertailukaudesta 11 % ja oli 99,8 milj. euroa (111,6) Myyntimäärät laskivat, mutta myyntikatteet nousivat edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Yhdysvaltain tehtailla sattuneet tapaukset vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti 5,4 milj. eurolla. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 3,7 milj. euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Amerikat ja EMEA. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 60,3 milj. euroa (69,5) ja EMEA-liiketoiminta-alueen 39,5 milj. euroa (42,1).



Tammi–syyskuu 2025

Suomisen liikevaihto laski tammi–syyskuussa 2025 vertailukaudesta 8 % ja oli 317,1 milj. euroa (343,8). Myyntimäärät laskivat vertailukaudesta, mutta myyntikatteet paranivat. Valuuttakurssit vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti 7,0 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 193,7 milj. euroa (215,2) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 123,4 milj. euroa (128,6).



KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Heinä–syyskuu 2025

Vertailukelpoinen käyttökate nousi ja oli 3,4 milj. euroa (3,3). Alemmat raaka-ainekustannukset kompensoivat alhaisempien myyntimäärien negatiivista vaikutusta vertailukelpoiseen käyttökatteeseen.

Käyttökate oli 3,3 milj. euroa (3,4). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat kolmannella vuosineljänneksellä -0,1 milj. euroa (+0,1). Valuuttakurssien vaikutus vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli +0,3 milj. euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät pääasiassa toukokuussa aloitettuun uudelleenjärjestelyohjelmaan.

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi vertailukaudesta ja oli -0,7 milj. euroa (-1,5). Liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli -0,8 milj. euroa (-1,4). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat kolmannella vuosineljänneksellä -0,1 milj. euroa (+0,1).

Voitto ennen tuloveroja oli -2,1 milj. euroa (-3,3) ja raportointikauden voitto -2,0 milj. euroa (-3,2). Kauden tuloverot olivat +0,1 milj. euroa (+0,1).

Tammi–syyskuu 2025

Vertailukelpoinen käyttökate oli 10,7 milj. euroa (12,8). Korkeammat myyntihinnat ja suotuisampi myyntimix kompensoivat alhaisempien myyntimäärien ja korkeampien raaka-ainekustannusten negatiivista vaikutusta vertailukelpoiseen käyttökatteeseen. Valuuttakurssien vaikutus vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli -0,7 milj. euroa.

Käyttökate laski 10,0 milj. euroon (11,8). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut olivat -0,7 milj. euroa (-1,0). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät pääasiassa toukokuussa aloitettuun uudelleenjärjestelyohjelmaan.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli -1,9 milj. euroa (-1,2). Liikevoitto oli -2,7 milj. euroa (-2,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut olivat -0,7 milj. euroa (-1,0).

Voitto ennen tuloveroja oli -8,8 milj. euroa (-5,9) ja raportointikauden voitto -8,2 milj. euroa (-6,1). Kauden tuloverot olivat +0,6 milj. euroa (-0,2).



RAHOITUS



Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 76,1 milj. euroa (63,3). Velkaantumisaste oli 76,0 % (57,1 %) ja omavaraisuusaste 36,1 % (37,1 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–syyskuussa -6,1 milj. euroa (-3,8) eli -1,9 % (-1,1 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 2,1 milj. eurolla (2024: kasvatti rahoituskuluja 0,2 milj. eurolla).

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä–syyskuussa 15,7 milj. euroa (-2,6) ja tammi–syyskuussa 5,2 milj. euroa (-2,6). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,09 euroa (-0,05). Liiketoiminnan rahavirran paraneminen tammi–syyskuussa johtui ensisijaisesti nettokäyttöpääomaan sitoutuneen pääoman, erityisesti myyntisaamisten, pienenemisestä. Teimme kohdennettuja toimenpiteitä, joilla nopeutimme nettokäyttöpääoman kiertoa.

Kolmannella neljänneksellä nettokäyttöpääoman muutos liiketoiminnan rahavirrassa oli 13,9 milj. euroa (-2,7). Nettokäyttöpääoman muutos liiketoiminnan rahavirrassa oli tammi–syyskuussa 0,9 milj. euroa (-9,7).

Suominen sopi kesäkuun lopussa uudesta kolmivuotisesta syndikoidusta lainajärjestelystä, joka koostuu 50 milj. euron määräaikaisesta lainasta sekä 50 milj. euron luottolimiittijärjestelystä (revolving credit facility). Sopimuksen eräpäivää on mahdollista jatkaa vuodella. Lainasopimus on solmittu Danske Bank A/S:n ja Nordea Bank Abp:n kanssa. Uuden lainajärjestelyn taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing) ja se korvaa Suomisen aiemman, 100 milj. euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn, jonka luotonantajina olivat Danske Bank A/S ja Nordea Abp.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 17,0 milj. euroa (8,8). Suurimmat yksittäiset investoinnit liittyivät kasvuinvestointeihin Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa sekä Alicanten tehtaalla Espanjassa. Muut investoinnit koostuivat pääosin normaaleista ylläpitoinvestoinneista.

Katsauskauden poistot ja arvonalentumiset olivat 12,6 milj. euroa (13,9).

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Suominen sai neljänneksellä toista vuotta peräkkäin kultatason luokituksen EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnista. 2025 oli neljäs kerta, kun EcoVadis arvioi vastuullisuuttamme. Tällä tuloksella olemme parhaan 2 %:n joukossa EcoVadiksen arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa sekä parhaan 2 %:n joukossa kaikista EcoVadiksen arvioimista yrityksistä kaikilla toimialoilla.

Edellisvuoteen verrattuna paransimme tulostamme arvioinnin kaikissa neljässä osa-alueessa: ympäristö, työ & ihmisoikeudet, etiikka ja vastuullinen hankinta. Parannukset olivat pääasiassa tulosta uusien politiikkojen toimeenpanosta. EcoVadiksen mukaan Suomisella on edistynyt vastuullisuuden johtamisjärjestelmä, joka kattaa kaikki neljä arvioitua aluetta.

Suomiselle turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tavoitteemme on, ettei yhtiössä tapahdu yhtään poissaoloon johtavaa tapaturmaa (LTA). Vuoden 2025 tammi-syyskuussa toimipaikoillamme tapahtui yksi (2) poissaoloon johtanut tapaturma.

Olemme sitoutuneet parantamaan tuotantomme tehokkuutta ja resurssien käyttöä ja tavoitteenamme on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (scope 1, 2 ja 3) Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen mukaisesti siten, että ilmaston lämpeneminen rajoittuu 1,5 celsiusasteeseen. Toinen tavoitteemme on vähentää kaatopaikalle päätyvän tuotantojätteen määrä nollaan vuoteen 2030 mennessä.

Tuotevalikoimaamme kuuluu vastuullisia kuitukankaita ja kehitämme jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja, joilla on yhä pienempi ympäristövaikutus. Tavoitteemme on, että yli kaksi kolmasosaa käytetyistä raaka-aineista on peräisin kasvipohjaisista lähteistä ja että yli puolet uusista tutkimus- ja kehityshankkeista keskittyisi vastuullisten tuotteiden kehittämiseen. Kolmannella vuosineljänneksellä 30 % liikevaihdostamme koostui kolmen viime vuoden aikana lanseeratuista tuotteista.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain. Suominen raportoi yksityiskohtaisesti edistymisestään vastuullisuustyössä 1.4. julkaistussa kestävyysraportissaan, joka sisältyi Suomisen vuoden 2024 vuosikertomuksessa julkaistuun hallituksen toimintakertomukseen. Kestävyysraportti on laadittu Suomen kirjanpitolain, EU:n kestävyysraportointistandardien (ESRS) ja EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti.



OSAKETIEDOT



Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.9.2025 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.9.2025 oli 665 056 osaketta eli 1,2 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 2,73 euroa, alin 1,70 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,01 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 1,81 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.9.2025 oli 104,6 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 486 744 omaa osaketta 30.9.2025.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti toukokuussa luovutettiin yhteensä 36 013 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Toimitusjohtajan osakeperusteisen kannustinjärjestelmän yhden ansaintajakson päätyttyä toimitusjohtaja Tommi Björnmanille siirrettiin kesäkuussa yhteensä 9 359 osaketta.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 25.4.2025 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytettiin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2025 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavien kahden viikon ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 16.5.2025.



Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.



Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso 2023–2025 2024–2026 2025–2027 Palkkion peruste Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), suhteellinen kokonaistuotto (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %) Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), suhteellinen kokonaistuotto (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %) Mahdollinen palkkion maksu Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2026 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2027 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2028 Osallistujat 14 henkilöä 17 henkilöä 24 henkilöä Osakkeiden maksimimäärä 309 000 499 103 981 538

Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmén kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua yhtiön käynnissä oleviin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin PSP 2023–2025, PSP 2024–2026 ja PSP 2025–2027. Mahdollinen maksu kannustinjärjestelmistä suhteutetaan pro ratan mukaisesti.

Toimitusjohtajalla on oikeus allekirjoitusbonukseen, joka koostuu 200 000 yhtiön osakkeesta. Bonus maksetaan vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä, mikäli toimitusjohtajasopimus on tuolloin edelleen voimassa. Mahdolliset verot maksaa palkkion saaja.

Vuoden 2026 kannustinjärjestelmän mukaisesti toimitusjohtajan odotetaan hankkivan enintään 100 000 Suominen Oyj:n osaketta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suominen vastaa sijoitukseen siten, että toimitusjohtaja saa vastikkeetta:

100 000 vastaavaa osaketta, mikäli vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) on vähintään 20 milj. euroa

300 000 osaketta tavoitetasolla, mikäli vertailukelpoinen käyttökate on 25 milj. euroa

500 000 osaketta enimmäistasolla, mikäli vertailukelpoinen käyttökate on 30 milj. euroa.





Yhtiö siirtää osakkeet seuraavan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hallituksen päätöksen mukaisesti. Vuodesta 2027 alkaen suunnitelman ensimmäinen puolisko on ehdoton ja toinen puolisko perustuu hallituksen asettamiin suorituskykytavoitteisiin, edellyttäen että toimitusjohtajan palvelussuhde yhtiössä on voimassa palkkioiden maksun ajankohtana. Osa kannustimista maksetaan rahana, ja sen tarkoituksena on kattaa toimitusjohtajalle palkkioista aiheutuvat verot ja veroluonteiset kulut.

Toimitusjohtaja Tommi Björnmanin osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Kannustinjärjestelmässä toimitusjohtajan odotettiin omistavan tai hankkivan enintään 30 000 Suomisen osaketta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suominen vastaa toimitusjohtajan osakesijoitukseen luovuttamalla hänelle vastikkeetta enintään 60 000 osaketta (bruttona sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Kannustinjärjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa, 1.6.2023–1.6.2024, 1.6.2023–1.6.2025 ja 1.6.2023–1.6.2026. Mahdollinen palkkio maksettiin osittain osakkeina ja osittain rahana kolmessa yhtä suuressa erässä kunkin ansaintajakson jälkeen edellyttäen, että toimitusjohtaja on yhtiön palveluksessa palkkion maksuhetkellä. Rahaosuus oli tarkoitettu kattamaan toimitusjohtajalle palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän toinen ansaintajakso päättyi kesäkuussa, ja toimitusjohtajalle siirrettiin 9 359 osaketta. Järjestelmä päättyi kesäkuussa, koska Tommi Björnmanin palvelussuhde päättyi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2025.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa ja jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Yhtiökokous valitsi Suominen Oyj:n hallituksen jäseniksi uudelleen Andreas Ahlströmin, Björn Borgmanin, Charles Héaulmén, Nina Linanderin ja Laura Remeksen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Gail Ciccione ja Maija Joutsenkoski.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Charles Héaulmé.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab ilmoitti nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, KRT Anders Lundinin. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Anders Lundin. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Suominen julkaisi pörssitiedotteen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä 25.4.2025. Pörssitiedote ja uusien hallituksen jäsenien esittelyt löytyvät Suomisen internetsivuilta www.suominen.fi.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja strategiavaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander, ja Andreas Ahlström sekä Laura Remes valittiin uudelleen jäseniksi. Maija Joutsenkoski valittiin uudeksi jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Charles Héaulmé, ja Björn Borgman valittiin uudelleen jäseneksi. Gail Ciccione valittiin uudeksi jäseneksi. Strategiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Laura Remes, ja Andreas Ahlström valittiin uudelleen jäseneksi. Maija Joutsenkoski valittiin uudeksi jäseneksi.



Hallituksen valtuutukset

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2026 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 5 000 000 kappaletta. Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja se voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää tai hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutukseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka.



ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Katsauskauden aikana Suominen ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.



MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Minna Rouru aloitti Suomisen henkilöstö- ja viestintäjohtajana tammikuussa.

Mark Ushpol aloitti Suomisen Amerikat liiketoiminta-alueen johtajana tammikuussa.

Darryl Fournier aloitti Suomisen operatiivisena johtajana helmikuussa.

Jonni Friman, EVP, Transformation Management Office ja johtoryhmän jäsen, jätti Suomisen heinäkuun lopussa.

Suominen ilmoitti 30.6., että toimitusjohtaja Tommi Björnman jättää Suomisen, ja että Suomisen hallitus oli nimittänyt Charles Héaulmén, hallituksen puheenjohtajan, uudeksi toimitusjohtajaksi. Héaulmé aloitti 11. elokuuta 2025. Janne Silonsaari, talousjohtaja, toimi väliaikaisena toimitusjohtajana ajalla 30.6.–10.8.2025.

Héaulmé jatkaa hallituksen puheenjohtajana Suomisen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään vuonna 2026, asti. Hän luopui hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajuudestaan ja jäsenyydestään 30.6.



NIMITYSTOIMIKUNTA

Suomisen kolme suurinta osakkeenomistajaa Ahlstrom Capital B.V., Etola Group Oy ja Oy Etra Invest Ab ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

Jyrki Vainionpää, toimitusjohtaja, A. Ahlström Oy, Ahlstrom Capital B.V:n edustajana

Mikael Etola, toimitusjohtaja, Etola Group Oy, Etola Group Oy:n edustajana

Ville Vuori, hallitusammattilainen, Oy Etra Invest Ab:n edustajana







Suomisen hallituksen puheenjohtaja Charles Héaulmé toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2025 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikunta valitsi 21.10.2025 pitämässään järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Jyrki Vainionpään.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Markkinat pysyivät epävakaina vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä, mutta epävakaus ei ollut yhtä voimakasta kuin edellisellä neljänneksellä. Kysyntä globaaleissa toimitusketjuissa, etenkin liittyen USA:n tulleihin, elpyi mutta hitaammin kuin odotettu.

Ukrainan sodan suora vaikutus Suomisen liiketoimintaan on vähäinen, sillä yhtiöllä ei ole asiakkaita eikä tavarantoimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suominen yhtiönä kärsii eniten sodan välillisistä taloudellisista vaikutuksista. Konflikti Punaisellamerellä on aiheuttanut volatiliteettia merirahdin hintoihin.

Muita Suomisen riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muun muassa valmistukseen, kilpailuun, raaka-aineiden hintoihin ja saatavuuteen liittyvät riskit, asiakaskohtaiset myyntimäärät ja luotot, lainsäädännön muutokset, poliittinen ympäristö tai taloudellinen tilanne ja investoinnit sekä taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta 2024 osoitteesta suominen.fi/fi/sijoittajille.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ



Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa pyyhintätuotteissa sekä hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Seuraamme jatkuvasti markkinoiden kehitystä ja asiakkailtamme saamia signaaleja, mutta yleinen maailmantalouden epävarmuus ja tiukka kilpailutilanne tekevät pitkän aikavälin tarkastelusta haastavaa. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

Geopoliittiset jännitteet, epävakaudet Lähi-idässä ja sota Ukrainassa luovat edelleen epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Mahdollisten vaikutusten Suomiseen yhtiönä oletetaan olevan pääasiassa epäsuoria. Mikäli näiden vaikutus ulottuisi kuitenkin raaka-aineiden hintoihin ja kuljetuskustannuksiin, olisi sillä välitön vaikutus Suomiseen. Seuraamme tilanteita jatkuvasti.

Meneillään oleva kehitys Yhdysvaltojen tulleissa lisää markkinoiden epävarmuutta. Tullipolitiikan vaihtelut voivat johtaa tilapäisiin häiriöihin toimitusketjuissa. Kolmannella neljänneksellä volyymien elpyminen pääasiassa USA:n tulleihin liittyvistä toimitusketjun häiriöistä eteni odotettua hitaammin.

NÄKYMÄT VUODELLE 2025

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 on matalampi kuin vuonna 2024. Vuonna 2024 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 17,0 milj. euroa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI

Suominen on laatinut vuodelta 2024 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Suominen julkaisi 15.10.2015 päivityksen koko vuoden näkymiinsä. Yhtiö odottaa nyt, että vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 tulee olemaan vuotta 2024 alhaisempi. Vuonna 2024 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 17,0 milj. euroa.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteensa 29.1.2026 noin klo 9.30.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.9.2025

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2024, lukuun ottamatta 1.1.2025 käyttöönotettuja uusia standardeja ja tulkintoja.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2025, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE

1 000 euroa 30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo 15 496 15 496 15 496 Aineettomat hyödykkeet 1 479 3 448 2 754 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 119 181 111 157 120 356 Käyttöoikeusomaisuuserät 9 391 10 888 11 003 Oman pääoman ehtoiset instrumentit 421 421 421 Muut pitkäaikaiset saamiset 137 102 158 Laskennalliset verosaamiset 3 480 1 569 2 269 Pitkäaikaiset varat yhteensä 149 585 143 081 152 457 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 42 014 45 408 47 470 Myyntisaamiset 44 244 64 251 62 477 Muut lyhytaikaiset saamiset 6 910 5 575 6 119 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 576 1 393 514 Rahavarat 34 393 38 775 41 340 Lyhytaikaiset varat yhteensä 128 136 155 404 157 919 Varat yhteensä 277 721 298 485 310 376 Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma 11 860 11 860 11 860 Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 75 692 75 692 75 692 Arvonmuutos- ja muut rahastot 553 436 436 Kurssierot -6 228 -2 520 3 312 Kertyneet voittovarat -6 405 632 1 626 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 100 153 110 781 117 608 Velat Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 4 989 7 613 7 990 Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 179 172 189 Pitkäaikaiset varaukset 569 588 588 Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 7 641 9 402 9 277 Muut pitkäaikaiset korolliset velat 49 813 − − Joukkovelkakirjalainat 49 725 49 566 49 606 Pitkäaikaiset velat yhteensä 112 916 67 341 67 650 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset varaukset 85 2 182 178 Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2 854 2 676 2 877 Muut lyhytaikaiset korolliset velat − 40 000 40 000 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 401 436 214 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 61 312 75 069 81 849 Lyhytaikaiset velat yhteensä 64 652 120 362 125 118 Velat yhteensä 177 568 187 703 192 768 Oma pääoma ja velat yhteensä 277 721 298 485 310 376

TULOSLASKELMA

1 000 euroa 7-9/2025 7-9/2024 1-9/2025 1-9/2024 1-12/2024 Liikevaihto 99 767 111 553 317 095 343 808 462 318 Hankinnan ja valmistuksen kulut -93 690 -106 410 -295 669 -321 610 -432 589 Bruttokate 6 077 5 143 21 426 22 198 29 729 Liiketoiminnan muut tuotot 442 1 548 1 951 2 743 4 952 Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -6 775 -7 209 -23 469 -24 018 -32 068 Tutkimus- ja kehityskulut -540 -1 115 -2 198 -3 260 -4 023 Liiketoiminnan muut kulut 19 225 -380 210 152 Liikevoitto -777 -1 409 -2 670 -2 126 -1 257 Nettorahoituskulut -1 341 -1 926 -6 102 -3 811 -4 086 Voitto ennen tuloveroja -2 117 -3 335 -8 772 -5 937 -5 343 Tuloverot 131 143 617 -198 53 Raportointikauden voitto -1 986 -3 192 -8 155 -6 135 -5 290 Osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton -0,03 -0,06 -0,14 -0,11 -0,09 Laimennettu -0,03 -0,06 -0,14 -0,11 -0,09

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa 7-9/2025 7-9/2024 1-9/2025 1-9/2024 1-12/2024 Raportointikauden voitto -1 986 -3 192 -8 155 -6 135 -5 290 Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi Kurssierot 308 -4 776 -10 981 -2 784 3 949 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 20 533 1 441 153 -749 Yhteensä 328 -4 243 -9 541 -2 631 3 201 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät − − − − -11 Yhteensä − − − − -11 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 328 -4 243 -9 541 -2 631 3 190 Raportointikauden laaja tulos yhteensä -1 658 -7 435 -17 696 -8 766 -2 100

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Kurssierot Oma pääoma 1.1.2025 11 860 24 681 75 692 3 312 Raportointikauden voitto − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − -9 541 Laaja tulos yhteensä − − − -9 541 Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − − − Siirrot erien välillä − − − − Oma pääoma 30.9.2025 11 860 24 681 75 692 -6 228





1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2025 436 1 626 117 608 Raportointikauden voitto − -8 155 -8 155 Muut laajan tuloksen erät − − -9 541 Laaja tulos yhteensä − -8 155 -17 696 Osakeperusteiset maksut − 176 176 Omien osakkeiden luovutus − 65 65 Siirrot erien välillä 117 -117 − Oma pääoma 30.9.2025 553 -6 405 100 153





1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Kurssierot Oma pääoma 1.1.2024 11 860 24 681 75 692 111 Raportointikauden voitto − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − -2 631 Laaja tulos yhteensä − − − -2 631 Osingonjako − − − − Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − − − Siirrot erien välillä − − − − Oma pääoma 30.9.2024 11 860 24 681 75 692 -2 520 1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2024 316 12 251 124 912 Raportointikauden voitto − -6 135 -6 135 Muut laajan tuloksen erät − − -2 631 Laaja tulos yhteensä − -6 135 -8 766 Osingonjako − -5 769 -5 769 Osakeperusteiset maksut − 347 347 Omien osakkeiden luovutus − 57 57 Siirrot erien välillä 120 -120 − Oma pääoma 30.9.2024 436 632 110 781 1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Kurssierot Oma pääoma 1.1.2024 11 860 24 681 75 692 111 Raportointikauden voitto − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − 3 201 Laaja tulos yhteensä − − − 3 201 Osingonjako − − − − Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − − − Siirrot erien välillä − − − − Oma pääoma 31.12.2024 11 860 24 681 75 692 3 312 1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2024 316 12 251 124 912 Raportointikauden voitto − -5 290 -5 290 Muut laajan tuloksen erät − -11 3 190 Laaja tulos yhteensä − -5 301 -2 100 Osingonjako − -5 769 -5 769 Osakeperusteiset maksut − 511 511 Omien osakkeiden luovutus − 54 54 Siirrot erien välillä 120 -120 − Oma pääoma 31.12.2024 436 1 626 117 608

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa 1-9/2025 1-9/2024 1-12/2024 Liiketoiminnan rahavirta Raportointikauden voitto -8 155 -6 135 -5 290 Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä 18 578 17 373 21 244 Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 10 423 11 238 15 954 Nettokäyttöpääoman muutos 854 -9 723 -5 931 Rahoituserät -4 804 -3 881 -4 975 Tuloverot -1 283 -275 -1 191 Liiketoiminnan rahavirta 5 190 -2 642 3 857 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -17 179 -8 882 -14 391 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 90 88 114 Investointien rahavirta -17 089 -8 794 -14 277 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot 50 000 − − Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot 48 000 120 000 160 000 Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut -90 080 -122 403 -163 312 Osingonjako − -5 769 -5 769 Rahoituksen rahavirta 7 920 -8 173 -9 081 Rahavarojen muutos -3 979 -19 609 -19 501 Rahavarat raportointikauden alussa 41 340 58 755 58 755 Valuuttakurssimuutosten vaikutus -2 968 -371 2 086 Rahavarojen muutos -3 979 -19 609 -19 501 Rahavarat raportointikauden lopussa 34 393 38 775 41 340

TUNNUSLUVUT

7-9/

2025 7-9/

2024 1-9/

2025 1-9/

2024 1-12/

2024 Liikevaihdon muutos, % * -10,6 4,8 -7,8 2,4 2,5 Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 6,1 4,6 6,8 6,5 6,4 Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 3,4 3,0 3,4 3,7 3,7 Käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 3,3 3,0 3,1 3,4 3,7 Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % -0,7 -1,3 -0,6 -0,3 -0,3 Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % -0,8 -1,3 -0,8 -0,6 -0,3 Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,3 -1,7 -1,9 -1,1 -0,9 Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % -2,1 -3,0 -2,8 -1,7 -1,2 Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % -2,0 -2,9 -2,6 -1,8 -1,1 Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 5 240 2 378 16 979 8 823 16 004 Poistot ja arvonalentumistappiot, 1 000 euroa 4 102 4 786 12 637 13 935 18 431 Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − -6,7 -6,2 -4,4 Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − -1,0 -0,8 -0,7 Omavaraisuusaste, % − − 36,1 37,1 37,9 Velkaantumisaste (gearing), % − − 76,0 57,1 51,7 Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina) − − 702 683 689 Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton -0,03 -0,06 -0,14 -0,11 -0,09 Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu -0,03 -0,06 -0,14 -0,11 -0,09 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,27 -0,04 0,09 -0,05 0,07 Osakekohtainen oma pääoma, euroa − − 1,73 1,92 2,04 Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita − − 57 772 475 57 727 103 57 727 103 Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa − − 1,81 2,58 2,28 Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa − − 1,70 2,37 1,96 Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa − − 2,73 2,93 2,93 Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa − − 2,01 2,69 2,53 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa − − 104,6 148,9 131,6 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä − − 666 056 619 821 951 426 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä − − 1,2 1,1 1,7

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Korolliset nettovelat, 1 000 euroa Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 107 641 59 402 59 277 Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 2 854 42 676 42 877 Rahavarat -34 393 -38 775 -41 340 Korolliset nettovelat 76 102 63 303 60 815

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2024 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2024 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS)







Raportointikauden voitto = Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita









Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS)







Raportointikauden voitto = Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita









1 000 euroa 30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Raportointikauden voitto -8 155 -6 135 -5 290 Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 755 940 57 709 049 57 713 587 Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 864 261 57 827 146 57 878 570 Osakekohtainen tulos euroa Laimentamaton -0,14 -0,11 -0,09 Laimennettu -0,14 -0,11 -0,09

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta







Liiketoiminnan rahavirta = Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita









30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 5 190 -2 642 3 857 Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 475 57 727 103 57 727 103 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,09 -0,05 0,07



Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma







Oma pääoma yhteensä = Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita









30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 100 153 110 781 117 608 Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 475 57 727 103 57 727 103 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1,73 1,92 2,04

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi





30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 475 57 727 103 57 727 103 Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 1,81 2,58 2,28 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 104,6 148,9 131,6

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita





30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 665 056 619 821 951 426 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 57 755 940 57 709 049 57 713 587 Osakkeiden vaihto, % 1,2 1,1 1,7

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut.

Vertailukelpoinen liikevoitto 1 000 euroa 30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Liikevoitto -2 670 -2 126 -1 257 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 787 1,673 1,605 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut / kuluvarausten peruutukset -49 -375 -1,435 + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut − − 4 + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat liiketoiminnan muut tuotot − -271 -305 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat käyttöoikeusomaisuuserien arvonalentumistappiot − 3 3 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot − -65 -41 Vertailukelpoinen liikevoitto -1 933 -1 161 -1 426

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä





1 000 euroa 30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Liikevoitto -2 670 -2 126 -1,257 + Poistot ja arvonalentumiset 12 637 13 935 18 431 Käyttökate 9 966 11 809 17 174 Käyttökate 9 966 11 809 17 174 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 738 962 -173 Vertailukelpoinen käyttökate 10 704 12 771 17 001

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 147 73 109 Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 16 832 8 750 15 895 Bruttoinvestoinnit 16 979 8 823 16 004

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suomisen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat





1 000 euroa 30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Korolliset velat 110 032 101 644 101 760 Lainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 463 434 394 Rahavarat -34 393 -38 775 -41 340 Korolliset nettovelat 76 102 63 303 60 815 Korolliset velat 110 032 101 644 101 760 Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 463 434 394 Korollisten velkojen nimellisarvo 110 495 102 078 102 154

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100 Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)





1 000 euroa 30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -7 310 -7 562 -5 290 Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2024 / 30.9.2023 / 31.12.2023 110 781 130 283 124 912 Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2024 / 31.12.2023 / 31.3.2024 117 608 124 912 126 045 Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2025 / 31.3.2024 / 30.6.2024 112 466 126 045 118 081 Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2025 / 30.6.2024 / 30.9.2024 101 577 118 081 110 781 Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2025 / 30.9.2024 / 31.12.2024 100 153 110 781 117 608 Keskiarvo 108 517 122 020 119 485 Oman pääoman tuotto (ROE), % -6,7 -6,2 -4,4

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat





1 000 euroa 30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 100 153 110 781 117 608 Korolliset velat 110 032 101 644 101 760 Rahavarat -34 393 -38 775 -41 340 Sijoitettu pääoma 175 792 173 650 178 028

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %



=



Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100 Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo





1 000 euroa 30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) -1 801 -1 468 -1 257 Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2024 / 30.9.2023 / 31.12.2023 173 650 181 914 168 435 Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2024 / 31.12.2023 / 31.3.2024 178 028 168 435 174 706 Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2025 / 31.3.2024 / 30.6.2024 179 559 174 706 174 218 Sijoitettu pääoma yhteensä 30.5.2025 / 30.6.2024 / 30.9.2024 188 099 174 218 173 650 Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2025 / 30.9.2024 / 31.12.2024 175 792 173 650 178 028 Keskiarvo 179 026 174 584 173 807 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -1,0 -0,8 -0,7

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %



=



Oma pääoma yhteensä x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot





1 000 euroa 30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 100 153 110 781 117 608 Taseen loppusumma 277 721 298 485 310 376 Saadut ennakot -338 -8 -31 277 383 298 476 310 345 Omavaraisuusaste, % 36,1 37,1 37,9

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %



=



Korolliset nettovelat x 100 Oma pääoma yhteensä





1 000 euroa 30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Korolliset nettovelat 76 102 63 303 60 815 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 100 153 110 781 117 608 Velkaantumisaste, % 76,0 57,1 51,7

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN



1 000 euroa 1-9/2025 1-9/2024 1-12/2024 Suomi 2 929 2 643 3 619 Muu Eurooppa 112 964 118 415 159 639 Pohjois- ja Etelä-Amerikka 200 802 221 502 297 628 Muut maat 399 1 248 1 432 Yhteensä 317 095 343 808 462 318

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

2025 2024 1 000 euroa 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 Amerikat 60 279 59 874 73 577 72 659 69 523 75 694 70 030 EMEA 39 497 39 981 43 935 45 829 42 065 42 977 43 549 Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit -10 -29 -11 22 -35 -3 8 Yhteensä 99 767 99 827 117 501 118 510 111 553 118 668 113 587

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

2025 2024 1 000 euroa 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 Liikevaihto 99 767 99 827 117 501 118 510 111 553 118 668 113 587 Vertailukelpoinen käyttökate 3 428 3 217 4 060 4 231 3 305 4 982 4 484 % liikevaihdosta 3,4 3,2 3,5 3,6 3,0 4,2 3,9 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -102 -636 0 1 135 72 -1 224 190 Käyttökate 3 326 2 581 4 060 5 365 3 377 3 758 4 673 % liikevaihdosta 3,3 2,6 3,5 4,5 3,0 3,2 4,1 Vertailukelpoinen liikevoitto -675 -966 -292 -265 -1 481 408 -88 % liikevaihdosta -0,7 -1,0 -0,2 -0,2 -1,3 0,3 -0,1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -102 -636 0 1 135 72 -1 224 186 Liikevoitto -777 -1 602 -292 869 -1 409 -816 99 % liikevaihdosta -0,8 -1,6 -0,2 0,7 -1,3 -0,7 0,1 Nettorahoituskulut -1 341 -2 888 -1 874 -275 -1 926 -1 095 -790 Voitto ennen tuloveroja -2 117 -4 489 -2 166 595 -3 335 -1 911 -691 % liikevaihdosta -2,1 -4,5 -1,8 0,5 -3,0 -1,6 -0,6

LÄHIPIIRITIEDOT



Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, joilla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.



Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suomisella on erilliset konsulttisopimukset kahden hallituksen jäsenen, Laura Remeksen ja Gail Ciccionen, kanssa. Konsulttisopimusten perusteella heiltä ostetut palvelut olivat tammi−syyskuussa seuraavat: Laura Remes 19,5 tuhatta euroa ja Gail Ciccione 16,7 tuhatta euroa. Lisäksi ostovelkoja oli 1,5 tuhatta euroa (Gail Ciccionelle).

Suominen Oyj:n 25.4.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 25 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2025 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 36 013 osaketta. Osakkeet luovutettiin 16.5.2025 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 75 987 euroa.

Toimitusjohtaja Tommi Björnmanin kannustinjärjestelmän toinen ansaintajakso päättyi kesäkuussa, ja toimitusjohtajalle siirrettiin 9 359 osaketta. Luovutettujen osakkeiden ja rahana maksetun osuuden arvo oli 40 604 euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Kirjanpitoarvo kauden alussa 120 356 2 754 112 727 6 084 112 727 6 084 Investoinnit ja lisäykset 16 832 147 8 750 73 15 895 109 Myynnit ja vähennykset 0 − − − 0 − Poistot ja arvonalentumiset -9 062 -1 418 -9 042 -2 707 -12 083 -3 439 Kurssierot ja muut muutokset -8 946 -4 -1 279 -2 3 817 0 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 119 181 1 479 111 157 3 448 120 356 2 754

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 1 000 euroa Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät Kirjanpitoarvo kauden alussa 11 003 11 109 11 109 Lisäykset 1 220 2 054 2 580 Myynnit ja vähennykset -170 -27 -33 Poistot ja arvonalentumiset -2 157 -2 187 -2 909 Kurssierot ja muut muutokset -505 -61 256 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 9 391 10 888 11 003

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa 1-9/2025 1-9/2024 1-12/2024 Korolliset velat yhteensä kauden alussa 101 760 102 278 102 278 Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 42 877 43 117 43 117 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset -90 080 -122 403 -163 312 Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset 48 000 120 000 160 000 Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 350 514 630 Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -95 -282 -284 Siirrot pitkäaikaisista lainoista 1 992 1 759 2 643 Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan -190 -29 81 Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 2 854 42 676 42 877 Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 9 277 9 711 9 711 Pitkäaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset 50 000 − − Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 870 1 539 1 949 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -79 -8 -11 Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -1 992 -1 759 -2 643 Pitkäaikaisten korollisten lainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan -187 − − Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan -436 -82 272 Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 57 453 9 402 9 277 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa 49 606 49 449 49 449 Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 119 117 157 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 49 725 49 566 49 606 Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 110 032 101 644 101 760

VASTUUSITOUMUKSET

1 000 euroa 30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Muut vastuut Vuokravastuut 462 423 393 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 10 186 6 982 11 267 Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu 365 274 274 Takausvastuut ja muut vastuut Takaukset omista sitoumuksista 1 622 2 364 1 921 Muut omat vastuut 12 198 9 893 18 307 Yhteensä 13 820 12 258 20 228

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU



a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat c. Kirjanpitoarvo d. Käypä arvo





1 000 euroa a. b. c. d. Oman pääoman ehtoiset instrumentit − 421 421 421 Myyntisaamiset 44 244 − 44 244 44 244 Korko- ja muut rahoitussaamiset 263 − 263 263 Rahavarat 34 393 − 34 393 34 393 Yhteensä 30.9.2025 78 899 421 79 320 79 320





1 000 euroa a. b. c. d. Oman pääoman ehtoiset instrumentit − 421 421 421 Myyntisaamiset 62 477 − 62 477 62 477 Korko- ja muut rahoitussaamiset 246 − 246 246 Rahavarat 41 340 − 41 340 41 340 Yhteensä 31.12.2024 104 063 421 104 484 104 484

Suominen on käyttänyt vuonna 2025 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2024.



RAHOITUSVELAT



30.9.2025 31.12.2024 1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Pitkäaikaiset rahoitusvelat Joukkovelkakirjalainat 49 725 46 180 50 000 49 606 45 255 50 000 Pitkäaikaiset rahoituslaitoslainat 49 813 50 000 50 000 − − − Vuokrasopimusvelat 7 641 7 641 7 641 9 277 9 277 9 277 Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 107 178 103 821 107 641 58 883 54 532 59 277 Lyhytaikaiset rahoitusvelat Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat − − − 40 000 40 000 40 000 Vuokrasopimusvelat 2 854 2 854 2 854 2 877 2 877 2 877 Korkovelat 241 241 241 582 582 582 Muut lyhytaikaiset velat 424 424 424 269 269 269 Ostovelat 46 895 46 895 46 895 67 654 67 654 67 654 Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 50 413 50 413 50 413 111 382 111 382 111 382 Yhteensä 157 591 154 234 158 054 170 265 165 914 170 659

Suominen on käyttänyt vuonna 2025 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2024.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET



1 000 euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3 Käypään arvoon arvostetut varat Oman pääoman ehtoiset instrumentit − − 421 Yhteensä − − 421

Suominen on käyttänyt vuonna 2025 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2024.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.



KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Suominen julkaisi 15.10.2015 päivityksen koko vuoden näkymiinsä. Yhtiö odottaa nyt, että vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 tulee olemaan vuotta 2024 alhaisempi. Vuonna 2024 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 17,0 milj. euroa.

Liite