Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2025: Poikkeukselliset tapahtumat vaikuttivat kannattavuuteen, näkymiä laskettu

 | Source: Suominen Oyj Suominen Oyj

Suominen Oyj Osavuosikatsaus 29.10.2025 klo 9.30

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2025:

Poikkeukselliset tapahtumat vaikuttivat kannattavuuteen, näkymiä laskettu

AVAINLUKUJA

 7-9/7-9/1-9/1-9/1-12/
 20252024202520242024
Liikevaihto, milj. euroa99,8111,6317,1343,8462,3
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa3,43,310,712,817,0
Vertailukelpoinen käyttökate, %3,43,03,43,73,7
Käyttökate, milj. euroa3,33,410,011,817,2
Käyttökate, %3,33,03,13,43,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa-0,7-1,5-1,9-1,2-1,4
Vertailukelpoinen liikevoitto, %-0,7-1,3-0,6-0,3-0,3
Liikevoitto, milj. euroa-0,8-1,4-2,7-2,1-1,3
Liikevoitto, %-0,8-1,3-0,8-0,6-0,3
Raportointikauden voitto, milj. euroa-2,0-3,2-8,2-6,1-5,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa15,7-2,65,2-2,63,9
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,27-0,040,09-0,050,07
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa-0,03-0,06-0,14-0,11-0,09
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-1,0-0,8-0,7
Velkaantumisaste (gearing), %76,057,151,7

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Heinä–syyskuu 2025 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 11 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 99,8 milj. euroa (111,6)
- Vertailukelpoinen käyttökate nousi 3,4 milj. euroon (3,3)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 15,7 milj. euroa (-2,6)
- Charles Héaulmé aloitti toimitusjohtajana 11.8.2025

Tammi–syyskuu 2025 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 8 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 317,1 milj. euroa (343,8)
- Vertailukelpoinen käyttökate laski ja oli 10,7 milj. euroa (12,8)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 5,2 milj. euroa (-2,6)

Näkymät vuodelle 2025

Suominen julkaisi 15.10.2015 päivityksen koko vuoden näkymiinsä. Yhtiö odottaa nyt, että vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 tulee olemaan vuotta 2024 alhaisempi. Vuonna 2024 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 17,0 milj. euroa.

Suominen arvioi 5.3.2025 julkaistussa vuoden 2024 tilinpäätöstiedotteessaan sekä 7.8.2025 julkaistussa puolivuotiskatsauksessaan, että yhtiön vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 paranee vuodesta 2024.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé:

”Kuitukankaiden kysyntä on historiallisesti ollut vahvempaa toisella vuosipuoliskolla. Volyymien elpyminen vuoden ensimmäisen puoliskon toimitusketjuhäiriöistä eteni kuitenkin kolmannella neljänneksellä aiemmin arvioitua hitaammin. 

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto pieneni 11 %:lla ja oli 99,8 milj. euroa (111,6). Myyntimäärämme pienenivät, mutta myyntikate parantui edellisvuoden vastaavasta vuosineljänneksestä. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli 3,7 milj. euroa negatiivinen.

Vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 3,4 milj. euroon (3,3). Kaksi merkittävää tapahtumaa vaikutti Yhdysvaltain tehtaisiimme kolmannella neljänneksellä: yhdellä tehtaalla tapahtuneen laiterikon vuoksi yksi tuotantolinja oli pitkään pois käytöstä ja aiheutti lisäkustannuksia, ja toisen tehtaan varastoalueella tapahtunut mittava vesivahinko johti varastossa olleiden tuotteiden pilaantumiseen. Nämä tapahtumat vaikuttivat toimituskykyymme kolmannella neljänneksellä, ja niiden negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli 2,8 milj. euroa. Vahingoista tehdään selvitystä mahdollisten korvausten saamiseksi, mutta niiden saamisen aikataulu on epävarma.

Olemme vauhdittaneet toukokuussa 2025 julkistetun kustannussäästöohjelmamme toteuttamista. Ohjelman odotetaan tuottavan yhteensä 10 milj. euron säästöt seuraavan 24 kuukauden aikana. Pääosa säästötoimista tullaan toteuttamaan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä.

Vastuullisuus on sekä strategiamme että päivittäisen toimintamme ytimessä, etenkin vastuullisten ratkaisujen innovointi. Uusien tuotteiden osuus liikevaihdosta pysyi hyvällä tasolla ja oli 30 % kolmannella vuosineljänneksellä ja 28 % tammi–syyskuussa.

Saimme 2025 toisen kerran peräkkäin EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnista kultatason. Tällä tuloksella olemme parhaan 2 %:n joukossa EcoVadiksen arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa sekä parhaan 2 %:n joukossa kaikista EcoVadiksen arvioimista yrityksistä kaikilla toimialoilla. Toteutamme johdonmukaisesti strategiaamme olla edelläkävijä vastuullisuudessa, ja investointimme Espanjan Alicantessa ja Yhdysvaltojen Bethunessa etenevät suunnitellusti..

Markkinoiden odotettua hitaampi elpyminen ja tapahtumat tehtaillamme vaikuttivat odotuksiimme koko vuoden tuloskehityksestä, ja päivitimme näkymiämme koko vuoden vertailukelpoisesta käyttökatteesta. Odotamme nyt, että käyttökate jää vuotta 2024 pienemmäksi. Suuntaamme katseemme eteenpäin, ja keskitymme yhtiön suunnan kääntämiseen sekä tuloskehityksen parantamiseen.

LIIKEVAIHTO

Heinä–syyskuu 2025

Suomisen liikevaihto laski heinä–syyskuussa 2025 vertailukaudesta 11 % ja oli 99,8 milj. euroa (111,6) Myyntimäärät laskivat, mutta myyntikatteet nousivat edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Yhdysvaltain tehtailla sattuneet tapaukset vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti 5,4 milj. eurolla. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 3,7 milj. euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Amerikat ja EMEA. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 60,3 milj. euroa (69,5) ja EMEA-liiketoiminta-alueen 39,5 milj. euroa (42,1).


Tammi–syyskuu 2025

Suomisen liikevaihto laski tammi–syyskuussa 2025 vertailukaudesta 8 % ja oli 317,1 milj. euroa (343,8). Myyntimäärät laskivat vertailukaudesta, mutta myyntikatteet paranivat. Valuuttakurssit vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti 7,0 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 193,7 milj. euroa (215,2) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 123,4 milj. euroa (128,6).


KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Heinä–syyskuu 2025

Vertailukelpoinen käyttökate nousi ja oli 3,4 milj. euroa (3,3). Alemmat raaka-ainekustannukset kompensoivat alhaisempien myyntimäärien negatiivista vaikutusta vertailukelpoiseen käyttökatteeseen.

Käyttökate oli 3,3 milj. euroa (3,4). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat kolmannella vuosineljänneksellä -0,1 milj. euroa (+0,1). Valuuttakurssien vaikutus vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli +0,3 milj. euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät pääasiassa toukokuussa aloitettuun uudelleenjärjestelyohjelmaan.

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi vertailukaudesta ja oli -0,7 milj. euroa (-1,5). Liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli -0,8 milj. euroa (-1,4). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat kolmannella vuosineljänneksellä -0,1 milj. euroa (+0,1).

Voitto ennen tuloveroja oli -2,1 milj. euroa (-3,3) ja raportointikauden voitto -2,0 milj. euroa (-3,2). Kauden tuloverot olivat +0,1 milj. euroa (+0,1).

Tammi–syyskuu 2025

Vertailukelpoinen käyttökate oli 10,7 milj. euroa (12,8). Korkeammat myyntihinnat ja suotuisampi myyntimix kompensoivat alhaisempien myyntimäärien ja korkeampien raaka-ainekustannusten negatiivista vaikutusta vertailukelpoiseen käyttökatteeseen. Valuuttakurssien vaikutus vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli -0,7 milj. euroa.

Käyttökate laski 10,0 milj. euroon (11,8). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut olivat -0,7 milj. euroa (-1,0). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät pääasiassa toukokuussa aloitettuun uudelleenjärjestelyohjelmaan.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli -1,9 milj. euroa (-1,2). Liikevoitto oli -2,7 milj. euroa (-2,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut olivat -0,7 milj. euroa (-1,0).

Voitto ennen tuloveroja oli -8,8 milj. euroa (-5,9) ja raportointikauden voitto -8,2 milj. euroa (-6,1). Kauden tuloverot olivat +0,6 milj. euroa (-0,2).


RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 76,1 milj. euroa (63,3). Velkaantumisaste oli 76,0 % (57,1 %) ja omavaraisuusaste 36,1 % (37,1 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–syyskuussa -6,1 milj. euroa (-3,8) eli -1,9 % (-1,1 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 2,1 milj. eurolla (2024: kasvatti rahoituskuluja 0,2 milj. eurolla).

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä–syyskuussa 15,7 milj. euroa (-2,6) ja tammi–syyskuussa 5,2 milj. euroa (-2,6). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,09 euroa (-0,05). Liiketoiminnan rahavirran paraneminen tammi–syyskuussa johtui ensisijaisesti nettokäyttöpääomaan sitoutuneen pääoman, erityisesti myyntisaamisten, pienenemisestä. Teimme kohdennettuja toimenpiteitä, joilla nopeutimme nettokäyttöpääoman kiertoa.

Kolmannella neljänneksellä nettokäyttöpääoman muutos liiketoiminnan rahavirrassa oli 13,9 milj. euroa (-2,7). Nettokäyttöpääoman muutos liiketoiminnan rahavirrassa oli tammi–syyskuussa 0,9 milj. euroa (-9,7).

Suominen sopi kesäkuun lopussa uudesta kolmivuotisesta syndikoidusta lainajärjestelystä, joka koostuu 50 milj. euron määräaikaisesta lainasta sekä 50 milj. euron luottolimiittijärjestelystä (revolving credit facility). Sopimuksen eräpäivää on mahdollista jatkaa vuodella. Lainasopimus on solmittu Danske Bank A/S:n ja Nordea Bank Abp:n kanssa. Uuden lainajärjestelyn taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing) ja se korvaa Suomisen aiemman, 100 milj. euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn, jonka luotonantajina olivat Danske Bank A/S ja Nordea Abp.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 17,0 milj. euroa (8,8). Suurimmat yksittäiset investoinnit liittyivät kasvuinvestointeihin Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa sekä Alicanten tehtaalla Espanjassa. Muut investoinnit koostuivat pääosin normaaleista ylläpitoinvestoinneista.

Katsauskauden poistot ja arvonalentumiset olivat 12,6 milj. euroa (13,9).

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Suominen sai neljänneksellä toista vuotta peräkkäin kultatason luokituksen EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnista. 2025 oli neljäs kerta, kun EcoVadis arvioi vastuullisuuttamme. Tällä tuloksella olemme parhaan 2 %:n joukossa EcoVadiksen arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa sekä parhaan 2 %:n joukossa kaikista EcoVadiksen arvioimista yrityksistä kaikilla toimialoilla.

Edellisvuoteen verrattuna paransimme tulostamme arvioinnin kaikissa neljässä osa-alueessa: ympäristö, työ & ihmisoikeudet, etiikka ja vastuullinen hankinta. Parannukset olivat pääasiassa tulosta uusien politiikkojen toimeenpanosta. EcoVadiksen mukaan Suomisella on edistynyt vastuullisuuden johtamisjärjestelmä, joka kattaa kaikki neljä arvioitua aluetta.

Suomiselle turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tavoitteemme on, ettei yhtiössä tapahdu yhtään poissaoloon johtavaa tapaturmaa (LTA). Vuoden 2025 tammi-syyskuussa toimipaikoillamme tapahtui yksi (2) poissaoloon johtanut tapaturma.

Olemme sitoutuneet parantamaan tuotantomme tehokkuutta ja resurssien käyttöä ja tavoitteenamme on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (scope 1, 2 ja 3) Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen mukaisesti siten, että ilmaston lämpeneminen rajoittuu 1,5 celsiusasteeseen. Toinen tavoitteemme on vähentää kaatopaikalle päätyvän tuotantojätteen määrä nollaan vuoteen 2030 mennessä.

Tuotevalikoimaamme kuuluu vastuullisia kuitukankaita ja kehitämme jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja, joilla on yhä pienempi ympäristövaikutus. Tavoitteemme on, että yli kaksi kolmasosaa käytetyistä raaka-aineista on peräisin kasvipohjaisista lähteistä ja että yli puolet uusista tutkimus- ja kehityshankkeista keskittyisi vastuullisten tuotteiden kehittämiseen. Kolmannella vuosineljänneksellä 30 % liikevaihdostamme koostui kolmen viime vuoden aikana lanseeratuista tuotteista.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain. Suominen raportoi yksityiskohtaisesti edistymisestään vastuullisuustyössä 1.4. julkaistussa kestävyysraportissaan, joka sisältyi Suomisen vuoden 2024 vuosikertomuksessa julkaistuun hallituksen toimintakertomukseen. Kestävyysraportti on laadittu Suomen kirjanpitolain, EU:n kestävyysraportointistandardien (ESRS) ja EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.9.2025 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.9.2025 oli 665 056 osaketta eli 1,2 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 2,73 euroa, alin 1,70 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,01 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 1,81 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.9.2025 oli 104,6 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 486 744 omaa osaketta 30.9.2025.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti toukokuussa luovutettiin yhteensä 36 013 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Toimitusjohtajan osakeperusteisen kannustinjärjestelmän yhden ansaintajakson päätyttyä toimitusjohtaja Tommi Björnmanille siirrettiin kesäkuussa yhteensä 9 359 osaketta.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 25.4.2025 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytettiin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2025 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavien kahden viikon ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 16.5.2025.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.


Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso2023–20252024–20262025–2027
Palkkion perusteOsakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), suhteellinen kokonaistuotto (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %)Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), suhteellinen kokonaistuotto (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %)
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2026Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2027Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2028
Osallistujat14 henkilöä17 henkilöä24 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä309 000499 103981 538

Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmén kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua yhtiön käynnissä oleviin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin PSP 2023–2025, PSP 2024–2026 ja PSP 2025–2027. Mahdollinen maksu kannustinjärjestelmistä suhteutetaan pro ratan mukaisesti.

Toimitusjohtajalla on oikeus allekirjoitusbonukseen, joka koostuu 200 000 yhtiön osakkeesta. Bonus maksetaan vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä, mikäli toimitusjohtajasopimus on tuolloin edelleen voimassa. Mahdolliset verot maksaa palkkion saaja.

Vuoden 2026 kannustinjärjestelmän mukaisesti toimitusjohtajan odotetaan hankkivan enintään 100 000 Suominen Oyj:n osaketta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suominen vastaa sijoitukseen siten, että toimitusjohtaja saa vastikkeetta:

  • 100 000 vastaavaa osaketta, mikäli vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) on vähintään 20 milj. euroa
  • 300 000 osaketta tavoitetasolla, mikäli vertailukelpoinen käyttökate on 25 milj. euroa
  • 500 000 osaketta enimmäistasolla, mikäli vertailukelpoinen käyttökate on 30 milj. euroa.

Yhtiö siirtää osakkeet seuraavan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hallituksen päätöksen mukaisesti. Vuodesta 2027 alkaen suunnitelman ensimmäinen puolisko on ehdoton ja toinen puolisko perustuu hallituksen asettamiin suorituskykytavoitteisiin, edellyttäen että toimitusjohtajan palvelussuhde yhtiössä on voimassa palkkioiden maksun ajankohtana. Osa kannustimista maksetaan rahana, ja sen tarkoituksena on kattaa toimitusjohtajalle palkkioista aiheutuvat verot ja veroluonteiset kulut.

Toimitusjohtaja Tommi Björnmanin osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Kannustinjärjestelmässä toimitusjohtajan odotettiin omistavan tai hankkivan enintään 30 000 Suomisen osaketta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suominen vastaa toimitusjohtajan osakesijoitukseen luovuttamalla hänelle vastikkeetta enintään 60 000 osaketta (bruttona sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Kannustinjärjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa, 1.6.2023–1.6.2024, 1.6.2023–1.6.2025 ja 1.6.2023–1.6.2026. Mahdollinen palkkio maksettiin osittain osakkeina ja osittain rahana kolmessa yhtä suuressa erässä kunkin ansaintajakson jälkeen edellyttäen, että toimitusjohtaja on yhtiön palveluksessa palkkion maksuhetkellä. Rahaosuus oli tarkoitettu kattamaan toimitusjohtajalle palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän toinen ansaintajakso päättyi kesäkuussa, ja toimitusjohtajalle siirrettiin 9 359 osaketta. Järjestelmä päättyi kesäkuussa, koska Tommi Björnmanin palvelussuhde päättyi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2025.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa ja jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. 

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Yhtiökokous valitsi Suominen Oyj:n hallituksen jäseniksi uudelleen Andreas Ahlströmin, Björn Borgmanin, Charles Héaulmén, Nina Linanderin ja Laura Remeksen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Gail Ciccione ja Maija Joutsenkoski.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Charles Héaulmé.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab ilmoitti nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, KRT Anders Lundinin. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Anders Lundin. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Suominen julkaisi pörssitiedotteen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä 25.4.2025. Pörssitiedote ja uusien hallituksen jäsenien esittelyt löytyvät Suomisen internetsivuilta www.suominen.fi.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja strategiavaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander, ja Andreas Ahlström sekä Laura Remes valittiin uudelleen jäseniksi. Maija Joutsenkoski valittiin uudeksi jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Charles Héaulmé, ja Björn Borgman valittiin uudelleen jäseneksi. Gail Ciccione valittiin uudeksi jäseneksi. Strategiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Laura Remes, ja Andreas Ahlström valittiin uudelleen jäseneksi. Maija Joutsenkoski valittiin uudeksi jäseneksi.


Hallituksen valtuutukset

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2026 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 5 000 000 kappaletta. Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja se voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää tai hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutukseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Katsauskauden aikana Suominen ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Minna Rouru aloitti Suomisen henkilöstö- ja viestintäjohtajana tammikuussa.

Mark Ushpol aloitti Suomisen Amerikat liiketoiminta-alueen johtajana tammikuussa.

Darryl Fournier aloitti Suomisen operatiivisena johtajana helmikuussa.

Jonni Friman, EVP, Transformation Management Office ja johtoryhmän jäsen, jätti Suomisen heinäkuun lopussa.

Suominen ilmoitti 30.6., että toimitusjohtaja Tommi Björnman jättää Suomisen, ja että Suomisen hallitus oli nimittänyt Charles Héaulmén, hallituksen puheenjohtajan, uudeksi toimitusjohtajaksi. Héaulmé aloitti 11. elokuuta 2025. Janne Silonsaari, talousjohtaja, toimi väliaikaisena toimitusjohtajana ajalla 30.6.–10.8.2025.

Héaulmé jatkaa hallituksen puheenjohtajana Suomisen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään vuonna 2026, asti. Hän luopui hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajuudestaan ja jäsenyydestään 30.6.


NIMITYSTOIMIKUNTA

Suomisen kolme suurinta osakkeenomistajaa Ahlstrom Capital B.V., Etola Group Oy ja Oy Etra Invest Ab ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

  • Jyrki Vainionpää, toimitusjohtaja, A. Ahlström Oy, Ahlstrom Capital B.V:n edustajana
  • Mikael Etola, toimitusjohtaja, Etola Group Oy, Etola Group Oy:n edustajana
  • Ville Vuori, hallitusammattilainen, Oy Etra Invest Ab:n edustajana


Suomisen hallituksen puheenjohtaja Charles Héaulmé toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2025 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikunta valitsi 21.10.2025 pitämässään järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Jyrki Vainionpään.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Markkinat pysyivät epävakaina vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä, mutta epävakaus ei ollut yhtä voimakasta kuin edellisellä neljänneksellä. Kysyntä globaaleissa toimitusketjuissa, etenkin liittyen USA:n tulleihin, elpyi mutta hitaammin kuin odotettu.

Ukrainan sodan suora vaikutus Suomisen liiketoimintaan on vähäinen, sillä yhtiöllä ei ole asiakkaita eikä tavarantoimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suominen yhtiönä kärsii eniten sodan välillisistä taloudellisista vaikutuksista. Konflikti Punaisellamerellä on aiheuttanut volatiliteettia merirahdin hintoihin.

Muita Suomisen riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muun muassa valmistukseen, kilpailuun, raaka-aineiden hintoihin ja saatavuuteen liittyvät riskit, asiakaskohtaiset myyntimäärät ja luotot, lainsäädännön muutokset, poliittinen ympäristö tai taloudellinen tilanne ja investoinnit sekä taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta 2024 osoitteesta suominen.fi/fi/sijoittajille.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa pyyhintätuotteissa sekä hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Seuraamme jatkuvasti markkinoiden kehitystä ja asiakkailtamme saamia signaaleja, mutta yleinen maailmantalouden epävarmuus ja tiukka kilpailutilanne tekevät pitkän aikavälin tarkastelusta haastavaa. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

Geopoliittiset jännitteet, epävakaudet Lähi-idässä ja sota Ukrainassa luovat edelleen epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Mahdollisten vaikutusten Suomiseen yhtiönä oletetaan olevan pääasiassa epäsuoria. Mikäli näiden vaikutus ulottuisi kuitenkin raaka-aineiden hintoihin ja kuljetuskustannuksiin, olisi sillä välitön vaikutus Suomiseen. Seuraamme tilanteita jatkuvasti.

Meneillään oleva kehitys Yhdysvaltojen tulleissa lisää markkinoiden epävarmuutta. Tullipolitiikan vaihtelut voivat johtaa tilapäisiin häiriöihin toimitusketjuissa. Kolmannella neljänneksellä volyymien elpyminen pääasiassa USA:n tulleihin liittyvistä toimitusketjun häiriöistä eteni odotettua hitaammin.

NÄKYMÄT VUODELLE 2025

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 on matalampi kuin vuonna 2024. Vuonna 2024 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 17,0 milj. euroa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI

Suominen on laatinut vuodelta 2024 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Suominen julkaisi 15.10.2015 päivityksen koko vuoden näkymiinsä. Yhtiö odottaa nyt, että vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 tulee olemaan vuotta 2024 alhaisempi. Vuonna 2024 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 17,0 milj. euroa.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja talousjohtaja Janne Silonsaari esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 29.10. klo 11.00.

Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.events.inderes.com/q3-2025. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä osoitteessa https://events.inderes.com/suominen/q3-2025/dial-in. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteensa 29.1.2026 noin klo 9.30.   

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.9.2025

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2024, lukuun ottamatta 1.1.2025 käyttöönotettuja uusia standardeja ja tulkintoja.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2025, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE  

1 000 euroa30.9.202530.9.202431.12.2024
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet1 4793 4482 754
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet119 181111 157120 356
Käyttöoikeusomaisuuserät9 39110 88811 003
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Muut pitkäaikaiset saamiset137102158
Laskennalliset verosaamiset3 4801 5692 269
Pitkäaikaiset varat yhteensä149 585143 081152 457
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus42 01445 40847 470
Myyntisaamiset44 24464 25162 477
Muut lyhytaikaiset saamiset6 9105 5756 119
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset5761 393514
Rahavarat34 39338 77541 340
Lyhytaikaiset varat yhteensä128 136155 404157 919
    
Varat yhteensä277 721298 485310 376
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto75 69275 69275 692
Arvonmuutos- ja muut rahastot553436436
Kurssierot-6 228-2 5203 312
Kertyneet voittovarat-6 4056321 626
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma100 153110 781117 608
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat4 9897 6137 990
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä179172189
Pitkäaikaiset varaukset569588588
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat7 6419 4029 277
Muut pitkäaikaiset korolliset velat49 813
Joukkovelkakirjalainat49 72549 56649 606
Pitkäaikaiset velat yhteensä112 91667 34167 650
    
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset varaukset852 182178
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat2 8542 6762 877
Muut lyhytaikaiset korolliset velat40 00040 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat401436214
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat61 31275 06981 849
Lyhytaikaiset velat yhteensä64 652120 362125 118
    
Velat yhteensä177 568187 703192 768
    
Oma pääoma ja velat yhteensä277 721298 485310 376

TULOSLASKELMA

1 000 euroa7-9/20257-9/20241-9/20251-9/20241-12/2024
Liikevaihto99 767111 553317 095343 808462 318
Hankinnan ja valmistuksen kulut-93 690-106 410-295 669-321 610-432 589
Bruttokate6 0775 14321 42622 19829 729
Liiketoiminnan muut tuotot4421 5481 9512 7434 952
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-6 775-7 209-23 469-24 018-32 068
Tutkimus- ja kehityskulut-540-1 115-2 198-3 260-4 023
Liiketoiminnan muut kulut19225-380210152
Liikevoitto -777-1 409-2 670-2 126-1 257
Nettorahoituskulut-1 341-1 926-6 102-3 811-4 086
Voitto ennen tuloveroja-2 117-3 335-8 772-5 937-5 343
Tuloverot131143617-19853
Raportointikauden voitto -1 986-3 192-8 155-6 135-5 290
      
Osakekohtainen tulos, euroa     
Laimentamaton-0,03-0,06-0,14-0,11-0,09
Laimennettu-0,03-0,06-0,14-0,11-0,09

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa7-9/20257-9/20241-9/20251-9/20241-12/2024
      
Raportointikauden voitto-1 986-3 192-8 155-6 135-5 290
      
Muut laajan tuloksen erät:     
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
Kurssierot308-4 776-10 981-2 7843 949
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot205331 441153-749
Yhteensä328-4 243-9 541-2 6313 201
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät-11
Yhteensä-11
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä328-4 243-9 541-2 6313 190
      
Raportointikauden laaja tulos yhteensä-1 658-7 435-17 696-8 766-2 100

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202511 86024 68175 6923 312
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät-9 541
Laaja tulos yhteensä-9 541
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus
Siirrot erien välillä
Oma pääoma 30.9.202511 86024 68175 692-6 228


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.20254361 626117 608
Raportointikauden voitto-8 155-8 155
Muut laajan tuloksen erät-9 541
Laaja tulos yhteensä-8 155-17 696
Osakeperusteiset maksut176176
Omien osakkeiden luovutus6565
Siirrot erien välillä117-117
Oma pääoma 30.9.2025553-6 405100 153


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot   
Oma pääoma 1.1.202411 86024 68175 692111   
Raportointikauden voitto   
Muut laajan tuloksen erät-2 631   
Laaja tulos yhteensä-2 631   
Osingonjako   
Osakeperusteiset maksut   
Omien osakkeiden luovutus   
Siirrot erien välillä   
Oma pääoma 30.9.202411 86024 68175 692-2 520   
1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202431612 251124 912
Raportointikauden voitto-6 135-6 135
Muut laajan tuloksen erät-2 631
Laaja tulos yhteensä-6 135-8 766
Osingonjako-5 769-5 769
Osakeperusteiset maksut347347
Omien osakkeiden luovutus5757
Siirrot erien välillä120-120
Oma pääoma 30.9.2024436632110 781
1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot 
Oma pääoma 1.1.202411 86024 68175 692111 
Raportointikauden voitto 
Muut laajan tuloksen erät3 201 
Laaja tulos yhteensä3 201 
Osingonjako 
Osakeperusteiset maksut 
Omien osakkeiden luovutus 
Siirrot erien välillä 
Oma pääoma 31.12.202411 86024 68175 6923 312 
1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  
Oma pääoma 1.1.202431612 251124 912  
Raportointikauden voitto-5 290-5 290  
Muut laajan tuloksen erät-113 190  
Laaja tulos yhteensä-5 301-2 100  
Osingonjako-5 769-5 769  
Osakeperusteiset maksut511511  
Omien osakkeiden luovutus5454  
Siirrot erien välillä120-120  
Oma pääoma 31.12.20244361 626117 608  

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-9/20251-9/20241-12/2024
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto-8 155-6 135-5 290
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä18 57817 37321 244
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta10 42311 23815 954
Nettokäyttöpääoman muutos854-9 723-5 931
Rahoituserät-4 804-3 881-4 975
Tuloverot-1 283-275-1 191
Liiketoiminnan rahavirta5 190-2 6423 857
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-17 179-8 882-14 391
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit9088114
Investointien rahavirta-17 089-8 794-14 277
    
Rahoituksen rahavirta   
Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot50 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot48 000120 000160 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-90 080-122 403-163 312
Osingonjako-5 769-5 769
Rahoituksen rahavirta7 920-8 173-9 081
    
Rahavarojen muutos-3 979-19 609-19 501
    
Rahavarat raportointikauden alussa41 34058 75558 755
Valuuttakurssimuutosten vaikutus-2 968-3712 086
Rahavarojen muutos-3 979-19 609-19 501
Rahavarat raportointikauden lopussa34 39338 77541 340

TUNNUSLUVUT

 7-9/
2025		7-9/
2024		1-9/
2025		1-9/
2024		1-12/
2024
Liikevaihdon muutos, % *-10,64,8-7,82,42,5
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %6,14,66,86,56,4
Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, %3,43,03,43,73,7
Käyttökate, osuus liikevaihdosta, %3,33,03,13,43,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %-0,7-1,3-0,6-0,3-0,3
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %-0,8-1,3-0,8-0,6-0,3
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-1,3-1,7-1,9-1,1-0,9
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %-2,1-3,0-2,8-1,7-1,2
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, %-2,0-2,9-2,6-1,8-1,1
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa5 2402 37816 9798 82316 004
Poistot ja arvonalentumistappiot, 1 000 euroa4 1024 78612 63713 93518 431
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-6,7-6,2-4,4
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-1,0-0,8-0,7
Omavaraisuusaste, %36,137,137,9
Velkaantumisaste (gearing), %76,057,151,7
Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina)702683689
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton-0,03-0,06-0,14-0,11-0,09
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu-0,03-0,06-0,14-0,11-0,09
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,27-0,040,09-0,050,07
Osakekohtainen oma pääoma, euroa1,731,922,04
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 772 47557 727 10357 727 103
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa1,812,582,28
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa1,702,371,96
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,732,932,93
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa2,012,692,53
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa104,6148,9131,6
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä666 056619 821951 426
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä1,21,11,7

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

   30.9.202530.9.202431.12.2024
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa     
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  107 64159 40259 277
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  2 85442 67642 877
Rahavarat  -34 393-38 775-41 340
Korolliset nettovelat  76 10263 30360 815

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2024 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2024 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS)



 Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS)



 Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


1 000 euroa 30.9.202530.9.202431.12.2024
Raportointikauden voitto -8 155-6 135-5 290
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 755 94057 709 04957 713 587
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 864 26157 827 14657 878 570
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton -0,14-0,11-0,09
Laimennettu -0,14-0,11-0,09

        

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta



 Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  30.9.202530.9.202431.12.2024
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 5 190-2 6423 857
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 47557 727 10357 727 103
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,09-0,050,07

                
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma



 Oma pääoma yhteensä
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  30.9.202530.9.202431.12.2024
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 100 153110 781117 608
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 47557 727 10357 727 103
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1,731,922,04

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  30.9.202530.9.202431.12.2024
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 47557 727 10357 727 103
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa1,812,582,28
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 104,6148,9131,6

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  30.9.202530.9.202431.12.2024
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 665 056619 821951 426
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 755 94057 709 04957 713 587
Osakkeiden vaihto, % 1,21,11,7

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut.

Vertailukelpoinen liikevoitto    
     
1 000 euroa 30.9.202530.9.202431.12.2024
Liikevoitto -2 670-2 126-1 257
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 7871,6731,605
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut / kuluvarausten peruutukset -49-375-1,435
+ Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut 4
+ Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat liiketoiminnan muut tuotot -271-305
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat käyttöoikeusomaisuuserien arvonalentumistappiot 33
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot -65-41
Vertailukelpoinen liikevoitto -1 933-1 161-1 426

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä


1 000 euroa 30.9.202530.9.202431.12.2024
Liikevoitto -2 670-2 126-1,257
+ Poistot ja arvonalentumiset12 63713 93518 431
Käyttökate 9 96611 80917 174
     
     
Käyttökate 9 96611 80917 174
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät738962-173
Vertailukelpoinen käyttökate 10 70412 77117 001

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 30.9.202530.9.202431.12.2024
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 14773109
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin16 8328 75015 895
Bruttoinvestoinnit 16 9798 82316 004

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suomisen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


     
1 000 euroa 30.9.202530.9.202431.12.2024
Korolliset velat 110 032101 644101 760
Lainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 463434394
Rahavarat-34 393-38 775-41 340
Korolliset nettovelat 76 10263 30360 815
     
Korolliset velat 110 032101 644101 760
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 463434394
Korollisten velkojen nimellisarvo 110 495102 078102 154

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa 30.9.202530.9.202431.12.2024
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -7 310-7 562-5 290
     
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2024 / 30.9.2023 / 31.12.2023 110 781130 283124 912
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2024 / 31.12.2023 / 31.3.2024 117 608124 912126 045
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2025 / 31.3.2024 / 30.6.2024 112 466126 045118 081
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2025 / 30.6.2024 / 30.9.2024 101 577118 081110 781
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2025 / 30.9.2024 / 31.12.2024 100 153110 781117 608
Keskiarvo 108 517122 020119 485
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % -6,7-6,2-4,4

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat


1 000 euroa 30.9.202530.9.202431.12.2024
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 100 153110 781117 608
Korolliset velat 110 032101 644101 760
Rahavarat-34 393-38 775-41 340
Sijoitettu pääoma 175 792173 650178 028

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

=

Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


1 000 euroa 30.9.202530.9.202431.12.2024
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) -1 801-1 468-1 257
     
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2024 / 30.9.2023 / 31.12.2023 173 650181 914168 435
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2024 / 31.12.2023 / 31.3.2024 178 028168 435174 706
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2025 / 31.3.2024 / 30.6.2024 179 559174 706174 218
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.5.2025 / 30.6.2024 / 30.9.2024 188 099174 218173 650
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2025 / 30.9.2024 / 31.12.2024 175 792173 650178 028
Keskiarvo 179 026174 584173 807
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -1,0-0,8-0,7

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %

=

Oma pääoma yhteensä x 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot


1 000 euroa 30.9.202530.9.202431.12.2024
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 100 153110 781117 608
     
Taseen loppusumma 277 721298 485310 376
Saadut ennakot -338-8-31
  277 383298 476310 345
     
Omavaraisuusaste, % 36,137,137,9

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %

=

Korolliset nettovelat x 100 
Oma pääoma yhteensä  


1 000 euroa 30.9.202530.9.202431.12.2024
Korolliset nettovelat 76 10263 30360 815
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 100 153110 781117 608
Velkaantumisaste, % 76,057,151,7

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-9/20251-9/20241-12/2024
Suomi2 9292 6433 619
Muu Eurooppa112 964118 415159 639
Pohjois- ja Etelä-Amerikka200 802221 502297 628
Muut maat3991 2481 432
Yhteensä317 095343 808462 318

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20252024
1 000 euroa7-94-61-310-127-94-61-3
Amerikat60 27959 87473 57772 65969 52375 69470 030
EMEA39 49739 98143 93545 82942 06542 97743 549
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit-10-29-1122-35-38
Yhteensä99 76799 827117 501118 510111 553118 668113 587

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

  2025 2024
1 000 euroa7-94-61-310-127-94-61-3
Liikevaihto99 76799 827117 501118 510111 553118 668113 587
Vertailukelpoinen käyttökate3 4283 2174 0604 2313 3054 9824 484
% liikevaihdosta3,43,23,53,63,04,23,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-102-63601 13572-1 224190
Käyttökate3 3262 5814 0605 3653 3773 7584 673
% liikevaihdosta3,32,63,54,53,03,24,1
        
Vertailukelpoinen liikevoitto-675-966-292-265-1 481408-88
% liikevaihdosta-0,7-1,0-0,2-0,2-1,30,3-0,1
        
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-102-63601 13572-1 224186
Liikevoitto-777-1 602-292869-1 409-81699
% liikevaihdosta-0,8-1,6-0,20,7-1,3-0,70,1
Nettorahoituskulut-1 341-2 888-1 874-275-1 926-1 095-790
Voitto ennen tuloveroja-2 117-4 489-2 166595-3 335-1 911-691
% liikevaihdosta-2,1-4,5-1,80,5-3,0-1,6-0,6

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, joilla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suomisella on erilliset konsulttisopimukset kahden hallituksen jäsenen, Laura Remeksen ja Gail Ciccionen, kanssa. Konsulttisopimusten perusteella heiltä ostetut palvelut olivat tammi−syyskuussa seuraavat: Laura Remes 19,5 tuhatta euroa ja Gail Ciccione 16,7 tuhatta euroa. Lisäksi ostovelkoja oli 1,5 tuhatta euroa (Gail Ciccionelle).

Suominen Oyj:n 25.4.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 25 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2025 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 36 013 osaketta. Osakkeet luovutettiin 16.5.2025 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 75 987 euroa.

Toimitusjohtaja Tommi Björnmanin kannustinjärjestelmän toinen ansaintajakso päättyi kesäkuussa, ja toimitusjohtajalle siirrettiin 9 359 osaketta. Luovutettujen osakkeiden ja rahana maksetun osuuden arvo oli 40 604 euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 30.9.202530.9.202431.12.2024
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa120 3562 754112 7276 084112 7276 084
Investoinnit ja lisäykset16 8321478 7507315 895109
Myynnit ja vähennykset00
Poistot ja arvonalentumiset-9 062-1 418-9 042-2 707-12 083-3 439
Kurssierot ja muut muutokset-8 946-4-1 279-23 8170
Kirjanpitoarvo kauden lopussa119 1811 479111 1573 448120 3562 754

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 30.9.202530.9.202431.12.2024
1 000 euroaKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa11 00311 10911 109
Lisäykset1 2202 0542 580
Myynnit ja vähennykset-170-27-33
Poistot ja arvonalentumiset-2 157-2 187-2 909
Kurssierot ja muut muutokset-505-61256
Kirjanpitoarvo kauden lopussa9 39110 88811 003

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa1-9/20251-9/20241-12/2024
Korolliset velat yhteensä kauden alussa101 760102 278102 278
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa42 87743 11743 117
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-90 080-122 403-163 312
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset48 000120 000160 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan350514630
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-95-282-284
Siirrot pitkäaikaisista lainoista1 9921 7592 643
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan-190-2981
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa2 85442 67642 877
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa9 2779 7119 711
Pitkäaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset50 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan8701 5391 949
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-79-8-11
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-1 992-1 759-2 643
Pitkäaikaisten korollisten lainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan-187
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan-436-82272
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa57 4539 4029 277
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa49 60649 44949 449
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan119117157
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa49 72549 56649 606
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 110 032101 644101 760

VASTUUSITOUMUKSET

    
1 000 euroa30.9.202530.9.202431.12.2024
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut462423393
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset10 1866 98211 267
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu365274274
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista 1 6222 3641 921
Muut omat vastuut12 1989 89318 307
Yhteensä13 82012 25820 228

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Kirjanpitoarvo
d. Käypä arvo


  
1 000 euroaa.b.c.d.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset44 24444 24444 244
Korko- ja muut rahoitussaamiset263263263
Rahavarat34 39334 39334 393
Yhteensä 30.9.202578 89942179 32079 320


1 000 euroaa.b.c.d.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset62 47762 47762 477
Korko- ja muut rahoitussaamiset246246246
Rahavarat41 34041 34041 340
Yhteensä 31.12.2024104 063421104 484104 484

Suominen on käyttänyt vuonna 2025 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2024.


RAHOITUSVELAT

 30.9.202531.12.2024
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat49 72546 18050 00049 60645 25550 000
Pitkäaikaiset rahoituslaitoslainat49 81350 00050 000
Vuokrasopimusvelat7 6417 6417 6419 2779 2779 277
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat107 178103 821107 64158 88354 53259 277
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat40 00040 00040 000
Vuokrasopimusvelat2 8542 8542 8542 8772 8772 877
Korkovelat241241241582582582
Muut lyhytaikaiset velat424424424269269269
Ostovelat46 89546 89546 89567 65467 65467 654
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat50 41350 41350 413111 382111 382111 382
       
Yhteensä157 591154 234158 054170 265165 914170 659

Suominen on käyttänyt vuonna 2025 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2024.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 euroaTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat    
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421
Yhteensä421
    

Suominen on käyttänyt vuonna 2025 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2024.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Suominen julkaisi 15.10.2015 päivityksen koko vuoden näkymiinsä. Yhtiö odottaa nyt, että vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 tulee olemaan vuotta 2024 alhaisempi. Vuonna 2024 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 17,0 milj. euroa.

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Charles Héaulmé, puh. 010 214 3268
Talousjohtaja Janne Silonsaari, puh. 050 409 9264


Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2024 oli 462,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite


Tags

Interim report

Attachments

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q3 2025

Recommended Reading