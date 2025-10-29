Francois Guetat Suomisen operatiiviseksi johtajaksi

Suominen Oyj pörssitiedote 29.10.2025 klo 9.35

Suominen on nimittänyt Francois Guetatin, M.Eng., operatiiviseksi johtajaksi (COO) ja johtoryhmän jäseneksi 3.11.2025 alkaen.

Francois Guetat tuo mukanaan yli kahden vuosikymmenen kansainvälisen kokemuksen operaatioista, toimitusketjusta ja tuotannon kehittämisestä. Viimeksi hän toimi Kalmarilla Integrated Supply Chain -yksikön johtajana (SVP), jossa hän vastasi hankinnasta, valmistuksesta, logistiikasta ja strategiasta. Hänen johtamistaan on muovannut 22 vuoden ura Volvolla, jossa hän toimi keskeisissä tehtävissä Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Puolassa.

"Olen iloinen voidessani toivottaa Francois’n tervetulleeksi tiimiimme. Hän on johdonmukaisesti saavuttanut tuloksia muutosohjelmilla, systemaattisella jatkuvalla parantamisella, vahvalla sitoutumisella kokonaislaatuun, turvallisuuteen ja kestävyyteen sekä erinomaisilla ihmisten johtamistaidoilla", sanoo Suomisen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Suomisen nykyinen operatiivinen johtaja Darryl Fournier on päättänyt jättää yhtiön siirtyäkseen uusiin ammatillisiin haasteisiin. Hän jatkaa Suomisen palveluksessa tammikuun 2026 loppuun asti keskittyen strategisiin projekteihin.

"Haluan kiittää Darrylia hänen omistautumisestaan ja sitoutumisestaan Suomiseen ja toivotan hänelle kaikkea hyvää jatkoon", sanoo Charles Héaulmé.



Guetatin ansioluettelo ja valokuva ovat tämän tiedotteen liitteenä.





