Gabriel Holding A/S’ beregnede og ikke reviderede resultat for den fortsættende forretning for regnskabsåret 2024/25 overstiger de tidligere udmeldte forventninger.

Efter 10 måneder forventede ledelsen for den fortsættende forretning en omsætning for regnskabsåret 2024/25 i niveauet 510–520 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) på 35-40 mio. kr. (19,7 mio. kr. i 2023/24).

Årsrapporten for regnskabsåret 2024/25 forventes offentliggjort som planlagt den 20. november 2025. Heri vil det fremgå, at den fortsættende forretning har realiseret en vækst på 32,5 mio. kr. (7%). Der er realiseret en omsætning på 516,0 mio. kr. mod 483,5 mio. kr. sidste år. De beregnede resultater viser et primært resultat (EBIT) på 44 mio. kr. mod 19,7 mio. kr. i regnskabsåret 2023/24.

Årets oprindelige forventninger, som det fremgik af årsrapporten for 2023/24, var en omsætning på 485–530 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) på 20–30 mio. kr. Omsætningen er således realiseret i den øvre del af de oprindelige forventninger, mens det beregnede resultat, som følge af forbedret produktivitet, overstiger de oprindelige forventninger.

Koncernens globale møbelproducerende aktiviteter, FurnMaster, er under salg og rapporteres som ophørte aktiviteter.

Det foreløbigt beregnede og ikke reviderede primære resultat (EBIT) blev 28 mio. kr. (fortsættende og ophørte aktiviteter samlet) mod 10,9 mio. kr. i regnskabsåret 2023/24.

Den samlede resultatudvikling er et resultat af stærk global fremgang i den fortsættende forretning, en god eksekvering af FurnMaster-forretningen i Europa samt et forventet negativt resultatbidrag fra FurnMaster-forretningen i Mexico, der er forårsaget af den igangværende restrukturering.

Vedhæftet fil