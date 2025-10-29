SATO Oyj, Pörssitiedote 29.10.2025 klo 13.00

SATO Oyj:n taloudelliset raportit ja yhtiökokous vuonna 2026

Vuonna 2026 SATO julkaisee taloudelliset raporttinsa seuraavan aikataulun mukaisesti:

6.2.2026 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 8.5.2026 Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2026 (Q1) 14.7.2026 Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2026 (H1) 23.10.2026 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2026 (Q3)



Vuoden 2025 vuosikertomus julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.sato.fi viikolla 6, 2026.

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 19. maaliskuuta 2026 klo 13 alkaen. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin erikseen hallituksen kutsuttua varsinaisen yhtiökokouksen koolle. Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Kirjallinen pyyntö tulee toimittaa SATO Oyj:n hallitukselle sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@sato.fi tai postitse osoitteeseen SATO Oyj / yhtiökokous, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki 23.1.2026 mennessä.

SATO Oyj

Lisätietoja:

Markku Honkasalo, talousjohtaja, p. 020 134 4226, etunimi.sukunimi@sato.fi

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 27 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. Vuonna 2025 SATO täyttää 85 vuotta. www.sato.fi