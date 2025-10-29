Communiqué de presse

Eviden sélectionné par l'OTAN pour la modernisation des communications de l'armée de l'air et de l'espace espagnole

Madrid - 29 octobre 2025 - Eviden, la branche produits d’Atos Group leader dans le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’IA annonce aujourd’hui avoir été sélectionnée par l'Agence de soutien et d'acquisition de l’OTAN (NATO Support and Procurement Agency - NSPA) pour moderniser les systèmes de communication sol-air-sol de l'armée de l'air et de l'espace espagnole. Le contrat de 12 millions d'euros comprend la fourniture, l'installation et la maintenance de systèmes de communication de nouvelle génération qui amélioreront les opérations des tours de contrôle de diverses bases aériennes, aérodromes de l'armée de l'air et bases de l'escadron de surveillance aérienne de l'armée de l'air et de l'espace espagnole (Spanish Air and Space Force – SASF).

Le projet, qui doit être mené en 18 mois maximum, comprendra le déploiement de plusieurs centaines de systèmes radio civils et militaires sur 35 sites répartis sur le territoire espagnol, offrant une couverture complète du continent, des îles et des villes autonomes de Ceuta et Melilla.

La modernisation des communications inclut une variété d'équipements radio et sol-air-sol, y compris des émetteurs, des récepteurs et des émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les bandes VHF et UHF, ainsi que des systèmes d'émetteurs-récepteurs radio VHF/UHF multi bandes. Le contrat comprend également la fourniture de logiciels de gestion, de systèmes d'enregistrement, de dispositifs temps réel, la formation des utilisateurs et une documentation complète.

Les nouveaux systèmes de communication sont classés comme critiques et fonctionneront en continu, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Ils joueront un rôle clé dans tous les types d'opérations, d'exercices d'entraînement et de missions, y compris celles du 45ème groupe de l'armée de l'air, dont la principale responsabilité est le transport d’officiels, du Roi d'Espagne, du Premier ministre et des membres du gouvernement.

Domaines d'activité

Conformément aux spécifications du contrat, l'équipement de la tour de contrôle soutiendra la gestion du trafic aérien des bases et aérodromes de la SASF. Les systèmes sol-air-sol assureront la communication vocale entre l'avion et la cellule de coordination de l'espace aérien (Airspace Coordination Cell – ARS, également centre de production d'images authentifiées et nœud de fusion de capteurs).

Les nouveaux systèmes devraient rester en service au sein de l'armée de l'air et de l'espace espagnole pendant au moins 20 ans après la période de garantie. Une assistance complète, incluant maintenance, pièces de rechange, outils et équipement de test, sera fournie tout au long de la durée de vie du service. Pour garantir les performances requises dans le temps, les systèmes sont dotés de matériels et de logiciels évolutifs.

Ces dernières années, Eviden, la branche produits d’Atos Group, a développé une forte présence dans le secteur de la défense, fournissant des solutions technologiques de pointe aux institutions et organisations stratégiques.

« Le choix de nos systèmes critiques les plus avancés par l'OTAN et l'armée de l'air et de l'espace espagnole témoigne de la qualité des solutions et des services d'Eviden », a déclaré Orlando Rodriguez, Responsable des systèmes critiques de mission, Eviden, Atos Group. « Nos équipes s’engagent à assurer un déploiement rapide et une performance opérationnelle optimale pour cette solution qui constituera l'épine dorsale de la sécurité de la frontière sud de l'Espagne et de l'OTAN. »



Eviden fournit des systèmes et des services aux organisations de Défense pour soutenir la coordination des forces, la prise de décision et la préparation opérationnelle. Pour en savoir plus sur les solutions d’Eviden, cliquez ici.

