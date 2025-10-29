中灣國際助力SIGUWORKS完成IP海外收益權RWA發行，開啟數字金融新篇章

香港, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中灣國際金融有限公司（以下簡稱“中灣國際”）宣佈成功協助SIGUWORKS將旗下知名IP品牌Puff Koala(以下代稱KOALA)完成其海外收益權的現實世界資產（RWA）代幣化發行。

RWA發行專案概述

中灣國際作為本次發行的牽頭安排人，為KOALA設計了完整的RWA解決方案。該專案以KOALA在東南亞、北美和歐洲地區的IP授權收益權作為底層資產，通過區塊鏈技術進行代幣化處理。

本次發行總規模達千萬美元級，為近期最大的IP RWA專案。專案採用境外特殊目的載體（SPV）架構，底層資產產生的現金流將通過智能合約自動分配給代幣持有者，實現收益分配的透明化和自動化。

中灣國際的數字金融投行專業優勢

中灣國際金融有限公司是專注於數字金融領域的投資銀行，旗下子公司擁有香港證監會頒發的 1 、4 、6 、9 號牌照，可於香港資本市場開展證券交易、證券承銷、機構融資諮詢及資產管理等業務，在RWA發行領域具備全流程服務能力。中灣國際是香港虛擬資產行業協會會員，與行業內頭部機構保持著緊密合作，提供從資產篩選、結構設計、法律合規到技術實現的一站式服務。公司深度理解全球不同司法管轄區的監管要求，能夠為客戶設計最優的跨境發行方案。

在技術層面，中灣國際建立了自主知識產權的資產上鏈平臺，確保底層資產數據真實可信、不可篡改。平臺通過物聯網設備即時採集資產運營數據，為投資者提供透明化的資產監控體驗。

