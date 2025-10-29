Verizon ayuda a las familias a mantenerse conectadas tras la llegada del huracán Melissa a Jamaica

Llamadas, textos y datos por nuestra cuenta para clientes en Jamaica, Turks y Caicos, y las Bahamas, y llamadas por nuestra cuenta desde los Estados Unidos a estos países hasta el 12 de noviembre.

Lo que necesitas saber:

En respuesta al huracán Melissa, Verizon ofrece llamadas (inalámbricas y fijas) por nuestra cuenta hacia Jamaica, Turks y Caicos, y las Bahamas, para ayudarte a conectarte con tus seres queridos.

Los clientes que se encuentren en Jamaica, Turks y Caicos, y las Bahamas también tendrán llamadas, textos y datos por nuestra cuenta.

Esto aplica a todos los clientes residenciales y de pequeños negocios, incluyendo a clientes de nuestras marcas prepagadas.

La oferta está vigente desde el 28 de octubre hasta el 12 de noviembre de 2025.

NUEVA YORK, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tras la catastrófica llegada hoy a Jamaica del huracán Melissa, de categoría 5, Verizon está ayudando a sus clientes a mantenerse en contacto con sus familiares y seres queridos.

Desde el 28 de octubre hasta el 12 de noviembre de 2025, Verizon no cobrará las llamadas internacionales de clientes residenciales y de pequeños negocios* (inalámbricos y de línea fija) hacia Jamaica, Turks y Caicos, y las Bahamas.

Además, los clientes en Jamaica, Turks y Caicos, y las Bahamas, tendrán llamadas, textos y roaming de datos por nuestra cuenta. Esto también incluye a los clientes de las marcas prepagadas propiedad de Verizon, como Straight Talk, Tracfone, Total by Verizon, Simple Mobile, Safelink, Walmart Family Mobile, Net10, GoSmart y Page Plus.

No tienes que hacer nada para aprovechar esta oferta. Las llamadas se facturarán a $0.00 por minuto.

Para más información sobre los esfuerzos de respuesta a emergencias de Verizon, visita nuestro Centro de Recursos de Emergencia: https://www.verizon.com/about/news/emergency-resource-center

*Los clientes de pequeños negocios de Verizon incluyen clientes con 50 líneas o menos.

Contacto:

Ingrid Rosa

ingrid.rosa@verizon.com