Intégrez la conduite sobre à votre costume d’Halloween

OAKVILLE, Ontario, 29 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que l'Halloween approche à grands pas et que les gobelins et les superhéros s'apprêtent à envahir les rues, MADD Canada implore le public de planifier à l'avance et de rester sobre au volant afin de protéger les enfants et les familles qui profitent des festivités.

Chaque année, des centaines de Canadiennes et Canadiens sont tués et des milliers d'autres sont blessés dans des collisions liées à l'alcool, au cannabis et/ou à d'autres drogues. Ces tragédies sont tout à fait évitables et entraînent des conséquences dévastatrices sur les familles et les communautés à travers le pays.

« L'Halloween devrait être synonyme de plaisir, de sourires et de célébrations sans danger. Mais la conduite avec capacités affaiblies peut transformer une soirée joyeuse en tragédie », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « Le meilleur rôle à jouer à l'Halloween est de rester sobre au volant et de veiller à la sécurité des enfants qui feront du porte-à-porte, afin que tout le monde rentre chez soi en toute sécurité. »

Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer la sécurité des célébrations d'Halloween et des routes :

Ne conduisez jamais une voiture, un bateau, un VTT ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies;

Ne montez jamais à bord d’une voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies;

Planifiez toujours à l’avance pour un moyen sécuritaire de rentrer à la maison.

Appelez le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.

Les personnes à la recherche d’un moyen de transport sécuritaire et fiable pour rentrer à la maison peuvent le faire en un seul clic avec Uber, l’APPLI officielle de MADD Canada pour les services de covoiturage. Visitez uber.com/ca/en/ pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca