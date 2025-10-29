Artea panga 2025. aasta kolmanda kvartali tulemused

Kasum. Artea grupp teenis 2025. aasta esimese üheksa kuuga 48,4 miljonit eurot puhaskasumit.

Artea grupp teenis 2025. aasta esimese üheksa kuuga 48,4 miljonit eurot puhaskasumit. Teenus- ja vahendustasud. Teenus- ja vahendustasu puhastulu kasvas aastaga 8% ja ületas 22,7 miljoni euro piiri.

Teenus- ja vahendustasu puhastulu kasvas aastaga 8% ja ületas 22,7 miljoni euro piiri. Hoiused. Hoiuste maht kasvas aasta algusest 11%, ulatudes 3,75 miljardi euroni.

Hoiuste maht kasvas aasta algusest 11%, ulatudes 3,75 miljardi euroni. Laenuportfell. Laenuportfell ulatub 3,7 miljardi euroni ja kasvas aastaga 8%.

Aktsiate tagasiost. Artea pank sai Euroopa Keskpangalt loa osta tagasi kuni 4,5 miljonit aktsiat.

Artea pank sai Euroopa Keskpangalt loa osta tagasi kuni 4,5 miljonit aktsiat. Partnerlus. Artea alustas strateegilist koostööd spordiklubiga Kaunase Žalgiris.

„Meie kolmanda kvartali tulemused peegeldavad meie strateegia kindlat elluviimist ja ärimudeli vastupidavust. Teenus- ja vahendustasu puhastulu kasvas aastaga 8%. Tegutseme jätkuvalt tervikmakromajanduslikus keskkonnas, mis toetab koos meie ettevaatliku laenupoliitikaga suurepärast varade kvaliteeti kogu portfellis.

Käivitasime ka kulude optimeerimise programmi, mille eesmärk on lihtsustada meie struktuuri, suurendada efektiivsust ja tagada pikaajaline kasumlikkus. Tegevuskulud, v.a strateegiliste algatustega seotud kulud, on naasmas tavapärasele tasemele. Meie edukas 300 miljoni euro suurune eelisvõlakirja emissioon – meie teine tehing sel aastal – mitmekesistab rahastamist.

Mul on samuti hea meel rõhutada olulist strateegilist koostööd ühe Baltikumi tuntuima spordiklubiga, Kaunase Žalgirisega. See koostöö tugevdab Artea kaubamärgi positsiooni turul veelgi,” ütles Artea Panga juhatuse esimees Vytautas Sinius.

Artea pank teenis 2025. aasta esimese üheksa kuuga 48,4 miljonit eurot auditeerimata puhaskasumit, mis on 2024. aasta sama perioodiga võrreldes 24% vähem. Ärikasum enne allahindlusi ja tulumaksu moodustas 62,7 miljonit, mis on 27% vähem võrreldes 2024. aasta sama perioodi 85,4 miljoni euro suuruse ärikasumiga.

Teenus- ja vahendustasude netotulu kasvas 8% võrreldes 2024. aasta esimese üheksa kuuga, ulatudes 22,7 miljoni euroni. Intresside netotulu vähenes samal perioodil 14%, moodustades 104,3 miljonit eurot.

Laenuportfell kasvas kolmandas kvartalis 1% (50 miljonit eurot), ulatudes 3,7 miljardi euroni. Aasta algusest alates on laenumaht kasvanud 8% (285 miljoni euro võrra). Uusi krediidilepinguid sõlmiti selle aasta üheksa kuuga 1,3 miljoni euro väärtuses, mis on 3% vähem kui 2024. aasta samal perioodil (1,34 miljonit eurot).

Laenuportfelli kvaliteet püsib kõrge. Kolmandas kvartalis tagastati 0,3 miljoni euro ulatuses väärtuse langusest tingitud kahjumeid ning 2025. aasta esimese üheksa kuu jooksul moodustasid laenukahjumi vahendustasud kokku 4 miljonit eurot (2024. aasta samal perioodil 7,3 miljonit eurot). Laenuportfelli riskikulu määr (CoR) oli 0,15% (2024. aasta samal perioodil 0,31%).

Hoiuste maht kasvas aasta algusest 11% (359 miljonit eurot) ja ületas septembri lõpuks 3,75 miljardi euro piiri. Esimese üheksa kuu jooksul kasvas nõudehoiuste maht 19% (298 miljoni euro võrra) ehk üle 1,9 miljardi euroni, samal ajal kui tähtajaliste hoiuste portfell kasvas 3% (61 miljoni euro võrra), üle 1,86 miljardi euroni.

Grupi kulude ja tulude suhe oli septembri lõpus 58%1 (2024. aasta samal perioodil 46%1), omakapitali tootlus (RoE) oli 11,1% (2024. aasta esimesel poolaastal 15,4%).

Kasumiaruanne (miljonites eurodes) 9 kuud

2025. aasta 9 kuud

2024. aasta % ∆ muutus Intressi netotulu 104,3 121,1 -14% Teenus- ja vahendustasu netotulu 22,7 21,0 8% Muud tulud 26,7 24,9 7% Kogutulu 153,7 167,0 -8% Palgakulu -40,3 -35,4 14% Muud tegevuskulud -50,7 -46,2 10% Tegevuskulud kokku -91,1 -81,6 12% Ärikasum 62,7 85,4 -27% Eraldised -3,2 -6,9 -54% Tulumaksukulu -11,1 -14,9 -26% Puhaskasum 48,4 63,6 -24% Bilansi näitajad (miljonites eurodes) 30.09.2025 31.12.2024 % ∆ muutus Laenuportfell 3719 3435 8% Hoiused 3756 3397 11% Omakapital 592 585 1% Hallatava vara maht3 2089 1977 6% Hoiustatava vara maht 1944 1936 0% Põhinäitajad 9 kuud

2025. aasta 9 kuud

2024. aasta ∆ muutus Netointressimarginaal (NIM) 2,9% 3,6% -66bp Kulude ja tulude suhe (C/I)1 58,1% 45,6% +1252bp Omakapitali tootlus (RoE) 11,1% 15,4% -421bp Riskikulu (CoR) 0,1% 0,3% -16bp Kapitali adekvaatsuse määr (CAR)2 21.51% 21.22% +29bp

Ülevaade ärisegmentidest

Ärikliendid

Uute ärilaenulepingute maht vähenes aastaga 13% ja ulatus 2025. aasta esimese üheksa kuuga 0,5 miljardi euroni (2024. aasta esimese üheksa kuuga 0,4 miljardit eurot).

Aasta algusest on ärilaenuportfell kasvanud 6% (117 miljoni euro võrra), ületades 1,9 miljardit eurot. Hoolimata kiirest kasvust on laenuportfelli kvaliteet jätkuvalt kõrge – 2025. aasta esimesel üheksal kuul oli ärilaenude riskikulu (CoR) -0,19%.

Erakliendid

Artea Pank on alustanud pikaajalist strateegilist koostööd Kaunase spordiklubiga Žalgiris, eesmärgiga suurendada oma uuendatud kaubamärgi tuntust ja olla klientidele senisest lähemal. Koostöö raames on turule toodud kaks uut Žalgirise kaubamärgiga maksekaarti – see on ainulaadne pakkumine turul.

2025. aasta esimese üheksa kuuga kasvas uute eluasemelaenude maht 17%, ulatudes 220 miljoni euroni. Aasta algusest on eluasemelaenuportfell kasvanud 14% (131 miljoni euro võrra), olles üle 1 miljardi euro. Eluasemelaenude segment on surve all langenud intressimäärade tõttu, mida mõjutavad nii EURIBORi trendid kui ka hiljuti kehtestatud laenude refinantseerimise regulatsioonid, mis on julgustanud kliente pidama läbirääkimisi soodsamate tingimuste saamiseks.

Investeerimiskliendid

Artea pank on tugevdanud oma juhtpositsiooni võlakirjaturul. Alates 2025. aasta algusest on klientidele välja antud võlakirjade maht ulatunud 195 miljoni euroni. Artea jätkab selle teenuse kättesaadavuse laiendamist ja pakub klientidele aktiivselt üha rohkem digitaalseid investeerimisvahendeid. 2025. aasta kolmanda kvartali lõpus ulatus hallatavate varade maht peaaegu 2 miljardi euroni.

Artea Asset Managementi II ja III pensionisamba fondidesse on kogunenud rekordiline summa – 1,45 miljardit eurot. Investeeringutelt saadud tootlus on aasta algusest suurendanud klientide vara 55 miljoni euro võrra ning alates 2019. aasta viimase pensionireformi ajast enam kui 500 miljoni euro võrra. Selle perioodi jooksul on klientide vara kolmekordistunud.

Viimase viie aasta jooksul on Artea III pensionisamba fondide seas tootluse poolest juhtrollis võrreldes teiste hallatavate sama riskigrupiga fondidega. II samba fondidest on üheksast fondist neli saavutanud juhtpositsiooni võrreldes teiste hallatavate sama vanusegrupi fondidega.4

Muu teave

Kapitali- ja likviidsuspositsioon püsib stabiilne ja tugev. Asutus tagab, et kõik riskipiirangutele suunatud regulatiivsed nõuded on vastavuses nii kehtestatud standarditega kui ka olulise puhvri ulatuses, mis garanteerib seeläbi vastupanuvõime võimalike turukõikumiste suhtes. Kogukapitalimäär (TCR) ületab 21,5%2, mis on 3,2% kõrgem kui panga riskivalmiduse tase. Likviidsuskatte määr (LCR) on 164%2, mis on 14% kõrgem kui panga riskivalmidus. Likviidsuse arvutamise metoodikat vaadatakse praegu üle, et viia see vastavusse järelevalveasutuste ootuste ja parima turupraktikaga. Ülevaatus hõlmab ka muudatusi, millega käsitletakse Euroopa Keskpanga 2025. aasta inspekteerimisel tehtud tähelepanekuid panga likviidsusriski juhtimise raamistikus ning tuvastatud parendusvaldkondi. Metoodika plaanitakse üle vaadata 2025. aasta lõpuks. Metoodika ülevaatuse tulemusel vähenes likviidsuskatte määr 2025. aasta teises kvartalis 23 protsendipunkti võrra ning kolmandas kvartalis veel 34 protsendipunkti võrra. Tuleb märkida, et kui uuendatud metoodikat oleks rakendatud tagasiulatuvalt, oleksid ka varasemate perioodide näitajad olnud madalamad. Vaatamata metoodilistele erinevustele täitis pank kõiki kehtivaid usaldusnõudeid nii 2024. aasta lõpu seisuga kui ka kogu 2025. aasta jooksul.

1 pärast Artea Life Insurance’i kliendiportfelli mõju kõrvaldamist

2 esialgsed andmed

3 sisaldab varahaldust ja moderniseerimisfondide hallatavat vara

4 allikas: Leedu pank

Artea pank kutsub aktsionäre, investoreid, analüütikuid ja kõiki huvilisi veebiseminarile, kus tutvustatakse 2025. aasta kolmanda kvartali majandustulemusi ning tipphetki. Vebinar algab 30. oktoobril kell 8.30 (EET) ja see toimub inglise keeles. Palun registreeruge siin.

