„Artea“ banko grupės 2025 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai

- Pelnas. Per 9 mėnesius grupė uždirbo 48,4 mln. eurų grynojo pelno
- Paslaugų ir komisinių pajamos. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos per metus augo 8 proc. ir pasiekė 22,7 mln. eurų
- Indėlių portfelis. Indėlių portfelis nuo metų pradžios išaugo 11 proc. ir viršijo 3,75 mlrd. eurų
- Paskolų portfelis. Paskolų portfelis viršijo 3,7 mlrd. eurų ir per metus padidėjo 8 proc.
- Akcijų supirkimas. Gautas Europos centrinio banko (ECB) leidimas supirkti iki 4,5 mln. vnt. savų akcijų
- Partnerystė. „Artea“ pradėjo strateginę partnerystę su Kauno „Žalgiriu“
„Šio ketvirčio rezultatai atspindi nuosekliai įgyvendinamą mūsų strategiją ir atsparų verslo modelį. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos per metus išaugo 8 proc., o palanki makroekonominė aplinka ir atsakingas rizikų valdymas užtikrino aukštą finansavimo portfelio kokybę.
Įgyvendiname strateginę veiklos optimizavimo programą – supaprastinome organizacijos struktūrą, ir efektyviname veiklą siekdami ilgalaikio pelningumo. Veiklos sąnaudos, atmetus išlaidas strateginėms iniciatyvoms, grįžta į normalų lygį. Sėkmingai išplatinome jau antrąją šiemet 300 mln. eurų vertės pirmaeilių privilegijuotųjų obligacijų emisiją, skirtą diversifikuoti mūsų finansavimo šaltinius.
Taip pat noriu pasidžiaugti svarbia strategine partneryste su vienu žinomiausių sporto klubų Baltijos šalyje – Kauno „Žalgiriu“. Ši partnerystė dar labiau sustiprins atnaujinto „Artea“ prekių ženklo pozicijas rinkoje“, – sako „Artea“ banko Administracijos vadovas Vytautas Sinius.
„Artea“ banko grupė per 2025 m. 9 mėn. uždirbo 48,4 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 24 proc. mažiau nei atitinkamu 2024 m. laikotarpiu. Veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą ir pelno mokestį siekė 62,7 mln. eurų – 27 proc. mažiau, palyginti su atitinkamu 2024 m. laikotarpiu, kai veiklos pelnas siekė 85,4 mln. eurų.
Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos per 2025 m. 9 mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, augo 8 proc. ir viršijo 22,7 mln. eurų, o grynosios palūkanų pajamos mažėjo 14 proc. ir siekė 104,3 mln. eurų.
Per trečią ketvirtį bendras paskolų portfelis padidėjo 1 proc. (50 mln. eurų) iki 3,7 mlrd. eurų. Paskolų portfelis nuo metų pradžios augo 8 proc. arba 285 mln. eurų. Per 9 mėnesius pasirašyta 1,3 mlrd. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, 3 proc. mažiau nei per atitinkamą 2024 m. laikotarpį (1,34 mlrd. eurų).
Paskolų portfelio kokybė išlieka gera – per trečiąjį ketvirtį atstatyta 0,3 mln. eurų vertės sumažėjimo sąnaudų, per 2025 m. 9 mėnesius iš viso suformuota 4,0 mln. eurų atidėjinių paskoloms (2024 m. atitinkamu laikotarpiu 7,3 mln. eurų), o paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekė 0,15 proc. (2024 m. atitinkamu laikotarpiu – 0,31 proc.).
Klientų indėlių portfelis nuo metų pradžios išaugo 11 proc. (359 mln. eurų) ir rugsėjo pabaigoje viršijo 3,75 mlrd. eurų. Per 9 mėnesius indėlių iki pareikalavimo išaugo 19 proc. (298 mln. eurų) ir jų suma siekė 1,90 mlrd. eurų, terminuotų indėlių portfelis augo 3 proc. (61 mln. eurų) iki 1,86 mlrd. eurų.
Grupės išlaidų ir pajamų santykis rugsėjo pabaigoje siekė 58 proc.1 (2024 m. 9 mėn. – 46 proc.1), o nuosavo kapitalo grąža – 11,1 proc. (2024 m. 9 mėn. – 15,4 proc.).
|Pajamų / išlaidų santrauka (mln. €)
|2025 9 mėn.
|2024 9 mėn.
|% ∆
|Palūkanų pajamos
|104.3
|121.1
|-14%
|Paslaugų ir komisinių pajamos
|22.7
|21.0
|8%
|Kitos pajamos
|26.7
|24.9
|7%
|Visos pajamos
|153.7
|167.0
|-8%
|Atlyginimai ir susijos išlaidos
|-40.3
|-35.4
|14%
|Kitos veiklos išlaidos
|-50.7
|-46.2
|10%
|Visos veiklos išlaidos
|-91.1
|-81.6
|12%
|Veiklos pelnas
|62.7
|85.4
|-27%
|Atidėjiniai
|-3.2
|-6.9
|-54%
|Pelno mokesčio sąnaudos
|-11.1
|-14.9
|-26%
|Grynasis pelnas
|48.4
|63.6
|-24%
|Balanso santrauka (mln. €)
|2025.09.30
|2024.12.31
|% ∆
|Paskolų portfelis
|3 719
|3 435
|8%
|Indėlių portfelis
|3 756
|3 397
|11%
|Nuosavybės kapitalas
|592
|585
|1%
|Klientų valdomas turtas3
|2 089
|1 977
|6%
|Klientų saugomas turtas
|1 944
|1 936
|0%
|Pagrindiniai rodikliai
|2025 9 mėn.
|2024 9 mėn.
|∆
|Grynoji palūkanų marža (NIM)
|2.9%
|3.6%
|-66bp
|Išlaidų ir pajamų santykis (C/I)1
|58.1%
|45.6%
|+1252bp
|Nuosavo kapitalo grąža (RoE)
|11.1%
|15.4%
|-421bp
|Paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis
|0.1%
|0.3%
|-16bp
|Kapitalo pakankamumo rodiklis2
|21.51%
|21.22%
|+29bp
Verslo segmentų apžvalga
Verslo klientų segmentas
Naujų verslo finansavimo sutarčių apimtys per metus sumažėjo 13 proc. ir per 2025 m. 9 mėn. siekė 0,7 mlrd. eurų (2024 m. 9 mėn. – 0,9 mlrd. eurų).
Nuo metų pradžios verslo paskolų portfelis augo 6 proc. (117 mln. eurų) ir viršijo 1,9 mlrd. eurų. Sparčiai augant, išlaikoma aukšta paskolų portfelio kokybė – 2025 m. 9 mėn. verslo paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekė -0,19 proc.
Privačių klientų segmentas
„Artea“ bankas pradėjo ilgalaikę strateginę partnerystę su Kauno „Žalgirio“ sporto klubu siekdamas toliau stiprinti atnaujinto prekių ženklo žinomumą ir būti arčiau savo klientų. Šiai partnerystei išleistos dvi naujos „Žalgirio“ mokėjimo kortelės – unikalus pasiūlymas rinkoje.
2025 m. 9 mėn. naujų būsto paskolų sutarčių apimtys, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo 17 proc. iki 220 mln. eurų. Nuo metų pradžios būsto paskolų portfelis augo 14 proc. (131 mln. eurų) ir viršijo 1 mlrd. eurų. Būsto finansavimo sritis patiria sumažėjusių palūkanų normų spaudimą, kurį lemia EURIBOR tendencijos ir įsigaliojusios naujos paskolų refinansavimo taisyklės, paskatinusios klientus derėtis dėl palankesnių sąlygų.
Investuojančiųjų klientų segmentas
Obligacijų platinimo srityje „Artea“ bankas išlaiko rinkos lyderio pozicijas – nuo metų pradžios išplatinta Lietuvos įmonių obligacijų už 195 mln. eurų. „Artea“ toliau vysto šių paslaugų prieinamumą klientams – diegia naujas funkcijas ir klientų aptarnavimo sprendimus. 2025 m. 3 ketv. pabaigoje klientų banke saugomų investicijų vertė siekė 2 mlrd. eurų.
„Artea Asset Management“ II ir III pakopų pensijų fonduose sukaupta rekordinė 1,45 mlrd. eurų suma. Investicinė grąža dalyvių turtą vien nuo šių metų pradžios padidino 55 mln. eurų, o nuo paskutiniosios pensijų reformos 2019 m. – daugiau nei 500 milijonų eurų. Bendras klientų sukauptas turtas šiuo laikotarpiu išaugo 3 kartus.
Per 5 metus „Artea“ savo grąža lyderiauja tarp visų III pakopos pensijų fondų palyginti su kitų valdytojų tos pačios rizikos grupės pensijų fondais ir 4 iš 9 II pakopos pensijų fondų, palyginti su kitų valdytojų tų pačių amžiaus grupių pensijų fondais4.
Kita informacija
Kapitalo ir likvidumo padėtis išlieka stabili ir tvirta. Įstaiga užtikrina, kad visi riziką ribojantys normatyvai būtų vykdomi ne tik laikantis nustatytų reikalavimų, bet ir su reikšminga atsarga, užtikrinančia atsparumą galimiems rinkos svyravimams. Bendrasis kapitalo rodiklis (TCR) yra virš 21,5%2., t.y. 3,2% virš banko rizikos apetito. Likvidumo padengimo koeficientas (LCR) 164%2, t.y. 14% virš banko rizikos apetito. Taip pat šiuo metu vykdoma likvidumo skaičiavimo metodikos peržiūra, siekiant geriau suderinti ją su priežiūros institucijų lūkesčiais ir geriausia praktika, įskaitant pokyčius, skirtus atliepti 2025 m. metais ECB vykdyto Banko likvidumo rizikos inspektavimo metu pateiktus pastebėjimus dėl likvidumo rizikos valdymo sistemos tobulintinų sričių. Metodikos peržiūrą planuojama baigti iki 2025 metų pabaigos. Metodikos peržiūra lėmė LCR rodiklio sumažėjimą 2025 m. II ketv. 23 proc. punktais ir III ketv. dar papildomai 34 proc. punktais. Pažymėtina, kad pritaikius šią metodiką retrospektyviai, ankstesnių laikotarpių rodikliai taip pat būtų mažesni. Nepriklausomai nuo metodikos skirtumų, Bankas tiek 2024 m. pabaigoje, tiek 2025 m. vykdė visus jam taikomus riziką ribojančius normatyvus.
1 eliminavus „Artea Life Insurance“ klientų portfelio įtaką
2 preliminarūs duomenys
3 apima turto valdymo ir modernizavimo fondų valdomą turtą
4 šaltinis: Lietuvos bankas
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447
