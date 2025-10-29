COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Paris, le 29 octobre 2025





LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RCI BANQUE S.A. A APPROUVÉ LA NOMINATION DE PATRICK CLAUDE COMME PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RCI BANQUE S.A.

Le Conseil d’Administration de RCI Banque S.A. qui s’est réuni le mercredi 29 octobre 2025 a approuvé la nomination de Patrick Claude comme nouveau Président du Conseil d’Administration de RCI Banque S.A.

Patrick Claude succède à Gianluca De Ficchy qui quitte le Groupe pour se consacrer à des projets personnels. Il travaillera avec Martin Thomas, Directeur Général de Mobilize Financial Services, la marque commerciale de RCI Banque S.A., depuis janvier 2024.

Cette nomination est soumise à l’approbation de la Banque Centrale Européenne.

Patrick Claude prend ses fonctions de Président du Conseil d’administration avec effet immédiat.

Patrick Claude est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris. Après avoir occupé différents postes dans les banques Rothschild et Barclays, il devient Trésorier de RCI Banque en 1996.

A partir de 2001, il poursuit sa carrière au sein de Renault où il occupe actuellement le poste de Directeur des Services Financiers. Entre 2014 et 2021, il a occupé les fonctions de Secrétaire Général, de Directeur de la Gestion des Risques et de Directeur Général Délégué de RCI Banque et a été membre de son Comité exécutif.



Il est administrateur et membre du Comité des risques de RCI Banque depuis le 1er septembre 2021, et membre du Comité des comptes et de l’audit depuis le 1er février 2023. Il devient Président du Conseil d’Administration de RCI Banque S.A. le 29 octobre 2025.

Contact Presse

Auriane Potel

auriane.potel@mobilize-fs.com / + 33 6 27 36 84 95

À propos de Mobilize Financial Services

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a plus de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque S.A, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays. Implanté dans 35 pays, et comptant plus de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé plus de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2024 et vendu 3,7 millions de contrats de services. À fin juin 2025, les actifs productifs moyens sont de 58,9 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 607 millions d’euros. Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. À fin juin 2025, le montant net des dépôts collectés représente 30,5 milliards d’euros soit 49,1 % des actifs nets de l’entreprise. Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

