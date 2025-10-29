Versement d'un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2025

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce que le Conseil d’administration, réuni ce jour, a décidé de verser un acompte sur dividende en numéraire de 0,15 € par action au titre de l’exercice 2025 en cours.

Cet acompte sera mis en paiement le 6 novembre 2025 sur les positions arrêtées le 5 novembre 2025. Le détachement de l’acompte interviendra le 4 novembre 2025.

Prochains rendez-vous

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025, le 6 novembre 2025 après bourse

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE).

