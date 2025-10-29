Datavault AI Mengakuisisi API Media dalam Transaksi Tunai Penuh

PHILADELPHIA, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN – Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), pemimpin dalam teknologi tokenisasi dan monetisasi data yang dipatenkan, hari ini mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian akuisisi definitif untuk mengakuisisi API Media pada bulan Desember tahun ini. Melalui kekuatan budaya teknologi API Media dan tim kepemimpinan berpengalamannya, Datavault AI dan API Media akan meningkatkan aktivasi data perusahaan, memperluas kapabilitas berbasis AI, dan mendorong peluang monetisasi baru di seluruh pasar global. Merek API Media akan tetap ada, dan operasi akan ditingkatkan dengan penambahan kapabilitas dan teknologi yang dipatenkan, yang dikembangkan dan dipatenkan oleh Datavault AI.

API Media, yang berkantor pusat di New Jersey, adalah penyedia terkemuka teknologi audio dan visual inovatif serta layanan TI untuk acara olahraga besar dan klien perusahaan. Klien API Media mencakup beberapa tempat dan acara olahraga paling bergengsi dan diminati, yang dimungkinkan melalui budaya yang berdedikasi dan mengutamakan pelanggan yang dikembangkan selama beberapa dekade.

“Akuisisi ini menandai langkah selanjutnya yang menentukan dalam strategi kami untuk memperluas ekosistem monetisasi data berhak milik Datavault,” ungkap Nathaniel Bradley, Chief Executive Officer Datavault AI. “Merek ikonik API Media dan keahlian dalam keterlibatan multisaluran, integrasi hamparan (overlay) data, dan otomatisasi cepat yang tepat waktu (clutch on-the-fly) akan memperkuat platform inti kami, memperkaya budaya kami, dan meningkatkan nilai yang kami berikan kepada klien perusahaan melalui aset data terverifikasi dan tertokenisasi. Inilah lompatan maju yang kami dambakan dan inilah tim yang telah lama kami idamkan. Inilah mimpi yang menjadi kenyataan.”

“Bergabung dengan Datavault AI memungkinkan kami menghadirkan kapabilitas tercanggih dalam AI, analitik, dan monetisasi data yang aman kepada klien kami,” ungkap Frank Tomaino, Presiden API Media. “Rangkaian teknologi Datavault mengubah cara organisasi mengelola dan memonetisasi informasi—menciptakan aliran pendapatan baru sembari menjaga transparansi dan kepatuhan. Bersama-sama, kita akan mendefinisikan ulang apa yang mungkin dicapai dalam pemasaran cerdas dan pengembangan audiens.”

“Akuisisi API Media mempercepat lintasan pertumbuhan Datavault dan memperluas basis pendapatan berulang kami,” tambah David Reese, CEO API Media. “Upaya ini memperkuat kehadiran kami di media dan pemasaran berbasis data sembari memperluas jangkauan kami ke dalam berbagai sektor yang siap memanfaatkan solusi data tertokenisasi.”

Dengan integrasi API Media, Datavault AI memperoleh keahlian yang diperluas dalam operasi media digital, kecerdasan audiens, dan analitik pendapatan—memosisikan perusahaan untuk meraih peningkatan pangsa pasar dalam kategori data perusahaan, periklanan, dan AI-as-a-Service. Akuisisi ini memperkuat peran Datavault sebagai pemimpin global dalam monetisasi data, tokenisasi blockchain, dan acara berbasis pengalaman yang didukung AI.

