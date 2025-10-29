Nokia Oyj

Johtohenkilöiden liiketoimet

29.10.2025 klo 21.00



Nokia Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet (Martikainen)

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Martikainen, Piia Susanna

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Uitto, Tommi

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Nokia Corporation

LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 128350/5/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-28

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000681

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 35686 Yksikköhinta: 5,486 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 35686 Keskihinta: 5,486 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-29

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000681

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 4167 Yksikköhinta: 6,4316 EUR

(2): Volyymi: 8250 Yksikköhinta: 6,457 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 12417 Keskihinta: 6,44848 EUR

