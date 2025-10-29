Nature’s Miracle, Datavault AI와 35% 로열티 부여하는 수백만 달러 규모 글로벌 기술 라이선스 체결

회사는 ADIO® 기술 기반 및 특허 받은 Data Vault® 플랫폼을 통해 보유 데이터를 더욱 수익화하며, 업계 최고 수준의 DataScore®와 DataValue® 에이전트를 Nature’s Miracle의 탄소배출권·RWA 토큰화 사업 및 VerifyU™ 블록체인 인증에 독점 적용

Nature’s Miracle은 그린 경제, 재생에너지, 깨끗한 공기·물·식량 공급의 중요성을 바탕으로 특히 홍콩 및 환태평양(Pac-Rim) 지역 집중

블록체인 기반 탄소배출권 토큰화 및 녹색 블록체인 프로젝트를 통해 태양에너지 활용 극대화 추진, 기업 대상 XRP 중심 솔루션 개발

양사는 연간 반복 매출(ARR) 창출 및 향후 출시 예정인 International Elements Exchange의 시장 진입에 공동 집중

필라델피아, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 특허 기반 데이터 토큰화 및 수익화 기술 분야를 선도하는 Datavault AI Inc.(나스닥: DVLT)가 지속 가능한 농업 및 환경 기술 기업인 Nature’s Miracle Holding Inc.(OTCQB: NMHI)와의 최종 라이선스 계약 체결을 오늘 발표했다.

이번 계약에 따라 Nature’s Miracle은 Datavault AI의 특허 기술인 탄소배출권 토큰화 시스템을 라이선스 받아, 블록체인 기반 탄소배출권 솔루션을 글로벌 시장에서 개발·유통·상용화할 수 있게 된다.

계약은 Nature’s Miracle에게 Datavault AI가 보유한 특허 및 출원 중인 특허를 포함해, 블록체인 인프라 위에서 탄소배출권을 안전하게 토큰화하는 독자적 지식재산(IP)을 자사 환경기술 플랫폼에 통합할 수 있는 글로벌 권리를 부여한다. 계약 조건에 따라 Datavault AI는 200만 달러의 비환불 라이선스 수수료와 라이선스 기술을 통해 발생하는 총 매출의 35%를 로열티로 지급받게 된다.

Datavault AI의 CEO인 Nathaniel Bradley는 “이번 계약은 지속가능성 및 탄소시장에서와 같은 고성장 산업 전반에 걸쳐 당사의 특허 포트폴리오 상용화를 추진하는 데 있어 중요한 이정표”라며 “Nature’s Miracle과의 협력은 검증된 탄소 시장에서 블록체인 기술 도입을 가속화하기 위해 혁신적인 환경 기술 전문성을 가진 파트너와 손잡았다는 점에서 매우 의미가 크다”고 말했다.

이번 파트너십은 확장 가능하고 투명하며 사기 방지에 강한 탄소배출권 검증 및 거래 방식을 제공함으로써, 양사가 떠오르는 디지털 탄소 경제의 최전선에 서도록 만든다. Nature’s Miracle은 이번에 라이선스된 기술을 자사의 농업 및 환경 관리 플랫폼에 통합할 계획이며, 이를 통해 지속가능성 보고에서 추적성과 책임성을 강화할 수 있게 된다.

Nature’s Miracle Holding의 CEO인 제임스 리(James Li)는 “이번 Datavault AI와의 협력은 입증된 특허 기반 블록체인 인프라를 활용해 탄소 상쇄를 그 어느 때보다 안전하고 효율적으로 검증하고 수익화할 수 있게 한다”며 “최근 타이베이와 도쿄에 새 사무소를 개설했는데, 두 도시 모두 토큰화 산업과 정부 지원이 활발한 곳이다. 이번 협력은 우리의 환경적 영향력을 확장하고, 특히 아시아에서 탄소배출권 생태계의 기술 리더로 자리매김하기 위한 전략적 조치다”라고 말했다.

이번 라이선스에 포함된 지식재산권은 미국 및 국제 특허로서, 탄소배출권 토큰화 기술과 관련된 특허들을 포함한다(미국 특허출원번호 17/874,069; PCT/US22/75985; 계속출원 19/356,940). 라이선스는 합의된 로열티 조건에 따라 특허 존속 기간 동안 전 세계에서 유효하다.

이번 거래는 Datavault AI가 독자적 ADIO® 데이터 수익화 프레임워크, VerifyU™ 신원 인증, 블록체인 토큰화 기술을 기반으로 확장하는 수익 모델을 보여주는 사례이며, 이는 실물 자산과 데이터 흐름을 안전하고 거래 가능한 디지털 자산으로 전환하기 위한 것이다.

Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI™ (나스닥: DVLT)는 Web 3.0 환경에서 인공지능(AI)을 기반으로 한 데이터 경험, 자산 평가 및 수익화 분야를 선도하고 있다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향과 데이터 과학 두 부문에서 협업 중심의 포괄적인 솔루션을 제공한다. 데이터볼트 AI의 음향과학(Acoustic Science) 부문은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술을 비롯해 업계 최초의 기초 공간 및 다채널 무선 HD 사운드 전송 기술을 보유하고 있으며, 오디오 타이밍, 동기화 및 다채널 간섭 제거에 관한 지식재산(IP)을 포함한다. 데이터과학(Data Science) 부문은 Web 3.0과 고성능 컴퓨팅(HPC)의 힘을 활용해 체험형 데이터 인식, 평가 및 안전한 수익화 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 기반 플랫폼은 스포츠 및 엔터테인먼트, 이벤트 및 공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업 분야를 대상으로 HPC 소프트웨어 라이선싱을 포함한 종합 솔루션을 지원한다. 정보 데이터 교환(Information Data Exchange®, IDE)은 물리적 실물 객체를 불변의 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin), 초상권·이름·이미지(Name, Image, Likeness, NIL) 라이선싱을 가능하게 하며, 신뢰성을 갖춘 책임 있는 AI 생태계를 조성한다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 맞춤 구성이 가능하며, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 자동화, 서드파티 통합, 정교한 분석 및 데이터 관리, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 제공한다. 본사는 미국 오리건주 비버튼(Beaverton, OR)에 있으며, 자세한 내용은 www.dvlt.ai 에서 확인할 수 있다.

Nature’s Miracle Holding Inc. 소개

Nature’s Miracle Holding Inc.(OTCQB: NMHI, www.nature-miracle.com)은 실내 농업, 재생에너지, 환경 관리 분야에서 지속 가능한 솔루션을 제공하는 수직계열화된 농업 및 환경 기술 기업이다. 회사는 디지털 국고 프로그램, 탄소배출권 토큰화, 스테이블코인 등을 포함한 XRP 중심 생태계 미래예측진술

이 보도자료에는 1995년 제정된 「미국 민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」 및 기타 증권 관련 법률의 개정 규정에 따른 “미래예측진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있다. “기대한다(expect)”, “~할 것이다(will)”, “예상한다(anticipates)”, “지속한다(continues)” 등의 단어와 그 변형 또는 유사한 미래지향적·조건적 표현은 이러한 미래예측진술을 식별하기 위한 것이다. 본 보도자료에 포함된 당사의 사업 기회와 전망, 전략, 향후 매출 기대, 라이선스 사업, 특허 관련 계획, 그리고 특허 기술의 성공적 실행에 대한 진술은 당사 및 경영진이 합리적이라고 판단한 추정과 가정에 근거하고 있으나, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 독자들은 이러한 미래예측진술에 과도한 신뢰를 두지 않도록 유의해야 한다. 실제 결과는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 미래예측진술에서 나타난 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 여기에는 다음과 같은 위험이 포함되지만 이에 한정되지는 않는다. 즉 발행 및 승인된 모든 지식재산권(IP)을 성공적으로 활용할 수 있는 능력, 인수한 자산을 효과적으로 활용하여 시장 점유율을 확대할 수 있는 능력, 본 보도자료에 언급된 다양한 특허를 통해 새로운 수익원을 창출할 수 있는 능력, 현재의 유동성 및 지속적인 운영을 위한 추가 자금 조달 필요성, 일반적인 시장, 경제 및 기타 환경 요인, 계속기업(going concern)으로서의 존속 능력, 자사 보통주의 나스닥 상장 유지 능력, 비용 관리 및 운영·예산 계획의 실행 능력, 재무 목표 달성 능력, 라이선스 보유자가 당사 기술을 실제 제품에 적용할 정도 및 그 일정, 기술 혁신 및 지식재산권 관련 위험 등이다. 이러한 위험 요인은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 당사의 공시 서류에서 보다 자세히 설명되어 있다. 본 보도자료의 정보는 발표일 기준으로만 제공되며, 법률상 요구되는 경우를 제외하고는 새로운 정보나 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 이 자료에 포함된 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.

