Tenaris anuncia los resultados del tercer trimestre de 2025

La información financiera y operativa incluida en este comunicado de prensa está basada en estados contables intermedios consolidados condensados no auditados presentados en dólares estadounidenses (USD) y preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, según fueron emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y adoptadas por la Unión Europea (NIIF). Asimismo, este comunicado de prensa incluye medidas alternativas del rendimiento que no son NIIF, es decir, EBITDA, Flujo libre de efectivo, Efectivo/deuda neta y Días de capital de trabajo operativo. Para más información sobre estas medidas alternativas del rendimiento, ver el Anexo I.

Resumen de los resultados del tercer trimestre de 2025

(Comparación con el segundo trimestre de 2025 y el tercer trimestre de 2024)

3T 2025

2T 2025 3T 2024

Ingresos por ventas netos (millones de USD) 2,978 3,086 (3%) 2,915 2% Resultado operativo (millones de USD) 597 583 2% 537 11% Ganancia del período (millones de USD) 453 542 (16%) 459 (1%) Ganancia del período atribuible a los accionistas de la

Compañía (millones de USD) 446 531 (16%) 448 (1%) Ganancia por ADS (USD) 0.85 0.99 (14%) 0.81 5% Ganancia por acción (USD) 0.43 0.50 (14%) 0.40 5% EBITDA* (millones de USD) 753 733 3% 688 9% Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos) 25.3% 23.7% 23.6%

*EBITDA en el tercer trimestre de 2025 incluye una ganancia de USD34 millones correspondiente a la devolución de depósitos antidumping de EE.UU. pagados sobre importaciones de productos OCTG de Argentina para las que se había revisado la tasa de la obligación a la baja. De no incluirse esta ganancia, EBITDA habría ascendido a USD719 millones, o 24.1% de las ventas. Para más información, ver la nota 18 “Contingencias, compromisos y restricciones a la distribución de utilidades - Investigaciones en EE.UU. sobre derechos antidumping” incluida en los Estados Contables Intermedios Consolidados Condensados de la Compañía al 30 de septiembre de 2025.

En el tercer trimestre, nuestras ventas de productos y servicios tubulares se mantuvieron notablemente bien ya que nuestros clientes Rig Direct® en los Estados Unidos y Canadá mantuvieron un nivel de actividad más estable que el resto del mercado y pudimos finalizar algunos despachos en forma anticipada en Medio Oriente. Sin embargo, nuestras ventas en la unidad argentina de servicios de fracking y coiled tubing se vieron afectadas por la falta temporaria de actividad. Nuestros márgenes también se mantuvieron bien, aunque aún no reflejan cabalmente el impacto de los recientes aumentos de aranceles.

El flujo libre de efectivo del trimestre disminuyó a USD133 millones, ya que el capital de trabajo aumentó USD312 millones, en gran medida debido al aumento de los créditos por ventas. Nuestra posición neta de caja también disminuyó a USD3,483 millones debido a que destinamos USD351 millones adicionales a nuestro programa de recompra de acciones.

Pago de dividendo anticipado

Nuestro Consejo de Administración aprobó el pago de un dividendo anticipado de USD0.29 por acción (USD0.58 por ADS), o aproximadamente USD300 millones, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Fecha de pago: 26 de noviembre de 2025

Fecha de registro: 25 de noviembre de 2025

Fecha ex-dividend para títulos valores cotizados en los Estados Unidos: 25 de noviembre de 2025

Fecha ex-dividend para títulos valores cotizados en Europa y México: 24 de noviembre de 2025

Situación del mercado y perspectivas

Los precios del petróleo se han moderado a medida que aumentan los inventarios y la producción de los países de la OPEP+, en aguas profundas y formaciones de shale en el continente americano, pero continúan siendo volátiles en medio de un alto nivel de incertidumbre económica y geopolítica. Si bien se ha observado cierta reducción en la perforación de petróleo en los últimos meses en los Estados Unidos, Canadá y Arabia saudita, la actividad de perforación global continúa siendo resistente debido a que los operadores se centran en las perspectivas a más largo plazo y en reducir los costos operativos.

En los Estados Unidos, luego del aumento de los aranceles a las importaciones de productos de acero de 25% a 50% en junio, las importaciones de productos OCTG están disminuyendo con respecto a los altos niveles del primer semestre, pero los inventarios se mantienen en niveles altos y los precios de los productos OCTG aún deben reflejar los mayores costos de los aranceles.

En Argentina, los resultados de las elecciones legislativas de mitad de mandato pueden reducir la incertidumbre y mejorar las condiciones de financiación para el desarrollo de la formación de shale Vaca Muerta.

En el cuarto trimestre prevemos que nuestras ventas se mantendrán cerca del nivel del tercer trimestre, pero nuestros costos y márgenes se verán afectados por el impacto total del aumento de los costos de los aranceles.

Análisis de los resultados del tercer trimestre de 2025

Tubos

El siguiente cuadro muestra el volumen de ventas de tubos sin costura y con costura para nuestro segmento de negocios Tubos por los períodos indicados a continuación:

Volumen de ventas de Tubos

(miles de toneladas métricas)

3T 2025 2T 2025 3T 2024 Sin costura 780 803 (3%) 746 5% Con costura 199 179 11% 191 4% Total 979 982 0% 937 4%



El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Tubos, los ingresos por ventas netos por región geográfica, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Tubos 3T 2025 2T 2025 3T 2024 Ingresos por ventas netos (millones de USD) América del Norte 1,450 1,403 3% 1,273 14% América del Sur 520 531 (2%) 484 8% Europa 189 215 (12%) 280 (33%) Asia Pacífico, Medio Oriente y África 716 771 (7%) 754 (5%) Ingresos por ventas netos (millones de USD) 2,875 2,920 (2%) 2,790 3% Servicios prestados sobre tubos de terceros (millones de USD) 109 110 0% 97 13% Resultado operativo (millones de USD) 592 554 7% 527 12% Resultado operativo (% de ventas) 20.6% 19.0% 18.9%



Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares disminuyeron un 2% en forma secuencial y aumentaron un 3% interanual. Los volúmenes globales disminuyeron levemente, ya que la caída de 3% en los volúmenes de tubos sin costura fue compensada por un aumento de 11% en los volúmenes de tubos con costura. Los precios de venta promedio disminuyeron 1% principalmente debido a una mezcla de productos menos favorable. En América del Norte las ventas se mantuvieron estables en los Estados Unidos y Canadá, mientras que en México las ventas aumentaron con el apoyo de las ventas para el proyecto en aguas profundas Trion. En América del Sur registramos menores ventas en Brasil y de servicios de revestimiento en Guyana, compensadas en gran medida por las entregas para el oleoducto Vaca Muerta Sur en Argentina. En Europa las ventas disminuyeron debido a menores ventas al Mar del Norte y un nivel levemente menor de despachos de tubos mecánicos a distribuidores. En Asia Pacífico, Medio Oriente y África las ventas disminuyeron debido a menores despachos para proyectos de tuberías offshore y para una planta de procesamiento de gas en Argelia.

El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares ascendió a una ganancia de USD592 millones en el tercer trimestre de 2025, en comparación con una ganancia de USD554 millones en el trimestre anterior y una ganancia de USD527 millones en el tercer trimestre de 2024. En el tercer trimestre de 2025 el resultado operativo de Tubos incluye una ganancia de USD34 millones registrada en costo de ventas, reflejo de la devolución de depósitos antidumping de EE.UU. pagados sobre importaciones de productos OCTG de Argentina para las que se había revisado la tasa de la obligación a la baja.

Otros

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Otros, los ingresos por ventas netos, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Otros 3T 2025 2T 2025 3T 2024 Ingresos por ventas netos (millones de USD) 103 166 (38%) 125 (17%) Resultado operativo (millones de USD) 5 29 (84%) 10 (53%) Resultado operativo (% de ventas) 4.5% 17.3% 7.9%



Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios disminuyeron un 38% en forma secuencial y un 17% interanual. Secuencialmente, las ventas disminuyeron principalmente debido a menores ventas de servicios petroleros en Argentina.

Los gastos de comercialización y administración ascendieron a USD435 millones, o 14.6% de los ingresos por ventas netos en el tercer trimestre de 2025, en comparación con USD484 millones, o 15.7% en el trimestre anterior y USD454 millones, o 15.6% en el tercer trimestre de 2024. Secuencialmente, la disminución de los gastos de comercialización y administración es atribuible principalmente a la reversión de provisiones para contingencias, menores costos laborales y menores costos de logística.

Los resultados financieros ascendieron a una ganancia de USD37 millones en el tercer trimestre de 2025, en comparación con una ganancia de USD32 millones en el trimestre anterior y una ganancia de USD48 millones en el tercer trimestre de 2024. El resultado financiero del trimestre es atribuible principalmente a ingresos financieros netos de USD47 millones derivados del rendimiento neto de nuestra cartera de inversiones parcialmente compensados por los resultados de diferencias de cambio e instrumentos derivados.

Ganancia (pérdida) de inversiones en sociedades no consolidadas generó una pérdida de USD9 millones en el tercer trimestre de 2025, en comparación con una ganancia de USD33 millones en el trimestre anterior y una ganancia de USD8 millones en el tercer trimestre de 2024. Esta pérdida es atribuible principalmente al resultado derivado de nuestra participación en Usiminas, parcialmente compensado por el resultado positivo en Ternium (NYSE:TX).

El cargo por impuesto a las ganancias ascendió a USD172 millones en el tercer trimestre de 2025, en comparación con USD105 millones en el trimestre anterior y USD134 millones en el tercer trimestre de 2024. El cargo por impuesto a las ganancias del trimestre incluye el efecto negativo neto de las variaciones en el tipo de cambio y los ajustes por inflación de activos y pasivos por impuestos diferidos, principalmente en Argentina.

Flujo de efectivo y liquidez correspondientes al tercer trimestre de 2025

El flujo de efectivo originado en actividades operativas durante el tercer trimestre de 2025 ascendió a USD318 millones, en comparación con USD673 millones en el trimestre anterior y USD552 millones en el tercer trimestre de 2024. Durante el tercer trimestre de 2025, el flujo de efectivo originado en actividades operativas es neto de un aumento del capital de trabajo de USD312 millones.

Con inversiones en activos fijos e intangibles de USD185 millones, nuestro flujo libre de efectivo ascendió a USD133 millones durante el trimestre. Luego de recompra de acciones por USD351 millones en el trimestre, nuestra posición neta de caja ascendió a aproximadamente USD3,500 millones al 30 de septiembre de 2025.

Análisis de los resultados de los primeros nueve meses de 2025

9M 2025 9M 2024 Aumento /(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de USD) 8,986 9,679 (7%) Resultado operativo (millones de USD) 1,729 1,860 (7%) Ganancia del período (millones de USD) 1,512 1,558 (3%) Ganancia del período atribuible a los accionistas de la

Compañía (millones de USD) 1,484 1,520 (2%) Ganancia por ADS (USD) 2.79 2.67 4% Ganancia por acción (USD) 1.39 1.34 4% EBITDA* (millones de USD) 2,183 2,326 (6%) Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos) 24.3% 24.0%

*EBITDA en los 9M 2025 incluye una ganancia de USD34 millones correspondiente a la devolución de depósitos antidumping de EE.UU. pagados sobre importaciones de productos OCTG de Argentina para las que se había revisado la tasa de la obligación a la baja y en los 9M 2024 incluye una pérdida de USD174 millones correspondiente a la provisión para litigios en curso relacionados con la adquisición de una participación en Usiminas.

Nuestras ventas en los primeros nueve meses de 2025 disminuyeron 7% en comparación con los primeros nueve meses de 2024 debido a que los volúmenes de productos tubulares despachados disminuyeron 2% y los precios de venta promedio de los tubos disminuyeron 4% debido a la reducción de los precios en el continente americano. Luego de la disminución de las ventas, EBITDA disminuyó 6% y el margen de EBITDA aumentó levemente. El resultado operativo y EBITDA disminuyeron en consonancia con las ventas. EBITDA en los primeros nueve meses de 2025 incluyó una ganancia de USD34 millones correspondiente a la devolución de depósitos antidumping de EE.UU. pagados sobre importaciones de productos OCTG de Argentina para las que se había revisado la tasa de la obligación a la baja, y en los primeros nueve meses de 2024 incluye una pérdida de USD174 millones correspondiente a la provisión para litigios en curso relacionados con la adquisición de una participación en Usiminas. Excluidos estos dos efectos, EBITDA en los primeros nueve meses de 2025 habría ascendido a USD2,149 millones, o 23.9% de las ventas, mientras que EBITDA en los primeros nueve meses de 2024 habría ascendido a $2,500 millones, o 25.8% de las ventas. Si bien la ganancia del período atribuible a los accionistas de la Compañía disminuyó un 2% interanual, la ganancia por acción aumentó 4% luego de la reducción de acciones en circulación debido a la recompra de acciones.

El flujo de efectivo originado en actividades operativas ascendió a aproximadamente USD1,800 millones durante los primeros nueve meses de 2025, neto de un incremento en el capital de trabajo de USD62 millones. Luego de inversiones en activos fijos e intangibles de USD495 millones, nuestro flujo libre de efectivo ascendió a aproximadamente USD1,300 millones. Luego del pago de un dividendo de USD600 millones y recompra de acciones por USD825 millones en los primeros nueve meses de 2025, nuestra posición neta de caja ascendió a USD3,500 millones a fines de septiembre de 2025.

El siguiente cuadro muestra nuestros ingresos por ventas netos por segmento de negocios por los períodos indicados a continuación:

Ingresos por ventas netos (millones de USD) 9M 2025 9M 2024 Aumento /(Disminución) Tubos 8,560 95% 9,212 95% (7%) Otros 426 5% 467 5% (9%) Total 8,986 9,679 (7%)



Tubos

El siguiente cuadro muestra el volumen de ventas de tubos sin costura y con costura para nuestro segmento de negocios Tubos por los períodos indicados a continuación:

Volumen de ventas de Tubos

(miles de toneladas métricas)

9M 2025 9M 2024 Aumento /(Disminución) Sin costura 2,359 2,328 1% Con costura 589 687 (14%) Total 2,948 3,016 (2%)



El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Tubos, los ingresos por ventas netos por región geográfica, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Tubos 9M 2025 9M 2024 Aumento /(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de USD) América del Norte 4,097 4,301 (5%) América del Sur 1,603 1,699 (6%) Europa 612 802 (24%) Asia Pacífico, Medio Oriente y África 2,248 2,410 (7%) Ingresos por ventas netos (millones de USD) 8,560 9,212 (7%) Servicios prestados sobre tubos de terceros (millones de USD) 320 391 (18%) Resultado operativo (millones de USD) 1,660 1,772 (6%) Resultado operativo (% de ventas) 19.4% 19.2%



Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares disminuyeron 7% a USD8,560 millones en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con USD9,212 millones en los primeros nueve meses de 2024 debido a una disminución de 2% en los volúmenes y una disminución de 4% en los precios de venta promedio a causa de la reducción de los precios en el continente americano. La actividad de perforación promedio en los primeros nueve meses de 2025 disminuyó 6% en los Estados Unidos y Canadá y 7% internacionalmente en comparación con los primeros nueve meses de 2024.

El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares ascendió a una ganancia de USD1,660 millones en los primeros nueve meses de 2025 en comparación con una ganancia de USD1,772 millones en los primeros nueve meses de 2024. En los primeros nueve meses de 2024 nuestro resultado operativo de Tubos incluye un cargo de USD174 millones correspondiente a litigios relacionados con la adquisición de una participación en Usiminas y una ganancia de USD39 millones por la resolución favorable de demandas judiciales en México y Brasil. En los primeros nueve meses de 2025, el resultado operativo de Tubos incluyó una ganancia de USD34 millones registrada en costo de ventas correspondiente a la devolución de depósitos antidumping de EE.UU. pagados sobre importaciones de productos OCTG de Argentina para las que se había revisado la tasa de la obligación a la baja.

Otros

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Otros, los ingresos por ventas netos, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Otros 9M 2025 9M 2024 Aumento /(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de USD) 426 467 (9%) Resultado operativo (millones de USD) 70 88 (21%) Resultado operativo (% de ventas) 16.4% 18.9%



Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios disminuyeron 9% a USD426 millones en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con USD467 millones en los primeros nueve meses de 2024. La disminución de las ventas está relacionada con menores ventas de varillas de bombeo, coiled tubing y excedente de materias primas, parcialmente compensadas por un aumento en la venta de servicios petroleros en Argentina.

El resultado operativo derivado de otros productos y servicios ascendió a una ganancia de USD70 millones en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con una ganancia de USD88 millones en los primeros nueve meses de 2024. Estos resultados derivaron principalmente de nuestro negocio de servicios petroleros en Argentina y la venta de varillas de bombeo.

Los gastos de comercialización y administración disminuyeron de USD1,459 millones en los primeros nueve meses de 2024 a USD1,376 millones en los primeros nueve meses de 2025. La disminución de los gastos de comercialización y administración es atribuible principalmente a la disminución de costos laborales, provisiones para contingencias, impuestos y otros gastos.

Otros resultados operativos ascendieron a una pérdida de USD500,000 en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con una pérdida de USD146 millones en los primeros nueve meses de 2024. En los primeros nueve meses de 2024 registramos una pérdida de USD174 millones correspondiente a la provisión para litigios en curso relacionados con la adquisición de una participación en Usiminas.

Los resultados financieros ascendieron a una ganancia de USD104 millones en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con una ganancia de USD81 millones en los primeros nueve meses de 2024. Si bien los ingresos financieros netos aumentaron en los primeros nueve meses de 2025, los resultados por diferencias de cambio fueron negativos, en comparación con el impacto positivo registrado en el mismo período de 2024. En los primeros nueve meses de 2024, otros resultados financieros se vieron afectados por una pérdida acumulada de los bonos argentinos denominados en dólares estadounidenses previamente reconocidos en otros resultados integrales.

Ganancia (pérdida) de inversiones en sociedades no consolidadas generó una ganancia de USD38 millones en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con una pérdida de USD27 millones en los primeros nueve meses de 2024. Estos resultados derivaron principalmente de nuestra participación accionaria en Ternium (NYSE:TX) y Usiminas. Los primeros nueve meses de 2024 se vieron afectados por una pérdida de USD86 millones correspondiente a la provisión para litigios en curso relacionados con la adquisición de una participación en Usiminas en nuestra inversión en Ternium.

El impuesto a las ganancias arrojó un cargo de USD358 millones en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con USD357 millones en los primeros nueve meses de 2024. A pesar del menor resultado antes de inversiones en sociedades asociadas e impuesto a las ganancias, el cargo por impuesto a las ganancias de los primeros nueve meses de 2025 es similar al del período anterior, principalmente debido al menor efecto neto de las variaciones en el tipo de cambio y los ajustes por inflación de activos y pasivos por impuestos diferidos, principalmente en Argentina.

Flujo de efectivo y liquidez correspondientes a los primeros nueve meses de 2025

El flujo de efectivo originado en actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2025 ascendió a aproximadamente USD1,800 millones (neto del aumento del capital de trabajo de USD62 millones), en comparación con efectivo originado en actividades operativas por aproximadamente USD2,400 millones (incluida una reducción del capital de trabajo de USD324 millones) en los primeros nueve meses de 2024.

Las inversiones en activos fijos e intangibles ascendieron a USD495 millones en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con USD512 millones en los primeros nueve meses de 2024. El flujo libre de efectivo ascendió a aproximadamente USD1,300 millones en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con aproximadamente USD1,900 millones en los primeros nueve meses de 2024.

Luego del pago de un dividendo de USD600 millones en mayo de 2025 y recompra de acciones por USD825 millones en los primeros nueve meses de 2025, nuestra posición neta de caja ascendió a aproximadamente USD3,500 millones a fines de septiembre de 2025.

Estado de Resultados Intermedio Consolidado Condensado

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses

finalizado el 30 de

septiembre de Período de nueve meses

finalizado el 30 de

septiembre de 2025 2024 2025 2024 (No auditado) (No auditado) Ingresos por ventas netos 2,978,140 2,915,487 8,986,024 9,678,708 Costo de ventas (1,946,125) (1,935,560) (5,880,619) (6,213,226) Ganancia bruta 1,032,015 979,927 3,105,405 3,465,482 Gastos de comercialización y administración (434,969) (454,020) (1,375,667) (1,458,840) Otros ingresos operativos 7,226 16,682 23,331 42,167 Otros egresos operativos (7,641) (5,490) (23,791) (188,337) Ingresos operativos 596,631 537,099 1,729,278 1,860,472 Ingreso financiero 56,181 65,815 198,294 190,988 Costo financiero (9,636) (15,979) (31,093) (52,284) Otros resultados financieros netos (9,877) (1,381) (63,612) (57,828) Ganancia antes del resultado de inversiones en compañías no consolidadas e impuesto a las ganancias 633,299 585,554 1,832,867 1,941,348 Resultado de inversiones en compañías no consolidadas (8,955) 7,605 37,731 (26,735) Ganancia antes del impuesto a las ganancias 624,344 593,159 1,870,598 1,914,613 Impuesto a las ganancias (171,698) (133,968) (358,382) (356,971) Ganancia del período 452,646 459,191 1,512,216 1,557,642 Atribuible a: Capital de los accionistas 445,694 448,066 1,483,948 1,520,232 Participación no controlante 6,952 11,125 28,268 37,410 452,646 459,191 1,512,216 1,557,642





Estado de Posición Financiera Intermedio Consolidado Condensado

(Valores expresados en miles de USD) Al 30 de septiembre de 2025 Al 31 de diciembre de 2024 (No auditado) Activos Activo no corriente Propiedad, planta y equipo, netos 6,213,624 6,121,471 Activos intangibles, netos 1,357,258 1,357,749 Activos por derecho a uso, netos 148,604 148,868 Inversiones en compañías no consolidadas 1,562,796 1,543,657 Otras inversiones 830,937 1,005,300 Activos por impuesto diferido 833,681 831,298 Otros créditos, netos 161,429 11,108,329 205,602 11,213,945 Activo corriente Inventarios, netos 3,506,607 3,709,942 Otros créditos y anticipos, netos 310,531 179,614 Créditos fiscales corrientes 366,092 332,621 Activos contractuales 34,543 50,757 Créditos por ventas, netos 2,146,036 1,907,507 Instrumentos financieros derivados 4,477 7,484 Otras inversiones 2,442,088 2,372,999 Efectivo y equivalentes de efectivo 547,183 9,357,557 675,256 9,236,180 Total del activo 20,465,886 20,450,125 Patrimonio neto Capital de los accionistas 17,041,102 16,593,257 Participación no controlante 218,092 220,578 Total del patrimonio neto 17,259,194 16,813,835 Pasivos Pasivo no corriente Deudas bancarias y financieras 2,251 11,399 Deudas por arrendamiento 96,475 100,436 Instrumentos financieros derivados 603 - Pasivo impositivo diferido 463,018 503,941 Otras deudas 299,782 301,751 Provisiones 50,249 912,378 82,106 999,633 Pasivo corriente Deudas bancarias y financieras 325,338 425,999 Deudas por arrendamiento 53,447 44,490 Instrumentos financieros derivados 8,396 8,300 Deudas fiscales corrientes 348,261 366,292 Otras deudas 390,144 585,775 Provisiones 155,631 119,344 Anticipos de clientes 182,924 206,196 Deudas comerciales 830,173 2,294,314 880,261 2,636,657 Total del pasivo 3,206,692 3,636,290 Total del patrimonio neto y del pasivo 20,465,886 20,450,125





Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Consolidado Condensado

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses

finalizado el 30 de

septiembre de Período de nueve meses

finalizado el 30 de

septiembre de 2025 2024 2025 2024 (No auditado) (No auditado) Flujos de efectivo de actividades operativas Ganancia del período 452,646 459,191 1,512,216 1,557,642 Ajustes por: Depreciaciones y amortizaciones 156,841 151,122 453,249 465,073 Ganancia por compra en condiciones muy ventajosas - - - (2,211) Provisión por el litigio en curso relacionado con la adquisición de participación en Usiminas 6,907 6,736 25,434 177,346 Impuesto a las ganancias devengado neto de pagos 26,979 (108,788) (63,814) (222,350) Resultado de inversiones en compañías no consolidadas 8,955 (7,605) (37,731) 26,735 Intereses devengados netos de pagos 1,730 (5,678) (11,309) (8,313) Variaciones en previsiones (19,160) (615) (20,925) (5,347) Variaciones en el capital de trabajo (312,422) 48,003 (62,106) 323,521 Otros, incluyendo diferencia de cambio neta (4,221) 9,446 17,388 61,894 Flujos netos de efectivo originados en actividades operativas 318,255 551,812 1,812,402 2,373,990 Flujos de efectivo de actividades de inversión Inversiones de capital (185,384) (178,671) (494,676) (512,086) Cambios en anticipos a proveedores de propiedad, planta y equipo 4,937 (4,968) (916) (15,483) Disminución de efectivo por desconsolidación - - (1,848) - Adquisición de subsidiarias, neto de efectivo adquirido - 5,500 - 31,446 Préstamos a negocios conjuntos - (1,392) (1,359) (4,137) Aumento por enajenación de propiedad, planta y equipo y activos intangibles 391 13,182 58,120 19,317 Dividendos recibidos de compañías no consolidadas - - 41,348 53,136 Cambios en las inversiones financieras 214,247 (243,133) 82,910 (1,279,885) Flujos netos de efectivo originados en (aplicados a) actividades de inversión 34,191 (409,482) (316,421) (1,707,692) Flujos de efectivo de actividades de financiación Dividendos pagados - - (600,317) (458,556) Dividendos pagados a accionistas no controlantes en subsidiarias (3,000) (5,862) (30,264) (5,862) Cambios de participaciones no controlantes - - - 1,115 Adquisición de acciones propias en cartera (351,463) (181,741) (825,395) (985,127) Pagos de pasivos por arrendamientos (16,615) (17,944) (46,662) (51,326) Incrementos de deudas bancarias y financieras 95,998 331,348 572,441 1,526,444 Pagos de deudas bancarias y financieras (92,143) (444,172) (667,099) (1,616,771) Flujos netos de efectivo aplicados a actividades de financiación (367,223) (318,371) (1,597,296) (1,590,083) Disminución de efectivo y equivalentes de efectivo (14,777) (176,041) (101,315) (923,785) Variaciones del efectivo y equivalentes de efectivo Al inicio del período 571,492 848,695 660,798 1,616,597 Efecto de las variaciones en los tipos de cambio (9,754) 8,652 (12,522) (11,506) Disminución de efectivo y equivalentes de efectivo (14,777) (176,041) (101,315) (923,785) Al 30 de septiembre de 546,961 681,306 546,961 681,306



Anexo I – Medidas alternativas del rendimiento

Las medidas alternativas del rendimiento deben considerarse en forma adicional, no como sustituto o superiores, a otras medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con las NIIF.

EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones

EBITDA proporciona un análisis de los resultados operativos, excluyendo depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones, dado que son variables no monetarias recurrentes que pueden variar en forma sustancial de una compañía a otra, dependiendo de las políticas contables y del valor contable de los activos. EBITDA es una aproximación al flujo de efectivo de actividades operativas antes de impuestos y refleja la generación de efectivo antes de la variación del capital de trabajo. EBITDA es ampliamente utilizado por los inversores para la valoración de empresas (valoración por múltiplos), y por agencias de calificación y los acreedores para evaluar el nivel de deuda, comparando EBITDA con la deuda neta.

EBITDA se calcula del siguiente modo:

EBITDA = Ganancia neta del período + Cargos por impuesto a las ganancias +/- Ganancia (pérdida) de inversiones en compañías no consolidadas +/- Resultados financieros + Depreciación y amortización +/- Cargos por desvalorizaciones/(reversiones)

EBITDA es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses

finalizado el 30 de

septiembre de Período de nueve meses

finalizado el 30 de

septiembre de 2025 2024 2025 2024 Ganancia del período 452,646 459,191 1,512,216 1,557,642 Pérdida por impuesto a las ganancias 171,698 133,968 358,382 356,971 Resultado de inversiones en compañías no consolidadas 8,955 (7,605) (37,731) 26,735 Resultados financieros (36,668) (48,455) (103,589) (80,876) Depreciaciones y amortizaciones 156,841 151,122 453,249 465,073 EBITDA 753,472 688,221 2,182,527 2,325,545



Flujo libre de efectivo

Flujo libre de efectivo es una medida de rendimiento financiero, calculada como flujos operativos de efectivo menos las inversiones de capital. Flujo libre de efectivo representa el efectivo que una compañía es capaz de generar luego de la inversión necesaria para mantener o expandir su base de activos fijos e intangibles.

Flujo libre de efectivo es calculado de la siguiente manera:

Flujo libre de efectivo = Flujo neto (aplicado a) originado en actividades operativas – las inversiones de capital.

Flujo libre de efectivo es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses

finalizado el 30 de

septiembre de Período de nueve meses

finalizado el 30 de

septiembre de 2025 2024 2025 2024 Flujos netos de efectivo originados en actividades operativas 318,255 551,812 1,812,402 2,373,990 Inversiones de capital (185,384) (178,671) (494,676) (512,086) Flujo libre de efectivo 132,871 373,141 1,317,726 1,861,904



Efectivo / (Deuda) neta

Es el saldo neto de efectivo y equivalentes de efectivo, otras inversiones corrientes e inversiones de renta fija mantenidas hasta el vencimiento menos deudas bancarias y financieras. Proporciona un resumen de la solvencia y liquidez financiera de la compañía. Efectivo / (deuda) neta es ampliamente utilizado por los inversores, las agencias de calificación y los acreedores para evaluar el endeudamiento, la solidez financiera, la flexibilidad y los riesgos de la empresa.

Efectivo / deuda (neta) se calcula del siguiente modo:

Efectivo neto = Efectivo y equivalentes de efectivo + Otras inversiones (Corrientes y No Corrientes) +/-Derivados cubriendo Deudas bancarias y financieras e inversiones - Deudas (Corrientes y No corrientes).

Efectivo / deuda (neta) es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.

(Valores expresados en miles de USD) Al 30 de septiembre de 2025 2024 Efectivo y equivalentes de efectivo 547,183 715,028 Otras inversiones corrientes 2,442,088 2,798,807 Inversiones No corrientes 823,781 1,013,474 Instrumentos derivados cubriendo préstamos e inversiones (2,179) - Deudas bancarias y financieras corrientes (325,338) (485,996) Deudas bancarias y financieras no corrientes (2,251) (14,405) Caja neta / (deuda) 3,483,284 4,026,908



Días de capital de trabajo operativo

El capital de trabajo operativo es la diferencia entre los principales componentes operativos del activo corriente y el pasivo corriente. El capital de trabajo operativo es una medida de la eficiencia operativa de una compañía, y de su solidez financiera a corto plazo.

Días de capital operativo se calcula del siguiente modo:

Días de capital de trabajo operativo= [(Inventarios + Créditos por ventas – Deudas comerciales – Anticipos de clientes) / Ventas trimestrales anualizadas] x 365

Días de capital de trabajo operativo es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.

(Valores expresados en miles de USD) Al 30 de septiembre de 2025 2024 Inventarios 3,506,607 3,762,705 Créditos por ventas 2,146,036 2,079,600 Anticipos de clientes (182,924) (324,382) Deudas comerciales (830,173) (962,358) Capital de trabajo operativo 4,639,546 4,555,565 Ventas trimestrales anualizadas 11,912,560 11,661,948 DÍAS DE CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 142 143



