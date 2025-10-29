Correction : Aya Gold & Silver annonce la date de publication des résultats de l'évaluation économique préliminaire (ÉEP) du projet Boumadine et de la tenue d’un webinaire

MONTRÉAL, 29 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Correction : Aya Gold & Silver Inc. (TSX : AYA ; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») informe que la date de publication des résultats de son évaluation économique préliminaire (« ÉEP ») du projet Boumadine a été corrigée.

Les résultats seront publiés le mardi 4 novembre 2025 avant l’ouverture marché. La direction tiendra un webinaire en direct pour discuter des résultats avec les analystes, les actionnaires et les investisseurs le lendemain, le même jour à 10 h 00 (heure de l'Est), qui sera suivi d'une séance de questions-réponses en direct.

Les participants peuvent se joindre à l'événement via webdiffusion en cliquant sur le lien suivant : https://www.icastpro.ca/t9bhpo. Aya encourage tous les participants à se préinscrire.

Une rediffusion sera disponible après le webinaire au même lien ou dans la section « Événements » du site web de la société à l'adresse www.ayagoldsilver.com.

À propos d'Aya Gold & Silver Inc.

Aya Gold & Silver Inc. est un producteur d'argent en pleine croissance basé au Canada et opérant au Royaume du Maroc.

Seule société minière spécialisée dans l'argent cotée à la Bourse de Toronto, Aya exploite la mine d'argent à haute teneur de Zgounder et explore ses propriétés le long de la faille prometteuse de l'Anti-Atlas, dont plusieurs ont abrité des mines en production et des ressources historiques.

L'équipe de direction d'Aya s'est attachée à maximiser la valeur pour les actionnaires en plaçant la durabilité au cœur de ses activités, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web d'Aya à l'adresse www.ayagoldsilver.com.

