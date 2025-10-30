Die VOOPOO VINCI S ist da: 2000 mAh Leistung, 40 Watt maximale Leistung, atemberaubende Ästhetik

SHENZEN, China, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einer Zeit, in der Funktionalität im Vordergrund steht, wird die Ästhetik oft übersehen. Die VOOPOO VINCI S stellt dies in Frage, indem sie ein leuchtendes Farbdesign mit umfassenden Verbesserungen in Bezug auf Auslaufsicherheit, Akkulaufzeit, Geschmacksentfaltung und Benutzerfreundlichkeit verbindet. Sie ist ein Gerät, bei dem modernste Leistung und visionäres Design einen neuen Standard setzen.

Langlebige Leistung, unveränderlicher Geschmack

Ihr Herzstück ist ein massiver 2000-mAh-Akku mit extrem langer Lebensdauer, der bei intensiver Nutzung bis zu 3 Tage und bei geringerer Nutzung eine Woche lang hält, dabei aber mit 69 g außergewöhnlich leicht und somit äußerst mobil ist. Der VOOPOO VINCI S - Pod bringt erstmals die fortschrittliche iCOSM CODE 2.0-Technologie in die VINCI-Serie. Durch die Kombination aus einem großem Coil, einer integrierten Flüssigkeitsdichtung und "goldener Baumwolle" sorgt die iCOSM 2.0 Technologie für einen reichhaltigen Geschmack, Auslaufsicherheit und eine Nutzungsdauer von bis zu 100 ml.

Funktionales Design, ausdrucksstarker Stil

Jeder Aspekt der VOOPOO VINCI S spiegelt ein durchdachtes Design wieder, das auf Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet ist. Das Gerät verfügt über eine praktische Befüllung von oben und ist je nach regionalen Vorschriften entweder als 4,5-ml-Standardversion oder als 2-ml-TPD-Version konfiguriert. Benutzer genießen eine vollständige Kontrolle durch die stufenlose Luftstromregelung und profitieren gleichzeitig von einer intelligenten Leistungsanpassung von bis zu 40 Watt. Dieses intelligente System erfordert keine manuellen Einstellungen beim Wechseln von Pods mit unterschiedlichen Widerständen. Das System verbessert die Benutzerfreundlichkeit, indem es die Benutzer durch eine klare LED-Batterieanzeige auf dem Laufenden hält. Abgerundet wird dieses raffinierte Paket durch das leuchtende Farbdesign, dass das Gerät mit seinen hochwertigen Texturen und seiner zeitgemäßen Ästhetik zu einem stilvollen Statement macht.

Gelb ist die Farbe , die das Gerät mit Energie versorgt und unser Geist, der uns der Zukunft inspiriert.

Mit der Auffrischung der Marke VOOPOO entwickelt sich die Markenfarbe zu einem energiegeladeneren Gelb, das die Leidenschaft, Vitalität und den Durchbruch von VOOPOO widerspiegelt. Die neue VOOPOO VINCI S verfügt über diese aufgefrischte Verpackung. Sie ist ein Beweis für das Engagement von VOOPOO für innovative Technologie und personalisierte Erlebnisse, die den modernen Lebensstil widerspiegeln.

Die VOOPOO VINCI S ist ein Gerät, das nicht nur außergewöhnliche Leistung und gleichbleibenden Geschmack bietet, sondern auch ein mühelos reibungsloses Benutzererlebnis in elegantem Design, was sie zum perfekten Geschenk für die Halloween- und Weihnachtszeit macht.

Warnung: Dieses Produkt kann mit E-Liquid-Produkten verwendet werden, die Nikotin enthalten, eine stark suchterzeugende Substanz.

Unternehmen: Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd.

Ansprechpartner: Victor Liu

E-Mail: victor@voopootech.com

Website: www.voopoo.com

Telefon: 18501548754

Stadt: Shenzhen