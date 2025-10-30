Llega VOOPOO VINCI S: Batería de 2000 mAh, Potencia de 40W y Estética inmejorable

SHENZHEN, China, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En una era obsesionada con la funcionalidad, la estética suele quedar en segundo plano. VOOPOO VINCI S rompe con esta tendencia al combinar su diseño con un led cromático y luminosa, con mejoras integrales en cuanto a resistencia a las fugas de líquido, duración de la batería, liberación de sabor y facilidad de uso. Es un dispositivo en el que el rendimiento de vanguardia y un diseño futurista establecen un nuevo estándar.

Duración excelente, sabor infinito

En su núcleo, nos encontramos con una potente batería de 2000 mAh ultrarresistente que ofrece hasta tres días de uso intensivo o hasta una semana con un uso menos frecuente, manteniendo un peso excepcionalmente ligero de 69 g para facilitar al máximo la portabilidad. El cartucho de VOOPOO VINCI S incorpora por primera vez la avanzada tecnología iCOSM CODE 2.0 en la serie VINCI. Al combinar una gran resistencia, una junta integrada y un algodón dorado, la tecnología iCOSM 2.0 garantiza un sabor intenso, resistencia a las fugas y una durabilidad de líquido hasta 100 ml.

Un diseño funcional con un estilo atractivo

Cada detalle de VOOPOO VINCI S refleja un diseño cuidadosamente pensado para ofrecer la máxima comodidad al usuario. Con un cómodo sistema de llenado superior, el dispositivo está disponible en dos configuraciones: una versión estándar de 4,5 ml o una versión de 2 ml, de acuerdo con la Directiva sobre los productos del tabaco. Los usuarios disfrutan de un control total gracias al ajuste de flujo de aire continuo, disfrutando la gestión inteligente de potencia hasta 40W. Este sistema inteligente elimina la necesidad de realizar ajustes manuales al cambiar cartuchos con diferentes resistencias. El sistema mejora la experiencia de uso al mantener informados a los usuarios mediante un claro indicador LED de la batería y fácil de leer. Este sofisticado conjunto se completa con un diseño en un led cromático luminoso que convierte el dispositivo en una declaración de estilo, gracias a sus texturas de alta calidad y a su estética contemporánea.

Un amarillo que llena de energía el dispositivo con un espíritu que inspira el futuro

Con la renovación de la marca VOOPOO, su color insignia evoluciona hacia un amarillo más enérgico, que refleja la pasión, vitalidad y el espíritu innovador de VOOPOO. El nuevo VOOPOO VINCI S presenta este embalaje renovado. Es una prueba del compromiso de VOOPOO con las tecnologías innovadoras y las experiencias personalizadas que se adaptan con los estilos de vida modernos.

El VOOPOO VINCI S es un dispositivo que no solo ofrece una potencia excepcional y una consistencia de sabor impecable, sino que también ofrece una experiencia de uso fluida y sencilla, y todo envuelto en un diseño elegante, lo que lo convierte en el regalo perfecto para Halloween y Navidad.

Advertencia: este producto puede utilizarse con líquidos que contienen nicotina, que es una sustancia altamente adictiva.

