VOOPOO VINCI S, le Kit Idéal pour Tous : Abordable, Adaptable et Absolument Chic

SHENZHEN, Chine, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOOPOO frappe fort avec le VOOPOO VINCI S, un pod qui réinvente les standards de la vape quotidienne. Compact, intuitif et résolument polyvalent, il s’adresse aux débutants comme aux vapoteurs confirmés en quête d’un compagnon fiable sans compromis. Derrière son design épuré se cachent des avancées techniques qui transforment l’expérience utilisateur.

Étanchéité et saveurs sublimées : l’atout iCOSM CODE 2.0

La cartouche VOOPOO VINCI S inaugure la technologie iCOSM CODE 2.0 au sein de la gamme VOOPOO VINCI. Ce système révolutionne la restitution des saveurs grâce à un cotton exclusif et un dispositif d’étanchéité intégré. Une structure de la résistance et des matériaux finement développés par VOOPOO permet une durée de vie imbattable de 100ml, tandis que chaque bouffée délivre une richesse aromatique rare dans cette catégorie. La contenance généreuse de 4.5ml autorise des sessions prolongées sans recharge fréquente – un vrai plaisir gustatif prolongé.

La polyvalence sans effort

Le VOOPOO VINCI S brille par sa simplicité d’utilisation. Le remplissage par le haut s’effectue en un geste, sans retirer le pod – pratique et rapide. Le système d’airflow réglable offre une vape sur mesure, du tirage serré MTL au nuageux DTL. Côté puissance, le chipset ajuste automatiquement la sortie jusqu’à 40 W selon la résistance insérée : changez de cartouche, le VOOPOO VINCI S s’adapte seul. L’indicateur LED clair informe en un clin d’œil du niveau de batterie, éliminant les mauvaises surprises.

Autonomie économique, performances durables

Au cœur du kit, une batterie de 2 000 mAh offre une endurance exceptionnelle, tout en ne pesant que 69 g. Même en usage intensif, elle tient la distance sans recharge fréquente. Cette longévité, combinée à l’efficacité énergétique du chipset, fait du VOOPOO VINCI S une solution économique pour des performances de haut vol. Moins de recharges, moins de consommables gaspillées : un choix malin pour vapoter sereinement.

En résumé, le VOOPOO VINCI S conjugue innovation, esthétique et praticité dans un format ultra-compétitif. Il n’impose aucun sacrifice : saveurs intenses, zéro fuite, réglages intuitifs et style affirmé. Un kit qui démocratise le haut de gamme sans jamais transiger sur la qualité. À essayer d’urgence !

Avertissement : ce produit peut être utilisé avec des e-liquides contenant de la nicotine, une substance hautement addictive.

