La VOOPOO VINCI S è arrivata: Batteria da 2000 mAh, Potenza a 40W, Estetica mozzafiato

SHENZHEN, Cina, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In un'epoca ossessionata dall'utilità, l'estetica viene spesso trascurata. VOOPOO VINCI S sfida questa tendenza unendo il design del led cromativo e luminoso con miglioramenti assoluti in termini di resistenza alle perdite, durata della batteria, distribuzione del sapore e facilità d'uso. Si tratta di un dispositivo in cui prestazioni all'avanguardia e un design futuristico stabiliscono un nuovo standard.

Durata eccellente, sapore infinito

All'interno è presente una potente batteria ultra resistente da 2000 mAh che garantisce fino a 3 giorni di utilizzo intensivo e fino a una settimana di utilizzo moderato, mantenendo al contempo un peso eccezionalmente leggero di 69 g per la massima maneggevolezza. La cartuccia VOOPOO VINCI S introduce per la prima volta nella serie VINCI la tecnologia avanzata iCOSM CODE 2.0. Grazie alla combinazione di una grande resistenza, di una guarnizione integrata e di cotone gold, iCOSM 2.0 garantisce un sapore ricco, resistenza alle perdite e una durata fino a di 100 ml.

Design pratico, stile che parla da sé

Ogni aspetto della VOOPOO VINCI S riflette un design che pone l'attenzione sulla comodità. Dotata di un pratico sistema di riempimento dall'alto, il dispositivo è disponibile nella versione standard da 4,5 ml o nella versione TPD da 2 ml, in conformità con le normative nazionali. Gli utenti possono beneficiare di un controllo completo grazie alla regolazione continua del flusso d'aria, sfruttando al contempo una potenza intelligente fino a 40W. Questo sistema intelligente non richiede impostazioni manuali quando si cambiano cartucce di diversa resistenza. Il sistema migliora la fruibilità tenendo informati gli utenti dello stato della batteria tramite un chiaro indicatore LED. Il design del led luminoso, che trasforma il dispositivo in un oggetto di stile grazie alle sue texture di alta qualità e all'estetica contemporanea, completa questo sofisticato pacchetto.

Il giallo che dà energia al dispositivo, lo spirito che ispira il futuro

Con il restyling del marchio VOOPOO, il colore si evolve in un giallo più energico, che riflette la passione, la vitalità e l'innovazione di VOOPOO. Il nuovo modello VOOPOO VINCI S presenta una confezione rinnovata. Rappresenta una testimonianza dell'impegno di VOOPOO a favore di tecnologie innovative ed esperienze personalizzate in sintonia con gli stili di vita moderni.

VOOPOO VINCI S è un dispositivo che offre non solo una potenza e un'uniformità di sapore eccezionali, ma anche un'esperienza d'uso pratica e semplice, racchiusa in un design elegante: il regalo perfetto per Halloween e Natale.

Attenzione: questo prodotto può essere utilizzato anche con liquidi contenenti nicotina, una sostanza che crea forte dipendenza.

Azienda: Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd.

Referente: Victor Liu

E-mail: victor@voopootech.com

Sito web: www.voopoo.com

Telefono: 18501548754

Città: Shenzhen

Una foto di corredo di questo annuncio è disponibile all’indirizzo https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e0c525f-bcc1-42a6-a2ba-079213caf1d4