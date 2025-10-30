De VOOPOO VINCI S is gearriveerd: 2000 mAh, 40 W Prestaties, indrukwekkend ontwerp

SHENZHEN, China, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In een tijdperk waarin functionaliteit centraal stelt, wordt schoonheid nogal eens over het hoofd gezien. De VOOPOO VINCI S brengt daar verandering in door de combinatie van een schitterend kleurenpalet en belangrijke verbeteringen op het vlak van lekbestendigheid, batterijduur, smaakbeleving en gebruiksgemak. Dit apparaat is de nieuwe maatstaf op het vlak van innovatieve prestaties en vooruitstrevende vormgeving.

Langdurige prestaties, onveranderlijke smaak

Het apparaat beschikt over een krachtige batterij van 2000 mAh met uitzonderlijk lange levensduur, voor tot drie dagen intensief of een week lang sporadisch gebruik, en een uiterst licht gewicht van 69 gram voor optimale hanteerbaarheid. De VOOPOO VINCI S‑cartridge introduceert de innovatieve iCOSM CODE 2.0-technologie in het VINCI‑assortiment. De iCOSM 2.0 combineert een groot spoelelement met een geïntegreerde vloeistofafdichting en verguld katoen, wat zorgt voor een rijke smaakbeleving, lekbestendigheid en een inhoud van 100 ml waar je lang mee doet.

Praktisch en uitgesproken ontwerp

Elk goed doordacht aspect van de VOOPOO VINCI S is gericht op gebruiksgemak. Het apparaat heeft een praktische vulopening aan de bovenkant en is, in overeenstemming met regionale regelgeving, verkrijgbaar in een standaardversie van 4,5 ml of een TPD-versie van 2 ml. Gebruikers hebben volledige controle dankzij de vloeiend instelbare luchttoevoer en profiteren tegelijkertijd van slimme vermogensaanpassing tot 40 W. Dankzij dit slimme systeem hoef je niets handmatig in te stellen als je cartridges met verschillende weerstanden gebruikt. Het systeem is voorzien van een duidelijke LED-indicator, die gebruikers informeert over het batterijniveau. Dit stijlvolle pakket is afgewerkt met een stralend palet, premium texturen en een moderne look, waardoor het apparaat een echt stijlstatement wordt.

Geel staat voor energie en een toekomstgerichte visie

De nieuwe look van VOOPOO wordt gekenmerkt door een meer energieke gele kleur, die staat voor de passie, vitaliteit en innovatieve instelling van het merk. De gloednieuwe VOOPOO VINCI S wordt geleverd in een vernieuwde verpakking. Het laat zien dat VOOPOO zich inzet voor innovatieve technologie en persoonlijke ervaringen die aansluiten bij een moderne levensstijl.

De VOOPOO VINCI S levert niet alleen uitzonderlijke prestaties en een consistente smaakervaring, maar ook een gebruiksvriendelijke ervaring. En dit alles wordt aangeboden in een elegant ontwerp, waarmee dit het perfecte cadeau is voor de feestdagen.

Let op: dit product kan worden gebruikt met e-liquids die nicotine bevatten, wat een zeer verslavende stof is.

Bedrijf: Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd.

Contactpersoon: Victor Liu

E-mail: victor@voopootech.com

Website: www.voopoo.com

Telefoonnummer: 18501548754

Stad: Shenzhen

Een foto bij deze aankondiging is beschikbaar op https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e0c525f-bcc1-42a6-a2ba-079213caf1d4