CREDIT AGRICOLE SA : Résultats 3e trimestre et 9 premiers mois 2025 - Activité soutenue et résultats élevés

CREDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CREDIT AGRICOLE En m€ T3 2025 Var. T3/T3 T3 2025 T3/T3 Revenus 6 850 +5,6% 9 731 +5,6% Charges -3 837 +4,0% -5 787 +3,5% Résultat Brut d’Exploitation 3 013 +7,7% 3 944 +8,9% Coût du risque -489 +13,0% -869 +8,4% RNPG 1 836 +10,2% 2 316 +11,4% COEX 56,0% -0,8 pp 59,5% -1,2 pp ACTIVITÉ SOUTENUE DANS TOUS LES MÉTIERS



Production de crédit soutenue : en France, poursuite du rebond sur l’habitat (+18% T3/T3) et de la bonne dynamique auprès des entreprises (+14% T3/T3) ; activité de crédit à l’international soutenue et de crédit à la consommation maintenue à haut niveau et équilibrée entre les segments traditionnels et automobile

en France, poursuite du rebond sur l’habitat (+18% T3/T3) et de la bonne dynamique auprès des entreprises (+14% T3/T3) ; activité de crédit à l’international soutenue et de crédit à la consommation maintenue à haut niveau et équilibrée entre les segments traditionnels et automobile Collecte nette élevée en assurance vie, notamment en France, et en gestion d’actifs (tirée par le moyen-long terme) ; en assurances, chiffre d’affaires de haut niveau tiré par toutes les activités

notamment en France, (tirée par le moyen-long terme) ; en assurances, chiffre d’affaires de haut niveau tiré par toutes les activités Revenus en Banque de Financement et d’Investissement records sur neuf mois et trimestre de haut niveau RÉSULTATS ÉLEVÉS



Résultats sur neuf mois et du trimestre de haut niveau

Rentabilité solide (retour sur fonds propres tangibles de 15,4%) portée par des revenus trimestriels élevés et en croissance (+5,6% T3/T3) et un coefficient d’exploitation bas (54,6% sur 9M-2025, stable par rapport à la même période en 2024)

(retour sur fonds propres tangibles de 15,4%) (+5,6% T3/T3) et un (54,6% sur 9M-2025, stable par rapport à la même période en 2024) Coût du risque stable (35 points de base sur encours) RATIOS DE SOLVABILITÉ ÉLEVÉS



CET1 Crédit Agricole S.A. phasé 11,7% et Groupe CA phasé 17,6% FINALISATION DU RACHAT DE LA PARTICIPATION DE 30,5% DE SANTANDER DANS CACEIS



SOUTIEN CONTINU A LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



Poursuite du déploiement des financements et investissements en faveur de la transition énergétique

Accompagnement de la transition des ménages et des entreprises



Dominique Lefebvre,

Président de la SAS Rue La Boétie et Président du Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A.

« Les résultats élevés que nous publions ce trimestre nous permettent de réaffirmer notre utilité au service des territoires. Je remercie chaleureusement les 157 000 collaborateurs du Groupe, engagés quotidiennement aux côtés de leurs clients, et je souhaite la bienvenue aux 522 000 clients qui nous ont rejoints ce trimestre. »

Olivier Gavalda,

Directeur général de Crédit Agricole S.A.

« Grâce à une activité soutenue dans tous les métiers, le Groupe réalise des résultats élevés ce trimestre et sur les 9 premiers mois de l’année. Ils confortent notre volonté de jouer un rôle moteur dans l’accompagnement du développement de l’économie européenne et de sa souveraineté. »

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ce communiqué de presse commente les résultats de Crédit Agricole S.A. ainsi que ceux du Groupe Crédit Agricole, qui regroupe les entités de Crédit Agricole S.A. et les Caisses régionales du Crédit Agricole, lesquelles détiennent 63,0% de Crédit Agricole S.A.

Toutes les données financières sont désormais systématiquement présentées en publié, pour les résultats du Groupe Crédit Agricole, de Crédit Agricole S.A. et des métiers, tant pour le compte de résultat que pour les ratios de rentabilité.

Groupe Crédit Agricole

Activité du Groupe

L’activité commerciale reste soutenue ce trimestre dans les métiers du Groupe, avec une conquête de bon niveau. Sur le troisième trimestre 2025, le Groupe enregistre 522 000 nouveaux clients en banque de proximité. Depuis le début de l’année, le Groupe a conquis 418 000 nouveaux clients en banque de proximité en France et 104 000 nouveaux clients en banque de proximité à l’international (Italie et Pologne). Au 30 septembre 2025, en banque de détail, l’encours de collecte bilan s’élève à 835 milliards d’euros, en hausse de +0,6% sur un an en France et en Italie (+0,5% pour les Caisses régionales et LCL, et +1,3% en Italie). Les encours de crédits s’élèvent à 889 milliards d’euros, +1,5% sur un an en France et en Italie (+1,6% pour les Caisses régionales et LCL, et +1,3% en Italie). La production de crédits habitat poursuit son rebond en France par rapport au point bas observé au début de l’année 2024, avec une hausse de +23,4% pour les Caisses régionales et +1% pour LCL par rapport au troisième trimestre 2024. Pour CA Italia, la production de crédit est stable par rapport au troisième trimestre 2024. Le taux d’équipement assurance dommage1 est en hausse à 44,6% pour les Caisses régionales (+0,8 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2024), 28,6% pour LCL (+0,7 point de pourcentage) et 20,6% chez CA Italia (+0,6 point de pourcentage).

En gestion d’actifs, la collecte du trimestre est de très haut niveau à +15 milliards d’euros, tirée par les actifs moyen long terme (+9 milliards d’euros) et positive dans les deux grands segments de clientèle et les JVs. Pour les activités d’assurance, la collecte brute de l’épargne/retraite est de haut niveau à 9,0 milliards d’euros sur le trimestre (+26% sur un an), avec un taux d’unité de compte sur la production qui demeure élevé à 35%. La collecte nette est élevée à +3,8 milliards d’euros, elle est équilibrée entre support euro et unités de compte. La bonne dynamique en assurance dommage est tirée par l’évolution des prix et la croissance du portefeuille (17,2 millions de contrats à fin septembre 2025, +4% sur un an). Les encours sous gestion s’établissent à 2 974 milliards d’euros, en progression de +5,9% sur un an pour les trois segments d’activité : en gestion d’actifs à 2 317 milliards d’euros (+5,7% sur un an), en assurance-vie à 366,7 milliards d’euros (+6,8% sur un an) et en gestion de fortune (Indosuez Wealth Management et Banque Privée de LCL) à 290 milliards d’euros (+5,8% sur un an).

Le pôle SFS affiche un niveau d’activité dynamique. Chez CAPFM, les encours de crédit à la consommation sont en hausse à 122,0 milliards d’euros, soit +4,5% par rapport à fin septembre 2024, les activités automobiles représentant 53%2 des encours totaux, et la production de crédit est en hausse de +3,7% par rapport au troisième trimestre 2024, équilibrée entre le crédit à la consommation traditionnel et l’activité automobile. Pour les activités de CAL&F, l’encours crédit-bail est en progression de +4,3% par rapport à septembre 2024 à 20,9 milliards d’euros, avec une production en hausse de +9,8% par rapport au troisième trimestre 2024, principalement en France. L’activité d’affacturage est toutefois en repli avec une production de -37% sur un an.

La dynamique est forte en Grande Clientèle, avec un nouveau record de revenus atteint sur neuf mois sur la banque de financement et d’investissement et un trimestre de haut niveau. La banque de marché et d’investissement affiche un niveau élevé de revenus (+3,9% par rapport au troisième trimestre 2024) tirés par la banque de marché, notamment sur les activités de trading et crédit primaire, qui compense la baisse des revenus des activités des structurés actions, dans un marché attentiste. La banque de financement (+2,7% par rapport au troisième trimestre 2024) est tirée par les financements structurés avec un bon dynamisme du secteur des énergies renouvelables, et par les activités de CLF, sous l’impulsion du secteur des financements d’acquisitions. Enfin, l’activité des services financiers aux institutionnels affiche un haut niveau d’encours conservés à 5 701 milliards d’euros et d’encours administrés à 3 573 milliards d’euros (soit +12,6% et +5,5% par rapport à fin septembre 2024), et bénéficie du bon dynamisme commercial et d’effets marchés favorables sur le trimestre.

Soutien continu à la transition énergétique

Le Groupe continue de déployer massivement les financements et investissements en faveur de la transition énergétique. Ainsi, l’exposition du Groupe Crédit Agricole aux financements des énergies bas-carbone3 a été multipliée par 2,6 entre fin 2020 et juin 2025 avec 27,9 milliards d’euros au 30 juin 2025. Les investissements dans les énergies bas-carbone4 ont été multipliés par 2,8 sur la même période, et représentent 6,1 milliards d’euros au 30 juin 2025.

En parallèle, le Crédit Agricole accompagne la transition de tous les clients en tant que banque universelle. Ainsi, les encours liés à la transition environnementale5 s’élèvent au 30 juin 2025 à 114,3 milliards d’euros, dont 84,4 milliards d’euros pour l’immobilier économe en énergie et 6,9 milliards d’euros pour les transports et mobilités « propres ».

En complément, le Groupe poursuit sa trajectoire de sortie du financement des énergies carbonées ; le retrait progressif du Groupe du financement de l’extraction d’énergies fossiles se traduit par une baisse des expositions de -40 % entre fin 2020 et fin 2024, soit 5,6 milliards d’euros au 31 décembre 2024.

Résultats du Groupe

Au troisième trimestre 2025, le résultat net part du Groupe du Groupe Crédit Agricole ressort à 2 316 millions d’euros, en hausse de +11,4% par rapport au troisième trimestre 2024.

Au troisième trimestre 2025, le produit net bancaire s’élève à 9 731 millions d'euros, en hausse de +5,6% par rapport au troisième trimestre 2024. Les charges d’exploitation sont en hausse de +3,5% au troisième trimestre 2025, pour s’établir à -5 787 millions d’euros. Au global, le Groupe Crédit Agricole voit son coefficient d’exploitation s’établir à 59,5% au troisième trimestre 2025, en baisse de -1,2 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2024. Ainsi, le résultat brut d’exploitation s’établit à 3 944 millions d’euros, soit une hausse de +8,9% par rapport au troisième trimestre 2024.

Le coût du risque de crédit s’élève à -869 millions d’euros, en augmentation de +8,4% par rapport au troisième trimestre 2024. Il se décompose en une dotation de -21 millions d’euros liée à des provisions de prudence sur les encours sains (niveau 1 et 2), et une dotation de -803 millions d’euros correspondant au coût du risque avéré (niveau 3). A noter, également, une dotation de -44 millions d’euros sur les risques autres. Les niveaux de provisionnement ont été déterminés en tenant compte de plusieurs scénarios économiques pondérés, et en appliquant des ajustements forfaitaires sur des portefeuilles sensibles. Les scénarios économiques pondérés du troisième trimestre sont restés inchangés par rapport au deuxième trimestre avec un scénario central (PIB à +0,8% en France en 2025, +1,4% en 2026), un scénario défavorable (PIB à +0,0% en France en 2025 et +0,6% en 2026) et un scénario adverse (PIB à -1,9% en France en 2025 et -1,4% en 2026). Le coût du risque sur encours6 atteint 27 points de base sur quatre trimestres glissants et 29 points de base en vision trimestrielle annualisée7.

Le résultat avant impôt s’établit à 3 125 millions d'euros, en hausse de +8,6% par rapport au troisième trimestre 2024. Il intègre la contribution des sociétés mises en équivalence pour 50 millions d’euros (en baisse de -19,2%). La charge d’impôt est de -745 millions d’euros, en hausse de + 158 millions d’euros, soit +27,0% sur la période.

Le résultat net avant minoritaires est en hausse de +3,9% pour s’établir à 2 379 millions d’euros. Les intérêts minoritaires baissent de -70,1% compte tenu de l’annulation au 3ème trimestre des intérêts minoritaires constatés chez CACEIS sur le premier semestre 2025.

Sur l’ensemble des neuf premiers mois 2025, le résultat net part du Groupe est de 7 120 millions d'euros, contre 6 491 millions d'euros aux neuf premiers mois 2024, soit une hausse de +9,7%.

Le produit net bancaire s’élève à 29 586 millions d’euros, en hausse de +4,8% à fin septembre 2025 par rapport à fin septembre 2024. Les charges d’exploitation s’élèvent à -17 651 millions d’euros, en hausse de +4,7% par rapport aux neuf premiers mois 2024, notamment sous l’effet de l’accompagnement du développement des métiers, des dépenses IT et de l’intégration d’effets périmètre. Le coefficient d’exploitation sur les neuf premiers mois 2025 s’établit à 59,7% en baisse de -0,1 point de pourcentage par rapport à celui des neuf premiers mois 2024. Le résultat brut d’exploitation atteint ainsi 11 936 millions d’euros, en hausse de +4,9% par rapport aux neuf premiers mois 2024.

Le coût du risque sur les neuf premiers mois de l’année est en hausse modérée, à -2 443 millions d’euros, dont -45 millions d’euros de coût du risque sur encours sains (niveau 1 et 2), -2 326 millions d’euros de coût du risque avéré et -73 millions d’euros de risques autres, soit une hausse de +5,1% par rapport aux neuf premiers mois 2024.

Au 30 septembre 2025, les indicateurs de risque confirment la qualité de l’actif du groupe Crédit Agricole et du niveau de couverture de ses risques. Le stock de provisions s’élève à 21,9 milliards d’euros à fin septembre 2025 (dont 12,4 milliards d’euros pour les Caisses régionales), dont 42% de provisions sur encours sains (47% pour les Caisses régionales). La gestion prudente de ce stock de provisions permet au Groupe Crédit Agricole de présenter un taux de couverture global des créances douteuses élevé à 83,1% à fin septembre 2025.

Le résultat des sociétés mises en équivalence ressort à 180 millions d’euros, en baisse de -11,3%. Le résultat net sur autres actifs s’établit à 456 millions à fin septembre 2025 contre -19 millions d’euros à fin septembre 2024. Le résultat avant impôt, activités cédées et minoritaires ressort en hausse de +9,6%, à 10 128 millions d’euros. La charge d’impôt est de -2 401 millions d’euros, en hausse de +14,1 %. Elle intègre l’impact de la surtaxe exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés pour -249 millions d’euros correspondant à une estimation d’environ -280 millions d’euros en 2025.

Le résultat net avant minoritaires affiche ainsi une hausse de +8,3 %. Les intérêts minoritaires s’établissent à - 608 millions d’euros à fin septembre 2025, soit une baisse de -5,4%.

Résultats consolidés du Groupe Crédit Agricole au T3 et 9M 2025

En m€ T3-25 T3-24 ∆ T3/T3 9M-25 9M-24 ∆ 9M/9M Produit net bancaire 9 731 9 213 +5,6% 29 586 28 244 +4,8% Charges d'exploitation (5 787) (5 590) +3,5% (17 651) (16 866) +4,7% Résultat brut d'exploitation 3 944 3 623 +8,9% 11 936 11 378 +4,9% Coût du risque de crédit (869) (801) +8,4% (2 443) (2 324) +5,1% Sociétés mises en équivalence 50 61 (19,2%) 180 203 (11,3%) Gains ou pertes sur autres actifs (0) (5) (97,6%) 456 (19) ns Variation de valeur des écarts d'acquisition - - ns - - ns Résultat avant impôt 3 125 2 877 +8,6% 10 128 9 238 +9,6% Impôt (745) (587) +27,0% (2 401) (2 104) +14,1% Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession (0) - ns 0 - ns Résultat net 2 379 2 291 +3,9% 7 727 7 134 +8,3% Intérêts minoritaires (63) (211) (70,1%) (608) (643) (5,4%) Résultat net part du Groupe 2 316 2 080 +11,4% 7 120 6 491 +9,7% Coefficient d'exploitation (%) 59,5% 60,7% -1,2 pp 59,7% 59,7% -0,1 pp

Caisses régionales

La conquête brute s’établit à 296 000 nouveaux clients sur le trimestre. Le taux de principalisation est stable et la part des clients utilisant les outils digitaux est en hausse. Les parts de marché de crédit (total crédits) s’élèvent à 22,6% (à fin juin 2025, source Banque de France), +0,1 point de pourcentage par rapport à juin 2024. La production de crédit poursuit son dynamisme et est en hausse de +16,2% par rapport au troisième trimestre 2024, tirée par le crédit habitat en hausse de +23,4%, et également tiré par les marchés spécialisés en hausse de +9,7% par rapport au troisième trimestre 2024. Le taux moyen à la production des crédits habitat atteint 3,01%8, soit -1 point de base par rapport à celui du deuxième trimestre 2025. En revanche, le taux global du stock sur l’ensemble des crédits s’améliore par rapport au troisième trimestre 2024 (+4 points de base). Les encours de crédits atteignent 654 milliards d’euros à fin septembre 2025, en hausse de +1,3% sur un an et en progression sur tous les marchés et en légère hausse de +0,4% sur le trimestre. Les encours de collecte affichent une hausse de +3,2% sur un an pour atteindre 931,6 milliards d’euros à fin septembre 2025. Cette croissance est portée tant par les encours de collecte bilan, qui atteignent 609,3 milliards d’euros (+1,3% sur un an) tirés par les DAV (+1,9%) et les livrets (+5,2%), que par les encours de collecte hors-bilan, qui atteignent 322,3 milliards d’euros (+6,8% sur un an), bénéficiant d’une collecte dynamique sur l’assurance-vie. La part de marché de la collecte bilan est en progression par rapport à l’année dernière et s’élève à 20,2% (Source Banque de France, données à fin juin 2025, soit +0,2 point de pourcentage par rapport à juin 2024). Le taux d’équipement sur l’assurance dommage9 s’établit à 44,6% à fin septembre 2025 et poursuit sa progression (+0,8 point par rapport à septembre 2024). Concernant les moyens de paiement, le nombre de cartes est en hausse de +1,3% sur un an, tout comme la part des cartes haut de gamme dans le stock qui augmente de 2,5 points de pourcentage sur un an, et représente désormais 18,5% du total des cartes.

Au troisième trimestre 2025, le produit net bancaire consolidé des Caisses régionales, y compris dividende SAS Rue La Boétie, atteint 3 404 millions d’euros, en hausse de +5,7% par rapport au troisième trimestre 2024. La hausse est tirée par une amélioration de la marge d’intermédiation (+8,6% par rapport au troisième trimestre 2024, et +13% par rapport au deuxième trimestre 2025) en lien avec la baisse du coût de la ressource sur le trimestre (notamment la baisse des taux des livrets réglementés). Les commissions sont en progression10 sur la période. Les charges d’exploitation sont en hausse maîtrisée de +1,2%, notamment en lien avec les dépenses IT. Le résultat brut d’exploitation est en hausse sur un an (+18,5%). Le coût du risque est stable (+1,3%) par rapport au troisième trimestre 2024 et s’élève à -374 millions d’euros. Le coût du risque sur encours (sur quatre trimestres glissants) est également stable par rapport au deuxième trimestre 2025, à un niveau maîtrisé à 21 points de base. Ainsi, le résultat net avant impôt croît de +32,1% et s’élève à 616 millions d’euros. Le résultat net consolidé des Caisses régionales s’élève à 455 millions d’euros, soit +29,8% par rapport au troisième trimestre 2024. Enfin la contribution des Caisses régionales au résultat net part du Groupe s’élève à 451 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en hausse de +21,7% en comparaison au troisième trimestre 2024.

Sur les neuf premiers mois 2025, le produit net bancaire y compris dividende SAS Rue La Boétie est en hausse (+3,8%) par rapport aux neuf premiers mois 2024. Les charges d’exploitation progressent de +2,7% et le résultat brut d’exploitation est par conséquent en hausse de +5,6% sur les neuf premiers mois de l’année. Enfin, avec un coût du risque en hausse modérée de +1,4%, le résultat net part du groupe des Caisses régionales y compris dividende SAS Rue La Boétie s’élève à 3 176 millions d’euros, en hausse de +4,1% par rapport aux neuf premiers mois 2024. Enfin la contribution des Caisses régionales aux résultats du Groupe Crédit Agricole des neuf premiers mois 2025 s’élève à 974 millions d’euros (-4,6%), avec un produit net bancaire à 10 138 millions d’euros (+3,1%) et un coût du risque à -1 092 millions d’euros (+3,5%).

Crédit Agricole S.A.

Résultats

Le Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A., réuni sous la présidence de Dominique Lefebvre le 29 octobre 2025, a examiné les comptes du troisième trimestre 2025.

Au troisième trimestre 2025, le résultat net part du Groupe de Crédit Agricole S.A. ressort à 1 836 millions d’euros, soit une hausse de +10,2% par rapport au troisième trimestre 2024. Ce résultat du troisième trimestre 2025 s’appuie sur des revenus élevés, un coefficient d’exploitation maintenu à un niveau bas et un coût du risque maitrisé. Il est également favorablement impacté par l’annulation des intérêts minoritaires de CACEIS comptabilisés au premier semestre.

Les revenus sont à un niveau élevé et en croissance. Le produit net bancaire atteint 6 850 millions d’euros, en hausse de +5,6% par rapport au troisième trimestre 2024. La stabilité du produit net bancaire du pôle Gestion de l’épargne et assurance (-0,2%) s’appuie sur un très bon niveau d’activité en Assurance et sur Amundi, néanmoins compensé par un effet périmètre défavorable lié à la déconsolidation d’Amundi US (-85 millions d’euros). Les revenus du pôle Grandes clientèles sont en hausse de +2,2%, portés par une bonne dynamique chez CACIB, tant sur la banque de financement que sur la banque de marché et d’investissement. Les revenus du pôle des Services financiers spécialisés (+1,6%) continuent de bénéficier d’un effet prix positif dans le métier Financement personnel et mobilité. Les revenus de la Banque de proximité en France (+0,4%) sont impactés par un effet de base défavorable sur la marge d’intérêt compensé par une bonne dynamique sur les commissions. Enfin les revenus de la Banque de proximité à l’international (-0,9%) sont impactés essentiellement par la baisse de la marge d’intermédiation en Italie, partiellement compensée par la bonne dynamique des commissions. Les revenus du pôle Activités hors métiers enregistrent une hausse de +313 millions d’euros, bénéficiant de la revalorisation des titres Banco BPM (+245 millions d’euros).

Les charges d’exploitation s’élèvent à -3 837 millions d’euros, au troisième trimestre 2025, en hausse de +4,0% par rapport au troisième trimestre 2024. La hausse des charges de -149 millions d’euros entre le troisième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2025 intègre un effet périmètre et coûts d’intégration favorable pour +50 millions d’euros11, d’éléments non récurrents favorables en Italie pour +34 millions d’euros, et de charges de restructuration chez Amundi pour -80 millions d’euros. Hors ces éléments non récurrents, les charges augmentent de +4,2% par rapport au troisième trimestre 2024.

Le coefficient d’exploitation s’établit ainsi à 56,0% au troisième trimestre 2025, en amélioration de -0,8 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2024. Le résultat brut d’exploitation du troisième trimestre 2025 s’établit à 3 013 millions d’euros, en hausse de +7,7% par rapport au troisième trimestre 2024.

Au 30 septembre 2025, les indicateurs de risque confirment la qualité des actifs de Crédit Agricole S.A. et du niveau de couverture de ses risques. Le taux de créances douteuses est stable par rapport au trimestre précédent et demeure toujours bas à 2,3%. Le taux de couverture12, élevé, à 72,7%, est en hausse de +0,5 points de pourcentage sur le trimestre. Le stock total de provisions s’établit à 9,5 milliards d’euros pour Crédit Agricole S.A., soit une hausse de +0,1 milliards d’euros par rapport à fin juin 2025. Sur ce stock de provisions, 34,8% sont liées au provisionnement des encours sains.

Le coût du risque est en dotation nette de -489 millions d’euros, en hausse de +13,0% par rapport au troisième trimestre 2024, et provient principalement d’une dotation sur encours douteux (niveau 3) de -490 millions d’euros (contre une dotation de -388 millions d’euros au troisième trimestre 2024). Le provisionnement net sur encours sains (niveaux 1 et 2) est en reprise de +19 millions d’euros, contre une dotation de -38 millions au troisième trimestre 2024. A noter, également, une dotation de -18 millions d’euros sur d’autres éléments (provisions juridiques) contre une dotation de -7 millions d’euros au troisième trimestre 2024. Par métier, 57% de la dotation nette du trimestre provient du pôle des Services financiers spécialisés (52% à fin septembre 2024), 19% de LCL (19% à fin septembre 2024), 16% de la Banque de détail à l’international (14% à fin septembre 2024) et 8% sur les Grandes clientèles (4% à fin septembre 2024). Les niveaux de provisionnement ont été déterminés en tenant compte de plusieurs scénarios économiques pondérés, et en appliquant des ajustements forfaitaires sur des portefeuilles sensibles. Les scénarios économiques pondérés du troisième trimestre sont restés inchangés par rapport au deuxième trimestre avec un scénario central (PIB à +0,8% en France en 2025, +1,4% en 2026), un scénario défavorable (PIB à +0,0% en France en 2025 et +0,6% en 2026) et un scénario adverse (PIB à -1,9% en France en 2025 et -1,4% en 2026). Au troisième trimestre 2025, le coût du risque sur encours atteint 35 points de base sur quatre trimestres glissants13 et 35 points de base en vision trimestrielle annualisée14 (respectivement en dégradation de 1 point de base et 3 points de base par rapport au troisième trimestre 2024).

La contribution des sociétés mises en équivalence ressort à 29 millions d’euros au troisième trimestre 2025 en baisse de -13 millions d’euros par rapport au troisième trimestre 2024, soit -32,1%. Cette baisse est liée à la baisse des revenus de remarketing et à la dégradation de l’activité en Chine les trimestres passés chez CAPFM, compensées par l’effet périmètre favorable de la contribution de Victory Capital (+17 millions d’euros). Le résultat avant impôt, activités cédées et minoritaires ressort ainsi en hausse de +6,2%, à 2 553 millions d'euros.

La charge d’impôt est de -606 millions d’euros à comparer à -476 millions d’euros au troisième trimestre 2024. Cette augmentation de la charge de l’impôt est en partie due à un effet de base défavorable en AHM lié à des variations infra-annuelles, neutralisés sur l’année 2024.

Le résultat net avant minoritaires est en hausse de +1%, et s’établit à 1 947 millions d’euros. Les intérêts minoritaires s’établissent à -111 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en baisse de -57,6%, compte tenu de l’annulation au troisième trimestre des intérêts minoritaires comptabilisés chez CACEIS au premier semestre 2025.

Sur l’ensemble des neuf premiers mois 2025, le résultat net part du Groupe est de 6 050 millions d'euros, contre 5 397 millions d'euros sur les neuf premiers mois 2024, soit une hausse de +12,1%.

Le produit net bancaire augmente de +5,1% par rapport aux neuf premiers mois 2024, portés par la performance des métiers Gestion de l’Epargne et Assurance, Grandes Clientèles, Services financiers spécialisés et Pôle Activités hors Métiers. Les charges d’exploitation sont en hausse de +5,0% par rapport aux neuf premiers mois 2024, en lien notamment avec l’accompagnement du développement des métiers et l’intégration d’effets périmètre. Le coefficient d’exploitation s’établit ainsi à 54,6% sur les neuf premiers mois de l’année, stable par rapport à celui des neuf premiers mois 2024. Le résultat brut d’exploitation atteint ainsi 9 584 millions d’euros, +5,2% par rapport aux neuf premiers mois 2024. Le coût du risque affiche une hausse de +7,0% sur la période, s’établissant à -1 344 millions d'euros contre -1 256 millions d'euros aux neuf premiers mois 2024.

La contribution des sociétés mises en équivalence ressort à 106 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2025 en baisse de -26 millions d’euros par rapport aux neuf premiers mois 2024, soit -19,8%. Le résultat net sur autres actifs est de 457 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2025. Le résultat avant impôt, activités cédées et minoritaires ressort ainsi en hausse de +10,2%, à 8 803 millions d'euros. La charge d’impôt est de -1 973 millions d’euros à comparer à -1 790 millions d’euros aux neuf premiers mois 2024. Elle intègre l’impact de la surtaxe exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés pour -143 millions d’euros correspondant à une estimation d’environ -160 millions d’euros en 2025. Le résultat net avant minoritaires est en hausse de +10,1%, et s’établit à 6 829 millions d’euros. Les intérêts minoritaires s’établissent à -780 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2025, en baisse de -2,9% par rapport aux neuf premiers mois 2024.

Le bénéfice par action atteint 0,53 euro par action au troisième trimestre 2025 à comparer à 0,50 euros au troisième trimestre 2024.

Le RoTE15, calculé sur la base d’un RNPG annualisé et après linéarisation de certains éléments16, atteint 15,4% sur les neuf premiers mois 2024, en hausse de +1,5 point de pourcentage par rapport aux neuf premiers mois 2024.

Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. au T3 et 9M 2025

En m€ T3-25 T3-24 ∆ T3/T3 9M-25 9M-24 ∆ 9M/9M Produit net bancaire 6 850 6 487 +5,6% 21 113 20 089 +5,1% Charges d'exploitation (3 837) (3 689) +4,0% (11 528) (10 978) +5,0% Résultat brut d'exploitation 3 013 2 799 +7,7% 9 584 9 111 +5,2% Coût du risque de crédit (489) (433) +13,0% (1 344) (1 256) +7,0% Sociétés mises en équivalence 29 42 (32,1%) 106 132 (19,8%) Gains ou pertes sur autres actifs 1 (4) ns 457 5 x 95,5 Variation de valeur des écarts d'acquisition - - ns - - ns Résultat avant impôt 2 553 2 404 +6,2% 8 803 7 991 +10,2% Impôt (606) (476) +27,3% (1 973) (1 790) +10,2% Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession (0) - ns 0 - ns Résultat net 1 947 1 928 +1,0% 6 829 6 201 +10,1% Intérêts minoritaires (111) (262) (57,6%) (780) (803) (2,9%) Résultat net part du Groupe 1 836 1 666 +10,2% 6 050 5 397 +12,1% Bénéfice par action (€) 0,53 0,50 +6,6% 1,88 1,59 +18,3% Coefficient d'exploitation (%) 56,0% 56,9% -0,8 pp 54,6% 54,6% -0,0 pp

Analyse de l’activité et des résultats des pôles et métiers de Crédit Agricole S.A.

Activité du pôle Gestion de l’épargne et Assurances

A fin septembre 2025, les encours du pôle Gestion de l’épargne et Assurances (GEA) s’établissent à 2 974 milliards d’euros, en hausse de +70 milliards d’euros sur le trimestre (soit +2,4%), en raison essentiellement d’une collecte nette positive en gestion d’actifs et en assurance et d’un effet marché et change favorable sur la période. Sur un an, les encours gérés sont en hausse de +5,9%.

L’activité en assurances (Crédit Agricole Assurances) est très dynamique avec un chiffre d’affaires global à un niveau élevé de 11,8 milliards d’euros, en augmentation de +21,4% par rapport au troisième trimestre 2024.

En Epargne/Retraite, au troisième trimestre 2025, le chiffre d’affaires atteint 9,0 milliards d’euros, en hausse de +25,6% par rapport au troisième trimestre 2024, dans un contexte porteur notamment en France. Le taux d’unités de compte dans la collecte brute17 est en hausse sur un an à 35,0% (+2,2 points). La collecte nette est dynamique et s’élève à +3,8 milliards d’euros (+2,2 milliards d’euros par rapport au troisième trimestre 2024), constituée d’une collecte nette de +1,9 milliard d’euros sur les fonds en euros et de +1,9 milliard d’euros en unités de compte.

Les encours (épargne, retraite et prévoyance obsèques) poursuivent leur progression et s’établissent à 366,7 milliards d’euros (+23,5 milliards d’euros sur un an, soit +6,8%). La croissance des encours est portée par le très bon niveau de collecte nette et des effets marché favorables. La part des unités de compte dans les encours est de 30,6%, en hausse de +0,6 point de pourcentage par rapport à fin septembre 2024.

En Assurance dommages, le chiffre d’affaires s’établit à 1,4 milliard d’euros au troisième trimestre 2025, en hausse de +12,2%18 par rapport au troisième trimestre 2024. La prime moyenne bénéficie d’un effet prix favorable provenant des majorations tarifaires induites par le changement climatique et l’inflation des coûts de réparation, ainsi que de l’évolution du mix produits et d’un effet volume avec un portefeuille à plus de 17,2 millions19 de contrats à fin septembre 2025 (soit +3,9% sur un an). Enfin, le ratio combiné à fin septembre 2025 s’établit à 95,4%20, stable sur un an, et en hausse de +0,7 point de pourcentage par rapport au trimestre dernier.

En prévoyance/ emprunteur/ assurances collectives, le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025 s’établit à 1,4 milliard d’euros en hausse de +6,9%18 par rapport au troisième trimestre 2024. La prévoyance individuelle affiche une croissance de +6,3% liée à la hausse du montant moyen des garanties. L’emprunteur affiche une hausse de +1,2% sur la période, la croissance du crédit immobilier étant partiellement compensée par une baisse du crédit à la consommation à l’international. Les assurances collectives sont en hausse avec notamment l’entrée en vigueur du contrat IEG au 1er juillet.

Sur la Gestion d’actifs (Amundi), les encours gérés par Amundi progressent sur le trimestre et sur l’année de respectivement +2,2% et +5,7%, pour atteindre le nouveau record de 2 317 milliards d’euros à fin septembre 2025. Les encours bénéficient d’un niveau de collecte élevé sur le trimestre (+15,1 milliards d’euros), d’un effet marché favorable à hauteur de +35,2 milliards d’euros dont un effet négatif du change pour -13 milliards d’euros lié à la baisse du dollar US et de la roupie indienne. La collecte nette est tirée par la gestion passive (+10,4 milliards d’euros) et les JVs (+4,0 milliards d’euros). Sur les institutionnels, la collecte nette du trimestre s’élève à +3,3 milliards d’euros, +11 milliards d’euros retraitée de la sortie d’un mandat réinternalisé (cette collecte vient notamment de l’obligataire). Le segment des JVs affiche une collecte nette de 4,0 milliards d’euros sur la période, avec une bonne tenue de la collecte en Inde en actifs MLT21 malgré une décollecte monétaire, la poursuite de la dynamique de collecte en gestion active en Chine. Enfin, le segment du retail, affiche une collecte nette à 7,7 milliards d’euros sur le trimestre, notamment auprès des Distributeurs tiers.

En Gestion de fortune, les encours gérés s’établissent au total (CA Indosuez Wealth Management et Banque privée de LCL) à 290 milliards d’euros à fin septembre 2025 et sont en augmentation de +5,9% par rapport à septembre 2024 et en hausse de +4,3% par rapport à juin 2025.

Pour Indosuez Wealth Management, les encours à fin septembre s’établissent à 226 milliards d’euros22 en hausse de +5,4% par rapport à fin juin 2025, avec une collecte nette positive à +1,6 milliard d’euros. L’effet marché et change du trimestre est favorable à hauteur de 6,7 milliards d’euros. Enfin les encours bénéficient de la première intégration de la banque Thaler pour +3,3 milliards d’euros. Par rapport à fin septembre 2024, les encours sont en augmentation de +17 milliards d’euros, soit +7,9%.

Résultats du pôle Gestion de l’épargne et Assurances

Au troisième trimestre 2025 le pôle GEA réalise un produit net bancaire de 1 866 millions d’euros, stable à -0,2% par rapport au troisième trimestre 2024. Les charges augmentent de +11,6% à -969 millions d’euros et le résultat brut d’exploitation s’établit ainsi à 897 millions d’euros, -10,4% par rapport au troisième trimestre 2024. Le coefficient d’exploitation du troisième trimestre 2025 s’élève à 51,9%, en hausse de +5,5 points de pourcentage par rapport à la même période en 2024. Les sociétés mises en équivalence affichent une contribution de 52 millions d’euros, en hausse de +57,6%, en lien notamment avec la contribution de Victory Capital pour 33 millions d’euros (hors coûts d’intégration de -16 millions d’euros). En conséquence, le résultat avant impôt est en baisse de -7,8% et s’élève à 940 millions d’euros au troisième trimestre 2025. Le résultat net part du Groupe enregistre une baisse de -9,3% pour atteindre 660 millions d’euros.

Sur les neuf premiers mois 2025, le pôle GEA réalise un produit net bancaire de 5 894 millions d’euros, en hausse de +5,2% par rapport aux neuf premiers mois 2024. Les charges augmentent de +13,7%. Ainsi le coefficient d’exploitation s’élève à 47,0 %, en augmentation de +3,5 points de pourcentage par rapport aux neuf premiers mois 2024. Le résultat brut d’exploitation s’établit à 3 126 millions d’euros, en baisse de -1,3% par rapport aux neuf premiers mois 2024. Les sociétés mises en équivalence affichent une contribution de 137 millions d’euros, en hausse de +45,7%, en lien notamment avec la contribution de Victory Capital à hauteur de 26% sur le deuxième trimestre 2025 dans le pôle gestion d’actifs. Le résultat net sur autres actifs est impacté par la comptabilisation d’une plus-value de 453 millions d’euros liée également au partenariat avec Victory Capital comptabilisée au deuxième trimestre 2025. L’impôt s’établit à -794 millions d’euros, et est en hausse de +20,5%. Le résultat net part du Groupe du pôle GEA intègre la surtaxe d’impôt sur les sociétés en France et s’établit à 2 240 millions d’euros, en hausse de +11,9% par rapport aux neuf premiers mois 2024 (+36,4% sur la gestion d’actifs, -0,4% pour l’assurance et +42,0% pour la gestion de fortune).

Sur le troisième trimestre 2025, le pôle GEA contribue à hauteur de 40% au résultat net part du Groupe des pôles métiers de Crédit Agricole S.A. et à hauteur de 28% aux revenus (hors AHM).

Au 30 septembre 2025, les fonds propres alloués au pôle s’élèvent à 13,9 milliards d’euros dont 11,2 milliards d’euros sur les Assurances, 1,9 milliards d’euros sur la Gestion d’actifs et 0,8 milliard d’euros sur la Gestion de fortune. Les emplois pondérés du pôle sont de 53,6 milliards d’euros dont 25,3 milliards d’euros sur les Assurances, 20,2 milliards d’euros sur la Gestion d’actifs et 8,1 milliards d’euros sur la Gestion de fortune.

Résultats Assurances

Au troisième trimestre 2025, le produit net bancaire des assurances atteint 675 millions d’euros, en hausse de +6,3% par rapport au troisième trimestre 2024. Les revenus sont soutenus par l’Epargne/Retraite en lien avec un niveau de collecte et des encours en croissance, alors que le Dommage est impacté ce trimestre par la hausse de la sinistralité (intempéries et incendies) et que les marges techniques se resserrent en Emprunteur. Les revenus du trimestre se composent notamment de 495 millions d’euros sur l’épargne retraite et prévoyance obsèques23, 85 millions d’euros sur la protection des personnes24 et 91 millions d’euros sur le dommage25.

La CSM (Contractual Service Margin) s’établit à 27,3 milliards d’euros à fin septembre 2025, en hausse de +8,3% par rapport à fin décembre 2024. Elle bénéficie d’une contribution des affaires nouvelles supérieure à l’allocation de CSM et d’un effet marché positif.

Les charges non attribuables du trimestre s’établissent à -103 millions d’euros, en hausse de +21,0% par rapport au troisième trimestre 2024. Ainsi, le résultat brut d’exploitation atteint 572 millions d’euros, en hausse de +4,0% par rapport à la même période en 2024. Le résultat net avant impôt est en hausse de +4,0% et s’élève à 572 millions d’euros. La charge d’impôt s’élève à -107 millions d’euros, en hausse de -56 millions d’euros sur la période en raison d’un effet base (opérations à taux d’imposition réduit de cessions de participation et de revalorisation de titres en juste valeur au T3-2024). Le résultat net part du Groupe s’établit à 465 millions d’euros, en baisse de -2,7% par rapport au troisième trimestre 2024.

Le produit net bancaire de l’assurance des neuf premiers mois 2025 atteint 2 192 millions d’euros, en hausse de +2,9% par rapport aux neuf premiers mois 2024. Les charges non attribuables s’établissent à -285 millions d’euros, en hausse de +8,1%. Le résultat brut d’exploitation est de 1 907 millions d’euros (+2,2% par rapport aux neuf premiers mois 2024). Le coefficient d’exploitation s’établit ainsi à 13,0%, en deçà du plafond cible fixé par le Plan Moyen Terme de 15%. Le résultat net part du Groupe atteint 1461 millions d’euros, stable à -0,4% par rapport à celui des neuf premiers mois 2024.

Les Assurances contribuent à hauteur de 24% au résultat net part du Groupe des pôles métiers de Crédit Agricole S.A. (hors pôle AHM) à fin septembre 2025 et de 10% à leurs revenus (hors pôle AHM).

Résultats Gestion d’actifs

Au troisième trimestre 2025, le produit net bancaire atteint 797 millions d’euros et affiche une baisse de -4,9% par rapport au troisième trimestre 2024. Retraité de la déconsolidation d’Amundi US26, le produit net bancaire est en hausse de +5,8% comparé au troisième trimestre 2024. Les commissions nettes de gestion affichent une hausse de +3,3% hors effet périmètre par rapport au troisième trimestre 2024. Les revenus d’Amundi Technology affichent une hausse marquée et progressent de +49% par rapport au troisième trimestre 2024, grâce à l’intégration d’aixigo (le leader européen de la Wealth Tech, dont l’acquisition a été finalisée en novembre 2024) qui amplifie une croissance organique toujours forte. Les commissions de surperformance sont en hausse de +76,6% hors effet périmètre par rapport au troisième trimestre 2024 liés aux conditions de marché favorables. Les charges d’exploitation s’élèvent à -530 millions d’euros, en hausse de +13,8% par rapport au troisième trimestre 2024 et sont impactées par une provision de -80 millions d’euros pour restructuration et -17 millions d’euros d’effet base lié à l’augmentation de capital réservée aux salariés (enregistrée au quatrième trimestre l’année dernière). Hors ces éléments et effet Victory Capital26, elles sont en hausse de +4,8% sur la période. Le coefficient d’exploitation est en hausse à 66,5% (+10,9 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2024). Hors charges de restructuration et décalage de calendrier, le coefficient d’exploitation s’élève à 54,2%. Le résultat brut d’exploitation s’établit à 267 millions d’euros, en baisse de -28,2% par rapport au troisième trimestre 2024. La contribution des sociétés mises en équivalence, reprenant la contribution des joint-ventures asiatiques d’Amundi ainsi que la nouvelle contribution de Victory Capital, s’établit à 52 millions d’euros dont +33 millions d’euros au titre de Victory Capital hors couts d’intégration (-16 millions d’euros au troisième trimestre 2025), dont la contribution est comptabilisée avec un décalage d’un trimestre; la contribution des JVs asiatiques est en hausse à +3,0% par rapport au troisième trimestre 2024, malgré la baisse de la roupie indienne (-10%). En conséquence, le résultat avant impôt s’élève à 317 millions d’euros, en baisse de -21,3% par rapport au troisième trimestre 2024. Les intérêts minoritaires s’élèvent à -81 millions d’euros sur le trimestre. Le résultat net part du Groupe s’établit à 160 millions d’euros, en baisse de -23,0% par rapport au troisième trimestre 2024.

Sur les neuf premiers mois 2025, le produit net bancaire s’élève à 2 460 millions d’euros (-1,8%). Hors effet périmètre lié au partenariat avec Victory Capital, il est en progression de +5,5% sur la période. Les charges d’exploitation sont en hausse de +5,1% et sont impactées par -80 millions d’euros de provision pour restructuration et -17 millions d’euros d’effet base lié à l’augmentation de capital réservée aux salariés (enregistrée au quatrième trimestre l’année dernière). Hors effet périmètre lié au partenariat avec Victory Capital et charges de restructuration, elles sont en progression de +7,3% sur la période. Le coefficient d’exploitation est de 59,2%, en hausse de +3,9 points par rapport aux neuf premiers mois 2024 (55,9% hors Victory US et charges de restructuration). Ainsi, le résultat brut d’exploitation est en baisse de -10,3% par rapport aux neuf premiers mois 2024. Le résultat des sociétés mises en équivalence augmente de +45,7%, reflétant notamment l’intégration de la contribution de Victory Capital depuis le deuxième trimestre 2025. Le résultat net sur autres actifs est impacté par la comptabilisation d’une plus-value non monétaire de 453 millions d’euros liée également au partenariat avec Victory Capital sur le deuxième trimestre 2025. Au final, le résultat net part du Groupe des neuf premiers mois 2025 qui intègre la surtaxe d’impôt sur les sociétés en France s’établit à 850 millions d’euros en hausse de +36,4%.

La Gestion d’actifs contribue à hauteur de 14% au résultat net part du Groupe sous-jacent des pôles métiers de Crédit Agricole S.A. (hors pôle AHM) à fin septembre 2025 et 12% de leurs revenus sous-jacents.

Résultats Gestion de fortune27

Au troisième trimestre 2025, le produit net bancaire de la gestion de fortune s’établit à 394 millions d’euros, stable à -0.7% par rapport au troisième trimestre 2024, bénéficiant de la hausse des commissions (+8% T3/T3), d’une bonne tenue de la MNI, impacté par ailleurs par une étape d’intégration Degroof Petercam (notamment reprise des activités de banque dépositaire par CACEIS et réorganisation des activités de marché avec CACIB). Hors ces éléments, les revenus augmentent de +2,9% (T3/T3). Les charges du trimestre atteignent -336 millions d’euros, en hausse de +6,0% par rapport au troisième trimestre 2024, impactées notamment par -22,5 millions d’euros de coûts d’intégration au troisième trimestre 202528 et par l’étape d’intégration Degroof Petercam pour la partie en lien avec CACEIS. Retraité de ces impacts, l’évolution des charges est en hausse à +2,1% par rapport au troisième trimestre 2024. Le coefficient d’exploitation du troisième trimestre 2025 s’établit à 85,3%, en hausse de +5,4 points de pourcentage par rapport à la même période en 2024. Retraité des éléments d’intégration Degroof Petercam (coûts d’intégration, impacts CACEIS et CACIB), il s’élève à 77,3%. Le résultat brut d’exploitation atteint 58 millions d’euros, en baisse de -27,2%) par rapport au troisième trimestre 2024. Le coût du risque du trimestre reste modéré à -7 millions d’euros. Le résultat net part du Groupe atteint 35 millions d’euros, en baisse de -16,7% par rapport au troisième trimestre 2024.

Sur les neuf premiers mois 2025, le produit net bancaire du métier gestion de fortune est en augmentation de +28,4% par rapport aux neuf premiers mois 2024, bénéficiant notamment de l’intégration de Degroof Petercam29 en juin 2024, pour atteindre 1 242 millions d’euros. Les charges sont en augmentation de +30,7% en raison principalement de l’impact de l’intégration de Degroof Petercam29 en juin 2024 et des coûts d’intégration28. Le résultat brut d’exploitation augmente ainsi de +18,3% pour s’établir à 214 millions d’euros. Le coût du risque de crédit est en hausse de +47,6% et le résultat net sur autres actifs est nul sur les neuf premiers mois 2025 en comparaison avec -23 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2024, correspondant à des frais d’acquisition Degroof Petercam. Le résultat net part du Groupe s’établit à 129 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2025, et progresse de 42,0% par rapport aux neuf premiers mois 2024.

La Gestion de fortune contribue à hauteur de 2% au résultat net part du Groupe des pôles métiers de Crédit Agricole S.A. (hors pôle AHM) à fin septembre 2025 et 6% de leurs revenus (hors pôle AHM).

Activité du pôle Grandes clientèles

Le pôle Grandes Clientèles affiche une bonne activité au troisième trimestre 2025, grâce à une performance de haut niveau de la Banque de financement et d’investissement et une activité dynamique dans les Services financiers aux institutionnels.

Au troisième trimestre 2025, les revenus de la Banque de financement et d’investissement sont en hausse à 1 582 millions d’euros, soit +3,3% par rapport au troisième trimestre 2024. L’activité Banque de Marché et d’Investissement est en hausse à 752 millions d’euros, soit +4,0% par rapport au troisième trimestre 2024 (+5,9% hors effet change), soutenue par un haut niveau de performance de la banque de marché (FICC +6,3% par rapport au troisième trimestre 2024) portée par les activités de taux et de change linéaire ainsi que par le crédit primaire, alors que la banque d’investissement est en baisse (-6% par rapport au troisième trimestre 2024) avec le structurés actions en retrait dans un marché attentiste, et malgré une bonne performance du M&A. Les revenus de la Banque de Financement sont en hausse à 830 millions d’euros, en progression de +2,7% par rapport au troisième trimestre 2024 (+5.8% hors effet change), tirés par la performance des financements structurés (+9,6% par rapport au troisième trimestre 2024) avec une croissance soutenue du secteur énergies renouvelables (hausse de la production sur les projets éoliens et solaires), alors que la Banque Commerciale est stable (-0,8% par rapport au troisième trimestre 2024) avec une bonne activité dans les financements d’acquisitions.

CACIB affiche la position de #1 sur les Green, Social & Sustainable bonds en EUR30 et #4 sur les All bonds in EUR Worldwide30, et confirme son positionnement de leader sur les crédits syndiqués (#1 en France31 et #2 en EMEA31). La VaR réglementaire moyenne s’établit à 12,7 millions d’euros sur le troisième trimestre 2025, en hausse par rapport au deuxième trimestre 2025 à 11,1 millions d’euros, en lien avec l’évolution des marchés financiers et celle des positions. Elle demeure à un niveau reflétant la gestion prudente des risques.

Pour les Services financiers aux institutionnels, la croissance d’activité est soutenue par la conquête de nouveaux clients et des effets marchés favorables.

Les encours conservés affichent ainsi une hausse de +3,2% à fin septembre 2025 par rapport à fin juin 2025 et une hausse de +12,6% par rapport à fin septembre 2024, pour atteindre 5 701 milliards d’euros. Les encours administrés sont en hausse de +3,0% sur le trimestre et en hausse de +5,5% sur un an, atteignant 3 573 milliards d’euros à fin septembre 2025. Les volumes de règlement-livraison sont en forte progression de +24% par rapport au troisième trimestre 2024, principalement tirés par la France et le Luxembourg.

Le 4 juillet 2025, Crédit Agricole S.A. a annoncé la finalisation du rachat de la participation de 30,5% de Santander dans CACEIS.

Résultats pôle Grandes clientèles

Au troisième trimestre 2025, le produit net bancaire du pôle Grandes clientèles atteint un niveau record à 2 099 millions d’euros, en hausse de +2.2% par rapport au troisième trimestre 2024, soutenu par des revenus records dans la Banque de financement et d’investissement, et un haut niveau de revenus dans les Services financiers aux institutionnels.

Les charges d’exploitation sont en légère hausse de +0,5% par rapport au troisième trimestre 2024, expliquée par une progression maîtrisée malgré un effet change défavorable en Banque de Financement et d’investissement, en partie compensée par une baisse dans les Service financiers aux institutionnels en lien avec la baisse des coûts d’intégration ISB32. Ainsi le résultat brut d’exploitation du pôle est en hausse de

+4,8% par rapport au troisième trimestre 2024 à 853 millions d’euros. Le pôle enregistre une dotation limitée du coût du risque de -37 millions d’euros à comparer à une dotation de -19 millions d’euros au troisième trimestre 2024. Le résultat avant impôts s’élève à 822 millions d’euros, en hausse de +2,8% par rapport au troisième trimestre 2024. La charge d’impôt s’élève à -269 millions d’euros au troisième trimestre 2025. Enfin, le résultat net part du Groupe atteint 622 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en hausse de +19,6% par rapport au résultat du troisième trimestre 2024, et intégrant 79 millions d’euros d’intérêts minoritaires, ce trimestre, au titre de la reprise des minoritaires de Santander dans CACEIS par CASA, le 4 juillet 2025.

Sur les neuf premiers mois 2025, le produit net bancaire du pôle Grandes Clientèles s’établit au plus haut niveau historique à 6 731 millions d’euros, soit +2,9% par rapport aux neuf premiers mois 2024. Les charges d’exploitation augmentent de +3,2% par rapport aux neuf premiers mois 2024 à 3 862 millions d’euros, essentiellement liés aux frais de personnel et aux investissements IT. Ainsi le résultat brut d’exploitation des neuf premiers mois 2025 s’élève à 2 868 millions d’euros, en hausse de +2,4% par rapport aux neuf premiers mois 2024. Le coût du risque termine les neuf premiers mois 2025 en dotation nette de -32 millions d’euros, en hausse par rapport aux neuf premiers mois 2024 (dotation nette de -25 millions d’euros). Ainsi, la contribution du métier au résultat net part du Groupe s’établit à 2 097 millions d’euros, en hausse de +8,3% par rapport aux neuf premiers mois 2024.

Le pôle contribue à hauteur de 34% au résultat net part du Groupe des pôles métiers de Crédit Agricole S.A. (hors pôle AHM) à fin septembre 2025 et de 32% aux revenus hors AHM.

Au 30 septembre 2025, les fonds propres alloués au pôle s’élèvent à 13,1 milliards d’euros et les emplois pondérés du pôle sont de 137,7 milliards d’euros.

Résultats Banque de financement et d’investissement

Au troisième trimestre 2025, le produit net bancaire de la Banque de financement et d’investissement affiche un niveau record à 1 582 millions d’euros, soit +3,3% en comparaison à une base élevée au troisième trimestre 2024 (et +5,8% hors effet change).

Les charges d’exploitation enregistrent une progression maîtrisée de +2,6%, bénéficiant d’un effet change favorable, pour s’établir à -887 millions d’euros, avec un effet ciseaux positif de +0,7 point de pourcentage. Le résultat brut d’exploitation progresse de +4,3% par rapport au troisième trimestre 2024 et s’établit ainsi à +696 millions d’euros. Le coefficient d’exploitation atteint 56,0% sur le trimestre, en baisse de -0,4 point de pourcentage sur la période. Le coût du risque est maintenu à un niveau faible qui intègre des transferts de stage 2 vers stage 3, et enregistre une dotation de -29 millions d’euros. Enfin, le résultat avant impôt du troisième trimestre 2025 s’élève à 666 millions d’euros, en hausse de +2,0% par rapport au troisième trimestre 2024. Finalement, le résultat net part du Groupe enregistre une baisse de -4,7% pour s’établir à 425 millions d’euros au troisième trimestre 2025.

Sur les neuf premiers mois 2025, le produit net bancaire progresse de +3,6% par rapport aux neuf premiers mois 2024 pour s’établir à 5 174 millions d’euros, soit le plus haut niveau historique sur neuf mois. Les charges d’exploitation augmentent de +5,6%, principalement sur les rémunérations variables et les investissements IT pour accompagner le développement des métiers. Ainsi, le résultat brut d’exploitation à

2 400 millions d’euros, en hausse de +1,3% par rapport aux neuf premiers mois 2024. Le coût du risque enregistre une dotation nette de -25 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2025, contre une dotation de -7 millions d’euros aux neuf premiers mois 2024. La charge d’impôt s’élève à -607 millions d’euros, en baisse de -0,5%. Au final, le résultat net part du Groupe s’établit à 1 732 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2025, en progression de +1,0% sur la période.

Résultats Services financiers aux institutionnels

Au troisième trimestre 2025, le produit net bancaire des Services financiers aux institutionnels s’établit à 516 millions d’euros, en légère baisse de -1,2% par rapport au troisième trimestre 2024, en raison des sorties prévues d’ex-clients RBC, malgré l'effet périmètre favorable lié à la reprise notamment des activités de banque dépositaire de Degroof Petercam et la hausse de la marge nette d’intérêts. Les charges d’exploitation sont en baisse de -4,5% à -359 millions d’euros, en raison de la baisse des coûts d’intégration ISB par rapport au troisième trimestre 202433. Le résultat brut d’exploitation affiche ainsi une progression de +7,1% et s’établit à 157 millions d’euros au troisième trimestre 2025. Le coefficient d’exploitation du troisième trimestre 2025 s’élève à 69,5%, en baisse de -2,4 points de pourcentage par rapport à la même période en 2024. Le résultat avant impôt est en hausse de +6,0% et s’élève à 156 millions d’euros au troisième trimestre 2025. Le résultat net part du Groupe enregistre une très forte hausse ce trimestre (multiplié par 2,7 par rapport au troisième trimestre 2024) car il intègre 79 millions d’euros d’annulation des intérêts minoritaires de Santander dans CACEIS comptabilisés au premier semestre 2025.

Le produit net bancaire des neuf premiers mois 2025 est en hausse de +0,6% par rapport aux neuf premiers mois 2024, malgré la sortie prévue des ex-client RBC, avec une la bonne dynamique commerciale, une marge d’intérêt en évolution favorable sur la période et l’effet périmètre favorable lié à la reprise notamment des activités de banque dépositaire de Degroof Petercam. Les charges d’exploitation sont en baisse de -2,4% et intègrent -20,9 millions de coûts d’intégrations au titre de l’acquisition des activités de ISB (contre -70 millions d’euros de coûts d’intégration sur les neuf premiers mois 2024). Le résultat brut d’exploitation est en hausse de +8,3% par rapport aux neuf premiers mois 2024. Le coefficient d’exploitation, s’élève à 69,9%, en baisse de -2,1 points de pourcentage par rapport aux neuf premiers mois 2024.

Au final, la contribution du métier au résultat net part du Groupe sur les neuf premiers mois 2025 s’établit à

365 millions d’euros, en progression de +64,9% par rapport aux neuf premiers mois 2024, bénéficiant de l’annulation des intérêts minoritaires de Santander dans CACEIS.

Activité Services financiers spécialisés

La production commerciale de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility (CAPFM) atteint 12,0 milliards d’euros au troisième trimestre 2025, en hausse de +3,7% par rapport au troisième trimestre 2024, portée tant par l’activité de crédit à la consommation traditionnel que l’activité automobile, avec notamment le rebond de l’activité automobile en Chine par rapport au deuxième trimestre 2025, grâce un marché assaini. La part des financements automobile34 dans la production trimestrielle s’élève à 50,1%. Le taux client moyen à la production est en légère baisse de -12 points de base par rapport au deuxième trimestre 202535. Les encours gérés de CAPFM s’établissent ainsi à 122,0 milliards d’euros à fin septembre 2025, en hausse de +4,5% par rapport à fin septembre 2024, sur tous les périmètres (Automobile +6,4%36, LCL et Caisses régionales +4,4%, Autres entités +2,5%), bénéficiant de l’élargissement du portefeuille en gestion avec les Caisses Régionales et du développement bien orienté de la location automobile avec Leasys et Drivalia. Enfin, les encours consolidés s’élèvent à 68,0 milliards d’euros à fin septembre 2025, en baisse de -1,3% par rapport au à fin septembre 2024.

La production commerciale de Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) est en hausse de +9,8% par rapport au troisième trimestre 2024 sur le crédit-bail, principalement en France, porté par les énergies renouvelables. À l’international la production est également en hausse sur toutes les entités. Les encours de crédit-bail sont en hausse de +4,3% sur un an, à la fois en France (+3,5%) et à l’international (+7,4%) et atteignent 20,9 milliards d’euros à fin septembre 2025 (dont 16,4 milliards d’euros en France et 4,5 milliards d’euros à l’international). La production commerciale en affacturage est en repli de -37% par rapport troisième trimestre 2024, en France (-39%) et à l’international (-35%), principalement en Allemagne. Les encours d’affacturage à fin septembre 2025 sont en progression de +11% par rapport à fin septembre 2024, et le chiffre d’affaires factoré est en progression de +8,7% par rapport à la même période en 2024.

Résultat services financiers spécialisés

Au troisième trimestre 2025, le produit net bancaire du pôle Services financiers spécialisés s’élève à 883 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en hausse de +1,6% par rapport au troisième trimestre 2024. Les charges s’élèvent à -447 millions d’euros, en hausse de +2,4% par rapport au troisième trimestre 2024. Le coefficient d’exploitation s’établit à 50,6% en légère hausse de +0,4 point de pourcentage par rapport à la même période en 2024. Le résultat brut d’exploitation s’établit ainsi à 436 millions d’euros, en hausse de +0,8% par rapport au troisième trimestre 2024. Le coût du risque s’élève à -278 millions d’euros, il est en hausse de +24,7% par rapport au troisième trimestre 2024. Le résultat des sociétés mises en équivalence s’élève à -9 millions d’euros, en forte baisse en comparaison au troisième trimestre 2024 qui s’élevait à 23 millions d’euros, notamment chez CAPFM, avec la baisse des revenus de remarketing et les conséquences d’un marché concurrentiel chez Leasys, et la dégradation de l’activité en Chine en 2024 et au premier semestre 2025. Le résultat avant impôt du pôle atteint 150 millions d’euros, en baisse de -35% par rapport à la même période en 2024. Le résultat net part du groupe atteint 97 millions d’euros, en baisse de -43% par rapport à la même période en 2024.

Sur les neuf premiers mois 2025, le produit net bancaire du pôle Services financiers spécialisés s’élève à 2 632 millions d’euros et progresse de +1,0% comparé aux neuf premiers mois 2024. Les charges d’exploitation augmentent de +1,9% comparé aux neuf premiers mois 2024 à -1 359 millions d’euros. Le résultat brut d’exploitation s’établit ainsi à 1 273 millions d’euros, stable (+0,1%) par rapport aux neuf premiers mois 2024. Le coefficient d’exploitation s’élève à 51,6%, soit +0,5 point de pourcentage par rapport à la même période en 2024. Le coût du risque augmente de +16,8% par rapport aux neuf premiers mois 2024, à -762 millions d’euros. La contribution des sociétés mises en équivalence est en baisse de -83% par rapport à la même période en 2024, en lien notamment avec la baisse des revenus de remarketing et la dégradation de l’activité en Chine pour CAPFM, ainsi qu’une dépréciation de goodwill pour CAL&F (au deuxième trimestre 2025). Le résultat net part du Groupe du pôle intègre la surtaxe d’impôt sur les sociétés en France et atteint 360 millions d’euros, en baisse de -28,2% par rapport à la même période en 2024.

Le pôle contribue à hauteur de 6% au résultat net part du Groupe des pôles métiers de Crédit Agricole S.A. (hors pôle AHM) à fin septembre 2025 et de 12% aux revenus hors AHM.

Au 30 septembre 2025, les fonds propres alloués au pôle s’élèvent à 7,7 milliards d’euros et les emplois pondérés du pôle sont de 80,7 milliards d’euros.

Résultats Financement Personnel et Mobilité

Au troisième trimestre 2025, le produit net bancaire de CAPFM atteint 695 millions d’euros, en hausse de +2,5% par rapport au troisième trimestre 2024, avec un effets prix positif bénéficiant de l’amélioration du taux de marge à la production qui augmente de +12 points de base35 par rapport au troisième trimestre 2024 (et qui baisse de -9 points de base35 par rapport au deuxième trimestre 2025), qui compense la baisse des revenus d’assurance. Les charges s’établissent à -344 millions d’euros en hausse de +1,8% et l’effet ciseaux est positif sur le trimestre à +0,7 point de pourcentage. Le résultat brut d’exploitation s’établit ainsi à 351 millions d’euros, en hausse de +3,2% par rapport au troisième trimestre 2024. Le coefficient d’exploitation s’élève à 49,5%, soit -0,3 point de pourcentage par rapport à la même période en 2024. Le coût du risque augmente de +25,4%, à -252 millions d’euros, par rapport au troisième trimestre 2024. Le coût du risque sur encours s’établit ainsi à 142 points de base37, en dégradation de +7 points de base par rapport au deuxième trimestre 2025, incluant une dotation pour provision juridique (crédit auto UK) pour 20 millions d’euros. Hors cette provision exceptionnelle, le coût du risque est en légère dégradation notamment sur les activités internationales. Le taux de créances douteuses atteint 4,7% à fin septembre 2025, en légère hausse de +0,1 point de pourcentage par rapport à fin juin 2025, et le taux de couverture atteint 72,2%, en diminution de -1 point de pourcentage par rapport à fin juin 2025. Le résultat des sociétés mises en équivalence est en perte à -7 millions d’euros, liée notamment à la baisse des revenus de remarketing et au marché concurrentiel chez Leasys, et à la dégradation de l’activité en Chine en 2024 et au premier semestre 2025. Le résultat avant impôt atteint 91 millions d’euros, en baisse de -43,6% par rapport à la même période en 2024. Le résultat net part du Groupe atteint 55 millions d’euros, en baisse de -53,1% par rapport à l’année dernière.

Sur les neuf premiers mois 2025, le produit net bancaire de CAPFM atteint 2 075 millions d’euros soit +1,6% par rapport aux neuf premiers mois 2024, bénéficiant d’effets volumes et prix positifs en partie compensés par la hausse de la dette subordonnée et à la baisse des revenus d’assurance. Les charges s’établissent à -1 053 millions d’euros, en hausse de +1,7% par rapport aux neuf premiers mois 2024. Le résultat brut d’exploitation s’établit ainsi à 1 022 millions d’euros, en hausse de +1,5%. Le coefficient d’exploitation s’élève à 50,8%, soit +0,1 point de pourcentage par rapport à la même période en 2024. Le coût du risque augmente de +19,4% par rapport aux neuf premiers mois 2024, à -705 millions d’euros, en lien notamment avec une légère dégradation sur les filiales internationales et incluant une provision juridique exceptionnelle de 20 millions d’euros (crédit auto UK). La contribution des sociétés mises en équivalence est en baisse de -55,2% par rapport à la même période en 2024, notamment en raison de la baisse des revenus de remarketing et au marché concurrentiel chez Leasys, et à la dégradation de l’activité en Chine en 2024 et au premier semestre 2025. Ainsi, le résultat net part du Groupe, intégrant la surtaxe d’impôt sur les sociétés en France, atteint 243 millions d’euros, en baisse de -30,3% par rapport aux neuf premiers mois 2024.

Résultats Leasing & Affacturage

Au troisième trimestre 2025, le produit net bancaire de CAL&F atteint 189 millions d’euros, en baisse de -1,6% par rapport au troisième trimestre 2024 en raison de la baisse des marges sur l’affacturage (en lien avec la baisse des taux). Les revenus sont en hausse sur le crédit-bail. Les charges d’exploitation s’établissent à -103 millions d’euros, elles sont en hausse de +4,4% sur le trimestre et le coefficient d’exploitation s’établit à 54,8% soit +3,1 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2024. Le résultat brut d’exploitation atteint 85 millions d’euros, en baisse de -8,0% par rapport au troisième trimestre 2024. Le coût du risque intègre s’élève ainsi à -26 millions d’euros sur le trimestre, en hausse de +18,1% par rapport à la même période en 2024. Le coût du risque sur encours s’élève à 22 points de base37, en hausse de 1 point de base par rapport au troisième trimestre 2024. Le résultat des sociétés mises en équivalence s’élève à -1 million d’euros au troisième trimestre 2025 en baisse en comparaison au troisième trimestre 2024 à -2 millions d’euros. Le résultat avant impôt atteint 59 millions d’euros, en baisse de -14,9% par rapport à la même période en 2024. Le résultat net part du Groupe intègre la surtaxe d’impôt sur les sociétés en France et atteint 42 millions d’euros, en baisse de -22,4% par rapport à l’année dernière.

Sur les neuf premiers mois 2025, le produit net bancaire est stable (-0,9%) par rapport aux neuf premiers mois 2024 à 557 millions d’euros avec une hausse sur le crédit-bail absorbée par une baisse des marges sur l’affacturage en raison de la baisse des taux. Les charges d’exploitation sont en hausse de +2,7% à -306 millions d’euros. Ainsi, le résultat brut d’exploitation est en baisse de -5,1% par rapport aux neuf premiers mois 2024 pour atteindre 251 millions d’euros. Le coefficient d’exploitation s’établit à 54,9%, soit +2,0 points de pourcentage par rapport aux neuf premiers mois 2024. Le coût du risque est en baisse par rapport aux neuf premiers mois 2024 (-7,4%) en raison d’une reprise de provision sur encours sains de +20 millions d’euros au deuxième trimestre 2025. La contribution des sociétés mises en équivalence s’élève à -26 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2025 en forte baisse en comparaison aux neuf premiers mois 2024 à -5 millions d’euros, en raison d’une dépréciation de goodwill sur les neuf premiers mois 2025. Enfin, le résultat net part du Groupe intègre la surtaxe d’impôt sur les sociétés en France s’élève à 117 millions d’euros, en baisse de -23,5% par rapport aux neuf premiers mois 2024.

Activité de la Banque de proximité Crédit Agricole S.A.

En Banque de proximité chez Crédit Agricole S.A. ce trimestre, la production de crédit en France poursuit sa dynamique, elle est en légère augmentation en Italie, portée par les entreprises et dans un marché de l’habitat très concurrentiel. L’équipement des clients en assurances progresse.

Activité Banque de proximité en France

Au troisième trimestre 2025, l’activité poursuit sa dynamique, avec une hausse de la production de crédits notamment sur les marchés spécialisés par rapport au troisième trimestre 2024 et une hausse de la collecte. La conquête brute s’élève à 68 000 nouveaux clients ce trimestre.

Le taux d’équipement en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV progresse de +0,7 point de pourcentage sur un an pour s’établir à 28,6% à fin septembre 2025.

La production de crédits s’élève à 8,3 milliards d’euros, en hausse de +10% sur un an. Le troisième trimestre 2025 enregistre une hausse de la production tirée par les marchés spécialisés (Entreprises +20% par rapport au troisième trimestre 2024, Professionnels +24%). La production de crédit habitat est stable sur an (+1%) et en hausse de +18% en cumulé à fin septembre 2025 par rapport à fin septembre 2024. Le taux moyen à la production des prêts habitats s’établit à 2,98%, en baisse de -9 points de base par rapport au deuxième trimestre 2025 et -40 points de base sur un an. Le taux du stock des crédits habitat s’améliore de +3 points de base sur le trimestre et de +16 points de base sur un an. La production de crédits à la consommation est stable sur la période.

Les encours de crédits s’établissent à 172,9 milliards d’euros à fin septembre 2025, en hausse sur le trimestre (+0,8%) et sur un an (+2,4%, dont +1,9% sur les crédits habitats, +2,4% sur les crédits aux professionnels, +5,5% sur les crédits entreprises). Les encours de collecte s’établissent à 257,2 milliards d’euros à fin septembre 2025, en hausse de +1,5% sur un an, tirés notamment par la collecte hors-bilan et une collecte bilan en légère baisse. Sur le trimestre, les encours de collecte bilan sont en baisse -1,1% par rapport à fin juin 2025, avec une hausse des dépôts à vue pour +0,4% alors que les dépôts à terme diminuent de -4,3%. La collecte hors-bilan bénéficie d’un effet marché positif sur un an et sur le trimestre et d’une collecte nette positive en assurance-vie.

Activité Banque de proximité en Italie

Au troisième trimestre 2025, la conquête brute de CA Italia atteint 47 000 nouveaux clients.

Les encours de crédit de CA Italia à fin septembre 2025 s’établissent à 62,1 milliards d’euros38, en hausse de +1,3% par rapport à fin septembre 2024, dans un marché italien en reprise39, tirés par le marché des particuliers dont les encours augmentent de +2,3%. Le taux du stock sur les crédits est en baisse de -103 points de base par rapport au troisième trimestre 2024, inférieure à celle du marché40, et de -25 points de base par rapport au deuxième trimestre 2025.

La production de crédits du trimestre est en hausse de +0,5% par rapport au troisième trimestre 2024, portée par le marché des entreprises (préservation des marges dans un marché de l’habitat très concurrentiel). La production de crédit des neuf premiers mois est en hausse de +1,0% en comparaison aux neuf premiers mois 2024.

Les encours de collecte à fin septembre 2025 s’élèvent à 121,3 milliards d’euros, en hausse de +3,3% par rapport à fin septembre 2024 ; la collecte bilan est en hausse de +1,3% par rapport à fin septembre 2024, tirée par la banque privée et les particuliers. Enfin, la collecte hors bilan augmente de +5,6% sur la même période et bénéficie d’une collecte nette et d’effet marché positifs.

Le taux d’équipement en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV est de 20,6% chez CA Italia, en hausse de +0,6 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2024.

Activité Banque de proximité à l’international hors Italie

Pour les Banques de proximité à l’international hors Italie, les encours de crédit s’établissent à 7,5 milliards d’euros en hausse de +2,9% à cours courant à fin septembre 2025 par rapport à fin septembre 2024 (+3,6% à change constant). Les encours de collecte s’élèvent à 11,8 milliards d’euros et sont en hausse de +6,5% à change courant (+7,9% à change constant) sur la même période.

En particulier en Pologne, les encours de crédit augmentent de +0,7% par rapport à fin septembre 2024 (+0,3% à change constant), et la collecte bilan de +4,0% (+3,6% à change constant). La production de crédit en Pologne est en hausse ce trimestre par rapport au troisième trimestre 2024 (+1,9% à change courant et +1,5% à change constant). Par ailleurs, la conquête brute en Pologne atteint 56 000 nouveaux clients ce trimestre.

En Égypte, l’activité commerciale est dynamique sur tous les marchés. Les encours de crédit augmentent de +12,7% entre fin septembre 2025 et fin septembre 2024 (+17,7% à change constant). Sur la même période, la collecte bilan est en hausse de +22,1% et en hausse de +27,5% à change constant.

La liquidité affiche un excédent net de collecte sur les crédits de la Pologne et de l’Egypte s’élevant à +2,0 milliards d’euros au 30 septembre 2025, et atteint 3,4 milliards d’euros en incluant l’Ukraine.

Résultats Banque de proximité en France

Au troisième trimestre 2025 le produit net bancaire de LCL atteint 982 millions d’euros, stable par rapport au troisième trimestre 2024. La hausse des commissions (+2,6% par rapport au troisième trimestre 2024) est notamment portée par la bonne dynamique sur les assurances (vie et non-vie). La MNI est en hausse sur un an hors effet de base défavorable, elle est stable par rapport au deuxième trimestre 2025 grâce au repricing progressif des crédits et à la baisse du coût des ressources (qui bénéficie d’une évolution favorable du mix de dépôts clientèles), et malgré une contribution moins favorable de la macrocouverture.

Les charges sont en hausse de +4,9% et s’établissent à -638 millions d’euros en lien avec l’accélération des investissements IT. Le coefficient d’exploitation s’établit à 64,9%, en hausse de +2,8 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2024. Le résultat brut d’exploitation est par conséquent en baisse de -7,1%, à 345 millions d’euros.

Le coût du risque est en hausse (+12,3% par rapport au troisième trimestre 2024) et s’établit à -92 millions d’euros (dont une dotation de -86 millions d’euros sur le risque avéré et une dotation de +7 millions d’euros sur encours sains). Il est stable en comparaison avec le deuxième trimestre 2025. Le coût du risque sur encours est stable à 21 points de base, avec un niveau toujours élevé sur le marché des professionnels. Le taux de couverture reste toujours à un niveau élevé et s’établit à 61,2% à fin septembre 2025. Le taux de créances douteuses atteint 2,1% à fin septembre 2025.

Au final, le résultat net avant impôt s’établit ainsi 255 millions d’euros, en baisse de -12,1% par rapport au troisième trimestre 2024, et le résultat net part du Groupe est en baisse de -17,3% sur la période.

Sur les neuf premiers mois 2025, les revenus de LCL sont stables à +0,3% par rapport aux neuf premiers mois 2024 et atteignent 2 922 millions d’euros. La marge nette d’intérêt est en baisse (-2,3%), bénéficiant du repricing progressif des crédits et du moindre coût des ressources, avec toutefois un impact toujours positif mais moins favorable de la macrocouverture et un effet de base défavorable constaté aux deuxième et troisième trimestre 2024. Les commissions sont en hausse de +3,1% par rapport aux neuf premiers mois 2024, en particulier sur l’assurance. Les charges sont en croissance de +3,3% sur la période et le coefficient d’exploitation est en hausse (+1,8 point de pourcentage par rapport aux neuf premiers mois 2024) à 63,7%. Le résultat brut d’exploitation diminue de -4,4% et le coût du risque est en baisse de -5,9%. Au final, la contribution du métier au résultat net part du groupe intègre la surtaxe d’impôt sur les sociétés en France et atteint 513 millions d’euros (-15,4% par rapport aux neuf premiers mois 2024).

Au final, le métier contribue à hauteur de 8% au résultat net part du Groupe des pôles métiers de Crédit Agricole S.A. (hors pôle AHM) à fin septembre 2025 et de 14% aux revenus hors AHM.

Au 30 septembre 2025, les fonds propres alloués au métier s’élèvent à 5,4 milliards d’euros et les emplois pondérés du pôle sont de 56,7 milliards d’euros.

Résultats Banque de proximité à l’international41

Au troisième trimestre 2025, les revenus de la Banque de proximité à l’international s’établissent à

997 millions d’euros, en baisse par rapport au troisième trimestre 2024 (-0,9% à change courant ; -0,6% à change constant). Les charges d’exploitation s’élèvent à -504 millions d’euros, en baisse de -3,0% (-2,7% à cours constant), intégrant des éléments non-récurrents42 chez Crédit Agricole Italia. Par conséquent, le résultat brut d’exploitation s’établit à 493 millions d’euros, en hausse de +1,3% (+1,8% à change constant) sur la période. Le coût du risque atteint -76 millions d’euros, en hausse de +28,6% par rapport au troisième trimestre 2024 (+25,2% à change constant). Finalement, le résultat net part du Groupe pour CA Italia, CA Egypte, CA Pologne et CA Ukraine s’élève à 232 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en forte hausse de +20,0% (et +19,0% à cours constant) liée à un effet de base favorable sur l’IS en Ukraine43.

Sur les neuf premiers mois 2025, les revenus de de la Banque de proximité à l’international baissent de -2,0% pour s’établir à 3 030 millions d’euros (-0,7% à change constant). Les charges d’exploitation s’élèvent à -1 539 millions d’euros, en baisse de -2,6% (-3,7% à change constant) par rapport aux neuf premiers mois 2024, bénéficiant de la fin de la contribution à la DGS en 2025 qui avait été comptabilisée pour -58 millions d’euros au troisième trimestre 2024 ainsi que d’éléments non-récurrents45 au troisième trimestre 2025. Le résultat brut d’exploitation s’établit à 1 490 millions d’euros, en baisse de -1,3% (+2,8% à change constant). Le coût du risque est en baisse de -4,6% (-5,3% à change constant) à -204 millions d’euros par rapport aux neuf premiers mois 2024. Au final, le résultat net part du Groupe de la Banque de proximité à l’international s’établit à 716 millions d’euros, en hausse de +5,6% par rapport aux neuf premiers mois 2024, bénéficiant notamment d’un effet de base favorable sur l’impôt sur les sociétés44 de l’Ukraine au troisième trimestre 2025.

Au 30 septembre 2025, le capital alloué au pôle Banque de Proximité à l’International s’élève à 4,2 milliards d’euros et les emplois pondérés sont de 44,7 milliards d’euros.

Résultats Italie

Au troisième trimestre 2025, les revenus de Crédit Agricole Italia s’établissent à 759 millions d’euros, en baisse de -0,7% par rapport au troisième trimestre 2024 en raison de la marge nette d’intérêt qui diminue de -4,0% par rapport au troisième trimestre 2024, en lien avec la baisse des taux, et en partie compensée par la hausse des commissions sur encours gérés qui progressent de +10,5% par rapport au troisième trimestre 2024. Par rapport au deuxième trimestre 2025, la marge nette d’intérêt est quasi stable, à -0,7%. Les charges d’exploitation s’établissent à -383 millions d’euros, en baisse de -3,8% par rapport au troisième trimestre 2024, intégrant des éléments non-récurrents45.

Le coût du risque s’élève à -57 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en hausse de +20,4% par rapport au troisième trimestre 2024 avec un ratio coût du risque sur encours46 en amélioration de 6 points de base à 38 points de base, ainsi qu’une qualité de l’actif (taux de créances douteuses est de 2,8%) et un taux de couverture (80,4%) stables sur le trimestre et de bon niveau. Le résultat net part du Groupe de CA Italia s’établit ainsi à 170 millions d’euros, en hausse de +3,9% par rapport au troisième trimestre 2024.

Sur les neuf premiers mois 2025, les revenus de Crédit Agricole Italia baissent de -0,9% pour s’établir à 2 303 millions d’euros. Les charges d’exploitation s’élèvent à -1 164 millions d’euros, en baisse de -4,5% par rapport aux neuf premiers mois 2024, bénéficiant de la fin de la contribution à la DGS en 2025 qui avait été comptabilisée pour -58 millions d’euros au troisième trimestre 2024 ainsi que d’éléments non-récurrents45 au troisième trimestre 2025. Ainsi, le résultat brut d’exploitation s’établit à 1 139 millions d’euros, en hausse de +3,1% par rapport aux neuf premiers mois 2024. Le coût du risque s’établit à -159 millions d’euros et est en baisse de -6,7% par rapport aux neuf premiers mois 2024. Au final, le résultat net part du Groupe de CA Italia s’établit à 520 millions d’euros, en hausse de +4,8% par rapport aux neuf premiers mois 2024.

Au 30 septembre 2025, les fonds propres alloués au métier s’élèvent à 3,2 milliards d’euros et les emplois pondérés sont de 34,2 milliards d’euros.

Résultats Banque de proximité à l’international - hors Italie

Au troisième trimestre 2025, les revenus de la Banque de proximité à l’international hors Italie s’établissent à 238 millions d’euros, en baisse de -1,5% (-0,2% à change constant) par rapport au troisième trimestre 2024. Les revenus en Pologne augmentent de +2,6% par rapport au troisième trimestre 2024 (+2,2% à change constant) tirés par la marge nette d’intérêt et les commissions. Les revenus en Égypte baissent de -4,9% (-3,2% à change constant) car la hausse des commissions ne compense pas la baisse de la marge nette d’intérêts impactée par la baisse des taux directeurs. Les charges d’exploitation de la Banque de proximité à l’international hors Italie s’élèvent à -122 millions d’euros, en baisse de -0,3% par rapport au troisième trimestre 2024 (+0,6% à change constant) sous l’effet des frais de personnel et des taxes en Pologne ainsi que des frais de personnel et des charges informatiques en Égypte. A change constant le coefficient d’exploitation s’améliore de -3 points de pourcentage en Pologne. Le résultat brut d’exploitation s’établit à 117 millions d’euros, en baisse de -2,8% (-1,0% à change constant) par rapport au troisième trimestre 2024. Le coût du risque est à un niveau faible à -19 millions d’euros, contre -11 millions d’euros au troisième trimestre 2024. Par ailleurs, à fin septembre 2025, le taux de couverture des encours de crédit reste élevé en Pologne et en Égypte à 123% et à 125% respectivement. En Ukraine, le taux de couverture reste prudent (605%). Au final, la contribution de la Banque de proximité à l’international hors Italie au résultat net part du Groupe est de 63 millions d’euros, en forte hausse (multiplié par 2,1 à change courant et multiplié par 1,9 à change constant) liée à un effet de base favorable sur l’IS47 en Ukraine par rapport au troisième trimestre 2024.

Sur les neuf premiers mois 2025, les revenus de la Banque de proximité à l’international hors Italie s’établissent à 726 millions d’euros, en baisse de -5,3% (-0,8% à change constant) par rapport aux neuf premiers mois 2024. Les charges d’exploitation augmentent de +3,8% par rapport aux neuf premiers mois 2024 (+5,8% à change constant) et s’élèvent à -375 millions d’euros. Le coefficient d’exploitation est de 51,7% à fin septembre 2025, en dégradation de 4,5 points de pourcentage par rapport aux neuf premiers mois 2024. Le résultat brut d’exploitation s’établit à 351 millions d’euros, en baisse de -13,5% (-7,0% à change constant) par rapport aux neuf premiers mois 2024. Le coût du risque s’établit à -45 millions d’euros, en hausse de +3,6% (stable à change constant) par rapport aux neuf premiers mois 2024. Au final, la contribution de la Banque de proximité à l’international hors Italie au résultat net part du Groupe est de 196 millions d’euros.

Au 30 septembre 2025, le pôle Banque de proximité dans son ensemble contribue à hauteur de 20% au résultat net part du Groupe des pôles métiers de Crédit Agricole S.A. (hors pôle AHM) et de 28% aux revenus hors AHM.

Au 30 septembre 2025, les fonds propres alloués au pôle s’élèvent à 9,6 milliards d’euros. Les emplois pondérés du pôle sont de 101,4 milliards d’euros.

Résultat Activités hors métiers

Le résultat net part du Groupe des activités hors métiers s’établit à +48 millions d’euros au troisième trimestre 2025 en hausse de +209 millions d’euros par rapport au troisième trimestre 2024. La contribution du pôle Activités hors métiers s’analyse en distinguant la contribution « structurelle » (+7 millions d’euros) des autres éléments (+41 millions d’euros).

La contribution de la composante « structurelle » (+7 millions d’euros) est en hausse de +163 millions d’euros par rapport au troisième trimestre 2024 et se décompose en trois types d’activités :

La contribution des activités et fonctions d’organe central de Crédit Agricole S.A. entité sociale atteint -231 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en baisse de -97 millions d’euros sur un an. Cette baisse est principalement expliquée par un effet de base défavorable sur l’impôt au troisième trimestre 2024 de -90 millions d’euros, lié à des variations infra-annuelles qui ont été neutralisées sur l’année 2024.

atteint -231 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en baisse de -97 millions d’euros sur un an. Cette baisse est principalement expliquée par un effet de base défavorable sur l’impôt au troisième trimestre 2024 de -90 millions d’euros, lié à des variations infra-annuelles qui ont été neutralisées sur l’année 2024. La contribution des métiers non rattachés aux pôles métiers, comme CACIF ( Private equity ), CA Immobilier, CATE et BforBank intégrés en mise en équivalence, et autres participations s’élève à +231 millions d’euros au troisième trimestre 2025, est en hausse de +259 millions d’euros par rapport au troisième trimestre 2024, intégrant notamment l’impact favorable de la revalorisation des titres de Banco BPM (+233 millions d’euros)

s’élève à +231 millions d’euros au troisième trimestre 2025, est en hausse de +259 millions d’euros par rapport au troisième trimestre 2024, intégrant notamment l’impact favorable de la revalorisation des titres de Banco BPM (+233 millions d’euros) Enfin, la contribution des activités support du Groupe s’élève à +7 millions d’euros ce trimestre (stables par rapport au troisième trimestre 2024).





La contribution des « autres éléments » s’élève à +41 millions d’euros, en hausse de +46 millions d’euros par rapport au troisième trimestre 2024 et s’explique notamment par l’impact favorable des éléments de volatilité.

Sur les neuf premiers mois 2025, le résultat net part du Groupe sous-jacent du pôle AHM s’élève à -76 millions d’euros, en hausse de +430 millions d’euros, par rapport aux neuf premiers mois 2024. La composante structurelle contribue à hauteur de -107 millions d’euros et les autres éléments du pôle enregistrent une contribution de +31 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2025.

La contribution de la composante « structurelle » est en hausse de +399 millions d’euros comparé aux neuf premiers mois 2024 et se décompose en trois types d’activités :

La contribution des activités et fonctions d’organe central de Crédit Agricole S.A. entité sociale atteint -831 millions d’euros aux neuf premiers mois 2025, en baisse de -71 millions d’euros par rapport aux neuf premiers mois 2024 ;

atteint -831 millions d’euros aux neuf premiers mois 2025, en baisse de -71 millions d’euros par rapport aux neuf premiers mois 2024 ; Les métiers non rattachés aux pôles métiers, comme CACIF ( Private equity ), CA Immobilier et BforBank, et autres participations contribuent à hauteur de +700 millions d’euros aux neuf premiers mois 2025, en hausse de +466 millions d’euros par rapport aux neuf premiers mois 2024, intégrant l’impact favorable de la revalorisation des titres de Banco BPM ;

contribuent à hauteur de +700 millions d’euros aux neuf premiers mois 2025, en hausse de +466 millions d’euros par rapport aux neuf premiers mois 2024, intégrant l’impact favorable de la revalorisation des titres de Banco BPM ; Enfin, la contribution des fonctions support du Groupe s’élève à +24 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2025 en hausse de +5 millions d’euros comparé aux neuf premiers mois 2024.





La contribution des « autres éléments » est en hausse de +31 millions d’euros comparé aux neuf premiers mois 2024.

Au 30 septembre 2025, les emplois pondérés sont de 40,2 milliards d’euros.

Solidité financière

Le Groupe Crédit Agricole dispose du meilleur niveau de solvabilité parmi les banques systémiques européennes.

Les ratios de capital pour le Groupe Crédit Agricole s’établissent bien au-dessus des exigences réglementaires. Au 30 septembre 2025, le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) phasé du Groupe Crédit Agricole s’établit à 17,6%, soit un coussin substantiel de 7,7 points de pourcentage au-dessus de l’exigence réglementaire. Sur le trimestre, le ratio CET1 est stable, le résultat conservé de +27 points de base (pb) et les autres gains en capital48 , couvrant la croissance organique des métiers de -22 pb et la croissance externe (-20 pb)49.

Crédit Agricole S.A., en sa qualité d’organe central du groupe Crédit Agricole, bénéficie pleinement du mécanisme interne de solidarité légal ainsi que de la flexibilité de circulation du capital au sein du groupe Crédit Agricole. Son ratio CET1 phasé au 30 septembre 2025 s’élève à 11,7%, soit 2,9 points de pourcentage au-dessus de l’exigence réglementaire, -20 pb par rapport à fin juin 2025. L’évolution sur le trimestre s’explique par le résultat conservé de +20 pb, la croissance organique des métiers de -21 pb, -31 pb provenant des opérations M&A50. Le reste de l’impact est expliqué par la catégorie OCI et autres51.

A fin septembre 2025, les emplois pondérés de Crédit Agricole S.A s’élève à 414 milliards d’euros, en hausse de +8 milliards d’euros. Cette hausse sur le trimestre résulte des effets combinés de +0,7 milliard d’euros des pôles Banques de proximité lié à l’évolution des métiers, +2,1 milliard d’euros du pôle Gestion de l’épargne et assurances (dont 1,3 milliard d’euros au titre de la VME de l’Assurance), stable sur le pôle des Services financiers spécialisés, +3,0 milliards d’euros du pôle Grande Clientèle en lien avec la croissance des métiers et +2,0 milliard d’euros du pôle Activités hors métiers (dont impact neutre de l’effet de la valorisation de Banco BPM, lié au dépassement de franchise).

Pour le Groupe Crédit Agricole, les emplois pondérés s’établissent à 658 milliards d’euros à fin septembre 2025, en hausse de 9 milliards d’euros sur le trimestre. Les emplois pondérés des Caisses régionales sont en baisse de -0,6 milliard d’euros. L’évolution sur le trimestre est expliquée par l’évolution des autres métiers qui suit la même tendance que pour Crédit Agricole S.A. et par l’absence de dépassement de la grande franchise au niveau Groupe.

Structure financière du Groupe Crédit Agricole

Groupe Crédit Agricole Crédit Agricole S.A. 30/09/25 30/06/25 Exigences 30/09/25 30/09/25 30/06/25 Exigences 30/09/25 Ratio CET1 phasé52 17,6% 17,6% 9,9% 11,7% 11,9% 8,8% Ratio Tier152 18,9% 18,9% 11,7% 13,7% 14,0% 10,6% Ratio global52 21,3% 21,4% 14,2% 17,4% 17,8% 13,0% Emplois pondérés (Mds€) 658 649 414 406 Ratio de levier 5,6% 5,6% 3,5% 3,9% 3,9% 3,0% Exposition de levier (Mds€) 2 203 2 191 1 456 1 445 Ratio TLAC (% RWA)52,53 27,6% 27,6% 22,4% Ratio TLAC (% LRE)53 8,2% 8,2% 6,75% Ratio MREL subordonné (% RWA)52 27,6% 27,6% 21,6% Ratio MREL subordonné (% LRE) 8,2% 8,2% 6,25% Ratio MREL total (% RWA)52 32,4% 32,7% 26,2% Ratio MREL total (% LRE) 9,7% 9,7% 6,25% Distance au seuil de déclenchement des restrictions aux distributions (Mds€)54 47 46 12 13

Au niveau de Crédit Agricole S.A., la distance au seuil de déclenchement des restrictions aux distributions est la distance au seuil de déclenchement du MMD54, à savoir 289 points de base, soit 12 milliards d’euros de capital CET1 au 30 septembre 2025. Crédit Agricole S.A. n’est soumis ni à l’exigence de L-MMD (distance à l’exigence de coussin de ratio de levier) ni au M-MMD (distance aux exigences de MREL).

Au niveau du Groupe Crédit Agricole, la distance au seuil de déclenchement des restrictions aux distributions est la distance au seuil de déclenchement du L-MMD au 30 septembre 2025. Le Groupe Crédit Agricole dispose ainsi d’une marge de sécurité de 214 points de base au-dessus du seuil de déclenchement du L-MMD, soit 47 milliards d’euros de capital Tier 1.

Au 30 septembre 2025, le Groupe Crédit Agricole présente des ratios TLAC et MREL bien au-delà des exigences53. Le Groupe Crédit Agricole dispose ainsi d’une marge de sécurité de 520 points de base au-dessus du seuil de déclenchement du M-MMD, soit 34 milliards d’euros de capital CET1. A cette date, la distance au seuil de déclenchement du M-MMD correspond à la distance entre le ratio TLAC et l’exigence correspondante. L’objectif 2025 du Groupe Crédit Agricole est de conserver un ratio TLAC supérieur ou égal à 26% des RWA hors dette senior préférée éligible.



Liquidité et Refinancement

L’analyse de la liquidité est réalisée à l’échelle du Groupe Crédit Agricole.

A compter de l’arrêté du 31 décembre 2024, des modifications ont été apportées à la présentation de la position de liquidité du Groupe (réserves et Bilan de Liquidité, décomposition de la dette long-terme). Ces modifications sont décrites dans le Document d’Enregistrement Universel 2024.

Les dépôts clientèle, diversifiés et granulaires, s’élèvent à 1 159 milliards d’euros au 30 septembre 2025, affichant une progression de +12 milliards d’euros versus juin 2025.

Les réserves de liquidité du Groupe, en valeur de marché et après décote55, s’élèvent à 488 milliards d’euros au 30 septembre 2025, en hausse de +17 milliards d’euros par rapport au 30 juin 2025.

Elles couvrent plus de deux fois la dette court terme nette des actifs de trésorerie.

Cette variation des réserves de liquidité s’explique principalement par :

La hausse du portefeuille titres (HQLA et non-HQLA) pour +9 milliards d’euros ;

La hausse des actifs mobilisés en Banques Centrales et non encombrés pour +6 milliards d’euros, liés à la hausse des titrisations auto-souscrites pour +4 milliards d’euros et à la hausse des créances éligibles Banque Centrale pour +2 milliards d’euros ;

La hausse des dépôts en Banques centrales pour +2 milliards d’euros.





Le Groupe Crédit Agricole a par ailleurs poursuivi ses efforts afin de maintenir les réserves immédiatement disponibles (après recours au financement BCE). Les actifs non-HQLA éligibles en Banques Centrales après décote s’élèvent à 137 milliards d’euros.

Le Bilan de Liquidité du Groupe, à 1 710 milliards d’euros au 30 septembre 2025, fait apparaître un excédent des ressources stables sur emplois stables de 194 milliards d’euros, en hausse de +15 milliards d’euros par rapport à fin juin 2025. Cet excédent reste bien au-delà de la cible Plan à Moyen Terme de 110-130 milliards d’euros.

La dette long terme s’élève à 322 milliards d’euros au 30 septembre 2025, en hausse de +6 milliards d’euros par rapport à fin juin 2025. Elle comprend :

Les dettes seniors collatéralisées à hauteur de 95 milliards d’euros, en hausse de +2 milliards d’euros ;

Les dettes seniors préférées à hauteur de 165 milliards d’euros, en hausse de +3 milliards d’euros ;

Les dettes seniors non préférées pour 40 milliards d’euros, en hausse de +2 milliards d’euros liés à la dette éligible MREL/TLAC ;

Et des titres Tier 2 s’élevant à 22 milliards d’euros, en baisse de -1 milliard d’euros.

Les établissements de crédit sont assujettis à un seuil sur le ratio LCR, fixé à 100% depuis le 1er janvier 2018.

Au 30 septembre 2025, les ratios LCR moyen (calculés sur 12 mois glissants) s’élèvent respectivement à 135% pour le Groupe Crédit Agricole (soit un excédent de 83 milliards d’euros) et 140% pour Crédit Agricole S.A. (soit un excédent de 81 milliards d’euros). Ils sont supérieurs à l’objectif du Plan à Moyen Terme (environ 110%).

Par ailleurs, les ratios NSFR du Groupe Crédit Agricole et de Crédit Agricole S.A. sont supérieurs à 100%, conformément à l’exigence règlementaire entrée en application le 28 septembre 2021 et supérieurs à l’objectif du Plan à Moyen Terme (>100%).

Le Groupe continue de suivre une politique prudente en matière de refinancement à moyen long terme, avec un accès très diversifié aux marchés, en termes de base investisseurs et de produits.

Au 30 septembre 2025, les principaux émetteurs du Groupe ont levé sur le marché l’équivalent de 27,8 milliards d’euros56 de dette à moyen long terme, dont 85% émis par Crédit Agricole S.A.

On note notamment les montants suivants pour les émetteurs du Groupe hors Crédit Agricole S.A. :

Crédit Agricole Assurances a émis 750 millions d’euros en RT1 Perpétuel NC10,75 ans ;

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility a émis : 1 milliard d’euros en émission EMTN à travers l’entité Crédit Agricole Auto Bank (CAAB) ; 1,4 milliard d’euros de titrisations à travers l’entité Agos ;

Crédit Agricole Italia a émis en format senior collatéralisé une émission pour un total de 1 milliard d’euros ;

Crédit Agricole next bank (Suisse) a émis deux tranches en format senior collatéralisé pour un total de 200 millions de francs suisses dont 100 millions en format Green Bond.

Au 30 septembre 2025, Crédit Agricole S.A. a levé sur le marché l’équivalent de 20,9 milliards d’euros56,57.

La banque a levé l’équivalent de 20,9 milliards d’euros, dont 9,9 milliards d’euros en dette senior non préférée et 2,8 milliards d’euros en dette Tier 2, ainsi que 2,5 milliards d’euros de dette senior préférée et 5,7 milliards d’euros de dette senior collatéralisée à fin septembre. Le financement est diversifié en formats et en devises avec notamment :

4 milliards d’euros 57 , 58 ;

; 6,9 milliards de dollars américains (6,4 milliards d’euros équivalent) ;

1,6 milliard de livres sterling (1,9 milliard d’euros équivalent) ;

179,3 milliards de yen japonais (1,1 milliard d’euros équivalent) ;

0,4 milliard de dollars singapouriens (0,3 milliard d’euros équivalent) ;

2,1 milliards de dollars australiens (1,2 milliard d’euros équivalent) ;

0,4 milliard de francs suisses (0,4 milliard d’euros équivalent).





A noter que Crédit Agricole S.A. a réalisé 74%57,58 de son refinancement en devises hors euros à fin septembre.

De plus, Crédit Agricole S.A. :

A émis le 13 février 2025 un AT1 Perpétuel NC10 ans pour 1,5 milliard d’euros au taux initial de 5,875% et annoncé le 30 avril 2025 exercer le call réglementaire de l'AT1 de 103 millions de livre sterling d’encours (XS1055037920) – inéligible, grandfathered jusqu'au 28/06/2025 – remboursée en date du 30/06/2025 ;

A émis le 2 septembre 2025 un AT1 Perpétuel NC10 ans pour 1,25 milliard de dollars au taux initial de 7,125%, lancé en parallèle une offre publique de rachat sur une souche USD (US225313AJ46/USF2R125CD54) et GBP (XS2353100402/XS2353099638), et annoncé le 30 octobre 2025 exercer le call de l'AT1 dollar de 458 millions de dollars d’encours (US225313AJ46/USF2R125CD54) avec un remboursement au 23/12/2025.

Le plan de financement MLT de marché 2025 est fixé à 20 milliards d’euros, avec une répartition équilibrée entre dette senior préférée ou senior collatéralisée et dette senior non préférée ou Tier 2.

Ce plan de refinancement a été réalisé à 105% au 30 septembre 2025 avec :

5,7 milliards d’euros de dette senior collatéralisée ;

2,5 milliards d'euros équivalent de dette senior préférée ;

9,9 milliards d'euros équivalent de dette senior non préférée ;

2,8 milliards d'euros équivalent de dette Tier 2.

Annexe 1 – Groupe Crédit Agricole : résultats par pôle

Groupe Crédit Agricole – Résultats par pôle T3-2025 et T3-2024

T3-25 En m€ CR LCL BPI GEA SFS GC AHM Total Produit net bancaire 3 422 982 1 020 1 844 883 2 099 (520) 9 731 Charges d'exploitation (2 434) (638) (524) (969) (447) (1 246) 471 (5 787) Résultat brut d'exploitation 988 345 496 876 436 853 (49) 3 944 Coût du risque (376) (92) (77) (9) (278) (37) 0 (869) Sociétés mises en équivalence - - - 52 (9) 7 - 50 Gains ou pertes nets sur autres actifs (1) 2 (0) (1) 1 (1) (0) (0) Résultat avant impôt 611 255 418 918 150 822 (49) 3 125 Impôts (160) (70) (126) (187) (31) (269) 97 (745) Rés. net des activités abandonnées - - (0) - - - - (0) Résultat net 451 185 292 731 119 553 48 2 379 Intérêts minoritaires (0) (0) (40) (83) (22) 79 2 (63) Résultat net part du Groupe 451 185 253 649 97 632 50 2 316





T3-24 En m€ CR LCL BPI GEA SFS GC AHM Total Produit net bancaire 3 266 979 1 029 1 857 869 2 054 (842) 9 213 Charges d'exploitation (2 409) (608) (539) (868) (437) (1 240) 511 (5 590) Résultat brut d'exploitation 857 371 490 989 433 814 (331) 3 623 Coût du risque (364) (82) (60) (13) (223) (19) (40) (801) Sociétés mises en équivalence 0 - - 33 23 6 - 61 Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 0 0 (3) (2) (0) (2) (5) Résultat avant impôt 493 290 430 1 006 231 801 (372) 2 877 Impôts (122) (66) (176) (156) (42) (234) 210 (587) Rés. net des activités abandonnées - - - - - - - - Résultat net 371 224 254 850 189 566 (162) 2 291 Intérêts minoritaires (1) (0) (40) (128) (17) (35) 10 (211) Résultat net part du Groupe 371 223 214 722 172 531 (153) 2 080

Groupe Crédit Agricole – Résultats par pôle 9M-2025 et 9M-2024

9M-25 En m€ CR LCL BPI GEA SFS GC AHM Total Produit net bancaire 10 138 2 922 3 099 5 861 2 632 6 730 (1 795) 29 586 Charges d'exploitation (7 654) (1 860) (1 600) (2 768) (1 359) (3 862) 1 453 (17 651) Résultat brut d'exploitation 2 484 1 062 1 499 3 093 1 273 2 868 (343) 11 936 Coût du risque (1 092) (278) (206) (26) (762) (32) (47) (2 443) Sociétés mises en équivalence 7 - - 137 14 22 - 180 Gains ou pertes nets sur autres actifs 3 4 (0) 448 2 (0) 0 456 Résultat avant impôt 1 401 788 1 294 3 652 526 2 858 (390) 10 128 Impôts (427) (250) (393) (786) (102) (723) 279 (2 401) Rés. net des activités abandonnées - - 0 - - - - 0 Résultat net 974 537 900 2 866 424 2 136 (111) 7 727 Intérêts minoritaires (1) (0) (122) (431) (64) 0 10 (608) Résultat net part du Groupe 974 537 778 2 436 360 2 136 (101) 7 120





9M-24 En m€ CR LCL BPI GEA SFS GC AHM Total Produit net bancaire 9 834 2 912 3 161 5 596 2 605 6 544 (2 407) 28 244 Charges d'exploitation (7 453) (1 801) (1 637) (2 435) (1 333) (3 741) 1 535 (16 866) Résultat brut d'exploitation 2 381 1 111 1 523 3 161 1 272 2 803 (872) 11 378 Coût du risque (1 056) (295) (219) (18) (653) (25) (59) (2 324) Sociétés mises en équivalence 7 - - 94 83 20 - 203 Gains ou pertes nets sur autres actifs 3 5 0 (23) (3) 2 (3) (19) Résultat avant impôt 1 335 820 1 305 3 214 699 2 800 (935) 9 238 Impôts (313) (185) (436) (658) (138) (717) 343 (2 104) Rés. net des activités abandonnées - - - - - - - - Résultat net 1 022 635 869 2 557 560 2 083 (592) 7 134 Intérêts minoritaires (1) (0) (129) (364) (59) (104) 15 (643) Résultat net part du Groupe 1 021 635 739 2 193 502 1 979 (577) 6 491

Annexe 2 – Crédit Agricole S.A. : Résultats par pôle

Crédit Agricole S.A. – Résultats par pôle, T3-25 et T3-24

T3-25 En m€ GEA GC SFS BP (LCL) BPI AHM Total Produit net bancaire 1 866 2 099 883 982 997 23 6 850 Charges d'exploitation (969) (1 246) (447) (638) (504) (34) (3 837) Résultat brut d'exploitation 897 853 436 345 493 (11) 3 013 Coût du risque (9) (37) (278) (92) (76) 2 (489) Sociétés mises en équivalence 52 7 (9) - - (21) 29 Gains ou pertes nets sur autres actifs (1) (1) 1 2 (0) 0 1 Résultat avant impôt 940 822 150 255 417 (30) 2 553 Impôts (192) (269) (31) (70) (126) 82 (606) Rés. net des activités abandonnées - - - - (0) - (0) Résultat net 747 553 119 185 291 52 1 947 Intérêts minoritaires (88) 69 (22) (8) (58) (4) (111) Résultat net part du Groupe 660 622 97 177 232 48 1 836





T3-24 En m€ GEA GC SFS BP (LCL) BPI AHM Total Produit net bancaire 1 870 2 054 869 979 1 006 (290) 6 487 Charges d'exploitation (868) (1 240) (437) (608) (519) (17) (3 689) Résultat brut d'exploitation 1 002 814 433 371 486 (307) 2 799 Coût du risque (13) (19) (223) (82) (59) (37) (433) Sociétés mises en équivalence 33 6 23 - - (19) 42 Gains ou pertes nets sur autres actifs (3) (0) (2) 0 0 0 (4) Résultat avant impôt 1 019 800 231 290 427 (363) 2 404 Impôts (157) (234) (42) (66) (176) 199 (476) Rés. net des activités abandonnées - - - - - - - Résultat net 862 566 189 224 252 (164) 1 928 Intérêts minoritaires (135) (46) (17) (10) (58) 4 (262) Résultat net part du Groupe 728 520 172 214 194 (161) 1 666

Crédit Agricole S.A. – Résultats par pôle, 9M-25 et 9M-24

9M-25 En m€ GEA GC SFS BP (LCL) BPI AHM Total Produit net bancaire 5 894 6 731 2 632 2 922 3 030 (96) 21 113 Charges d'exploitation (2 768) (3 862) (1 359) (1 860) (1 539) (140) (11 528) Résultat brut d'exploitation 3 126 2 868 1 273 1 062 1 490 (236) 9 584 Coût du risque (26) (32) (762) (278) (204) (43) (1 344) Sociétés mises en équivalence 137 22 14 - - (68) 106 Gains ou pertes nets sur autres actifs 452 (0) 2 4 (0) 0 457 Résultat avant impôt 3 689 2 859 526 788 1 287 (346) 8 803 Impôts (794) (723) (102) (250) (392) 287 (1 973) Rés. net des activités abandonnées - - - - 0 - 0 Résultat net 2 895 2 136 424 537 895 (59) 6 829 Intérêts minoritaires (456) (40) (64) (24) (179) (17) (780) Résultat net part du Groupe 2 440 2 097 360 513 716 (76) 6 050





9M-24 En m€ GEA GC SFS BP (LCL) BPI AHM Total Produit net bancaire 5 603 6 543 2 605 2 912 3 090 (665) 20 089 Charges d'exploitation (2 435) (3 741) (1 333) (1 801) (1 580) (88) (10 978) Résultat brut d'exploitation 3 168 2 802 1 272 1 111 1 510 (752) 9 111 Coût du risque (18) (25) (653) (295) (213) (53) (1 256) Sociétés mises en équivalence 94 20 83 - - (65) 132 Gains ou pertes nets sur autres actifs (23) 2 (3) 5 0 24 5 Résultat avant impôt 3 221 2 800 699 820 1 297 (846) 7 991 Impôts (659) (717) (138) (185) (435) 343 (1 790) Rés. net des activités abandonnées - - - - - - - Résultat net 2 563 2 083 560 635 862 (503) 6 201 Intérêts minoritaires (382) (147) (59) (28) (184) (3) (803) Résultat net part du Groupe 2 180 1 936 502 607 678 (506) 5 397

Annexe 3 – Données par action

Crédit Agricole S.A. – Bénéfice par action, actif net par action et RoTE

(en m€) T3-25 T3-24 9M-25 9M-24 Résultat net part du Groupe 1 836 1 666 6 050 5 397 - Intérêts sur AT1 y compris frais d’émission, avant IS (268) (130) (409) (351) - Impact change sur AT1 remboursé 53 (19) 56 (266) RNPG attribuable aux actions ordinaires [A] 1 621 1 517 5 697 4 780 Nombre d'actions moyen, hors titres d'auto-détention (m) [B] 3 037 3 031 3 028 3 007 Résultat net par action [A]/[B] 0,53 € 0,50 € 1,88 € 1,59 € (en m€) 30/09/25 30/09/24 Capitaux propres - part du Groupe 77 698 71 386 - Emissions AT1 (8 564) (6 102) - Réserves latentes OCI - part du Groupe 2 871 2 517 Actif net non réévalué (ANC) attrib. aux actions ord. [D] 67 787 64 537 - Écarts d’acquisition & incorporels** - part du Groupe (18 969) (17 775) ANC tangible non réévalué (ANT) attrib. aux actions ord. [E] 48 818 46 763 Nombre d'actions, hors titres d'auto-détention (fin de période, m) [F] 3 025 3 025 ANC par action, après déduction du dividende à verser (€) [D]/[F] 23.6 € 22.3 € ANT par action, après déduction du dividende à verser (€) [G]=[E]/[F] 17.3 € 16.5 € ** y compris les écarts d'acquisition dans les participations ne donnant pas le contrôle (en m€) 9M-25 9M-24 Résultat net part du Groupe 6,050 5,397 PV Amundi US 304 0 Surtaxe IS -119 0 IFRIC -173 -110 RNPG annualisé (1) [N] 8,045 7,233 Intérêts sur AT1 y compris frais d’émission, avant IS, impact change, annualisés [O] -489 -734 Résultat ajusté [P] = [N]+[O] 7,556 6,499 AN tangible moyen non réévalué attrib. aux actions ordin. *** (2) [J] 49,167 46,636 ROTE (%) = [P] / [J] 15.4% 13.9% *** y compris hypothèse de distribution du résultat en cours de formation 0,0%

(1) ROTE calculé sur la base d’un RNPG annualisé, de charges IFRIC et surtaxe IS, et d’une plus-value Amundi linéarisées sur l’année

(2) (2) Moyenne de l’ANC tangible non réévalué attribuable aux actions ordinaires calculée entre les bornes 31/12/2024 et 30/09/2025 (ligne [E]). Capitaux propres moyens part du Groupe retraités des intangibles, des réserves latentes, du stock de dettes AT1 et du projet de distribution de dividende sur le résultat en cours

Indicateurs Alternatifs de Performance59

ANC Actif net comptable (non réévalué)

L’actif net comptable non réévalué correspond aux capitaux propres part du Groupe duquel ont été retraités le montant des émissions AT1, des réserves latentes liées aux valorisations par capitaux propres recyclables et du projet de distribution de dividende sur résultat annuel.

ANPA Actif Net Par Action - ANTPA Actif net tangible par action

L’actif net par action est une des méthodes de calcul pour évaluer une action. Il correspond à l’Actif net comptable rapporté au nombre d’actions en circulation en fin de période hors titres d’autocontrôle.

L’actif net tangible par action correspond à l’actif net comptable retraité des actifs incorporels et écarts d’acquisition, rapporté au nombre d’actions en circulation en fin de période hors titres d’autocontrôle.

BNPA Bénéfice Net Par Action

C’est le résultat net part du groupe de l’entreprise, net des intérêts sur la dette AT1, rapporté au nombre moyen d’actions en circulation hors titres d’autocontrôle. Il indique la part de bénéfice qui revient à chaque action (et non pas la part du bénéfice distribué à chaque actionnaire qu’est le dividende). Il peut diminuer, à bénéfice total inchangé, si le nombre d’actions augmente.

Coefficient d’exploitation

Le coefficient d’exploitation est un ratio calculé en divisant les charges par le produit net bancaire ; il indique la part de produit net bancaire nécessaire pour couvrir les charges.

Coût du risque sur encours

Le coût du risque sur encours est calculé en rapportant la charge du coût du risque (sur quatre trimestres glissants) aux encours de crédit (sur une moyenne des quatre derniers trimestres, début de période). Le coût du risque sur encours peut également être calculé en rapportant la charge annualisée du coût du risque du trimestre aux encours de crédit début de trimestre. De manière similaire, le coût du risque de la période peut être annualisé et rapporté à la moyenne encours début de période.

Depuis le premier trimestre 2019, les encours pris en compte sont les encours de crédit clientèle, avant déduction des provisions.

Le mode de calcul de l’indicateur est spécifié lors de chaque utilisation de l’indicateur.

Créance douteuse

Une créance douteuse est une créance en défaut. Un débiteur est considéré en situation de défaut lorsqu’au moins une des deux conditions suivantes est satisfaite :

un arriéré de paiement significatif généralement supérieur à 90 jours sauf si des circonstances particulières démontrent que l’arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur ;

l’entité estime improbable que le débiteur s’acquitte intégralement de ses obligations de crédit sans qu’elle ait recours à d’éventuelles mesures telles que la réalisation d’une sûreté.

Créance dépréciée

Une créance dépréciée est une créance ayant fait l’objet d’une provision pour risque de non-remboursement.

Taux de couverture des créances dépréciées (ou douteux)

Ce taux rapporte les encours de provisions aux encours de créances clientèles brutes dépréciées.

Taux des créances dépréciées (ou douteux)

Ce taux rapporte les encours de créances clientèle brutes dépréciées sur base individuelle, avant provisions, aux encours de créances clientèle brutes totales.

RNPG Résultat net part du Groupe

Le résultat net correspond au bénéfice ou à la perte de l’exercice (après impôt sur les sociétés). Le résultat net part du Groupe est égal à ce résultat diminué de la quote-part revenant aux actionnaires minoritaires des filiales consolidées globalement.

RNPG attribuable aux actions ordinaires

Le Résultat net part du Groupe attribuable aux actions ordinaires correspond au résultat net part du Groupe duquel ont été déduits les intérêts sur la dette AT1 y compris les frais d’émissions avant impôt.

RoTE Retour sur fonds propres tangibles - Return on Tangible Equity

Le RoTE (Return on Tangible Equity) est une mesure de la rentabilité sur fonds propres tangibles, elle rapporte le RNPG annualisé, hors dépréciation d’immobilisation incorporelles et écart d’acquisition et nets des coupons AT1, aux Capitaux propres moyens part du Groupe retraités des intangibles, des réserves latentes, du stock de dettes AT1 et du projet de distribution en N+1.

Avertissement

L’information financière de Crédit Agricole S.A. et du Groupe Crédit Agricole pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois 2025 est constituée de ce communiqué de presse, des slides de présentation et, des annexes à cette présentation, disponibles sur le site : https://www.credit-agricole.com/finance/publications-financieres.

Ce communiqué de presse peut comporter des informations prospectives du Groupe, fournies au titre de l’information sur les tendances. Ces données ne constituent pas des prévisions au sens du règlement délégué UE 2019/980 du 14 mars 2019 (chapitre 1, article 1,d).

Ces éléments sont issus de scenarios fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non-réalisation des projections et résultats mentionnés. De même, les informations financières reposent sur des estimations notamment lors des calculs de valeur de marché et des montants de dépréciations d’actifs.

Le lecteur doit prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques avant de fonder son propre jugement.

Normes applicables et comparabilité

Les chiffres présentés au titre de la période de neuf mois close au 30 septembre 2025 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne et applicable à cette date, et avec la réglementation prudentielle en vigueur à ce jour. Ces informations financières ne constituent pas des états financiers pour une période intermédiaire, tels que définis par la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » et n’ont pas été auditées

Note : Les périmètres de consolidation des groupes Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole n’ont pas changé de façon matérielle depuis le dépôt auprès de l’AMF du Document d’enregistrement universel 2024 de Crédit Agricole S.A. et de l’amendement A.01 de ce Document d’enregistrement universel 2024 comprenant les informations réglementées pour le Groupe Crédit Agricole.

La somme des valeurs contenues dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total en raison de l’absence de gestion des arrondis.

1 Assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV

2 CA Auto Bank, JV automobiles et activité automobile des autres entités

3 Expositions liées aux énergies bas carbone constitués des énergies renouvelables produites par les clients de l’ensemble des entités du Groupe Crédit Agricole, incluant également les expositions liées à l’énergie nucléaire pour CACIB.

4 Encours de CAA (investissements cotés gérés en direct, investissements cotés gérés sous mandat et investissements non cotés gérés en direct) et d’Amundi Transition Énergétique.

5 Encours de financements du Groupe Crédit Agricole, en propre ou via la BEI, dédiés à la transition environnementale selon le cadre interne des actifs durables du Groupe.

6 Le coût du risque sur encours (en points de base) sur quatre trimestres glissants est calculé sur la base du coût du risque des quatre derniers trimestres auquel est rapporté la moyenne des encours de début de période des quatre derniers trimestres

7 Le coût du risque sur encours (en point de base) annualisé est calculé sur la base du coût du risque du trimestre multiplié par quatre auquel est rapporté l’encours de début de période du trimestre

8 Taux de crédits moyen sur les réalisations mensuelles de juillet à août 2025

9 Taux d’équipement - Assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV

10 Hors reclassement comptable sur les assurances parabancaires de frais généraux à commissions

11 +53 millions d’euros liés à la déconsolidation d’Amundi US, -7m€ d’impact périmètre sur Aixigo et +4 millions d’euros en lien avec la baisse des coûts d’intégration ISB sur CACEIS et Degroof Petercam sur IWM

12 Taux de provisionnement calculé avec au dénominateur les encours en « stage 3 », et au numérateur la somme des provisions enregistrées en ‘’stages’’ 1, 2 et 3

13 Le coût du risque sur encours (en points de base) sur quatre trimestres glissants est calculé sur la base du coût du risque des quatre derniers trimestres auquel est rapporté la moyenne des encours de début de période des quatre derniers trimestres

14 Le coût du risque sur encours (en points de base) annualisé est calculé sur la base du coût du risque du trimestre multiplié par quatre auquel est rapporté l’encours de début de période du trimestre.

15 Voir définition du RoTE (retour sur fonds propres hors incorporels) dans les indicateurs alternatifs de performance

16 Taxes IFRIC, surtaxe IS et plus-value liée à la déconsolidation d’Amundi US linéarisées.

17 En normes locales

18 A périmètre constant (hors Abanca SG) : +7,7% en dommages ; +5,8% en protection des personnes ;

19 Périmètre : dommages France et international ; A périmètre constant (hors Abanca SG), hausse du portefeuille dommages +2.8%

20 Ratio combiné dommages en France (Pacifica) y.c actualisation et hors désactualisation, net de réassurance : (sinistralité + frais généraux + commissions) / primes brutes acquises. Ratio non actualisé : 97,6% (-0,1 pp sur un an).

21 Moyen Long Terme

22 Ce chiffre est retraité des actifs en conservation pour clients institutionnels

23 Montants de l’allocation de CSM, de loss component et de Risk Adjustment (RA), et d’écarts d’expérience nets de réassurance, notamment

24 Montants d’allocation de CSM, de loss component et de RA, et d’écarts d’expérience nets de réassurance notamment

25 Net du coût de la réassurance, y compris résultat financier

26 Effet périmètre Amundi US déconsolidé au T3 2024 : 85 m€ en PNB, -53 m€ en charges

27 Périmètre Indosuez Wealth Management

28 Coûts d’intégration T3-25 : -22,5 m€ vs -8,2 m€ au T3-24 (-57,6 m€ sur 9m-25 vs -13,6 m€ sur 9m-24).

29 Effet périmètre Degroof Petercam en 2025 : janvier à mai 2025 : PNB de 260,8 m€ et charges de -186,4 m€

30 Bloomberg en EUR

31 Refinitiv LSEG

32 Coûts d’intégration ISB : -7,3 m€ au T3-25 vs. -26,0 m€ au T3-24

33 Coûts d’intégration ISB : -7,3 m€ au T3-25 vs. -26,0 m€ au T3-24

34 CA Auto Bank, JV automobiles et activités auto des autres entités

35 Hors JV Automobiles

36 CA Auto Bank et JV automobiles

37 Coût du risque des quatre derniers trimestres rapporté à la moyenne des encours de début de période des quatre derniers trimestres

38 Net des encours POCI

39 Source Abi octobre 2025 : +1,8% septembre/septembre sur l’ensemble des crédits

40 Euribor 3M moyen en baisse de -155b bps T3/T3

41 Au 30 septembre 2025 ce périmètre inclut les entités de CA Italia, CA Polska, CA Egypte et CA Ukraine

42 Éléments non-récurrents pour +34m€ en charges au T3-25 chez Crédit Agricole Italia

43 Impact d’environ -40m€ au T3-24 lié au changement de taux d’IS en Ukraine

44 Impact d’environ -40m€ au T3-24 lié au changement de taux d’IS en Ukraine

45 Éléments non-récurrents pour +34m€ en charges au T3-25

46 Coût du risque sur encours (en pb trimestre annualisé)

47 Impact d’environ -40m€ au T3-24 lié au changement de taux d’IS en Ukraine

48 Dont +5 pb lié à l’augmentation de capital réservée aux salariés

49 Dont -15 pb lié au rachat des parts de Santander dans CACEIS et -3 pb lié à l’acquisition de la Banque Thaler par Indosuez Wealth Management

50 Dont -24 pb lié au rachat des parts de Santander dans CACEIS et -4 pb lié à l’acquisition de la Banque Thaler par Indosuez Wealth Management

51 Dont l’augmentation de capital réservés aux salariés : +7 pb et impact de Banco BPM (OCI et dépassement de franchise) : -9 pb

52 Exigence SREP applicable au 30 septembre 2025, y compris l’exigence combinée de coussins de fonds propres incluant pour (a) le Groupe Crédit Agricole un coussin de conservation de 2,5%, un coussin G-SIB de 1% (qui passera à 1,5% au 1er janvier 2026 suite à la notification reçue de l’ACPR le 27 novembre 2024), le coussin contracyclique fixé à 0,77%, ainsi que le coussin pour le risque systémique de 0,11% et (b) pour Crédit Agricole S.A. un coussin de conservation de 2,5%, le coussin contracyclique fixé à 0,66% ainsi que le coussin pour le risque systémique de 0,18%.

53 Dans le cadre de l’analyse annuelle de sa resolvabilité, le Groupe Crédit Agricole a choisi de continuer à renoncer à la possibilité prévue par l’article 72ter(3) de CRR d’utiliser de la dette senior préférée pour le respect du TLAC en 2025.

54 En cas de non-respect de l’exigence globale de coussins de fonds propres. Les éléments distribuables de l’entité Crédit Agricole S.A. s’établissent à 42,9 milliards d’euros incluant 29,6 milliards d’euros de réserves distribuables et 13,3 milliards d’euros de primes d’émission au 31 décembre 2024.

55Les titres composant les réserves de liquidité sont valorisés après décote d'un stress idiosyncratique à partir du mois de décembre 2024 (stress systémique précédemment) afin de représenter au mieux la valeur de liquéfaction des titres en cas de stress de liquidité.

56 Montant brut avant rachats et amortissements

57 Hors émission AT1

58 Hors émissions senior collatéralisées

59 Les IAP sont des indicateurs financiers non présentés dans les comptes ou définis dans les normes comptables et utilisés dans le cadre de la communication financière, comme le RNPG ou le ROTE, à titre d’exemples. Ils sont utilisés pour faciliter la compréhension de la performance réelle de la société. Chaque IAP est rapproché dans sa définition à des données comptables.

