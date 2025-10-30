Telenor advarer i ny nordisk sikkerhetsrapport: Økt risiko for cyberangrep, sabotasje og desinformasjon

(Fornebu, 30. oktober 2025) Midt i økende geopolitiske spenninger og et stadig mer krevende digitalt trusselbilde, publiserer Telenor i dag sin årlige sikkerhetsrapport for Norden. Rapporten etterlyser en sterkere og mer koordinert regional innsats for å styrke sikkerhet og beredskap.

Rapporten viser til den økende gjensidige avhengigheten av kritiske tjenester som strøm og digital infrastruktur, og oppfordrer både myndigheter og næringsliv til tettere samarbeide for å bygge en sterkere nordisk motstandskraft – til beskyttelse for samfunn, økonomi og mennesker.

– Vi står overfor en sikkerhetssituasjon der en krise kan starte hvor som helst og spre seg overalt – på tvers av sektorer, land og regioner. Styrken i den nordiske modellen bygger på tillit, tett samarbeid og en solid digital infrastruktur. Men skal vi forbli motstandsdyktige, må vi koble disse styrkene på tvers av grenser, sier Telenors konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer.

De største sikkerhetsrisikoene

Rapporten peker på seks typer trusler som former det nordiske sikkerhetsbildet i 2025 og som Telenor må forberede seg på:

Destruktive cyberangrep Sabotasje av digital og fysisk infrastruktur Utenlandske påvirknings- og desinformasjonskampanjer Etterretningsoperasjoner rettet mot kritisk infrastruktur Organisert digital vinningskriminalitet Avansert nettsvindel

– Dette er ikke fjerne trusler, men en del av det daglige trusselbildet vi og andre telekomoperatører må være forberedt på å møte, sier Fasmer.

Setter den nordiske motstandskraften på prøve

Basert på Telenors siste åpne trusselvurdering og innsikt fra selskapets sikkerhetseksperter i de nordiske landene, har Telenor identifisert de største truslene:



Hybridtrusler endrer det nordiske sikkerhetsbildet. Statsfinansierte og kriminelle aktører visker ut grensene mellom cyberangrep, sabotasje og desinformasjon, noe som gjør det vanskelig å skille mellom hva som er ulykker og bevisste angrep.

Statsfinansierte og kriminelle aktører visker ut grensene mellom cyberangrep, sabotasje og desinformasjon, noe som gjør det vanskelig å skille mellom hva som er ulykker og bevisste angrep. Kritisk infrastruktur er nå en strategisk slagmark. Undersjøiske kabler, mobilnett og skyinfrastruktur er viktig for alt fra forsvar til økonomisk stabilitet og et yndet mål forangrep.

Undersjøiske kabler, mobilnett og skyinfrastruktur er viktig for alt fra forsvar til økonomisk stabilitet og et yndet mål forangrep. Ekstremvær tester motstandskraften i sanntid. Stormen Amy har vist hvor raskt kommunikasjonen kan svikte når kraftforsyningen forstyrres.

Stormen Amy har vist hvor raskt kommunikasjonen kan svikte når kraftforsyningen forstyrres. Hvem som styrer dataen, blir stadig viktigere . Myndigheter og organisasjoner må investere i suverene eller regionalt styrte skyplattformer for å beskytte sensitiv data.

. Myndigheter og organisasjoner må investere i suverene eller regionalt styrte skyplattformer for å beskytte sensitiv data. Nordisk samarbeid er grunnleggende. Felles situasjonsforståelse, harmoniserte rammeverk og felles øvelser er avgjørende for å møte NATOs mål for motstandskraft og sikre at Norden kan handle som en samlet enhet i krisetider.

Sigvart Voss Eriksen, leder for Telenor Norden, fremhever at motstandskraft ikke skapes over natten.



– Det krever langsiktig investering, beredskap og koordinering mellom myndigheter og næringsliv. De nordiske landene har allerede sterke nasjonale sikkerhets- og beredskapssystemer, men en krise tar ikke hensyn til landegrenser, sier Voss Eriksen og legger til:



– For å beskytte våre kritiske funksjoner må vi handle som en samlet region. Det betyr forutsigbar finansiering, samordnede rammeverk og operasjoner, slik at vi samlet kan forberede og respondere når det gjelder.

Fem råd til samarbeid mellom myndigheter og næringsliv

I rapporten kommer Telenors nordiske selskaper med en felles oppfordring til myndigheter og næringsliv i Norden, med mål om å styrke vår regionale motstandskraft.



Gjør motstandskraft til en nordisk prioritering Samordne rammeverk og regler på tvers av landegrensene Styrk informasjonsdeling på tvers av landegrensene Bygge reserveløsninger for kritisk infrastruktur Skaler og øv sammen i Norden

Om Nordic Digital Security 2025

Rapporten er Telenors årlige vurdering av sikkerhetssituasjonen i Norden, utarbeidet av selskapets sikkerhetseksperter. Den inneholder analyser av trusselbildet, nye angrepsmetoder, fremveksten av kognitiv krigføring og sårbarheter knyttet til undersjøiske kabler og kritisk infrastruktur. Rapporten trekker også lærdom fra nylige kriser og gir anbefalinger til myndigheter og operatører om hvordan totalberedskapen kan styrkes og motstandskraften bygges over tid.

Hele rapporten er tilgjengelig her: https://telenor.com/nordics/ds25

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

David Fidjeland, informasjonssjef, mobil +47 93 46 72 24