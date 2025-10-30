Sanoma Oyj, pörssitiedote, 30.10.2025 klo 8.30

Sanoma Oyj, osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2025: Tammi–syyskuun operatiivinen liikevoitto parani hyvän vuosineljänneksen tukemana

Q3 2025

Molempien liiketoimintojen liikevaihto laski ja konsernin liikevaihto oli 515,8 milj. euroa (2024: 540,0). Learningin liikevaihtoon vaikutti pääasiassa heikosti kannattavien jakelusopimusten suunniteltu lopettaminen Hollannissa, jota oppimateriaalimyynnin kasvu osittain tasoitti. Media Finlandissa tilausmyynnin kasvun jatkuminen ei riittänyt kompensoimaan mainosmyynnin laskua. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -5 % (2024: -6 %).

Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja parani 172,4 milj. euroon (2024: 170,0). Learningissä liikevaihdon lasku, oppimateriaalimyynnin osuuden kasvu sekä paperi- ja painokustannusten lasku johtivat vakaaseen tulokseen. Media Finlandin tulos parani digitaalisen tilausmyynnin kasvun ja alhaisempien operatiivisten kustannusten ansiosta.

Liikevoitto laski 81,9 milj. euroon (2024: 116,9) pääasiassa molempien liiketoimintojen korkeampien arvonalentumisten seurauksena. Learningin äskettäinen päätös olla tänä vuonna osallistumatta uusiin, monivuotisiin jakelutarjouskilpailuihin Hollannissa johti 48 milj. euron arvonalentumiseen. Media Finlandissa Tampereen painolaitoksen suunniteltuun sulkemiseen liittyvät arvonalentumiset ja uudelleenjärjestelykulut olivat 30 milj. euroa. Arvonalentumisten seurauksena vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kasvoivat -82,6 milj. euroon (2024: -43,9). Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 7,9 milj. euroa (2024: 9,3).

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,73 euroa (2024: 0,70).

Osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (2024: 0,50).

Konsernin näkymiä vuodelle 2025 on täsmennetty: Vuonna 2025 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,29–1,31 mrd. euroa (2024: 1,34). Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 180−190 milj. euroa (2024: 180).

Q1–Q3 2025

Liikevaihto laski 1 076,7 milj. euroon (2024: 1 103,4). Learningin liikevaihdon laskuun vaikutti pääasiassa heikosti kannattavien jakelusopimusten suunniteltu lopettaminen Hollannissa, jota oppimateriaalimyynnin kasvu osittain tasoitti. Media Finlandissa liikevaihto laski alhaisemman mainosmyynnin seurauksena. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -3 % (2024: -2 %), ollen Learningissä -2 % ja Media Finlandissa -3 %.

Operatiivinen liikevoitto parani molemmissa liiketoiminnoissa ja konsernin operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli 215,6 milj. euroa (2024: 207,3). Learningin tulosta tukivat oppimateriaalimyynnin osuuden kasvu sekä digitaalisempi myynnin jakauma ja sen myötä alentuneet paperi- ja painokustannukset. Media Finlandissa digitaalisen tilausmyynnin kasvu ja alhaisemmat operatiiviset kustannukset tukivat tulosta.

Liikevoitto laski 99,5 milj. euroon (2024: 128,7). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kasvoivat -90,6 milj. euroon (2024: -50,8) pääasiassa kolmannella vuosineljänneksellä kirjattujen korkeampien arvonalentumisten seurauksena. Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 25,5 milj. euroa (2024: 27,7).

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,76 euroa (2024: 0,68).

Osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (2024: 0,45).

Vapaa rahavirta parani 86,3 milj. euroon (2024: 76,7) parantuneen tuloksen ja alhaisempien rahoituskulujen vetämänä.

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen parani, ollen 2,0 (2024: 2,4), mikä on pitkän aikavälin tavoitetasolla (alle 3,0).

Varsinainen yhtiökokous päätti 29.4.2025, että vuodelta 2024 maksetaan osinkoa 0,39 euroa osakkeelta (2024: 0,37). Osinko maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,13 euroa maksettiin 9.5. ja toinen erä, 0,13 euroa, 23.9. Kolmas erä, 0,13 euroa, maksetaan 11.11.

Näkymät vuodelle 2025 (täsmennetty)

Vuonna 2025 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,29–1,31 mrd. euroa (2024: 1,34). Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 180–190 milj. euroa (2024: 180).

Näkymät perustuvat seuraaviin olettamuksiin:

Oppimateriaalien kysyntä tulee olemaan suhteellisen vakaata konsernin päämarkkinoilla.

Suomen mainosmarkkina tulee olemaan suhteellisen vakaa.

Aiemmat näkymät vuodelle 2025 (annettu 11.2.2025)

Vuonna 2025 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,28–1,33 mrd. euroa (2024: 1,34). Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 170–190 milj. euroa (2024: 180).

Näkymät perustuvat seuraaviin olettamuksiin:

Oppimateriaalien kysyntä tulee olemaan suhteellisen vakaata konsernin päämarkkinoilla.

Suomen mainosmarkkina tulee olemaan suhteellisen vakaa.

Toimitusjohtaja Rob Kolkman:

"Kolmas vuosineljännes oli hyvä sekä Learningissä että Media Finlandissa, mikä yhdessä hyvän ensimmäisen vuosipuoliskon kanssa johti parantuneeseen operatiiviseen liikevoittoon ilman hankintamenojen poistoja sekä parempaan vapaaseen rahavirtaan tammi–syyskuulta.

Kolmas vuosineljännes on aina tärkeä huippusesonki Learningissä. Kuten aiemmin indikoimme, kasvu muilla oppimateriaalimarkkinoilla, erityisesti Hollannissa, enemmän kuin kompensoi Espanjan ja Puolan hiljaisemman opetussuunnitelmakauden viimeisen vuoden vaikutusta. Kasvua vauhdittivat uusien painettua ja digitaalista yhdistävien oppimateriaalien onnistuneet lanseeraukset kaikilla markkinoillamme. Esimerkiksi Puolassa toimme markkinoille SMARTbookin, joka yhdistää oppikirjan, työkirjan, muistiinpanot, harjoitukset ja monipuoliset digitaaliset sisällöt. Tämän lisäksi Hollannissa oppilaat ja opettajat noin 2 000 koulussa käyttävät päivittäin uudistettua Lijn3-sarjaa, joka on varhaisen lukutaidon opetukseen kehitetty yhdistelmä digitaalisia ja painettuja oppimateriaaleja.

Kaikkiaan Learningin liikevaihto laski hieman johtuen heikosti kannattavien jakelusopimusten suunnitellusta lopettamisesta Hollannissa, kun taas kustannusrakenne parani Solar-ohjelman positiivisten vaikutusten jatkuessa. Tämä yhdessä kasvaneen oppimateriaalimyynnin osuuden ja digitaalisemman myynnin jakauman kanssa paransi Learningin operatiivista tulosta.

Tekoälyn käyttö on yhä kiinteämpi osa työskentelytapaamme molemmissa liiketoiminnoissamme ja painottamme voimakkaasti sen vastuullista käyttöä ihmisen varmistamana. Learningissä näemme hyviä mahdollisuuksia parantaa tekoälyllä tapaamme tukea opettajia ja edistää merkittävästi oppilaiden yksilöllistä oppimista. Yksi viimeaikainen esimerkki tästä on itslearningin digialustan opettajille tarkoitettu tekoälytyökalupakki, jota pilotoidaan nyt useissa kouluissa. Jatkamme myös Speech Coach -tekoälytyökalun käyttöönottoa. Se auttaa oppilaita harjoittelemaan ääntämistä vieraalla kielellä ja on hiljattain avattu koulujen ja oppilaiden käyttöön Suomessa. Media Finlandissa pilotoimme esimerkiksi uutta versiota uutisseulonnan automaatiotyökalusta, jossa tekoäly auttaa tunnistamaan mahdolliset uutisaiheet. Tavoitteena on, että tekoälyavusteinen uutisseulonta voi auttaa merkittävästi nopeissa uutistilanteissa ja päivittäisessä uutishuonetyössä. Toimintamme tehostamiseksi olemme toteuttaneet entistä laajemmin erilaisia sisällöntuotantohankkeita, joissa tekoälyä hyödynnetään toimituksellisessa työssä asiantuntijoidemme varmistamana.

Media Finlandissa tilausmyynti jatkoi kasvuaan Ruutu+ -suoratoistopalvelun hyvän kehityksen ansiosta, mikä on osoitus viihde- ja urheilusisältöjemme houkuttelevuudesta. Kuten ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen odotimme, Suomen mainosmarkkinan pehmeys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä – koko vuoden mainosmarkkinan odotamme edelleen olevan suhteellisen vakaa. Mainosmyynnin lasku jatkui pääasiassa TV-mainosmyynnin vetämänä johtuen tiettyjen kolmansien osapuolten TV-kanavien mainonnan jälleenmyynnin päättymisestä vuoden alussa. Media Finlandin operatiivinen tulos parani, kun digitaalisen tilausmyynnin kasvu ja jatkuva kustannusten hallinta enemmän kuin kompensoivat mainosmyynnin laskun vaikutusta.

Vapaa rahavirtamme kasvoi parantuneen tuloksen ja alhaisempien rahoituskulujen seurauksena, ja odotamme koko vuoden 2025 vapaan rahavirran jatkavan kasvuaan viime vuoteen verrattuna. Myös taseen vahvistaminen eteni hyvin. Oppimisliiketoiminnan tyypillisen vuosittaisen kausiluonteisuuden tukemana velkaantuneisuutemme parani sekä edellisvuoteen että kesäkuun loppuun verrattuna, ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli syyskuun lopussa 2,0 (2024: 2,4).

Kolmannen vuosineljänneksen aikana teimme kaksi tärkeää, joskin vaikeaa päätöstä, jotka vahvistavat lähtökohtiamme tulevalle kasvulle. Päätöksiin liittyvät arvonalentumiset kirjattiin tälle vuosineljännekselle. Learningissä sopeudumme koulujen jakelupalveluiden muuttuvaan kysyntään emmekä osallistu tänä vuonna uusiin, monivuotisiin jakelutarjouskilpailuihin Hollannissa. Päätöksen odotetaan laskevan Hollannin jakeluliikevaihtoamme n. 40 milj. eurolla ilman tulosvaikutusta, siten parantaen Learningin odotettua operatiivista liikevoittoprosenttia ilman hankintamenojen poistoja selvästi yli 23 %:iin vuonna 2026.

Media Finlandissa suunnittelemme uutismedian painotoiminnan keskittämistä pääkaupunkiseudulle ja Tampereen painolaitoksen sulkemista. Suunnitelman taustalla on mediankulutuksen kiihtyvä siirtyminen kohti digitaalisia kanavia ja se tukee vakiintunutta jatkuvan tehostamisen toimintatapaamme, mikä auttaa hallitsemaan painetun liiketoiminnan laskevan liikevaihdon ja kustannusinflaation vaikutuksia.

Tammi–syyskuun hyvän kehityksen ansiosta olemme täsmentäneet näkymiämme vuodelle 2025, ja odotamme operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja olevan alkuperäisen vaihteluvälin yläpäässä.

Olemme viimeisen kahden vuoden aikana edistyneet hyvin kannattavuutemme ja vapaan rahavirtamme parantamisessa sekä taseemme vahvistamisessa. Vuodesta 2026 eteenpäin tärkeimmillä oppimisen markkinoillamme, erityisesti Puolassa ja Espanjassa, tapahtuvien opetussuunnitelmauudistusten odotetaan kiihdyttävän vertailukelpoisen liikevaihtomme kasvua. Media Finlandissa jatkamme ja kiihdytämme onnistunutta digitransformaatiotamme. Pyrimme myös laajentumaan arvoa luovilla yritysostoilla perus- ja toisen asteen oppimisen markkinoilla kuitenkin niin, että säilytämme velkaantuneisuutemme ja omavaraisuusasteemme pitkän aikavälin tavoitetasoilla ja maksamme kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuotuisesta vapaasta rahavirrasta. Järjestämme pääomamarkkinapäivän 25.11.2025, jolloin kerromme tarkemmin kasvupolustamme vuosina 2026–2030 (lisätietoja osoitteessa Sanoma.com).

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia sanomalaisia heidän vahvasta sitoutumisestaan ja omistautumisestaan asiakkaidemme palvelemiseksi ja hyvien tulostemme saavuttamiseksi.”

Avainlukuja

milj. euroa Q3 2025 Q3 2024 Muutos Q1–Q3 2025 Q1–Q3 2024 Muutos 2024 Liikevaihto 515,8 540,0 -4 % 1 076,7 1 103,4 -2 % 1 344,8 Operatiivinen käyttökate 1) 211,4 211,8 0 % 344,6 337,4 2 % 360,8 prosentti 1) 41,0 % 39,2 % 32,0 % 30,6 % 26,8 % Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 2) 172,4 170,0 1 % 215,6 207,3 4 % 180,0 prosentti 2) 33,4 % 31,5 % 20,0 % 18,8 % 13,4 % Liikevoitto 81,9 116,9 -30 % 99,5 128,7 -23 % 81,8 Tilikauden tulos 57,6 84,0 -31 % 62,1 80,8 -23 % 40,6 Vapaa rahavirta 138,0 134,8 2 % 86,3 76,7 13 % 145,3 Omavaraisuusaste 3) 43,1 % 40,8 % 45,0 % Nettovelka 535,9 615,5 -13 % 568,5 Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 2,0 2,4 -15 % 2,2 Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1) 0,73 0,70 4 % 0,76 0,68 13 % 0,46 Osakekohtainen tulos, euroa 0,34 0,50 -32 % 0,34 0,45 -25 % 0,19 Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 0,85 0,82 3 % 0,53 0,47 13 % 0,89 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 4 676 4 858 -4 % 4 820 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 4 544 4 751 -4 % 4 648

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja

3) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 186,9 milj. euroa kaudella Q1–Q3 2025 (2024: 186,1).

