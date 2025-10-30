Teade Arco Vara AS-i võlakirjainvestoritele seoses intresside tulumaksuga

Eesti residendist eraisikutel, kes on soetanud või kavatsevad tulevikus soetada Arco Vara AS võlakirja (ARCB088028A; ISIN EE0000002244) investeerimiskonto kaudu, on võimalik vastavalt tulumaksuseadusele intressidelt tekkiv tulumaksukohustus edasi lükata ja saada võlakirja intressid täies ulatuses oma investeerimiskontole. Selleks tuleb esitada emitendile vastavasisuline avaldus.

Avalduse vorm on alates tänasest kättesaadav Arco Vara veebis järgnevalt lingilt: https://arcovara.com/investorile/

Avaldus tuleb esitada vaid ühe korra ja hiljemalt kolm tööpäeva enne intressimakse kuupäeva, hiljem esitatud avaldus võetakse arvesse alles järgneval intressimakse kuupäeval. Arco Vara võlakirja intressimaksete kuupäevad on 24. september, 24. detsember, 24. märts ja 24. juuni.

Võttes arvesse 2025. aastal toimuvat intressimakse kuupäeva, tuleb avaldus esitada hiljemalt 19. detsembriks kell 23:59. Seoses jõulupühadega toimub esimene intresside väljamakse 29. detsembril 2025.

Darja Bolšakova

Finantsjuht

Arco Vara AS

darja.bolshakova@arcovara.com