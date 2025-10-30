Statkraft selger eiendeler for 13,5 milliarder kroner i tredje kvartal

(Oslo, Norge, 30. oktober 2025) – Statkrafts resultater i tredje kvartal 2025 falt tross høyere produksjon. Resultatene ble påvirket av lave priser i Nord-Norge, redusert bidrag fra Markets og negative sikringseffekter. Statkraft inngikk avtaler om salg av eiendeler for om lag 13,5 milliarder kroner i tredje kvartal for å frigjøre kapital til fortsatt vekst i tråd med den nye strategien.

Kraftproduksjonen i tredje kvartal 2025 var 15,8 TWh (13,3 TWh), og produksjonen var rekordhøy med 52,7 TWh i de ni første månedene av 2025 (47,1 TWh).

Netto driftsinntekter i kvartalet var 8,0 milliarder kroner (9,8 milliarder kroner). Underliggende EBITDA var 3,1 milliarder kroner (4,9 milliarder kroner).

Netto finansposter var 0,6 milliarder kroner (-3,4 milliarder kroner), inkludert netto valutagevinster på 1,1 milliarder kroner (-2,6 milliarder kroner), mens resultat før skatt ble 0,9 milliarder kroner (1,5 milliarder kroner). Resultat etter skatt ble -0,7 milliarder kroner (-0,2 milliarder kroner).

I kvartalet gjorde Statkraft store fremskritt i arbeidet med å redusere kompleksitet og senke kostnader.

Statkraft inngikk avtaler om å selge fjernvarmevirksomheten, overføringsnett i Peru, samt kraftverk og prosjekter under utvikling i Canada, India, Kroatia, Nepal og Nederland for en samlet selskapsverdi (EV) på 13,5 milliarder kroner i kvartalet. Hittil i år er det inngått avtaler om salg for 15,5 milliarder kroner. Som følge av salgene vil om lag 330 ansatte forlate Statkraft til nye eiere innen utgangen av 2025.

I Norge leverte Statkraft konsesjonssøknad for et tredje aggregat i Alta kraftverk, tok endelig investeringsbeslutning for ombygging av Mår kraftverk og Hyttfossdammen, og kunngjorde planer for vindkraftutbygging i Åsnes kommune.

Statkraft tok også en investeringsbeslutning for batteriprosjektet Cardonal BESS 2 (20 MW) i Chile.

Etter kvartalet besluttet Statkraft å bygge solparken Lupi (182 MWp) i Peru med en forventet investering på 1,5 milliarder kroner.

- Jeg er fornøyd med den solide fremgangen vi har hatt med spissing av strategien i tredje kvartal. Vi har solgt en portefølje av virksomheter, våre dyktige team får nye eiere, og salgene bidrar til å redusere kompleksitet og kostnader. Vi frigjør kapital til videre lønnsom vekst i prioriterte teknologier og markeder fremover, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.

Gjennomføring av fokusert strategi

I kvartalet inngikk Statkraft avtale om å selge fjernvarmevirksomheten, overføringsnett i Peru, samt kraftverk og prosjekter under utvikling i Canada, Kroatia, India, Nepal og Nederland. I tråd med den spissede strategien som ble lansert i juni, reduserer Statkraft antall land og teknologier selskapet er engasjert i, inkludert havvind, grønt hydrogen og biodrivstoff. Selskapet søker også nye eiere til elbil-ladeselskapet Mer.

Basert på markedsutviklingen og ulike forretningsmodeller planlegger Statkraft fremover å investere mellom 16 og 20 milliarder kroner årlig.

Statkraft vil de kommende årene fortsette å vokse i markedsoperasjoner og vil fortsette å investere i sol-, vindkraft, batterilagring og nett-tjenester i Europa og Sør-Amerika, hvor det er betydelige investeringsmuligheter også på kort sikt. En betydelig del av investeringene vil etter hvert også gå til effektoppgradering og modernisering av norsk vannkraft og nye vindkraftutbygginger på land i Norge og Sverige.

Priser, markedsutvikling og produksjon

– Statkraft hadde høy kraftproduksjon i tredje kvartal og solide underliggende resultater i Norden, selv om mesteparten av den økte kraftproduksjonen kom i Nord-Norge (NO4) hvor prisene var svært lave. Resultatene ble påvirket av negative sikringseffekter og lavere bidrag fra Markets. Markedsaktivitetene våre hadde et lavere aktivitetsnivå i kvartalet sammenlignet med et svært sterkt kvartal i fjor. Resultatene vil variere over tid, drevet av endringer i volatilitet og markedsforhold, sier Vartdal.

Gjennomsnittlig systempris i Norden var 36 EUR/MWh, opp 16,2 EUR/MWh fra tredje kvartal 2024 og 9,6 EUR/MWh høyere enn andre kvartal 2025. Den gjennomsnittlige basisprisen i det tyske markedet (EEX) var 82,8 EUR/MWh i perioden, opp 6,7 EUR/MWh fra tredje kvartal 2024 og opp 13 EUR/MWh fra andre kvartal 2025.

Statkrafts produksjon var 15,8 TWh i tredje kvartal 2025, 2,5 TWh høyere enn samme kvartal i 2024. Økningen i vannkraftproduksjonen skyldtes hovedsakelig mye høyere produksjon i Midt- og Nord-Norge og full drift av solparken Khidrat i India fra juni 2025. Total vindkraftproduksjon var 2,3 TWh i kvartalet (2,5 TWh), mens vannkraftproduksjonen var 12,8 TWh (10,0 TWh).

Finansiell utvikling

Underliggende EBITDA var 3,1 milliarder kroner i tredje kvartal (4,9 milliarder kroner), drevet av økt kraftproduksjon og bedre realiserte kraftpriser, men med negative sikringseffekter i Norden og Europa og redusert bidrag fra Markets. Norden bidro mest til resultatet med en underliggende EBITDA på 3,0 milliarder kroner (2,8 milliarder kroner). Økningen skyldes økt kraftproduksjon, særlig i Midt- og Nord-Norge, til tross for svært lave områdepriser.

Markets leverte en underliggende EBITDA på 20 millioner kroner i kvartalet (1,4 milliarder kroner), ettersom bidraget fra både trading og origination var lavere. Tredje kvartal 2024 var svært sterkt for Markets, og aktivitetsnivået i markedet har vært lavere i år. Historisk har våre markedsaktiviteter levert sterke resultater, og det er som ventet at resultatene fra dette området vil variere over tid.

Europe hadde en underliggende EBITDA på -345 millioner kroner (-25 millioner kroner) påvirket av sikringstap, mens bidraget fra International var 0,6 milliarder kroner (0,6 milliarder kroner), negativt påvirket av engangseffekter i Chile.

Resultat før skatt ble påvirket av en styrket norsk krone i kvartalet, motvirket av nedskrivninger og urealiserte negative verdiendringer fra innebygde euroderivater. Resultat før skatt endte dermed på 0,9 milliarder kroner (1,5 milliarder kroner). Med en skattekostnad på 1,6 milliarder kroner, hovedsakelig drevet av grunnrenteskatt på vannkraftproduksjon i Norge, endte resultatet etter skatt med et tap på 714 millioner kroner (225 millioner kroner).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har rundt 7000 ansatte i mer enn 20 land.

