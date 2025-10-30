Châtillon, France, le 30 octobre 2025

DBV Technologies participe au congrès scientifique annuel de l'ACAAI

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT – CUSIP : 23306J309) une société biopharmaceutique en phase clinique, a annoncé sa participation au congrès scientifique annuel 2025 de l'American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI), qui se tiendra du 6 au 10 novembre à Orlando, en Floride.

DBV organisera un forum produit intitulé « Harnessing Immune Plasticity to Alter the Path of Food Allergy » (Tirer parti de la plasticité immunitaire afin d’infléchir l’évolution des allergies alimentaires). Un panel d’allergologues de renommée internationale — les Drs Gideon Lack, Hugh Sampson, George du Toit, Kirsten Perrett et Matthew Greenhawt — discutera des données immunologiques et cliniques soutenant les bénéfices d’une intervention précoce dans la prise en charge des allergies alimentaires. Lors de la présentation, le Dr Perrett détaillera un essai clinique de phase 2 planifié dans lequel DBV évaluera l’efficacité et l’innocuité du patch VIASKIN® Peanut pour atteindre une consommation ad libitum d’arachide chez des nourrissons âgés de 6 à 12 mois allergiques à l’arachide, après un minimum de 3 ans de traitement.

Information sur le forum produit :

Date : Samedi 8 novembre 2025

Samedi 8 novembre 2025 Heure : 11 h 35 à 13 h 00 (heure de l'Est)

11 h 35 à 13 h 00 (heure de l'Est) Lieu : Hall Ouest E





« Nous commençons à observer un changement vers une approche plus proactive de la prise en charge des allergies alimentaires, tant en ce qui concerne l’introduction précoce des allergènes potentiels que l’utilisation d’interventions immunomodulatrices », déclare le Dr Gideon Lack, professeur d’allergologie pédiatrique au London Allergy Care and Knowledge et co-investigateur principal de l’essai clinique de phase 2 sur l’intervention précoce. « Avec cette étude à venir, nous avons désormais l’opportunité d’examiner si une intervention plus précoce avec le patch VIASKIN® Peanut - immunothérapie susceptible de modifier l’évolution de la maladie - peut permettre d’atteindre une consommation ad libitum d’arachide chez des enfants âgés de 6 à 12 mois. »

Le congrès de cette année comprendra également une présentation du Dr Matthew Greenhawt sur les résultats finaux de l’extension en ouvert de l’étude EPITOPE (EPOPEX), dans le cadre de la session « Distinguished Industry and Late-breaking Oral Abstract ».

« Avec notre forum produit annonçant une étude de phase 2 inédite visant à évaluer si le patch VIASKIN® Peanut peut permettre une consommation ad libitum, et des résultats finaux convaincants issus des trois années de l’étude EPOPEX, notre présence au congrès de cette année illustre notre travail et notre engagement auprès de la population pédiatrique de la communauté des allergies alimentaires », a déclaré le Dr Pharis Mohideen, Directeur Médical de DBV Technologies. « Au-delà des efforts cliniques mis en œuvre par DBV pour cette population de patient plus jeune, nous travaillons au dépôt potentiel du BLA pour le patch VIASKIN® Peanut destiné aux enfants âgés de 1 à 3 ans au cours du second semestre de l’année prochaine, dans le cadre d’une procédure d’Approbation Accélérée, comme convenu précédemment avec la FDA. »

Présentation scientifique orale :

« Long-Term Efficacy and Safety of Epicutaneous Immunotherapy in Peanut-Allergic Toddlers: EPOPEX End-of-Study Results » sera présenté par Dr Matthew Greenhawt

» sera présenté par Dr Matthew Greenhawt Session : Distinguished Industry & Late-breaking Oral Abstracts - Session 2

Distinguished Industry & Late-breaking Oral Abstracts - Session 2 Date : samedi 8 novembre 2025

samedi 8 novembre 2025 Heure de la session : 16 h 30 à 18 h 00 (heure de l'Est)

16 h 30 à 18 h 00 (heure de l'Est) Heure de la présentation : 16 h 43 (heure de l'Est)

16 h 43 (heure de l'Est) Lieu : Salle W231

La société sera présente au stand n° 711 et sponsorise le 34e FIT Bowl™ annuel, une compétition de type jeu télévisé qui teste les connaissances en matière d'allergie, d'asthme et d'immunologie des équipes participantes issues de programmes de formation dans tout le pays. La compétition aura lieu le samedi 8 novembre, de 17 h 45 à 19 h 45 (heure de l'Est).

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (représentant chacun cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT – CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

VIASKIN est une marque déposée de DBV Technologies.

Contact avec les investisseurs

Katie Matthews

DBV Technologies

katie.matthews@dbv-technologies.com

Contact avec les médias

Brett Whelan

DBV Technologies

brett.whelan@dbv-technologies.com

Pièce jointe