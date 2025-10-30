AB "VILNIAUS BALDAI" sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už 2025 m. dvylika menesių pasibaigusių 2025 m. rugpjūčio 31 d.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2025 finansinių metų dvylikos mėnesių pardavimai rugsėjo – rugpjūčio mėn. sudarė 104 219 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 97 272 tūkst. EUR).
Grupės 2025 finansinių metų dvylikos mėnesių grynasis pelnas yra 4 438 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas buvo 10 000 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) yra 11 143 tūkst. EUR, prieš metus buvo 17 686 tūkst. EUR.
Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2025 m. finansinių metų ketvirtojo ketvirčio birželio – rugpjūčio mėn. pardavimai sudarė 28 020 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 25 460 tūkst. EUR.
Grupės 2025 finansinių metų ketvirtojo ketvirčio birželio – rugpjūčio mėn. grynasis nuostolis yra 398 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas buvo 2 098 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) yra 1 346 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 4 772 tūkst. EUR.
Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Egidijus Žvaliauskas
Tel +370 (5) 2525700
Priedai
- Atsakingų asmenų patvirtinimas_2025-10-30
- Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2025 m. dvylika menesiu pasibaigusiu 2025 m. rugpjucio 31 d.