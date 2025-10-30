Quadient, numéro un mondial en parts de marché des logiciels de gestion des communications clients

Paris

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d’automatisation intelligente facilitant des transactions professionnelles et sécurisées, annonce avoir été classée numéro un mondial en parts de marché sur le segment des logiciels de gestion des communications clients (CCM) pour l’année 2024. Selon le rapport IDC Worldwide Customer Communications Management Software Market Shares, 2024 : Elevating Efficiency and Dynamic Experiences with AI (doc #US53742425, septembre 2025), Quadient détient 11 % des parts de marché mondiales.

Le rapport met en évidence une transformation plus large des stratégies de communication client, les organisations passant d’une logique de réduction des coûts à une approche centrée sur l’innovation et la satisfaction, portée par l’intelligence artificielle et l’automatisation. D’après IDC, le marché mondial du CCM a atteint 2,1 milliards de dollars en 2024, en hausse de 5,7 % par rapport à 2023. Dans ce contexte, Quadient a affiché un bon taux de rétention client, conclu plusieurs contrats majeurs et élargi son réseau de partenaires, contribuant à une croissance des revenus CCM supérieure à la dynamique du marché.

« Les entreprises investissent dans des plateformes de communication pilotées par l’intelligence artificielle, capables de personnaliser l’engagement et d’unifier les points de contact numériques et humains. La plateforme de Quadient exploite une IA évolutive qui s’adapte aux besoins des clients pour accélérer la création de contenu, renforcer la personnalisation, automatiser la traduction et orchestrer intelligemment les flux de travail. Dans un environnement réglementaire en constante évolution, Quadient aide également les organisations à simplifier la conformité et à réduire les risques grâce à des modèles de documents contrôlés et à des pistes d’audit détaillées. Portée par sa stratégie “Elevate to 2030”, Quadient propose des solutions de gestion des communications prêtes pour l’avenir dans un monde numérique en mouvement », a déclaré Amy Machado, Senior Research Manager, IDC.

Quadient attribue son succès à ses investissements continus dans l’innovation, afin de répondre à l’évolution des besoins de communication des entreprises, tous secteurs confondus. La société propose des solutions assistées par l’IA qui permettent aux grandes entreprises d’automatiser des communications complexes et réglementées, tout en répondant à la demande croissante des moyennes entreprises pour des solutions multicanales avancées. Ces efforts valent à Quadient une reconnaissance constante de la part des clients et des analystes, avec de très bonnes évaluations sur Gartner Peer Insights, G2 et TrustRadius, ainsi que des positions de leader confirmées sur le classement Aspire CCS pour le CCM et le CXM.

A travers ses dernières nouveautés, la société démontre son engagement à aider les organisations à concevoir, orchestrer et optimiser des communications personnalisées avec agilité et contrôle. Les nouvelles capacités d’assistance à la rédaction par IA, d’analyse de sentiment, de traduction et de gestion de flux de travail pilotés par événements permettent aux utilisateurs métiers de simplifier la création de contenu et d’améliorer l’engagement client, tout en renforçant la gouvernance, la conformité et la précision — des qualités essentielles dans les environnements fortement réglementés et à haute volumétrie.

« Nous pensons que la première place mondiale de Quadient en parts de marché CCM pour 2024 reflète bien plus qu’une simple dynamique de croissance. Elle témoigne de notre capacité à innover en permanence tout en garantissant une expérience client de très haut niveau », déclare Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Notre parcours de transformation digitale s’est construit autour de deux piliers essentiels : la satisfaction client et l’innovation. En répondant, et souvent en anticipant, les attentes de nos clients grâce à une utilisation approfondie de l’intelligence artificielle et à une amélioration continue de nos produits, nous redéfinissons ce que signifie communiquer intelligemment, aussi bien pour les grandes que pour les moyennes entreprises. Notre capacité à décliner notre expertise en gestion des communications clients auprès des entreprises de taille intermédiaire nous a permis d’élargir notre champ d’action et de réussir, quelle que soit la taille de nos clients. Notre première place sur le marché CCM 2024 confirme que notre stratégie de croissance, centrée sur la réussite des grandes entreprises comme des ETI, porte pleinement ses fruits ».

En poursuivant ses investissements dans l’intelligence artificielle, le cloud et l’automatisation, Quadient aide les entreprises à communiquer plus rapidement, efficacement et sûrement. Qu’il s’agisse d’améliorer l’expérience client ou d’assurer la conformité dans des environnements complexes, Quadient permet aux organisations de garder une longueur d’avance dans un paysage numérique en constante évolution.

Pour en savoir plus sur la manière dont les clients de Quadient transforment leurs communications, rendez-vous sur : www.quadient.com/fr/quadient-ccm-market-share-leader.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

