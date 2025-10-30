Arco Vara AS dividendimakse ex-päev

Arco Vara AS maksab aktsionäridele 2024. majandusaasta eest dividendi netosummas 2 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendid makstakse aktsionäridele 12. novembril 2025.

Vastavalt Arco Vara AS kinnitatud dividendipoliitikale fikseeritakse dividendi saama õigustatud aktsionäride nimekiri 5. novembril 2025. Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4. november 2025.

Alates ex-date’ist ehk 4. novembrist 2025 ei ole aktsiad omandanud isikul enam õigust saada 2024. majandusaasta eest makstavaid dividende.

Darja Bolšakova

Finantsjuht

Arco Vara AS

darja.bolshakova@arcovara.com