MADD Canada lance sa 38e campagne nationale Opération ruban rouge pour prévenir la conduite avec capacités affaiblies pendant la période des Fêtes

OAKVILLE, Ontario, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La collision qui a tué Rebecca Beatty, âgée de seulement 22 ans, le 3 octobre 2021 à Trenton, a bouleversé de nombreuses vies. Rebecca était résidente de Quinte West et ancienne élève de l'école secondaire Donald A. Wilson. Elle rentrait à la maison après avoir passé du temps avec sa meilleure amie lorsque sa voiture a été tragiquement percutée par un chauffard aux capacités affaiblies. Les deux jeunes femmes ont été tuées sur le coup : des vies pleines de promesses ont été brisées, et leurs familles sont à jamais déchirées.

Malgré les efforts de sensibilisation continus, la conduite avec capacités affaiblies continue de dévaster des familles partout au Canada. Chaque heure, en moyenne neuf accusations sont portées pour conduite avec capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue, et chaque année, des centaines de personnes sont tuées et des milliers d'autres sont blessées dans ces collisions tout à fait évitables.

Afin de prévenir d'autres tragédies, MADD Canada, en partenariat avec sa section locale, MADD Durham Region, lance aujourd'hui sa 38e campagne annuelle Opération ruban rouge, une initiative nationale de sensibilisation qui existe depuis près de quatre décennies pour lutter contre la conduite avec capacités affaiblies pendant le temps des Fêtes, période où les célébrations et les rassemblements battent leur plein. La campagne se déroule du 1er novembre 2025 au 5 janvier 2026 et rappelle aux Canadiennes et Canadiens de conduire sobrement ou de planifier à l'avance un retour à la maison en toute sécurité en faisant appel à un conducteur désigné, aux transports en commun, à un taxi ou à des services de covoiturage tels qu'Uber, s'ils consomment de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues.

« L'histoire de Rebecca, ainsi que celles de milliers d'autres victimes de la conduite avec capacités affaiblies est à la source de nos efforts », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée par un conducteur avec les capacités affaiblies en 1999. « Rebecca devrait être ici aujourd'hui en compagnie de ses êtres chers. Malheureusement, sa famille se retrouve maintenant avec une chaise vide à table. Nous faisons appel au gouvernement du Canada pour qu'il rende obligatoire l'installation de technologies anti-conduite avec capacités affaiblies dans tous les nouveaux véhicules, afin qu'aucune autre famille n'ait à subir une telle douleur déchirante et tout à fait insensée. »

Cette année, la photo de Rebecca Beatty figure sur l'affiche, les boîtes à sous et les signets de l'Opération ruban rouge 2025, rappelant avec force qu'une seule mauvaise décision au volant peut changer à jamais la vie de nombreuses personnes.

« La peine causée par la perte de Rebecca nous accompagne à chaque instant », ont déclaré ses parents, Connie et Mark Beatty. « La conduite avec capacités affaiblies ne lui a pas seulement coûté la vie, elle nous a aussi complètement brisés le cœur. Nous voulons que les Canadiennes et les Canadiens prennent conscience de l'ampleur de cette perte et choisissent ainsi de ne jamais conduire avec les capacités affaiblies. »

« Nos policiers sont les premiers témoins des conséquences dévastatrices de la conduite avec capacités affaiblies sur les familles et les communautés », a déclaré Peter Moreira, chef du Service de police de la région de Durham. « Nous sommes fiers de faire équipe avec MADD Canada pour soutenir une fois de plus l’Opération ruban rouge. Cette campagne nous rappelle avec force que chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour assurer la sécurité routière. En choisissant la conduite sobre, nous pouvons prévenir les tragédies avant qu'elles ne se produisent. Chaque ruban rouge représente une vie qui pourrait être sauvée en faisant le bon choix. Ensemble, nous pouvons changer les choses. »

Le lancement national aura lieu aujourd'hui à la division Est du Service de police régional de Durham, à Bowmanville, en présence des parents de Rebecca, Connie et Mark Beatty, ainsi que de sa sœur, Victoria. Ils seront accompagnés de plusieurs invités d’honneur, notamment le chef de police de la région de Durham, Peter Moreira; le maire de Clarington, Adrian Foster; la sous commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Sécurité de la circulation et soutien opérationnel, Karen Meyer; le chef adjoint des pompiers, Services d’incendie et d’urgence de Clarington, Brad Lamport ; la directrice de l'éducation de l'Association des ambulanciers paramédicaux de l'Ontario, Mary Osinga; la présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt; la cheffe des opérations de MADD Canada, Dawn Regan; la présidente de la section MADD Durham Region, Trisha Dosaj; les bénévoles de MADD Durham Region; le vice-président des opérations de KAG Canada, Besnik Gasi; la responsable des communications d'entreprise d'Uber Canada, Keerthana Rang et la directrice de succursale de BMO, Jennifer Karacorovski.

Partout au pays, les bénévoles des sections locales de MADD Canada distribueront des rubans rouges et des autocollants pour véhicules, et organiseront également des événements locaux afin de sensibiliser la population et de recueillir des fonds pour lutter contre la conduite avec capacités affaiblies et venir en aide aux victimes et aux survivants. Une fois qu'ils auront reçu leurs rubans rouges et/ou autocollants pour véhicules, les Canadiennes et Canadiens sont encouragés à les attacher sur leur véhicule, leur porte-clés et leurs effets personnels, et à partager leur engagement sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #OpérationRubanRouge, afin de témoigner de leur engagement à la conduite sobre et de rendre hommage à toutes les victimes et à tous les survivants de la conduite avec capacités affaiblies. Des messages d'intérêt public diffusés à la radio et à la télévision renforceront également l'importance de la conduite sobre, notamment pendant la période des Fêtes.

Cette année, plus de 50 sites d'intérêt, édifices, bâtiments gouvernementaux et municipaux à travers le pays s'illumineront en rouge pour rendre hommage aux victimes de la conduite avec capacités affaiblies et diffuser le message de la conduite sobre. La liste complète des sites qui s’illumineront en rouge se trouve ici.

MADD Canada tient à remercier tous ses commanditaires officiels, notamment Uber, KAG Canada et Diageo, ainsi que ses sociétés commanditaires dont BMO, Irving Oil et Cascades, pour leur généreux soutien. Pour obtenir la liste des commanditaires et des partenaires des boîtes à sous de cette année, cliquez ici.

Les rubans rouges et les autocollants pour véhicules sont disponibles auprès des sections locales de MADD Canada partout au pays, en ligne à madd.ca, ou par courriel à info@madd.ca. Les dons pour soutenir l’Opération ruban rouge peuvent être faits sur le site Web ou en composant le 1-800-665-6233.

