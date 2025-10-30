Axi asiste a la iFX Expo Asia 2025 y presenta sus productos y servicios

SÍDNEY, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, líder financiero en trading de CFD y FX, participó en iFX Expo Asia 2025, que se llevó a cabo del 26 al 28 de octubre en Asia. El evento reunió a destacados profesionales de tecnología financiera, trading y servicios financieros de todo el mundo.

Los asistentes al evento tuvieron la oportunidad de explorar la marca, productos y recientes innovaciones de Axi, así como obtener más información sobre la alianza de varios años del bróker con el campeón de la Premier League, el Man City, además de ganar emocionantes regalos y tomarse fotos exclusivas con artículos conmemorativos del Man City de la Premier League y la mascota del club, traída especialmente para el evento.

“Agradecemos a los organizadores del evento por ofrecernos una experiencia perfecta en la conferencia y por honrarnos con el prestigioso premio ‘Best Trading Experience’* (Mejor experiencia de trading), así como a quienes visitaron nuestro pabellón para conectar con nuestro equipo”, afirmó Hannah Hill, directora de Marca y Patrocinio de Axi. “Nuestro compromiso siempre ha sido claro: brindar a nuestros clientes las herramientas y el apoyo necesarios para disfrutar de la mejor experiencia de trading. Nos entusiasmó poder mostrar las condiciones de vanguardia de Axi y demostrar cómo ayudamos a nuestros clientes a aprovechar todas las oportunidades en su beneficio”.

En 2023, el bróker fue galardonado con el premio ‘Most Trusted Broker - Asia’* (Bróker más confiable de Asia) en los Global Forex Awards, un reconocimiento que, como señaló Hill, “refleja nuestro compromiso continuo con la integridad y la transparencia en el ámbito del trading”.

Acerca de Axi

Axi es una empresa mundial de trading de divisas y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi ofrece CFD para diversas clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo, café y muchos más.

*Otorgados al Grupo de Empresas Axi.