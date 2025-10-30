Axi participe au salon iFX Expo Asia 2025 et présente ses produits et services

SYDNEY, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, leader financier dans le domaine du trading en ligne sur CFD et Forex, a participé au salon iFX Expo Asia 2025, qui s’est tenu du 26 au 28 octobre en Asie. L’événement a rassemblé les principaux acteurs du secteur fintech, du trading et des services financiers venus du monde entier.

Les participants ont eu l’occasion de découvrir la marque Axi, ses produits et ses dernières innovations, d’en apprendre davantage sur le partenariat de longue date du courtier avec les champions de la Premier League, Manchester City, ainsi que de gagner des prix exclusifs et de prendre des photos uniques avec les objets de collection du club et ses mascottes, spécialement convoyés pour l’événement.

« Nous tenons à remercier les organisateurs de l’événement pour la qualité de la conférence et pour nous avoir décerné le prestigieux prix “Best Trading Experience”*, ainsi que toutes les personnes qui ont visité notre stand pour échanger avec notre équipe », a déclaré Hannah Hill, responsable de la marque et des partenariats chez Axi. « Notre engagement a toujours été clair : donner à nos clients les outils et le soutien nécessaires pour leur offrir la meilleure expérience de trading possible. Nous avons été ravis de présenter les conditions de trading de pointe d’Axi et de montrer comment nous aidons nos clients à saisir chaque opportunité pour la transformer en réussite. »

En 2023, le courtier avait déjà été récompensé du titre de « Most Trusted Broker — Asia »* lors des Global Forex Awards, une distinction qui, comme l’a souligné Mme Hill, « reflète notre engagement constant envers l’intégrité et la transparence dans le domaine du trading ».

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD exposés à plusieurs classes d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Pour tout complément d’information ou pour obtenir des commentaires supplémentaires de la part d’Axi, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : mediaenquiries@axi.com

Promu par AxiTrader LLC. Les produits dérivés de gré à gré comportent un risque élevé de perte en capital. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Il ne constitue pas un conseil en investissement.

* Octroyé au groupe d’entreprises Axi.