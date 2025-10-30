アクシ (Axi)、iFXエキスポ・アジア2025 (iFX Expo Asia 2025) に参加し、商品およびサービスを紹介

シドニー発, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- オンラインCFDおよびFXトレーディングにおける金融リーダーであるアクシは、10月26日から28日までアジアで開催されたiFXエキスポ・アジア2025に参加した。 このイベントには、世界中から主要なフィンテック、トレーディング、金融サービスの専門家が集結した。

イベントの来場者は、アクシのブランド、商品と最新のイノベーションを体験し、同ブローカーがプレミアリーグ (Premier League) 王者マンチェスター・シティ (Man City) と長年築いてきたパートナーシップについて詳しく知り、豪華な賞品を獲得し、イベントのために特別に用意されたマンチェスター・シティのプレミアリーグ記念品や同クラブのマスコットと特別な記念写真を撮影する機会も得た。

「シームレスなカンファレンス体験を提供し、名誉ある『ベスト・トレーディング・エクスペリエンス (Best Trading Experience)』賞*を授与してくださったイベント主催者の皆様、そして当社ブースを訪れ、当社チームと交流してくださった皆様に心より感謝申し上げます」と、アクシのブランド＆スポンサーシップ責任者であるハンナ・ヒル (Hannah Hill) は述べた。 「当社のコミットメントは常に明確です。それは、クライアントが究極の取引体験を実現できるよう必要なツールとサポートを提供することです。 アクシの業界をリードする取引環境を紹介し、クライアントがあらゆる機会を最大限に活用できるよう支援していることをお見せできたことを大変うれしく思います」

2023年には、同ブローカーはグローバル・フォレックス・アワード (Global Forex Awards) において「最も信頼されるブローカー－アジア (Most Trusted Broker - Asia)」賞*を受賞している。この受賞について、ヒルは「この賞は、取引分野における誠実性と透明性への当社の継続的な取り組みを反映しているものです」と述べている。

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFDトレーディングブランドであるアクシは、世界100か国以上に何千人もの顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、mediaenquiries@axi.comまで問い合わされたい。

提供元：アクシトレーダーLLC (AxiTrader LLC) OTCデリバティブには、投資損失の高いリスクが伴われる。 本コンテンツは、居住地域により利用できない可能性がある。 投資助言を意図したものではない。

*アクシグループ企業に付与された。