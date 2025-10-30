Axi, iFX 엑스포 아시아 2025 참가…주요 제품 및 서비스 선보여

시드니, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 온라인 CFD 및 FX 거래 분야의 금융 선도 기업 Axi는 10월 26일부터 28일까지 아시아에서 열린 iFX Expo Asia 2025에 참가했다. 이번 행사에는 전 세계의 핀테크, 트레이딩, 금융 서비스 전문가들이 대거 모여 교류했다.

행사 참가자들은 Axi 브랜드와 그 제품, 최신 혁신을 직접 확인하고, 프리미어리그 챔피언 맨체스터 시티와의 오랜 파트너십에 대해 알아볼 수 있는 기회를 가졌다. 또한 특별히 행사장을 위해 마련된 맨시티 프리미어리그 우승 기념품과 구단 마스코트와 함께 사진을 찍고, 다양한 경품을 획득할 수 있는 이벤트도 진행되었다.

Axi 브랜드 및 스폰서십 총괄 Hannah Hill은 “완벽한 콘퍼런스 경험을 제공해주신 행사 주최 측에 감사드리며, 우리 팀과 교류하기 위해 부스를 찾아주신 모든 분들께 감사드린다”고 말했다. 이어 “Axi가 ‘최고의 거래 경험(Best Trading Experience)’ 상*을 수상하게 되어 영광이다”고 덧붙였다. 그는 또 “고객이 최상의 거래 경험을 누릴 수 있도록 필요한 도구와 지원을 제공하는 데 전념해 왔다”며 “이번 행사에서 Axi의 업계 최고 수준의 거래 환경을 선보이고, 고객이 모든 기회를 이점으로 바꿀 수 있도록 지원하는 방식을 보여줄 수 있어 매우 기뻤다”고 강조했다.

2023년 Axi는 Global Forex Awards에서 ‘가장 신뢰받는 브로커 – 아시아(Most Trusted Broker - Asia)’ 상*을 수상했으며, Hill은 이는 “거래 환경에서의 우리의 지속적인 진정성과 투명성에 대한 의지를 반영한 결과”라고 설명했다.

Axi 소개

Axi는 전 세계 100개국 이상에서 수천 명의 고객이 이용하는 글로벌 온라인 FX 및 CFD 거래 브랜드다. Axi는 외환, 주식, 금, 원유, 커피 등 다양한 자산군의 CFD 거래를 제공하고 있다.

Axi 관련 추가 정보 또는 문의 사항은 다음으로 연락하면 된다: mediaenquiries@axi.com

본 홍보물은 AxiTrader LLC에 의해 제공되었다. 장외파생상품(OTC Derivatives)은 높은 투자 손실 위험을 수반한다. 이 콘텐츠는 지역에 따라 이용이 제한될 수 있으며, 투자 조언을 목적으로 하지 않는다.

*해당 상은 Axi Group 산하 기업에 수여된 것이다.