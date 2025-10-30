A Axi participa da iFX Expo Asia 2025 e apresenta seus produtos e serviços

SYDNEY, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Axi, líder financeira em trading on-line de CFDs e FX, participou da iFX Expo Asia 2025, realizada de 26 a 28 de outubro, na Ásia. O evento reuniu os principais profissionais de fintech, trading e serviços financeiros de todo o mundo.

Os participantes do evento tiveram a oportunidade de explorar a marca Axi, seus produtos e as últimas inovações, aprender mais sobre a longa parceria da corretora com o campeão da Premier League, Manchester City, além de ganhar prêmios incríveis e tirar fotos exclusivas com objetos de recordação da Premier League do Manchester City e os mascotes do clube, trazidos especialmente para o evento.

“Gostaríamos de agradecer aos organizadores do evento por proporcionarem uma experiência de conferência impecável e por nos honrarem com o prestigioso prêmio de ‘Melhor Experiência em Negociação’* e a todos que visitaram nosso estande para se conectar com nossa equipe”, comentou Hannah Hill, Chefe de Marca e Patrocínio da Axi. “Nosso compromisso sempre foi claro: capacitar nossos clientes com as ferramentas e o suporte de que precisam para ter acesso à melhor experiência de trading. Ficamos muito satisfeitos em apresentar as condições líderes do setor da Axi e em demonstrar como ajudamos nossos clientes a aproveitarem todas as oportunidades para seu benefício.”

Em 2023, a corretora foi reconhecida com o prêmio de ‘Corretora Mais Confiável da Ásia’* no Global Forex Awards – uma distinção que, como observou Hill, “reflete o nosso compromisso permanente com a integridade e a transparência no ambiente de negociação.”

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de trading on-line de FX e CFD, com milhares de clientes em mais de 100 países. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, entre em contato com: mediaenquiries@axi.com

*Concedido ao Grupo de Empresas Axi.