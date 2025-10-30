Axi 出席 iFX Expo Asia 2025，展示其产品与服务

悉尼, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在线差价合约与外汇交易领域的金融领军企业 Axi 参加了于 10 月 26 日至 28 日在亚洲举办的 iFX Expo Asia 2025。 本次展会汇聚了来自全球各地的金融科技、交易及金融服务领域的顶尖专业人士。

展会参与者借此机会探索 Axi 品牌及其产品与最新创新成果，进一步了解该经纪商与多届英超冠军曼城长达数年的合作关系，更可赢取丰厚奖品，并与专门为本次展会准备的曼城英超纪念品及俱乐部吉祥物合影留念。

Axi 品牌与赞助负责人 Hannah Hill 表示：“我们要感谢展会主办方提供无缝衔接的展会体验，并授予我们极具分量的‘最佳交易体验’奖 *；同时也要感谢所有莅临我们展位、与团队交流的各位来宾。 我们的承诺始终如一：为客户提供所需的工具与支持，帮助他们获得极致的交易体验。 我们非常荣幸能展示 Axi 行业领先的交易条件，并向大家说明我们如何帮助客户把握每个机遇，为其创造优势。”

2023 年，该经纪商在全球外汇大奖 (Global Forex Awards) 中荣获“亚洲最值得信赖的经纪商”奖项*——正如 Hill 所言，这一殊荣“彰显了我们在交易领域内对诚信与透明度承诺的持续践行”。

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

如需了解更多信息或获取 Axi 的更多评论，请联系：mediaenquiries@axi.com

此内容由 AxiTrader LLC 负责推广。 场外衍生品具有很高的投资损失风险。 此内容在您所在的地区可能无法查看， 且不作为投资建议提供。

*授予 Axi 集团公司。