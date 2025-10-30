Troilus remporte le prix « Entrepreneur de l’année » de l’Association de l’exploration minière du Québec, reconnaissant son leadership dans le développement de l’un des plus importants projets de cuivre-or au Canada

MONTRÉAL, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Troilus Gold Corp. (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5R) (« Troilus » ou la « Société ») a l’honneur d’annoncer qu’elle s’est vu décerner le prix « Entrepreneur de l’année » par l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) lors du congrès annuel Xplor 2025 et du Gala de reconnaissance tenus à Montréal hier soir.
Ce prix souligne les sociétés ayant démontré un progrès exceptionnel, une vision claire et un leadership remarquable dans l’avancement d’un projet minier québécois. Troilus a été reconnue pour l’avancement discipliné du projet de cuivre et d’or Troilus, une année marquée par des jalons majeurs en ingénierie, en permis et en financement, alors que la Société se rapproche de la phase de construction.
Justin Reid, chef de la direction et administrateur de Troilus, a commenté : « Nous sommes profondément honorés de recevoir cette reconnaissance de l’AEMQ. Elle reflète les efforts, la résilience et l’engagement extraordinaires de toute notre équipe. Au cours de la dernière année, nous avons livré sur tous les plans — de l’achèvement de notre étude de faisabilité au dépôt de notre étude d’impact environnemental et social, en passant par l’obtention d’un soutien financier international et la progression de l’ingénierie vers la préparation à la construction. Depuis 2018, notre mission est de transformer Troilus en un actif canadien solide sur le plan technique, responsable et stratégique, qui contribue au leadership du Québec en matière de développement durable des ressources. Ce prix revient à chaque membre de notre équipe, à nos actionnaires et à nos partenaires qui soutiennent cette vision. »
Alain Poirier, directeur général de l’AEMQ, a ajouté : « Troilus représente un exemple d’entrepreneuriat dans l’industrie minière québécoise. L’entreprise illustre une approche rigoureuse et innovante dans le développement responsable d’un projet d’envergure, qui renforce à la fois la vitalité économique du Québec et sa crédibilité sur les marchés internationaux. »
Depuis sa formation en 2018, Troilus a accru sa base de ressources minérales de plus de 500 %, devenant ainsi l’un des plus grands projets de cuivre et d’or non développés en Amérique du Nord. L’étude de faisabilité publiée en mai 2024 décrit une opération à grande échelle de 50 000 tonnes par jour sur une durée de vie de mine de 22 ans, produisant en moyenne 303 000 onces d’équivalent or (soit 135,4 millions de livres d’équivalent cuivre) par année.
Depuis la publication de cette étude, Troilus a accéléré ses progrès sur tous les fronts alors qu’elle passe de la phase de faisabilité à celle du développement :
Financement du projet :
- A obtenu des lettres d’intérêt totalisant 1,3 milliard $ US en soutien financier indicatif de la part d’agences de crédit à l’exportation (ECA) internationales (voir le communiqué du 21 novembre 2024).
- A établi un financement par emprunt mandaté de 700 millions $ US, dirigé par un syndicat de prêteurs internationaux et soutenu par des ECA européennes (voir le communiqué du 13 mars 2025).
- A conclu des ententes indicatives d’approvisionnement à long terme avec Aurubis AG et Boliden AB, deux des principales fonderies européennes (voir les communiqués du 10 juillet 2025 et du 26 août 2025).
Permis :
- A déposé en juin 2025 l’étude d’impact environnemental et social (ÉIES) auprès des autorités provinciales et fédérales, marquant l’aboutissement de plus de cinq ans d’études environnementales et de consultations significatives avec les communautés locales et autochtones (voir le communiqué du 25 juin 2025).
Ingénierie :
- L’ingénierie de base a franchi le cap de 85 % d’avancement, sous la direction de BBA Inc. de Montréal, et se poursuit vers une transition fluide vers l’exécution détaillée en vue d’une décision de construction en 2026 (voir le communiqué du 15 octobre 2025).
Le projet Troilus est appelé à devenir un moteur majeur du développement économique et social du Québec et de la région de la Baie-James. Aux prix des métaux actuels, il devrait générer environ 6 milliards $ CA en revenus fiscaux pour le Québec et 2,4 milliards $ CA pour le Canada au cours de sa durée de vie, tout en employant directement plus de 1 000 personnes durant la construction et plus de 680 employés durant les opérations pendant plus de deux décennies.
La reconnaissance de Troilus à titre d’Entrepreneur de l’année souligne son rôle croissant en tant qu’actif canadien stratégique en minéraux critiques, aligné sur les priorités provinciales et fédérales visant à renforcer les chaînes d’approvisionnement nationales, favoriser le développement durable des ressources et stimuler la prospérité régionale à long terme.
À propos de Troilus Gold Corp.
Troilus Gold Corp. est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.
Pour plus de renseignements :
Caroline Arsenault
Vice-présidente, communications d’entreprise
+1 (647) 276-0050
info@troilusgold.com
