Harvia julkaisee tammi–syyskuun 2025 osavuosikatsauksen torstaina 6.11.2025 noin klo 9.00

Harvian osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2025 julkaistaan torstaina 6.11.2025 noin klo 9.00. Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat julkaisemisen jälkeen saatavilla Harvian kotisivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/fi/raportit-ja-esitykset/.

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 6.11.2025 klo 11 Suomen aikaa. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Matias Järnefelt sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://harvia.events.inderes.com/q3-2025.

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla https://harviagroup.com/fi/raportit-ja-esitykset/ tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Ari Vesterinen, ari.vesterinen@harvia.com, p. 040 5050 440





Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2024 oli 175,2 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

