Le 10e Festival culturel des entrepreneurs chinois se tiendra à Shangqiu, dans la province du Henan

SHANGQIU, Chine, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Festival culturel des entrepreneurs chinois est reconnu comme l’un des « dix événements culturels axés sur les racines les plus influents au monde ». Approuvée par le Henan Provincial Department of Culture and Tourism, la 10e édition de ce festival devrait se tenir à Shangqiu le 29 octobre 2025, soit le neuvième jour du neuvième mois du calendrier lunaire chinois.

Une coupure de presse annexée au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Le festival de cette année a pour thème « Gathering at the Source of Chinese Commerce, Integrating into the Vast Market » (Se rassembler à la source du commerce chinois, s’intégrer dans le vaste marché) et vise à renforcer davantage l’image culturelle de « Shangqiu, berceau du commerce » à travers un large éventail d’activités. Il servira de plateforme dynamique pour la connectivité industrielle et la mise en correspondance des ressources, renforçant ainsi l’avantage régional de Shangqiu en tant que « porte orientale du Henan », à la jonction de quatre provinces.

Depuis sa création en 2006, le Festival culturel des entrepreneurs chinois a été organisé avec succès et ce, à neuf reprises. La ville de Shangqiu est largement considérée comme le berceau du commerce chinois et de la tribu Shang. Selon la tradition, l’esprit pionnier du commerce chinois est né dans la province du Henan, à Shangqiu, avant de s’étendre à tout l’Orient. C’est ici que Wang Hai, figure ancestrale du commerce chinois, a domestiqué le bétail et les chevaux pour le commerce à longue distance, établissant ainsi les premières formes de logistique. Pendant la période des Printemps et Automnes, l’État de Song a mis en place une taxe sur le commerce frontalier et les transactions commerciales, qui constituait une forme primitive de droits de douane. Le stratège économique Ji Ran a proposé différentes théories qui ont permis d’élever le développement économique au rang de stratégie nationale. Des générations d’ancêtres sur cette terre ont développé des pratiques d’échange de marchandises, des théories commerciales et des règles commerciales qui favorisent une culture d’entreprise valorisant l’intégrité comme fondement et mettant l’accent à la fois sur la justice et le profit. Cette culture incarne les principes moraux et la philosophie de la nation chinoise tels qu’ils se traduisent dans les pratiques commerciales.

Source : Organizing Committee of The Chinese Entrepreneurs Cultural Festival