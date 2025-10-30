OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 30.10.2025 KLO 15.15 TULOSJULKISTAMISAJANKOHDAT



Oma Säästöpankki Oyj:n taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2026

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp) julkaisee vuonna 2026 taloudellisen informaation seuraavasti:

12.2.2026 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2025

7.5.2026 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2026

13.8.2026 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2026

5.11.2026 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2026

Vuoden 2025 tilinpäätös, toimintakertomus, kestävyysraportti ja tilintarkastuskertomus julkaistaan viikolla 11 osana yhtiökokousaineistoa. Varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 16.4.2026. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Oma Säästöpankki Oyj



Lisätietoja:

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, puh. +358 40 750 0093, pirjetta.soikkeli@omasp.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.