Sisäpiiritieto: Oma Säästöpankki Oyj lakkauttaa IRB-lupahakemusprosessin eikä tavoittele IRB-lupaa lähitulevaisuudessa

Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) hallitus ilmoitti marraskuussa 2024 keskeyttävänsä IRB-lupahakemusprosessin toistaiseksi ja arvioivansa IRB-mallikehikon kehitystarpeita ja mahdollisen uuden lupahakemuksen jättämistä erikseen. Yhtiö on arvioinut uudelleen IRB-menetelmän tuomia hyötyjä suhteessa OmaSp:n nykyiseen luottokantaan, joka on projektin aloittamisen jälkeen muuttunut merkittävästi. Lisäksi IRB-menetelmän tuomia hyötyjä on uudelleenarvioitu aiempaa tarkemmin huomioiden vuoden 2025 alusta voimaan astunut uusi vakavaraisuussääntely.

Yhtiön hallitus on uudelleenarvioinnin tulosten perusteella 30.10.2025 päättänyt lakkauttaa OmaSp:n IRB-lupahakemusprosessin. Yhtiön hallitus on myös päättänyt, että Yhtiö ei pyri kerryttämään IRB-käyttökokemusta eli tavoittelemaan IRB-lupahakemuksen lähettämistä Finanssivalvonnalle lähitulevaisuudessa.

Toimitusjohtaja Karri Alameri:

”Olemme aiemmin tiedottaneet, että syksyllä 2023 lähetetyssä IRB-lupahakemuskokonaisuudessa tunnistettiin kehitystarpeita useissa OmaSp:n mallikehikon osa-alueissa. Olemme uudelleenarvioineet sekä IRB-menetelmän tuomia hyötyjä suhteessa OmaSp:n nykyiseen luottokantaan että tunnistettujen kehitystarpeiden edellyttämiä investointeja.

Myös vuoden 2025 alussa voimaan astunut uusi vakavaraisuusasetus madalsi standardimallissa sovellettavia keskimääräisiä riskipainoja. Tämä tarkoittaa, että IRB-menetelmällä saavutettavissa oleva pääomavaateen madaltuminen on pienentynyt IRB-hankkeemme käynnistämisajankohtaan verrattuna. Arvioinnin perusteella olemme todenneet, ettei IRB-luvan tavoitteleminen nykytiedon valossa ole perusteltua. Kehitystyö on kuitenkin hyödynnetty täysimääräisesti luottoriskimalleissamme ja niiden raportoinnissa. Hankkeen lakkauttamisella ei ole merkittävää taloudellista vaikutusta, eikä se vaikuta raportoituun vakavaraisuusasemaamme.”

