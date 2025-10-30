Rogers Xfinity Pro offre une expérience WiFi exceptionnelle à la population canadienne

Comprend la technologie WiFi 7 de nouvelle génération et notre meilleur équipement à ce jour pour les maisons connectées du pays

TORONTO, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui qu’elle offrira une technologie WiFi de nouvelle génération à un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens grâce à Rogers Xfinity Pro. Offerte en option avec tous les forfaits Internet Rogers Xfinity, notre expérience WiFi la plus exceptionnelle comprend une à niveau vers notre borne de pointe prenant en charge le WiFi 7 ainsi que les fonctionnalités de priorisation des appareils et de connexion WiFi de secours avec WiFi prêt pour les tempêtes afin de garder la clientèle connectée malgré les imprévus.

« La population canadienne mérite la meilleure expérience Internet qui soit, et c’est ce que propose Rogers Xfinity Pro grâce à notre borne la plus puissante à ce jour, qui prend en charge la technologie WiFi 7 de nouvelle génération ainsi que des fonctionnalités qu’on ne peut obtenir nulle part ailleurs, a déclaré Bret Leech, président, Services résidentiels, Rogers. Avec Rogers Xfinity Pro, la clientèle obtient notre meilleur équipement et notre technologie de pointe pour profiter d’une expérience WiFi exceptionnelle, le tout propulsé par l’Internet le plus fiable au pays. »

Rogers Xfinity Pro rehausse la couverture WiFi résidentielle et utilise une technologie de pointe pour améliorer et étendre le réseau WiFi à la maison afin d’offrir une expérience bonifiée. Les clientes et clients de Rogers Xfinity Pro peuvent utiliser la fonction Optimiser un appareil afin d’obtenir la meilleure connexion WiFi possible sur l’appareil le plus important pour eux. La nouvelle option mensuelle comprend également une connexion WiFi de secours, qui permet de rester en ligne pendant les pannes de courant ou de réseau grâce au WiFi prêt pour les tempêtes.

La borne Rogers Xfinity de nouvelle génération, disponible avec Rogers Xfinity Pro, est compatible avec la révolutionnaire technologie WiFi 7, qui procure des vitesses multigigabits et permet de connecter plus d’appareils, le tout sur l’Internet le plus fiable au pays*.

Pour en savoir plus sur Rogers Xfinity Pro, visitez le rogers.com/rogers-xfinity-pro.

* Selon les prix obtenus pour l’expérience globale à l’échelle du pays en fonction des résultats en matière de vitesse de téléchargement, de fiabilité de l’expérience et de constance de la qualité. Prix Opensignal – Canada : rapport sur l’expérience offerte par les services à large bande fixes, mars 2025. Résultats tirés d’une analyse indépendante des services à large bande fixes et fondés sur des mesures de performance enregistrées du 1er octobre au 29 décembre 2024. © 2025 Opensignal Limited.