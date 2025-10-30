Aya Or & Argent commandite la première équipe canado-marocaine du Rallye Aïcha des Gazelles 2026





Photo 1 : De gauche à droite : Asmaa Hammoudi et Benoit La Salle, Président & CEO d’Aya Gold & Silver.

Photo 2 : De gauche à droite : Mustapha El Ouafi, président-directeur général d’Aya Gold & Silver, Maroc et Zineb Hammoudi.

MONTRÉAL, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») est fière d’annoncer son partenariat avec l’équipage « Karibous du Sahara » dans le cadre de sa participation au Rallye Aïcha des Gazelles 2026.

Installées l’une au Canada et l’autre au Maroc, les deux sœurs, Asmaa et Zineb Hammoudi, se réuniront pour relever ensemble ce défi emblématique au cœur du désert marocain, en s’appuyant sur la navigation traditionnelle – carte et boussole – pour tracer leur route.

« En soutenant Asmaa et Zineb, nous encourageons l’audace, la persévérance et la solidarité féminine. Nous sommes fiers d’appuyer les Karibous du Sahara, dont le nom évoque à la fois leurs racines et leur volonté de bâtir des ponts entre les deux pays. Leur aventure reflète le lien unique que notre entreprise cultive avec le Maroc, où nous opérons depuis plusieurs années en alliant notre expertise minière canadienne au savoir-faire local et à un réseau de partenaires exceptionnels », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction.





Photo 3 : Asmaa Hammoudi. Photo 4 : Zineb Hammoudi.

Aux côtés d’Aya Or & Argent, le principal commanditaire, Mx2 Mining et Falcon Energy Materials, également présentes au Maroc, soutiendront l’équipage tout au long de cette aventure à titre de commanditaires associés.

La progression de l’équipe et des moments en coulisses seront partagés sur les réseaux sociaux de l’entreprise. La compétition se tiendra du 1er au 11 avril 2026 et soulignera le 35e anniversaire du Rallye Aïcha des Gazelles.

À propos

Aya Or & Argent inc.

Aya Or & Argent inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l’Anti-Atlas, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques.

L’équipe de direction d’Aya se concentre sur la maximisation de la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses activités, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com.

Mx2 Mining inc.

Mx2 Mining Inc. (« Mx2 ») est une société d’exploration et de développement aurifère axée sur l’Afrique du Nord. L’équipe de direction de Mx2 comprend des membres clés ayant contribué au succès de plusieurs entreprises africaines de métaux précieux, notamment Red Back Mining, Aya Gold & Silver, Orca Gold et Montage Gold. Mx2 est actuellement en train de constituer un portefeuille de propriétés d’exploration aurifère dans le Royaume du Maroc.

Falcon Energy Materials inc.

Falcon Energy Materials vise à devenir le principal fournisseur de graphite naturel purifié sphéronisé et enrobé (CSPG), un composant essentiel pour les solutions de stockage d’énergie. En tant que raffineur chimique spécialisé dans le concentré de graphite naturel, Falcon travaille activement au développement d’une usine de production CSPG de pointe d’une capacité de 26 000 tonnes par an au Maroc. Grâce à des partenariats stratégiques avec des entreprises technologiques chinoises de premier plan et des partenaires marocains de premier rang, Falcon bénéficie d’une expertise technologique avancée, d’un accès à des matières premières et produits chimiques de haute qualité, ainsi que d’un emplacement géographique privilégié — des facteurs qui lui permettront d’assurer une offre constante et de haute qualité sur les marchés mondiaux. Avec une vision claire axée sur la croissance durable et l’innovation, Falcon ambitionne de devenir le producteur de référence de CSPG naturel, soutenant son adoption à grande échelle dans le stockage d’énergie et d’autres industries émergentes.

