Aduro Clean Technologies fait le point sur la mise en service de son usine pilote NGP

LONDON, Ontario, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une entreprise du secteur des technologies propres qui transforme chimiquement des matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, fait aujourd’hui le point sur l’avancement de la mise en service de son usine pilote Next Generation Process (NGP).

Points saillants de l’avancement de la mise en service :

Avancement conforme au calendrier : l’usine pilote NGP respecte le calendrier prévu, en étant passée de la phase 1 à la phase 2 de mise en service.

l’usine pilote NGP respecte le calendrier prévu, en étant passée de la phase 1 à la phase 2 de mise en service. Mise en service des systèmes centraux en cours : tous les modules principaux, y compris l’extrudeuse, les skids de traitement fabriqués par Zeton et le réseau d’automatisation Siemens, sont désormais installés sur le site de London, en Ontario, et leur mise en service se poursuit par étapes.

: tous les modules principaux, y compris l’extrudeuse, les skids de traitement fabriqués par Zeton et le réseau d’automatisation Siemens, sont désormais installés sur le site de London, en Ontario, et leur mise en service se poursuit par étapes. Étapes importantes de la validation du système franchies : l’extrudeuse a réussi les tests d’acceptation sur site (SAT) ; les skids Zeton ont passé les tests d’acceptation en usine (FAT) ; et Siemens poursuit la mise en service du système d’automatisation parallèlement à celle des équipements physiques.

l’extrudeuse a réussi les tests d’acceptation sur site (SAT) ; les skids Zeton ont passé les tests d’acceptation en usine (FAT) ; et Siemens poursuit la mise en service du système d’automatisation parallèlement à celle des équipements physiques. Priorités de la phase 2 de la mise en service : les activités en cours comprennent des tests séquentiels, la vérification des sous-systèmes, des essais en conditions humides et le réglage des processus jusqu’en novembre puis jusqu’à la mi-décembre 2025, afin de préparer l’usine à une exploitation intégrée.

les activités en cours comprennent des tests séquentiels, la vérification des sous-systèmes, des essais en conditions humides et le réglage des processus jusqu’en novembre puis jusqu’à la mi-décembre 2025, afin de préparer l’usine à une exploitation intégrée. Formation des opérateurs et procédures : les activités de mise en service comprennent également la formation planifiée des opérateurs et l’élaboration de procédures d’exploitation normalisées, afin de garantir la préparation du site à une exploitation continue et aux phases futures de montée en puissance.





L’usine pilote NGP est une étape clé du plan de montée en puissance de la Société. Conçue pour valider la technologie Hydrochemolytic™ en fonctionnement continu, elle permettra d’établir des paramètres d’exploitation pour les matières premières cibles et de produire des échantillons de produits et des données de qualité à des fins d’évaluation par les clients. Elle doit également confirmer les bilans matière et énergie, les rendements et la contrôlabilité, fournir les données nécessaires aux évaluations environnementales et analyses du cycle de vie, servir de base à la formation des opérateurs et l’élaboration des procédures, et générer les données essentielles qui serviront à la conception et à l’intégration de l’usine de démonstration précédemment annoncée, d’une capacité initiale de 8 000 tonnes par an.

Les trois principaux systèmes sont désormais en place dans les installations récemment agrandies du laboratoire Aduro, à London, en Ontario, et la mise en service est entrée dans sa phase suivante. Depuis la dernière mise à jour du projet, l’usine pilote NGP est passée de la phase 1 à la phase 2 de sa mise en service. La phase 1, qui a débuté en septembre 2025, a permis d’assembler et d’installer les principaux systèmes, d’achever les travaux mécaniques et de vérifier les réseaux et les communications. Au cours de cette période, le système d’extrusion a été installé, mis en service et a passé avec succès son test d’acceptation sur site (SAT). Les skids de traitement modulaires fabriqués par Zeton Inc. ont également réussi les tests d’acceptation en usine (FAT) avant d’être expédiés, puis livrés sur le site. Siemens Canada a finalisé la configuration des systèmes d’automatisation, de contrôle et de communication, et a intégré les systèmes d’extrusion, les services publics et les systèmes auxiliaires dans un réseau de contrôle intégré. Les travaux ont également inclus le raccordement des réseaux de l’usine, des systèmes électriques et des dispositifs de sécurité, afin que tout soit prêt pour la mise en service du processus. Les activités d’assemblage et d’intégration se poursuivent tandis que l’usine entre dans la phase 2 de sa mise en service.

La feuille de route de mise en service suit une progression structurée. La phase 2, qui a débuté en octobre 2025, se concentre sur les opérations intégrées, les essais en milieu humide et le réglage des processus. Ces activités se poursuivront jusqu’en novembre, puis jusqu’à la mi-décembre, après quoi l’usine pilote entrera dans sa phase finale de préparation pour des campagnes d’exploitation prolongées.

Les principaux partenaires d’Aduro continuent de jouer un rôle central dans le soutien de cette phase. Zeton Inc., le partenaire d’ingénierie et de fabrication qui a conçu et livré les skids de traitement modulaires, reste activement impliqué durant l’intégration et la mise en service. Siemens Canada a installé les systèmes d’automatisation et de contrôle de l’usine et participe à l’étalonnage et à la validation afin de garantir la fiabilité des performances du processus et l’obtention de données adéquates. Ces efforts coordonnés sont le gage d’un démarrage sûr et efficace.

« Cette étape importante souligne les progrès réalisés par l’équipe d’Aduro », a déclaré Ofer Vicus, directeur général d’Aduro. « L’usine pilote NGP est la première mise en œuvre de notre technologie Hydrochemolytic™, et le passage de la construction à la mise en service est une grande satisfaction pour tous ceux qui y ont participé. Cette étape témoigne du dévouement et de la collaboration de nos équipes opérationnelles, de recherche et de direction, qui ont travaillé sans relâche pour en arriver là. Les données et l’expérience acquises au cours de ce processus fourniront des informations essentielles sur les performances du système, la ségrégation des matières premières, l’empreinte environnementale et l’amélioration continue. Tous ces éléments orienteront la conception, la fabrication et la mise en service de notre usine de démonstration, et nous rapprocheront de la commercialisation. Nous tenons également à remercier nos partenaires, Zeton et Siemens, dont l’expertise et la collaboration ont été essentielles à cette avancée. »

« L’usine pilote est une intégration complexe d’équipements et de systèmes de traitement, et je suis très satisfait de la coordination des efforts entre les équipes d’ingénierie, d’exploitation et de sécurité », a ajouté David Weizenbach, directeur de l’exploitation chez Aduro. « Alors que nous progressons dans la deuxième phase de mise en service, notre priorité demeure la vérification des performances, la garantie de la fiabilité et la finalisation de la formation des opérateurs, afin d’aborder la prochaine étape d’exploitation en toute confiance. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées destinées à chimiquement recycler les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle.

