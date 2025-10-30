BNP Paribas SA Notification SREP 2025 : Exigence P2R en baisse par rapport au SREP 2024

NOTIFICATION SREP 2025 : EXIGENCE P2R

EN BAISSE PAR RAPPORT AU SREP 2024

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 30 octobre 2025

BNP Paribas a reçu la notification par la Banque Centrale Européenne des résultats du Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) 2025 qui indique les exigences de fonds propres et de ratio de levier sur base consolidée pour le Groupe.

L’exigence de Pillar 2 Requirement (P2R) que le Groupe doit respecter sur base consolidée au 1er janvier 2026 est de 1,73% (en baisse de 11 pb par rapport au SREP 2024), dont 1,05% au titre du Common Equity Tier 1 (CET1) (en baisse de 9 pb par rapport au SREP 2024).

Ainsi, l’exigence de fonds propres minimale de Common Equity Tier 1 (CET1) au 1er janvier 2026 est de 10,44% (hors Pillar 2 Guidance). Elle inclut 1,50% au titre du G-SII buffer, 2,50% au titre du Conservation buffer, 1,05% au titre du Pillar 2 Requirement1 (P2R), 0,75% de coussin contracyclique2 et 0,14% de coussin systémique2.

L’exigence de ratio Tier 1 capital est de 12,23% 3 (dont 1,34% au titre du P2R).

(dont 1,34% au titre du P2R). L’exigence de ratio Total capital est de 14,62% 3 (dont 1,73% au titre du P2R).

(dont 1,73% au titre du P2R). L’exigence de ratio de levier reste inchangée à 3,85%3, dont 0,10% de Pillar 2 Requirement (P2R-LR).

Au 30 septembre 2025, le Groupe BNP Paribas se situe largement au-dessus des exigences réglementaires :

Exigences minimales Niveaux au 30.09.25 Au 30.09.25 Au 01.01.26 CET1 10,51% 10,44% 12,50% TIER 1 12,31% 12,23% 14,44% TOTAL CAPITAL 14,71% 14,62% 16,73% LEVIER 3,85% 3,85% 4,34%

En complément, les résultats du test de résistance 2025 de l’ABE et de la BCE ont permis le positionnement du Groupe dans le premier compartiment du Pillar 2 Guidance (P2G) de la BCE, dans une fourchette comprise entre 0 et 100 points de base, plus basse que la fourchette précédente de 50 à 200 points de base.

Ces résultats reflètent les améliorations structurelles du profil du Groupe, la solidité de la structure de capital et la gestion prudente du bilan.

1 Rappel : l’exigence de CET1 au titre du Pillar 2 Requirement (P2R) inclut 100% de la surcharge au titre des expositions non-performantes sur les encours de crédit anciens accordés avant le 26 avril 2019 correspondant à 0,18% en baisse de 0,06% par rapport au SREP 2024

2 Calcul sur la base des actifs pondérés de 779 Md€ au 30.09.25

3 Hors Pillar 2 Guidance

