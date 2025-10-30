Les Teamsters dénoncent une attaque frontale contre les syndicats

LAVAL, Quebec, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teamsters Canada et Teamsters Québec (Conseil conjoint 91) dénoncent le projet de loi déposé aujourd’hui à Québec sur les cotisations syndicales.

Une première lecture du projet de loi indique clairement qu’il s’agit d’une attaque frontale contre les syndicats. Le gouvernement cherche à leur imposer des normes beaucoup plus sévères que celles appliquées à lui-même, aux partis politiques et aux lobbys d’entreprises. Il y a aussi une tentative de réduire les moyens disponibles au syndicat pour faire avancer la cause des travailleuses et travailleurs.

« Le gouvernement de la CAQ prétend agir au nom de la transparence, mais nous y voyons plutôt un geste de vengeance. Une vengeance contre un mouvement qui a osé tenir tête au premier ministre pendant son règne, que ce soit pour obtenir de meilleures conditions pour les préposés aux bénéficiaires, ou pour dénoncer le fléau des Chauffeurs inc. qu’il a ignoré pendant des années », a déclaré le président de Teamsters Canada, François Laporte.

« Les syndicats sont les seuls à se battre chaque jour pour une classe moyenne plus forte. Les résultats sont là. Au Québec, le salaire médian des personnes syndiquées est 16,7 % plus élevé que celui des personnes non-syndiquées. Elles ont deux fois plus de chances de bénéficier d’un régime de retraite offert par l’employeur et 27 % plus de chances d’avoir accès à des assurances collectives. Il faut aider les syndicats à poursuivre ce travail, plutôt que de leur nuire », a affirmé le président de Teamsters Québec (Conseil conjoint 91), Alain Michaud.

Teamsters Québec représente 40,000 membres au Québec.

Teamsters Canada représente 135,000 membres au Canada.

Christopher Monette

Directeur, Affaires publiques, Teamsters Canada

Cell : 514-226-6002 | cmonette@teamsters.ca