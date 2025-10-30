Société Générale : Communication des exigences prudentielles de capital applicables au 1er janvier 2026

COMMUNICATION DES EXIGENCES PRUDENTIELLES DE CAPITAL APPLICABLES AU 1er JANVIER 2026

Communiqué de presse

Paris, le 30 octobre 2025

La Banque Centrale Européenne a notifié au groupe Société Générale l’exigence de capital au titre du Pilier 2 (P2R – Pilier 2 obligatoire) à compter du 1er janvier 2026. Cette dernière s’établit à 2,36% dont au minimum 1,38% sous la forme de CET1. Elle comprend une exigence de 0,11% au titre des attentes prudentielles Pilier 2 sur le provisionnement des prêts non performants octroyés avant le 26 avril 2019.

En tenant compte des différents coussins réglementaires, les exigences minimales applicables au groupe sur base consolidée s’établiront au 1er janvier 2026 à 10,26% pour le ratio CET1 (dont 0,85% au titre des coussins contracycliques), 12,19% pour le ratio Tier 1 et 14,74% pour le ratio Total Capital.

La Banque Centrale Européenne a également notifié au groupe Société Générale une exigence au titre du Pilier 2 sur le ratio de levier (P2R-LR) qui s’établit à 0,1%. En conséquence, l’exigence minimale du ratio de levier est de 3,6%.

Avec un ratio CET1 de 13,7%1 au 30 septembre 2025, le groupe Société Générale bénéficie d’une marge de manœuvre pro forma confortable d’environ 340 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire. De même, le ratio de levier du Groupe s’établissait à 4,35% au 30 septembre 2025, largement supérieur à l’exigence de 3,6%.

1 Basé sur un taux de distribution de 50% du résultat net part du Groupe du 9M-25, retraité des éléments non monétaires et après déduction des intérêts sur les TSS et les TSDI, pro forma incluant les résultats du T3-25

