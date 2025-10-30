TFI International communique ses résultats du troisième trimestre de 2025

Le bénéfice opérationnel du troisième trimestre de 153,3 M$ se compare à celui de 201,2 M$ au trimestre correspondant de l’exercice précédent

Le bénéfice net du troisième trimestre de 84,7 M$ se compare à celui du troisième trimestre de 2024 de 125,9 M$, tandis que le bénéfice net ajusté 1 de 99,1 M$ se compare à celui de 134,5 M$ au troisième trimestre de 2024.

Au troisième trimestre, le bénéfice par action dilué (« BPA dilué ») s’est établi à 1,02 $ comparativement à 1,48 $ au troisième trimestre de 2024, tandis que le BPA ajusté dilué 1 de 1,20 $ se compare à 1,58 $ au troisième trimestre de 2024.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles ont atteint 255,4 M$ au troisième trimestre, comparativement à 351,1 M$ au troisième trimestre de 2024, et les flux de trésorerie disponibles 1 de 199,4 M$ se comparent à 272,5 M$ au troisième trimestre de 2024.

Le Conseil d’administration a approuvé aujourd’hui une augmentation de 4 % du dividende trimestriel, le faisant passer à 0,47 $.



MONTRÉAL, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a communiqué aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025. Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

« L’importance accrue que notre équipe accorde au service à la clientèle et nos principes d’exploitation de base ont de nouveau favorisé un solide rendement de la marge, renforçant ainsi notre position pour le prochain cycle », a déclaré Alain Bédard, président du conseil d’administration, président et chef de la direction. « Notre secteur du transport de lots brisés aux États-Unis a produit un ratio d’exploitation à la hauteur de notre solide rendement un an plus tôt, ce qui n’est qu’un exemple de la façon dont le nouveau secteur exerce ses activités dans un marché du fret toujours limité et incertain. Depuis le début de l’année, nous avons généré des flux de trésorerie disponibles de plus de 570 M$, ce qui surpasse le montant de la période de neuf mois de l’année précédente et améliore notre capacité d’exploitation et d’investissement stratégiques. Notre solide bilan soutient également le rendement du capital excédentaire pour les actionnaires. De plus, au cours du trimestre, nous avons de nouveau versé notre dividende, en hausse de 13 % par rapport à l’année précédente, et nous avons poursuivi le rachat d’actions, ce qui a considérablement réduit notre nombre d’actions au fil du temps en appui à la croissance future du BPA. »

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Faits saillants financiers Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les 30 septembre

30 septembre

(en millions de dollars US, sauf les données par action) 2025 2024* 2025 2024* Total des revenus 1 968,7 2 184,6 5 970,7 6 319,9 Revenus avant la surcharge de carburant 1 724,9 1 905,3 5 233,4 5 478,0 BAIIA ajusté1 305,4 357,2 890,9 1 005,7 Bénéfice opérationnel 153,3 201,2 438,1 558,7 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 255,4 351,1 695,6 800,3 Bénéfice net 84,7 125,9 238,9 334,4 BPA – dilué ($) 1,02 1,48 2,86 3.93 Bénéfice net ajusté1 99,1 134,5 275,4 383,5 BPA ajusté - dilué1($) 1,20 1,58 3,29 4.50 Moyenne pondérée du nombre d’actions (en milliers) 82 524 84 609 83 381 84 528 Moyenne pondérée du nombre d’actions diluées (en milliers) 82 746 85 123 83 669 85 222 Nombre d’actions en circulation - fin de la période (en milliers) 82 288 84 635 82 288 84 635 1 Cette mesure n’est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement. * Retraité pour tenir compte des ajustements aux montants provisoires du regroupement d’entreprises de Daseke pour l’exercice précédent (voir la note 5c des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités)

Le total des revenus de 1,97 G$ se compare à 2,18 G$ à l’exercice précédent tandis que les revenus de 1,72 G$ avant la surcharge de carburant se comparent à 1,91 G$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette baisse est principalement attribuable à la réduction des volumes causée par la baisse de la demande du marché final.

Le bénéfice opérationnel s’est établi à 153,3 M$, comparativement à 201,2 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Cette baisse est principalement attribuable à celle des revenus.

Le bénéfice net s’est établi à 84,7 M$ comparativement à 125,9 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent et le bénéfice net de 1,02 $ par action diluée se compare à 1,48 $ à la période correspondante de l’exercice précédent. Le bénéfice net ajusté, mesure non conforme aux IFRS, s’est chiffré à 99,1 M$, ou 1,20 $ par action diluée, comparativement à 134,5 M$, ou 1,58 $ par action diluée, à la période correspondante de l’exercice précédent.

Le total des revenus a diminué de 11 % dans le secteur du transport de lots brisés, de 7 % dans le secteur du transport de lots complets et de 14 % dans le secteur de la logistique par rapport au troisième trimestre de 2024. Le bénéfice opérationnel a diminué de 19 % dans le secteur du transport de lots brisés, de 25 % dans le secteur du transport de lots complets et de 36 % dans le secteur de la logistique.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DE NEUF MOIS

Le total des revenus de 5,97 G$ a diminué par rapport à 6,32 G$ pour la période correspondante de l’exercice précédent, et les revenus avant la surcharge de carburant de 5,23 G$ sont en baisse comparativement à 5,48 G$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette baisse est attribuable à un environnement de transport toujours plus faible et à une réduction des revenus liés à la surcharge de carburant, compensée en partie par les contributions provenant des acquisitions.

Le bénéfice opérationnel a atteint 438,1 M$ en baisse comparativement à 558,7 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette baisse est attribuable à des volumes plus faibles, compensée en partie par des acquisitions d’entreprise de 9,9 M$ et par une charge de restructuration de 19,7 M$ l’année précédente liée à l’acquisition de Daseke enregistrée dans le secteur du siège social.

Le bénéfice net s’est établi à 238,9 M$ comparativement à 334,4 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent et le bénéfice net de 2,86 $ par action diluée se compare à 3,93 $ à la période correspondante de l’exercice précédent. Le bénéfice net en 2024 comprenait une charge de restructuration de 19,7 M$. Le bénéfice net ajusté, mesure non conforme aux IFRS, s’est chiffré à 275,4 M$, ou 3,29 $ par action diluée, comparativement à 383,5 M$, ou 4,50 $ par action diluée, à la période correspondante de l’exercice précédent.

Le total des revenus a augmenté de 9 % par rapport à la période correspondante pour le secteur du transport de lots complets, principalement en raison de l’acquisition de Daseke, et a diminué de 12 % pour le secteur du transport de lots brisés et de 13 % pour le secteur de la logistique. Pour la période de neuf mois, le bénéfice opérationnel a diminué de 32 % dans le secteur du transport de lots brisés, de 11 % dans le secteur du transport de lots complets et de 28 % dans le secteur de la logistique par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.

RÉSULTATS SECTORIELS

(en millions de dollars US) Trimestres clos les 30 septembre Périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ Revenus avant la surcharge de carburant Transport de lots brisés 687,0 770,8 2 069,7 2 348,4 Transport de lots complets 684,1 722,9 2 059,2 1 858,3 Logistique 367,8 426,5 1 145,8 1 310,8 Éliminations (14,0 ) (14,8 ) (41,4 ) (39,6 ) 1 724,9 1 905,3 5 233,4 5 478,0 $ % des revenus1 $ % des revenus1 $ % des revenus1 $ % des revenus1 Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) Transport de lots brisés 77,7 11,3 % 96,0 12,5 % 198,4 9,6 % 290,9 12,4 % Transport de lots complets* 52,6 7,7 % 70,1 9,7 % 171,9 8,4 % 192,8 10,4 % Logistique 31,0 8,4 % 48,7 11,4 % 100,0 8,7 % 139,5 10,6 % Siège social (8,0 ) (13,6 ) (32,2 ) (64,4 ) 153,3 8,9 % 201,2 10,6 % 438,1 8,4 % 558,7 10,2 % Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme. 1 Revenus avant la surcharge de carburant.

* Retraité pour tenir compte des ajustements aux montants provisoires du regroupement d’entreprises de Daseke pour l’exercice précédent (voir la note 5c des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités)



FLUX DE TRÉSORERIE

Au troisième trimestre de 2025, les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles se sont établis à 255,4 M$, par rapport à 351,1 M$ à la période correspondante de l’exercice précédent. Cette baisse est attribuable à un apport moindre du bénéfice net et à une augmentation des besoins en liquidités provenant des provisions et des avantages du personnel, compensée en partie par une diminution des paiements d’intérêts et d’impôts.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement ont augmenté de 56,0 M$, principalement en raison de la diminution des dépenses découlant des acquisitions d’entreprises et de la diminution des dépenses en immobilisations.

Les flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement ont augmenté de 14,1 M$, principalement en raison d’une augmentation des prélèvements de la facilité renouvelable de 83,0 M$, compensée par une augmentation des fonds requis pour le rachat d’actions de 67,4 M$.

Au cours du trimestre, la Société a versé 104,8 M$ aux actionnaires, dont 37,3 M$ en dividendes et 67,4 M$ par l’intermédiaire de rachats d’actions.

ORIENTATION

En supposant qu’il n’y ait pas de changement positif ou négatif important dans le contexte opérationnel, la Société s’attend à ce que le BPA ajusté dilué du quatrième trimestre de 2025 se situe entre 0,80 $ et 0,90 $, en partie en raison d'une baisse significative des livraisons pour les constructeurs de camions dans le segment Logistique, ainsi que d'une faible demande globale en matière de fret. La Société prévoit des dépenses en immobilisations nettes entre 150 M$ et 175 M$ pour l’ensemble de l’année, une baisse par rapport au 200 M$ prévu précédemment.



DIVIDENDES

Le 15 septembre 2025, le conseil d’administration de TFI International a déclaré un dividende trimestriel de 0,45 $ par action ordinaire en circulation payable le 15 octobre 2025, ce qui représente une augmentation de 13 % par rapport au dividende trimestriel de 0,40 $ déclaré au troisième trimestre de 2024. Le dividende annualisé représente 19,0 % des flux de trésorerie disponibles des douze derniers mois1.



Le 30 octobre 2025, le conseil d’administration a approuvé une augmentation du dividende trimestriel le faisant passer à 0,47 $ par action ordinaire en circulation du capital de la Société, qui sera déclaré en décembre et versé le 15 janvier 2026 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture des marchés le 31 décembre 2025, pour un montant total prévu de 38,7 M$.

RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

La Société a également annoncé que la Bourse de Toronto a approuvé le renouvellement de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de TFI International (« l’offre »). Dans le cadre de l’offre renouvelée, la Société peut acheter, aux fins d’annulation, un nombre maximum de 7 667 696 actions ordinaires, représentant 10 % de la flotte publique de TFI International de 76 676 965 actions au 21 octobre 2025. Les actions peuvent être achetées par l’intermédiaire des installations de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York, ainsi que sur des systèmes de négociation parallèles au Canada et aux États-Unis, pendant la période de douze mois allant du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2026. Au 21 octobre 2025, TFI International comptait 82 287 807 actions ordinaires émises et en circulation.

Dans le cadre l’offre actuelle de TFI International, entré en vigueur le 2 novembre 2024 et expirant le 1er novembre 2025, TFI International est autorisée à racheter jusqu’à 7 918 102 actions. Au 30 septembre 2025, TFI International a racheté 2 606 500 actions ordinaires à un prix moyen pondéré en fonction du volume de 128,3986 $CA par action, par l’intermédiaire des installations de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York et de systèmes de négociation parallèles au Canada et aux États-Unis. Toutes les actions rachetées ont été annulées par TFI International.

Les actions rachetées dans le cadre l’offre le seront au prix du marché au moment de l’achat. Le nombre réel d’actions pouvant être rachetées ainsi que le moment de ces rachats seront déterminés par TFI International. Tout achat effectué dans le cadre de l’offre renouvelée sera conforme aux règles et politiques de la Bourse de Toronto ou, le cas échéant, à la règle 10b-18 de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1934, telle que modifiée. Les règles de la Bourse de Toronto permettent à TFI International de racheter quotidiennement, par l’intermédiaire des installations de la Bourse de Toronto, un maximum de 71 084 actions dans le cadre de l’offre, ce qui représente 25 % du volume quotidien moyen de négociation de 284 336 actions sur la Bourse de Toronto au cours des six derniers mois civils, sous réserve d’une exception pour un « achat en bloc » une fois par semaine civile.

Le conseil d’administration de TFI International estime qu’à certains moments opportuns, le rachat d’actions dans le cadre de l’offre constitue une bonne utilisation des ressources financières de TFI International, car cette action peut protéger et accroître la valeur pour les actionnaires lorsque des opportunités se présentent.

Dans le cadre du programme renouvelé, TFI International a conclu une entente de rachat automatique d’actions avec RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. afin de permettre des rachats pendant les périodes d’interdiction de négociation de TFI International, tel que permis par le Manuel de la société de la Bourse de Toronto et la Loi sur les valeurs mobilières (Québec). En dehors de ces périodes d’interdiction, TFI International peut racheter des actions à sa discrétion.

1 Cette mesure n’est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement.

DÉTAILS DE LA WEBDIFFUSION

TFI International tiendra une webdiffusion le vendredi 31 octobre 2025 à 10 h (heure de l’Est) pour parler de ces résultats. Les parties intéressées peuvent se joindre à la webdiffusion ou accéder à l’enregistrement de la webdiffusion en cliquant sur le lien accessible sur le site Web de TFI, dans la section Présentations et rapports.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent des activités dans les secteurs isolables suivants :

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.





TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez le www.tfiintl.com .

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Dans le présent rapport de gestion, la Société peut formuler des énoncés qui révèlent ses attentes actuelles concernant les résultats opérationnels, la performance et les réalisations futurs. Ces « énoncés prospectifs » font état des opinions actuelles exprimées par la direction en fonction des renseignements actuellement à sa disposition. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots comme « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », « à sa connaissance », « prétendre », « concevoir », « prévision », « objectif », « espérer », « compter faire », « probable », « projeter de », « projet » « chercher à », « devoir », « cibler », « continuer », ou d’autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents des résultats historiques ou de ceux qui sont anticipés ou prévus. Les déclarations de la Société sous la rubrique "Orientation" sont des énoncés prospectifs.

La Société souhaite mettre le lecteur en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à certains énoncés prospectifs, car ceux-ci font référence à des enjeux qui ne s’appliquent qu’à la date à laquelle ils ont été formulés. Les facteurs importants énoncés ci-dessous sont susceptibles d’entraîner un écart important entre le rendement financier réel de la Société et celui présenté dans l’un ou l’autre des énoncés prospectifs : la situation hautement concurrentielle qui prévaut sur le marché, la capacité de la Société de recruter et de former des chauffeurs qualifiés et de les fidéliser, les variations de prix du carburant et la capacité de la Société d’en transférer le coût à ses clients, les fluctuations des taux de change, l’incidence des normes et des règlements en matière d’environnement, l’imposition de tarifs douaniers ou des changements aux taux tarifaires et leur incidence sur le marché, les changements apportés à la réglementation gouvernementale qui s’appliquent aux activités de la Société, les conditions météorologiques défavorables, les accidents, le marché du matériel usagé, les fluctuations des taux d’intérêt, le coût de l’assurance responsabilité civile, les ralentissements de la conjoncture économique en général qui ont une incidence sur la Société et ses clients, la liquidité des marchés du crédit et la capacité de la Société à repérer des entreprises à acquérir, à négocier et à conclure la transaction et à intégrer avec succès les activités des entreprises acquises. De plus, toute faiblesse importante dans le contrôle interne en matière de présentation de l’information financière qui est relevée, ainsi que les coûts pour remédier à toute faiblesse importante et à toute autre lacune en matière de contrôle, peuvent avoir une incidence négative pour la Société et ses résultats futurs.

La liste ci-dessus ne saurait être interprétée comme exhaustive, et la Société décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour ultérieurement tout énoncé prospectif formulé antérieurement à moins qu’elle n’y soit obligée en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières. Des événements imprévus peuvent survenir. Le lecteur doit se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes » à la fin du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des facteurs de risque et d’autres événements indépendants de la volonté de la Société. Les résultats financiers et opérationnels futurs de la Société sont susceptibles de différer en raison de ces facteurs et d’autres facteurs de risque.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué contient des renvois à certaines mesures financières non conformes aux IFRS qui sont décrites ci-dessous. Ces mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée en vertu des Normes internationales d’informations financières (IFRS) telles qu’elles ont été publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée, et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS. Elles ne peuvent pas les remplacer ni être considérées comme supérieures. Les termes et définitions des mesures non conformes aux IFRS utilisés dans le présent communiqué et le rapprochement de chacune de ces mesures avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis dans les pièces jointes.

BAIIA ajusté :

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net avant les produits financiers et charges financières, la charge d’impôt sur le résultat, l’amortissement, la dépréciation des immobilisations incorporelles, le profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, les coûts de restructuration découlant des acquisitions d’entreprises et le profit ou la perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente, la vente d’entreprises et le profit ou la perte sur la vente des immobilisations incorporelles. La direction est d’avis que le BAIIA ajusté est une mesure complémentaire utile. Le BAIIA est présenté afin d’améliorer la comparabilité de la mesure et d’aider la Société à évaluer son rendement.

BAIIA ajusté Trimestres clos

les 30 septembre Périodes de neuf mois closes

les 30 septembre (non audité, en millions de dollars US) 2025 2024* 2025 2024* Bénéfice net 84,7 125,9 238,9 334,4 Charges financières, montant net 41,6 40,0 121,5 114,8 Charge d’impôt sur le résultat 27,0 35,3 77,7 109,6 Amortissement des immobilisations corporelles 87,3 90,0 265,8 241,9 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 44,0 44,9 129,8 126,0 Amortissement des immobilisations incorporelles 21,7 20,9 65,1 59,6 Restructuration liée aux acquisitions d’entreprises - - - 19,7 Perte sur la vente de terrains et bâtiments 0,1 - 0,1 - (Profit) perte, net de la dépréciation, sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente (1,0 ) 0,2 (8,0 ) (0,3 ) BAIIA ajusté 305,4 357,2 890,9 1 005,7 Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

* Retraité pour tenir compte des ajustements aux montants provisoires du regroupement d’entreprises de Daseke pour l’exercice précédent (voir la note 5c des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités)



Bénéfice net ajusté et bénéfice par action ajusté (BPA ajusté), de base ou dilué :

Le bénéfice net ajusté représente le bénéfice net, exclusion faite de l’amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d’entreprises, de la variation nette de la juste valeur et désactualisation des contreparties conditionnelles, de la variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, du montant net du gain ou de la perte de change, de la dépréciation des immobilisations incorporelles, du profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, des coûts de restructuration découlant des acquisitions d’entreprises, du profit ou de la perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente, de la dépréciation d’actifs détenus en vue de la vente, du profit ou de la perte sur la vente d’une entreprise et les charges connexes directement attribuables à la vente de l’entreprise, à la restructuration liée aux acquisitions d’entreprises et aux répercussions fiscales correspondantes. Le bénéfice par action ajusté, de base ou dilué, est le bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, de base ou dilué. La Société présente un bénéfice net ajusté et un bénéfice par action ajusté pour mesurer son rendement d’une période à l’autre, sans les variations découlant de l’incidence des éléments décrits ci-dessus. La Société ne tient pas compte de ces éléments, car ils ont une incidence sur la comparabilité de ses résultats financiers et pourraient éventuellement fausser l’analyse des tendances de la performance de ses activités. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu’ils sont nécessairement non récurrents.

Bénéfice net ajusté Trimestres clos

les 30 septembre Périodes de neuf mois closes

les 30 septembre (non audité, en millions de dollars US, sauf les données par action) 2025 2024* 2025 2024* Bénéfice net 84,7 125,9 238,9 334,4 Amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d’entreprises 19,3 17,5 57,7 50,5 Variation nette de la juste valeur et désactualisation des contreparties conditionnelles 0,0 (6,1 ) 0,0 (6,1 ) Perte (gain) de change, montant net 1,4 0,3 0,9 3,1 Restructuration liée aux acquisitions d’entreprises - - - 19,7 (Profit) perte, net de la dépréciation, sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente (1,0 ) 0,2 (8,0 ) (0,3 ) Incidence fiscale des ajustements (5,2 ) (3,2 ) (14,1 ) (17,9 ) Bénéfice net ajusté 99,1 134,5 275,4 383,5 Bénéfice ajusté par action – de base 1,20 1,59 3,30 4,54 Bénéfice ajusté par action – dilué 1,20 1,58 3,29 4,50 Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

* Retraité pour tenir compte des ajustements aux montants provisoires du regroupement d’entreprises de Daseke pour l’exercice précédent (voir la note 5c des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités)



Flux de trésorerie disponibles :

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles, moins les acquisitions d’immobilisations corporelles, plus les produits tirés de la vente d’immobilisations corporelles et d’actifs détenus en vue de la vente. La direction estime que cette mesure fournit un point de comparaison pour évaluer la performance de la Société quant à sa capacité de satisfaire aux exigences en matière de capital.

Flux de trésorerie disponibles Trimestres clos

les 30 septembre Périodes de neuf mois closes

les 30 septembre (non audité, en millions de dollars US) 2025 2024 2025 2024 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 255,4 351,1 695,6 800,3 Additions d’immobilisations corporelles (72,1 ) (123,7 ) (190,4 ) (320,1 ) Produits de la vente d’immobilisations corporelles 13,0 17,2 43,3 49,5 Produits de la vente d’actifs détenus en vue de la vente 3,1 28,0 24,9 31,4 Flux de trésorerie disponibles 199,4 272,5 573,4 561,1



Note à l’intention du lecteur : Vous trouverez les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités ainsi que le rapport de gestion sur le site Web de TFI International à http://www.tfiintl.com.



Pour tout complément d’information :

Alain Bédard

Président du CA, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com